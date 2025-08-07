В ТВ Станциях от Яндекса появился ИИ-помощник для геймеров. Как это работает?

Какое оружие лучше выбрать и на что потратить ресурсы. В некоторых играх ресурсы ограничены, не получится прокачать все доступное оружие при первом прохождении. Так, в The Calisto Protocol Алиса способна подсказать не только, сколько всего оружия в игре, но и какое из них предпочтительнее для схваток с теми или иными противниками. Исходя из этого игрок может решить, стоит ли ему приобретать дробовик или лучше вложить кредиты в прокачку дубинки.