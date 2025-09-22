Во что поиграть, если устали от футбольных симуляторов FIFA

26 сентября выходит EA Sports FC 26 (бывшая FIFA) — новая часть популярного футбольного симулятора от Electronic Arts. Устать можно от любой игры, особенно если играть в нее постоянно. Любой блогер, специализирующийся на футсимах от Electronic Arts, разделяет это мнение, но отказаться от контента по EA FC попросту не может. А для обычных геймеров, уставших от не меняющейся годами серии, мы перечислили проекты, которые могут заменить EA Sports FC на какое-то время, а может быть, и навсегда.
Rocket League
Жанр: аркадная гоночная игра в жанре футбола
Год выхода: 2015
Разработчик: Psyonix Inc.
Представьте футбол, но на высокоскоростных радиоуправляемых машинках, которые могут высоко взлетать, совершать удары в воздухе и набирать скорость при помощи ускорителей. В Rocket League нет нарушений или офсайдов, а мяч не выходит за пределы поля из-за невидимых стен. Нужно просто забить гол в ворота соперника, как в традиционном футболе, сделав это не футболистом, а игрушечной машинкой.
В среднем одна игровая сессия длится 5 минут. Это идеальный формат для тех, кто вечно занят: сыграл пять матчей за полчаса и получил заряд эмоций. Слаженные действия и совместные сейвы приносят огромное удовольствие, а каждый матч выходит непредсказуемым.
Rematch
Жанр: аркадный футбол
Год выхода: 2025
Разработчик: Sloclap
Вышедшая этим летом Rematch на какое-то время засела в топе Steam. Только к спортивным симуляторам проект от авторов боевика Sifu можно отнести лишь с большой натяжкой. Прежде всего это аркада, где нет никаких правил и ограничений. В этом плане она ближе к Rocket League, чем к традиционным футбольным симуляторам.
В отличие от EA Sports FC, где вы переключаетесь между игроками и управляете всей командой, в Rematch вы контролируете лишь одного футболиста на поле. Вы не бог над командой, а лишь один из игроков. Винтик в большом механизме. Видите поле своими глазами и отвечаете исключительно за свои действия. Передерживаете мяч? Предпочитаете финты вместо командных действий? Тогда вас точно возненавидят, потому что в Rematch умение играть в команде решает если не все, то многое.
В Rematch нет разделений на позиции: защитники и нападающие здесь условны, а вратарем может стать любой игрок, задержавшийся в своей штрафной зоне. У всех футболистов одинаковые характеристики, поэтому успех зависит исключительно от личных навыков и умения работать в команде. А главное, в Rematch все дозволено. Как если бы фильм «Уличный футбол» перенесли в виртуальную реальность.
UFL
Жанр: футбольный симулятор
Год выхода: 2024
Разработчик: Strikerz Inc.
UFL — более доступный симулятор, чем EA FC. В игре акцент на честном геймплее без навязанной монетизации. Кроме того, UFL не требует покупки игры. Разработчики подчеркивают, что успех зависит от навыков, а не от вложенных денег. Вместо обязательной покупки набора футболистов игроки используют внутриигровые кредиты, которые зарабатываются только в самой игре. Собрать боеспособный состав можно без единого вложения. Для этого придется много играть.
Впрочем, способ получить новых футболистов в кратчайшие сроки есть и здесь. Если футболист в реальном матче забил несколько голов и был признан лучшим на встрече, то в UFL его характеристики заметно улучшатся. Все зависит от текущей формы спортсменов в реальной жизни. Если футболист выступает слабо, его характеристики, соответственно, понизятся.
UFL предлагает свежий взгляд на жанр с упором на честность и доступность. Игра не заменяет EA Sports FC по разнообразию режимов, но она становится любопытной альтернативой для тех, кто устал от монетизации в футсимах.
Football Manager 24
Жанр: симулятор футбольного менеджмента
Год выхода: 2023
Разработчик: Sports Interactive
Football Manager сильно отличается от EA Sports FC и любой другой футбольной игры. Это стратегический симулятор менеджмента, в котором основное внимание уделяется тактике. Игра отлично передает опыт настоящего футбольного менеджера. Вы чувствуете давление после череды поражений, радуетесь неожиданной победе над топовым клубом и гордитесь, когда воспитанник академии дебютирует в основном составе.
База данных содержит более 800 тысяч реальных игроков и персонала — это самый большой и детализированный виртуальный футбольный мир. Матчи симулируются с учетом бесчисленных факторов — от мотивации спортсменов до погодных условий.
Это нишевая игра. Она не про быстрое взаимодействие на поле, а про принятие стратегических решений за его пределами. Если вы ждете аркадного и простого геймплея, как в EA Sports FC, Football Manager не для вас. Если любите вникать в детали, анализировать и строить сложные стратегии, Football Manager может заменить любой известный футсим. Это максимально приближенный к реальности симулятор управления футбольным клубом, где нужно прежде всего думать головой.
В 2025 году новую часть симулятора отменили, чтобы бросить все силы на Football Manager 26 в связи с переходом на новый современный движок. Выйдет игра уже 4 ноября.
eFootball 2026
Жанр: футбольный симулятор
Год выхода: 2025
Разработчик: Konami
Футбольный симулятор от японского разработчика долгое время конкурировал с EA Sports FC, а с тех пор как Konami переименовала Pro Evolution Soccer в eFootball, соперничество сошло на нет. Но это не значит, что eFootball стоит обходить стороной. Геймплей японского футсима, пожалуй, наиболее близок к реальной жизни.
Если вы ищете более размеренный и реалистичный симулятор, попробовать определенно стоит. eFootball распространяется по условно-бесплатной модели. Новые игроки сразу получают стартовый пак с легендами и могут быстро собрать состав с рейтингом от 80 и выше.
Визуально eFootball все еще отстает от своего более именитого конкурента, особенно в детализации лиц и стадионов. Пасы и движения иногда кажутся вялыми, что может раздражать любителей динамичного геймплея. Но если вам не нравятся резкие и нереалистичные рывки в EA Sports FC, лучшего варианта на рынке не найти. Это именно тот футбол, который ежедневно транслируют по спортивным каналам.
Автор: Артём Ращупкин