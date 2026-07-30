«Наконец увидеть Пивза»: чего фанаты «Гарри Поттера» ждут от нового сериала

Расскажу историю, более подходящую для Кинопоиска. В 2012 году в воскресенье, 22 января, я прочел в новостях, что вечером состоится премьера фильма «Кориолан», экранизации Шекспира. Премьеру посетит Рэйф Файнс, который поставил ленту и исполнил главную роль. Мне очень хотелось увидеть вживую настоящего голливудского актера. Я считал (и считаю) Файнса одним из лучших актеров поколения, не только за роль Волан-де-Морта. Я бросился искать билеты — естественно, это была закрытая премьера. Тогда я полез в шкаф, надел белую рубашку, свой лучший (и единственный) пиджак и поехал в ТРЦ, где проходил показ. На втором этаже меня встретила огромная толпа фанатов «Гарри Поттера» — в шарфах, с волшебными палочками, с глазами Грюма на повязках. Где-то вдалеке перед этой аудиторией вещал смущенный Рэйф Файнс, рассказывающий о своей постановке Шекспира. Я с легким презрением прошел мимо и устремился к кинотеатру парой этажей выше, где уже стояли журналисты, а звезды позировали на красной дорожке. Я осмотрел проход, охрану и понял, что внутрь проникнуть не получится. Но тогда я работал на музыкальном лейбле и имел большой опыт хождения на всякие мероприятия. Я приметил невзрачного человека и сразу понял, что это организатор. Подошел к нему и трогательно, немного заикаясь, попросил проходку на премьеру. Сначала он на меня рявкнул, потом спросил, с чего я взял, что у него есть билеты, потом оценивающе посмотрел еще раз на меня — нарядного, в белой рубашке и пиджаке, без галстука из «Гарри Поттера». Наконец, он полез в сумку, задумался, достал билет и вручил мне со словами: «Никому не рассказывай. Это билет с автографом Рэйфа Файнса».