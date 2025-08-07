В ТВ Станциях от Яндекса появился ИИ-помощник для геймеров. Как это работает?

Яндекс представил новую линейку ТВ Станций для среднего и премиального сегментов. Мы протестировали флагманскую версию — ТВ Станцию Про MiniLED. Среди новых функций заявлен ИИ-ассистент в играх. Рассказываем, как это работает.
Что представляет собой новая ТВ Станция
Немного технических деталей. Если они вам неинтересны, переходите сразу к следующему пункту, где мы расскажем, как работает игровой ИИ-помощник.
Цены на новое поколение разнятся:
- ТВ Станция Бейсик QLED в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов — от 35 до 60 тыс. рублей;
- ТВ Станция Про MiniLED в диагоналях 55, 65 и 75 дюймов — от 90 до 149 тыс. рублей.
Новая ТВ Станция Про MiniLED — 4К-телевизор с частотой обновления экрана 144 Гц на собственной платформе YaOS X, внутри которого живет ИИ-ассистент Алиса. Благодаря функции AI Picture Quality нейросеть анализирует изображение на экране в режиме реального времени и автоматически настраивает параметры цветопередачи, яркости и контрастности. В новинке используется технология МЕМС. Она анализирует происходящее, добавляя дополнительные кадры в контент, где их недостаточно. Это поможет, например, при просмотре спортивных трансляций или старых фильмов в низком разрешении.
Весь функционал устройства доступен по голосовому управлению. Фактически это полноценная Яндекс Станция, но с большим экраном, на который она может выводить ваш запрос. На главной странице даже останутся последние приложения и видеоконтент, которые вы открывали.
Не нужно включать телевизор, чтобы что-то спросить у ассистента. Алиса полностью доступна в любое время. При желании ТВ Станцию можно связать с Умным домом и устройствами, поддерживающими Zigbee (впервые в этой модели) или Matter over Wi-Fi, и она будет работать по аналогии с обычными версиями Яндекс Станции.
На что способен ИИ-ассистент в играх
Помимо ИИ-ассистента, в новой ТВ Станции есть еще несколько важных особенностей для комфортного гейминга. Так, устройство поддерживает технологии VRR и ALLM, что особенно ценно в играх, в которых важна скорость реакции.
Игровой ИИ-ассистент полностью бесплатный и доступен всем пользователям ТВ Станций. Сейчас он находится в открытой бете и пока может помочь при игре на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 1/2. В обозримом будущем появится поддержка ПК при HDMI-подключении к ТВ Станции. Мы тестировали на PlayStation 5.
Ассистент использует технологию Visual Language Model (VLM), то есть в момент запроса анализирует происходящее на экране при подключенной игровой консоли и ищет в сети ответ на заданный вопрос, дополняя его контекстом на основе изображения. По сути, это умный поиск по картинке. Ответы на запросы игроков появятся в небольшом окошке в правой части экрана и будут озвучены ассистентом.
О чем можно спросить Алису во время игры?
Какие у босса слабые стороны и как его победить. Алиса может давать советы при битвах с боссами. Например, в Marvel’s Spider-Man 2 она рекомендовала, как проще оглушить Крэйвена во время сражения и на что обращать внимание на протяжении нескольких стадий боя. При прохождении Hades ИИ можно спрашивать, какие способности лучше прокачивать под то или иное оружие.
Какое оружие лучше выбрать и на что потратить ресурсы. В некоторых играх ресурсы ограничены, не получится прокачать все доступное оружие при первом прохождении. Так, в The Calisto Protocol Алиса способна подсказать не только, сколько всего оружия в игре, но и какое из них предпочтительнее для схваток с теми или иными противниками. Исходя из этого игрок может решить, стоит ли ему приобретать дробовик или лучше вложить кредиты в прокачку дубинки.
Что написано на вывесках и в письмах. Не все новые игры переведены на русский язык. ИИ-ассистента можно использовать для перевода писем, дневников, вывесок на улицах. Например, в Yakuza Zero Алиса способна переводить с японского названия магазинов в городе, цитаты на постерах и афишах. Субтитры помощник тоже может перевести, но в динамике делать это пока не умеет. На обработку запроса требуется некоторое время.
Как решить головоломки, если не хочется тратить время. На примере ремейков второй и третьей частей Resident Evil Алиса способна подсказать коды от сейфа, нужные последовательности фигур или пароли к закрытым шкафчикам в полицейском участке. Лучше четко назвать локацию, тогда ИИ легко озвучит нужный пароль и даже предупредит, что при повторном прохождении комбинации меняются.
На каком моменте сюжета вы находитесь и сколько осталось до финала. ИИ-помощник может распознавать конкретные миссии и подсказывать, сколько осталось до конца уровня. В The Calisto Protocol, например, ассистент подсказывал, сколько осталось глав до финала на основе происходящего на экране. Самому называть главу не потребовалось.
Где найти коллекционные предметы и сколько их на уровне. При прохождении South Park: Fractured But Whole Алиса подсказывала, сколько на уровне секретов и где они расположены. Можно даже зайти в конкретный дом и спросить у ИИ, сколько в нем спрятано коллекционок и как их можно достать. Некоторые возможности в игре открываются по мере прохождения основного сюжета (как петарды для взрыва тонких преград), и ассистент предупредит об этом.
—
ИИ-ассистент распознает игры с редкими ошибками. Например, на нашей практике спутал части Spider-Man от Insomniac (потому что Паук был в классическом костюме, в котором прошел все игры). Или назвал не ту часть Yakuza с первого раза.
Из критических замечаний хочется назвать отсутствие гайда по базовым запросам. Это проблема есть у всех версий Яндекс Станции — отсутствие некоего справочника в комплекте, который давал бы базовые промпты, которые нужно произносить. В итоге всему учишься на практике. Применительно к играм это приводит к необходимости создать цепочку. Нужно убедиться, что Алиса распознала конкретную игру, а после задавать вопросы, четко проговаривая, какой уровень, какой противник или какой аспект интересует.
Существуют ли аналоги этой технологии в мире
ИИ сейчас активно внедряется в разработку видеоигр. Его используют для упрощения многих рутинных процессов, а на рынке начинают появляться игровые ИИ-ассистенты. Так, еще в 2019 году игровое подразделение Sony запатентовало технологию PlayStation Assist, которая призвана помогать застрявшим игрокам. По задумке геймеры, столкнувшиеся с любой трудностью, могли голосовой командой попросить о помощи. Система анализировала бы, какими ресурсами они обладают, чтобы справиться с той или иной задачей (одолеть босса, найти аптечку, вернуться к нужному квесту и т. д.).
Нечто подобное в том же году Google обещала при анонсе облачного сервиса Stadia, в частности возможность задавать вопросы при прохождении игр, на что алгоритм должен был выдавать ролик с ответом с YouTube. Но из-за недостаточной популярности Stadia закрыли в 2023-м.
В 2024-м запустился G-Assist System Assistant — ИИ-помощник от Nvidia. Особенность проекта в том, что он работает локально на видеокартах GeForce RTX и не требует постоянного подключения к интернету. Но этот ИИ заточен не под помощь игроку с решением проблем во время игры, его задача — оптимизировать сам компьютер, при необходимости разгонять видеокарту и следить за тем, как работают все подключенные устройства.
В 2025-м Google анонсировала, что ИИ-помощник Gemini будет способен давать советы по прохождению уровней во время мобильного гейминга. При включенной функции Gemini Live ИИ сможет видеть процесс игры и предлагать различные советы. Но функция доступна для ограниченного количества игр из Google Play.
А еще в 2025-м Epic Games внедрила в Fortnite ИИ-ассистента в виде Дарта Вейдера из «Звездных войн», с которым можно пообщаться в голосовом чате. Говорит он голосом Джеймса Эрла Джонса (с разрешения семьи актера). ИИ-напарник способен предупреждать об опасности, комментировать происходящее и отвечать на запросы. Добавление персонажа, кстати, вызвало протест профсоюза SAG-AFTRA, Epic Games обвинили в нарушении трудового законодательства. Наследники Джонса не проконсультировались с SAG об условиях использования речи в игре. Epic Games ситуацию никак не прокомментировала. В перспективе таких ИИ-персонажей в игре станет больше. Epic Games обещает, что инструменты для их создания добавят во внутренний редактор на движке Unreal Engine.
Так что Яндекс представляет важную технологию, у которой на рынке пока немного аналогов. Более того, она не требует от вас дополнительного ПО — нужна только ТВ Станция, подключенная к интернету.
Что еще нового в ТВ Станции
- Теперь и сторонними приложениями можно управлять голосовыми командами. Например, открывать их, переходить по вкладкам и включать/выключать контент.
- Раздел «Спорт» появился в боковом меню домашнего экрана и по команде открывает все доступные трансляции на Кинопоиске.
- Функция «Ночной сеанс» автоматически подстраивает изображение под комфортную для глаза яркость. Технология также сглаживает громкие и резкие звуки.
- Информацию с датчиков Умного дома можно выводить на заставку ТВ Станции.
___
ТВ Станция объединяет в себе умный телевизор и колонку с ИИ-помощником. Все игровые функции будут полезны для тех, кто играет не каждый день, а выгадывает для этого свободный вечерок, чтобы при прохождении видеоигр достичь максимального комфорта. ИИ-ассистент поможет при любых трудностях и упростит прохождение, например поможет узнать развилки сюжета, если герой выполнит или провалит определенное действие.
А вы уже попробовали ИИ-ассистента?
Можете задавать свои вопросы о нем в комментариях к этой статье на сайте.
Автор: Денис Варков (@dvarkov)