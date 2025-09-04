Новое на Кинопоиске: как изменятся публичные страницы пользователей, а друзья помогут выбрать, что смотреть

В этом выпуске блога команды узнаете об апгрейде пользовательских профилей на Кинопоиске и о том, какие фильмы получили наибольшее количество оценок (всего их проставлено больше миллиарда). Бонус: наши редакторы рассказывают, как они оценивают кино!
С 2003 года Кинопоиск вместе с теми, кто любит кино, ведет энциклопедию фильмов и сериалов, в которой можно не только узнать всё о культовом фильме или любимом актере, но и самим стать авторами рецензий или поставить оценку. Сейчас Кинопоиск — это и онлайн-кинотеатр, и медиа, и сервис для покупки билетов в кино, но во всех этих разделах всегда можно встретить ту часть Кинопоиска, которая была в его основе — карточки проектов с вашими оценками и мнениями о фильмах и сериалах.
Ольга Белик
руководитель российского направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «КиноКотик»
Фильмы и сериалы с самыми высокими оценками: «Пророк. История Александра Пушкина», «Анора», «Анатомия падения», «Кибердеревня», «1+1»
Фильмы и сериалы с самыми низкими оценками: «И просто так», «Иван Васильевич меняет всё», «Фантастическая четверка: Первые шаги», «Разочарованные», «Царевна-лягушка»
Я оцениваю фильмы и сериалы сразу, как посмотрела. Просто потому, что не люблю откладывать и оттягивать оценки, иначе потом забуду их проставить. Могу позже проанализировать оценку и изменить ее, если посчитаю, что была неправа. Сериалам могу изменить оценку в зависимости от сезонов. Было бы круто, кстати, сделать возможность оценивать каждый сезон в отдельности, потому что, например, первый сезон «И просто так» гораздо лучше двух последующих, а в результате оценку я ставлю всему проекту. В моей подборке на десятку оценены проекты вперемешку — как лучшие, так и любимые. Не всегда 10 может быть по любви, иногда я вижу, что это великолепно сделанный визуально и технически фильм или сериал, в нем достойные актерские работы, но меня не зацепило. Однако я в целом стараюсь не жестить и находить почти всегда что-то, за что можно поставить хорошую оценку.
Количество поставленных оценок на Кинопоиске превысило 1,2 миллиарда. В это число вошли и отметки на страницах фильмов и сериалов в энциклопедии, и оценки, которые вы ставите в онлайн-кинотеатре сразу после просмотра. Больше миллиарда оценок за все время работы сервиса поставили почти 60 миллионов пользователей, и половина из них за последний год оценили хотя бы один фильм или сериал.
Чаще всего оценки ставят в холодные месяцы, особенно урожайным каждый год становится январь с новогодними праздниками. Например, в 2025 году в этом месяце поставили более 28 миллионов оценок. Больше всего оценок пользователи ставят в то же время, в которое чаще всего смотрят кино и сериалы, — с 20:00 до 00:00.
Как распределяются поставленные оценки, мы показали на диаграмме. Можно заметить, что больше всего пользователи любят награждать фильмы и сериалы десятками.
Юрий Сапрыкин
руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Сапрыкин-ст.»
Фильмы с самыми высокими оценками: «Меланхолия», «О теле и душе», «Рипли», «Асса», «Сопрано»
Фильмы с самыми низкими оценками: «Глянец», «Веселые ребята», «Дурак», «Рассказы», «Околофутбола»
Не могу сказать, что после каждого просмотра рука автоматически тянется к кнопке «Оценить фильм». А спустя какое-то время становится совсем не до того. Как правило, я ставлю оценку, если фильм меня неожиданно восхитил или раздосадовал (ключевое слово «неожиданно»). Или — другой вариант — если попались на глаза какие-то вечнозеленые фильмы, которым хочется вручить приз «За вклад в мою собственную жизнь». Но я невероятно благодарен всем пользователям Кинопоиска или IMDb, которые исправно жмут на эту кнопку: полученная таким образом средняя температура по больнице, если не принимать во внимание марвеловские франшизы, оказывается вполне адекватной. Надо и самому, конечно, вести себя более дисциплинированно. Что ж, буду над этим работать.
Еще мы составили топ-10 фильмов и сериалов по количеству оценок. Тут собрались разные жанры: и семейные комедии, и средневековый эпос по мотивам книг Джорджа Мартина. Примечательно, что четыре фильма из списка посвящены криминальным историям.
- «1+1» — более 2,5 млн оценок
- «Джентльмены» — более 2,3 млн оценок
- «Триггер» — более 1,9 млн оценок
- «Брат» — более 1,6 млн оценок
- «Гнев человеческий» — более 1,6 млн оценок
- «Волк с Уолл-стрит» — более 1,5 млн оценок
- «Фишер» — более 1,4 млн оценок
- «Зеленая книга» — более 1,3 млн оценок
- «Игра престолов» — более 1,3 млн оценок
- «Холоп 2» — более 1,3 млн оценок
Дмитрий SuperVHS Охотников
креативный директор медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала «Дима SuperVHS: мемы и кино»
Фильмы с самыми высокими оценками: «Там, где живут чудовища», «Древо жизни», «Человек — швейцарский нож», «Субмарина», «Револьвер»
Фильмы с самыми низкими оценками: «Белоснежка и Охотник», «После нашей эры», «Сайлент Хилл 2», «Оз: Великий и ужасный», «Черепашки-ниндзя 3»
Обычно оцениваю на следующий день, когда переварил все впечатления. Но если фильм вызвал яркие эмоции (как позитивные, так и негативные), то ставлю оценку сразу. Сериалы оцениваю после финала сезона. Или если не досмотрел сезон до конца, но понимаю, что вряд ли вернусь.
Чтобы поставить десятку, я должен в процессе просмотра максимально подключиться к нему эмоционально. И в какой-то момент забыть, что смотрю фильм. Оценки — это максимально субъективное. Я ставлю их, чтобы зафиксировать свои впечатления от кино в текущем моменте времени. Такой дневник киноэмоций. Поэтому фильм может быть даже общепризнанно плохим, но все равно быть моим любимым.
Активность друзей, лента просмотров, возможность изменить имя и другие обновления личного профиля
Из оценок пользователей по специальному алгоритму формируется оценка фильма или сериала, которую вы видите на странице проекта. Но иногда хочется выбрать кино на вечер, опираясь не на коллективный разум, а на рекомендации друзей или экспертов, чьему вкусу мы доверяем. Именно поэтому на страницах фильмов и сериалов на Кинопоиске отображается не только общая оценка, но и оценки пользователей, которых вы добавляете в друзья.
К примеру, «Интерстеллар» Кристофера Нолана стабильно удерживает позиции в рейтинге Кинопоиска «Топ-250 лучших фильмов» и получает оценку 8.3. Но вашим друзьям больше по душе «Дюнкерк» или «Довод». Или вам случайно попадается хоррор со средней оценкой в 5–6 баллов, однако приятели, с которыми вы вместе любите этот жанр, поставили фильму восьмерку. Это ли не повод для просмотра?
Чтобы вы могли лучше ориентироваться в оценках пользователей Кинопоиска и мнении ваших друзей, мы обновили вид личного профиля. Основные изменения заметны в мобильном приложении. В разделе «Профиль» появились функции, которые были доступны только в веб-версии. Теперь можно редактировать свой профиль, добавлять новых друзей и следить за их активностью.
Алик Кемалов
руководитель соцсетей Кинопоиска
Фильмы с самыми высокими оценками: «Властелин колец: Две крепости», «Доброе утро», «Всё везде и сразу», «Гарри Поттер и философский камень», «28 лет спустя»
Фильмы с самыми низкими оценками: «Три богатыря и Конь на троне», «Гордость и предубеждение и зомби», «Мортал Комбат», «Вокс люкс», «Власть пса»
Стараюсь давать оценку сразу после просмотра, пока все свежо. Считаю, что первые впечатления всегда самые точные и верные. С сериалами сложнее — жду, когда появится возможность оценки каждой серии. Вообще, самую высокую оценку у меня зарабатывают либо фильмы, которые я смотрю бесконечно много раз, либо те, что вызывают очень сильную эмоцию при просмотре. Любую — от смеха и радости до страха и горя.
Что стало возможно сделать в последнем обновлении:
- изменить имя пользователя и публичный адрес своего профиля, чтобы сделать красивую ссылку;
- посмотреть список ваших друзей и подписчиков; первый указывает, скольких людей вы добавили в друзья, а второй — сколько добавили вас;
- отправить персональную ссылку на свой профиль, чтобы друзья или близкие могли подписаться на вас, по кнопке «Поделиться»;
- подписаться на близких или пользователей с похожими вкусами по кнопке «Добавить друзей»;
- посмотреть оценки друзей на фильмы и сериалы и перейти в их профили прямо с карточки фильма через блок «Друзья оценили»;
- спрятать свою активность от других пользователей, переключив на функцию «Скрытый профиль».
Марат Шабаев
руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор Telegram-канала The First Picture Show
Фильмы с самыми высокими оценками: «Догвилль», «Внутри Льюина Дэвиса», «Мне плевать, если вы войдем в историю как варвары», «Зеркало», «Другие ипостаси»
Фильмы с самыми низкими оценками: «Доктор Свисток», «Опус», «Беатрис на ужине», «Мейнстрим», «Дети кукурузы: Генезис»
Чаще всего фильмы оцениваю сразу, иногда спустя некоторое время меняю оценку (могу поменять ее через несколько лет, пересмотрев фильм). Оценку сериалам ставлю, когда досмотрел все серии, вышедшие на данный момент, и опять-таки могу изменить балл после финала, если шоу стало хуже или лучше. Десятки я ставлю тем вещам, которые меня проняли не только своим качеством, но и эмоционально. Стараюсь не разбрасываться высшим баллом, поэтому за много лет эту оценку получили лишь 23 тайтла (из 5617!). Не верю в лучшие. Разумеется, речь про любимые фильмы и сериалы.
Обновился интерфейс и веб-версии. Как и в мобильной, вверху профиля там теперь виден счетчик просмотренного за все время. Он обновляется каждый раз, когда вы посмотрели или отметили на Кинопоиске фильм или сериал просмотренным. Часть профиля пока остается в старом интерфейсе, но постепенно мы все обновим, сохранив ваши рецензии, папки и отметки на фильмах и сериалах.
Счетчик просмотренных фильмов и сериалов связан с лентой оценок и просмотров. В веб-версии она расположена снизу ваших данных, а в мобильном приложении открывается при нажатии на панель «Оценки и просмотры». Лента покажет, какие фильмы или сериалы смотрели вы или ваши друзья, если вы перешли к ним на страницу, и какие оценки им ставили. Это один из способов следить за новинками, смотреть кино вместе и обсуждать его, подмечая интересный контент для себя.
В обновленном профиле оставили возможность быстро сменить аватарку. Пока функция доступна только в вебе, но позже появится и в мобильных приложениях.
Что касается приложения для телевизоров, то там впервые появились оценки друзей. Если картину отметил один друг, мы сразу покажем, какую оценку он поставил. Если несколько, то можно прокрутить карточку вниз и увидеть все оценки.
Как вам обновления? Может, давно ждали возможности следить за оценками друзей? Или планируете активно пользоваться лентой оценок и просмотров?
Расскажите о впечатлениях в комментариях и поделитесь своими топами фильмов и ссылками на профиль, чтобы набрать подписчиков.