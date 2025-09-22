Во что поиграть, если устали от футбольных симуляторов FIFA

Вышедшая этим летом Rematch на какое-то время засела в топе Steam. Только к спортивным симуляторам проект от авторов боевика Sifu можно отнести лишь с большой натяжкой. Прежде всего это аркада, где нет никаких правил и ограничений. В этом плане она ближе к Rocket League, чем к традиционным футбольным симуляторам.

В отличие от EA Sports FC, где вы переключаетесь между игроками и управляете всей командой, в Rematch вы контролируете лишь одного футболиста на поле. Вы не бог над командой, а лишь один из игроков. Винтик в большом механизме. Видите поле своими глазами и отвечаете исключительно за свои действия. Передерживаете мяч? Предпочитаете финты вместо командных действий? Тогда вас точно возненавидят, потому что в Rematch умение играть в команде решает если не все, то многое.

В Rematch нет разделений на позиции: защитники и нападающие здесь условны, а вратарем может стать любой игрок, задержавшийся в своей штрафной зоне. У всех футболистов одинаковые характеристики, поэтому успех зависит исключительно от личных навыков и умения работать в команде. А главное, в Rematch все дозволено. Как если бы фильм «Уличный футбол» перенесли в виртуальную реальность.

