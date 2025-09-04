Новое на Кинопоиске: как изменятся публичные страницы пользователей, а друзья помогут выбрать, что смотреть

Фильмы с самыми высокими оценками: «Там, где живут чудовища», «Древо жизни», «Человек — швейцарский нож», «Субмарина», «Револьвер»

Фильмы с самыми низкими оценками: «Белоснежка и Охотник», «После нашей эры», «Сайлент Хилл 2», «Оз: Великий и ужасный», «Черепашки-ниндзя 3»

Обычно оцениваю на следующий день, когда переварил все впечатления. Но если фильм вызвал яркие эмоции (как позитивные, так и негативные), то ставлю оценку сразу. Сериалы оцениваю после финала сезона. Или если не досмотрел сезон до конца, но понимаю, что вряд ли вернусь.

Чтобы поставить десятку, я должен в процессе просмотра максимально подключиться к нему эмоционально. И в какой-то момент забыть, что смотрю фильм. Оценки — это максимально субъективное. Я ставлю их, чтобы зафиксировать свои впечатления от кино в текущем моменте времени. Такой дневник киноэмоций. Поэтому фильм может быть даже общепризнанно плохим, но все равно быть моим любимым.