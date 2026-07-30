«Наконец увидеть Пивза»: чего фанаты «Гарри Поттера» ждут от нового сериала

На Рождество HBO выпустит первый сезон новой экранизации «Гарри Поттера». Ко дню рождения Мальчика-который-выжил Кинопоиск поговорил с девятью фанатами разных поколений — о Пивзе, новом касте и надежде опять поверить в Хогвартс.
Тоня «zmeika» Сидихина и Луна
37 лет и 9 лет. Мама и дочка. Тоня — художница и татуировщица. Луна ходит в школу и занимается танцами и музыкой
Как и многие миллениалы, я не просто полюбила историю о Гарри Поттере, но застала в детстве выход книжек и премьеру фильмов. Я читала все книги на русском еще в школе, а потом слушала аудиоверсии, которые озвучивает великолепный Стивен Фрай — всем советую!
Имя моей дочери — Луна, и тут тоже без намека на волшебный мир не обошлось. Полумну — так в классическом росмэновском переводе — зовут в оригинале Луна. Я иногда хихикаю, что только затем и родила ребенка, чтобы читать «Гарри Поттера» вместе.
С самых первых дней я много читала Луне, и годам к пяти мы таки дошли до «Гарри Поттера». На многое я поначалу не рассчитывала, но, конечно, была очень рада, когда дочка стала просить читать еще и еще. Сейчас мы закончили пятую книгу и, надеюсь, в следующем учебном году закончим всю эпопею. Мы посетили все возможные московские кафе и другие места по «Гарри Поттеру». Моя большая мечта в родительстве — это, конечно, увидеть «Мир Гарри Поттера» в Китае и съездить в Англию.
Смотреть сериал будем! Ожидания небольшие. Бесконечные сиквелы и пересъемки всего на свете, которые после 2020 года, кажется, составляют чуть не половину всех новинок, уже немножко надоели.
Я знаю, что с каждым новым прочтением сюжета появляется толпа критиков, которые орут: «Не по канону!» Я поэтому перестала смотреть «Ведьмака» после первого сезона, но сейчас отношусь к отступлениям от оригинала намного проще. Я просто рада лишнему поводу погрузиться в любимый волшебный мир, так что рассчитываю, что мы все же куда больше кайфанем, чем разочаруемся. Появятся новые темы для обсуждений с Луной, а это всегда плюс. Даже если мы обе захотим поругать новый каст, это все равно будет объединяющий опыт.
Денис Изотов
38 лет. Графический дизайнер, работает заместителем арт-директора в издательской группе «Альпина», где делает обложки для книг
Мои самые важные воспоминания о «Гарри Поттере», наверное, такие же, как у всех: как я ждал новую книгу, как сидел на фанатских сайтах раннего интернета (о, сайт «Народного перевода „Гарри Поттера“» — привет Полине!) и как перечитывал книги уже взрослым, когда в жизни случалось что-то плохое и нужно было найти опору, зацепиться за что-то родное и знакомое.
Расскажу историю, более подходящую для Кинопоиска. В 2012 году в воскресенье, 22 января, я прочел в новостях, что вечером состоится премьера фильма «Кориолан», экранизации Шекспира. Премьеру посетит Рэйф Файнс, который поставил ленту и исполнил главную роль. Мне очень хотелось увидеть вживую настоящего голливудского актера. Я считал (и считаю) Файнса одним из лучших актеров поколения, не только за роль Волан-де-Морта. Я бросился искать билеты — естественно, это была закрытая премьера. Тогда я полез в шкаф, надел белую рубашку, свой лучший (и единственный) пиджак и поехал в ТРЦ, где проходил показ. На втором этаже меня встретила огромная толпа фанатов «Гарри Поттера» — в шарфах, с волшебными палочками, с глазами Грюма на повязках. Где-то вдалеке перед этой аудиторией вещал смущенный Рэйф Файнс, рассказывающий о своей постановке Шекспира. Я с легким презрением прошел мимо и устремился к кинотеатру парой этажей выше, где уже стояли журналисты, а звезды позировали на красной дорожке. Я осмотрел проход, охрану и понял, что внутрь проникнуть не получится. Но тогда я работал на музыкальном лейбле и имел большой опыт хождения на всякие мероприятия. Я приметил невзрачного человека и сразу понял, что это организатор. Подошел к нему и трогательно, немного заикаясь, попросил проходку на премьеру. Сначала он на меня рявкнул, потом спросил, с чего я взял, что у него есть билеты, потом оценивающе посмотрел еще раз на меня — нарядного, в белой рубашке и пиджаке, без галстука из «Гарри Поттера». Наконец, он полез в сумку, задумался, достал билет и вручил мне со словами: «Никому не рассказывай. Это билет с автографом Рэйфа Файнса».
О, с какой гордостью я прошел через рамку, с каким высокомерием осмотрел собравшихся в холле селебрити и с каким триумфом занял свое место. Вскоре вышел Рэйф Файнс с длинной приветственной речью. Меня поразило, что его лица почти не было видно из-за вспышек фотоаппаратов, он был как будто в стробоскопе. Стоит ли говорить, что полфильма я просидел со счастливой торжествующей улыбкой, пока на экране развивался драматичный шекспировский сюжет в декорациях войны на Балканах.
Я, конечно, буду смотреть сериал. Очень хочется увидеть какой-то свежий взгляд на вселенную. Фильмы о Гарри Поттере всенародно любимы, многие помнят их наизусть, но у этого есть и обратная сторона. Каждый персонаж прочно ассоциируется с игравшим его актером, каждая сцена переосмыслена десятком мемов, и сейчас буквально каждый кадр из киноверсии монетизирован в бесчисленных сувенирах, мерче, настольных и компьютерных играх, даже в парках развлечений. Мне кажется, это все высасывает душу из «Гарри Поттера» и просто не оставляет места для фантазии. А ведь эта вселенная может выглядеть совершенно по-другому, стоит только посмотреть на прекрасные иллюстрации Джима Кея к подарочному изданию. Надеюсь, студия и шоураннеры имеют цель не только выжать еще больше денег, но и переосмыслить книги, отойти от зацементированных киноадаптацией образов, иначе непонятно, зачем это всё. Юную аудиторию посредственный сериал не привлечет, а существующих фанатов и вовсе может оттолкнуть. Тизер оставил меня в скептическом настроении, но потом я посмотрел фичуретку о съемках, и теперь мне кажется, что может выйти нечто достойное.
Кстати, у меня есть фикс на еще одном очкарике — Эдуарде Лимонове. Только что вышел сборник его неизданных текстов «Я не хочу быть простым человеком», который я составил.
Аника Штольц
31 год. Владелица кафе «Шалость удалась», организатор мероприятий
У меня две кофейни, одна из них по «Гарри Поттеру». Еще я провожу косплей-фестивали.
Я выросла в большой семье, и, когда мне было шесть, родители переехали в другой город. Денег не хватало, пришлось жить впятером в однокомнатной квартире. Моей комнатой был балкон. Как раз вышла первая часть фильма, там Гарри жил в чулане под лестницей, и это было попадание 100 000%. Я так же мечтала получить письмо в 11 лет, мечтала оказаться волшебницей и изменить свою жизнь. Я ломала палки во дворе, тащила их домой, а парикмахерская накидка моей сестры служила мне мантией. С тех пор эта история в моем сердце.
Смотреть сериал, конечно, буду. Хотя мне бы хотелось увидеть экранизацию эры мародеров или времен основателей Хогвартса. Все-таки сериал обещают очень подробным. Мне хочется больше магии, больше раскрытия любимых персонажей. И наконец увидеть тех, кого в фильмах не было. Пивза, например.
Кира Смертина
33 года. Продакт-менеджер в технологической компании и генеральный менеджер Независимой федерации реслинга
Треть своей жизни я работаю в IT. Сейчас я менеджер продукта в крупном международном тревелтехе, но этим я занимаюсь в будни, а в выходные, как профессор Люпин в полнолуние, перевоплощаюсь и становлюсь генеральным менеджером Независимой федерации реслинга. Сравнение не случайно. Обычно, когда мои коллеги с основной работы приходят на наши реслинг-шоу, они остаются под таким впечатлением, что на понедельничных встречах шутят: «Лучше взять ее задачу в этот спринт, а то она может превратиться в Киру-из-реслинга и сломать кому-нибудь об голову стул, и по фиг, что мы на удаленке».
С «Гарри Поттером» у меня связано очень многое. Для меня эти книги как путеводная звезда. Я перечитываю их в сложные периоды жизни, и еще ни разу не было, чтобы я не нашла в них поддержки и косвенного ответа на свой не заданный вслух вопрос.
Два года назад я стала мамой Леона — лучшего мальчика на свете. К беременности я отнеслась как к проекту. Даже нарисовала диаграмму Ганта. В школе будущих родителей мне внушали важную мысль: «Легко не будет. Не надейся на то, что это будет терпимо больно. Будет больно настолько, что ты сейчас не можешь себе этого представить. Но в самые критические моменты вспоминай, что эта боль конечна». То ли человеческий мозг, то ли конкретно мой мозг продолжал искать лазейку: «Меня же неоднократно со всей силы швыряли на ринг двухметровые парни! Полгода назад на тренировке я чуть не улетела головой вниз на пол с третьего каната (вместо этого я улетела головой вниз на стоящего на полу человека)! Мне пытались сломать руку, меня таскали за волосы, пытались задушить… Ну что же я, не потерплю роды?»
Самым большим страхом для меня был страх перед неизвестностью этого самого уровня боли. Я стала искать для себя понятные ассоциации. В голове сразу перелистывались страницы «Гарри Поттера». Моя любимая часть — «Принц-полукровка». Помните, что случилось с Гарри и профессором Дамблдором, когда они оказались в пещере с предполагаемым крестражем? В фильме очень хорошо показан этот момент. Кому-то нужно выпить жидкость из сосуда, чтобы добраться до медальона. Профессор берет эту роль на себя, хоть и догадывается, через что ему придется пройти. Он знает, что нужно опустошить сосуд до конца. Даже если в процессе он будет умолять прекратить эту пытку, даже если ему будет ужасно, нестерпимо больно, он знает, что этот сосуд в итоге должен быть пуст, пути назад у него попросту нет.
В 6 утра 2 мая 2024 года я зашла в родблок именно с этими мыслями: сегодня я профессор Дамблдор. Я выпью каждую каплю из этого сосуда боли. Каждый раз, когда мне будет казаться, что я больше не могу, я буду вспоминать, что зелья становится все меньше, а мой медальон — все ближе. За все роды я всего один раз вслух сказала: «Кажется, я больше не могу». А моя доула ответила: «Профессор, тут всего пара глотков, пожалуйста!» И через полчаса после этого эпизода мой сын был у меня на руках.
Я очень жду сериал и нарочно стараюсь не читать про него новости, чтобы потом для меня все было в новинку. Конечно, какие-то спойлеры долетают. Мне очень обидно слышать о том, что многим поклонникам уже не нравится каст, потому что он не канон. Кажется, мы стали забывать, что голубоглазый Дэниэл Рэдклифф тоже не канон, да и тетя Петунья в оригинале блондинка. Я считаю, внешность актеров едва ли не последнее, о чем стоит думать, ожидая сериал.
Я предвкушаю наконец увидеть все те сцены, которые не получилось вместить в фильмы. Помню, как я с сестрой расстроенная вышла из кинотеатра «Первомайский» после просмотра «Тайной комнаты», ведь нам так и не показали бал призраков в честь годовщины смерти Почти Безголового Ника. Дальше меня ждали еще пара огорчений. Я очень хотела увидеть кухню Хогвартса и борьбу Гермионы за права домашних эльфов. И, конечно, самое главное — историю матери Волан-де-Морта.
Жду и простого, но такого нужного в нынешних темных реалиях волшебства. Хочу снова побыть ребенком, который впервые знакомится с миром «Гарри Поттера». И даже тот факт, что я, говоря о предстоящем выходе сериала, покрываюсь мурашками, будто бы уже говорит: это ровно то, что нужно нам, миллениалам, чьи совы с письмами о зачислении в Хогвартс по жестокой случайности потерялись где-то в пути.
Лиза Крутикова
32 года. Работает в в отделе комплектования ГМИИ имени А. С. Пушкина
Когда мне было 7 лет, родители подарили мне «Философский камень», и было совершенно завораживающе читать о волшебных приключениях своих ровесников. На уроках литературы тогда задавали вести читательские дневники, и я, конечно, написала там о «Философском камне», даже вызвалась выступать у доски. Но одноклассники оценили мой выбор только с выходом фильмов. До этого им это все казалось скучным и непонятным. Единственного человека, который сек фишку и оценил мое увеличение, я позже встретила на даче. Мы до сих пор дружим.
С годами мой интерес к фандому не угас. Мое хобби — текстовые, ролевые форумы. Мы с друзьями несколько лет назад создали форум по мотивам вселенной «Гарри Поттера». Как говорится в одном меме, это небольшая работа, но там каждый мог почувствовать себя в шкуре волшебника, встать на сторону добра или, наоборот, примкнуть к Пожирателям смерти.
Сериал очень жду. У меня есть дочка Таисия, ей два годика. Хотелось бы показать ей его. Думаю, формат позволит глубже погрузить зрителя в мир Джоан Роулинг. Но, конечно, жаль, что никто никак не снимет ничего по тем же мародерам.
Владислав Вигант
15 лет. Занимается в театральной студии, планирует поступать в театральный университет
Когда я перешел в четвертый класс, мама подарила мне набор книг о Гарри Поттере. С чтением я был не в ладах, поэтому она рассчитывала, что я прочитаю эти семь книг минимум к концу учебного года. Но, как только я открыл первую, внутри меня как будто что-то изменилось. В первый же день я прочитал «Философский камень», а уже к вечеру начал «Тайную комнату». Так день за днем я читал эти книги. Больше всего — примерно два дня — ушло на «Орден Феникса». К концу недели я держал в руках последнюю книгу. Мне было очень интересно, чем закончится эта история. И вот воскресенье, вечер. Я дочитал последний том. Для меня это был не просто конец серии романов, это был конец огромной истории, которая нашла отклик в моем сердце.
Я прожил каждый момент той истории со своими любимыми героями и совсем не хотел с ними расставаться. Тогда мама рассказала мне, что есть серия фильмов по тем же книгам. Всю следующую неделю я смотрел кино. И теперь по традиции каждый сентябрь я пересматриваю те самые фильмы студии Warner Bros. и по возможности перечитываю книги, которые по сей день греют мою душу.
Жду от сериала большего раскрытия каждой из книг и, разумеется, Пивза!
Эмилия Манвельян
32 года. Основательница арт-экосистемы Art Flash и креативного производства мерча полного цикла Art Flash Production
Моя история, наверное, будет похожа на историю многих детей из 1990-х. В какой-то момент ты слышишь в классе или во дворе чей-то восторженный рассказ о книге, потом второй, третий — и уже понимаешь: «Ой, я тоже хочу это почитать!» Так что все началось с обычного совета. Родители купили мне первую книгу, когда мне было лет семь-восемь. Как и многие, кто влюблялся в эту историю, я проглотила ее за один день.
Я с самого детства жила с ощущением, что должна очень много успевать, что мне нужно быть идеальной. Сначала это давление шло извне, а вскоре я и сама стала требовать от себя не меньше. Книги про магию, про волшебство, про Гарри Поттера всегда меня расслабляли. Они показывали какой-то другой мир, сказку, в которой может быть интересно и весело. В семь-восемь лет я действительно верила, что волшебство существует. Мне казалось, что есть настоящий магический мир, я отчаянно хотела стать его частью. Для меня это не было просто выдумкой. Нет, я была уверена: в том или ином виде он точно есть. А значит, нужно обязательно выписывать все заклинания, заучивать их и тренироваться.
Где-то к третьей книге я уже читала на английском. Новые слова я подчеркивала и смотрела в словаре. Я поняла, что в оригинале мне нравится намного больше. Недавно, кстати, читала книгу «Ключи от Хогвартса» Галины Юзефович*, где подробно разбирали разные переводы. Честно говоря, у меня так и не появилось любимого русского перевода — я читала в оригинале.
С третьей книги я стала уже совсем ярым фанатом. В школе надо мной иногда посмеивались, но мне было абсолютно все равно. Весь мой школьный мир был пропитан Хогвартсом: тетрадки, ручки, пеналы, дневники, заколки, стикеры — всё с Гарри, Роном, Гермионой и Гриффиндором. Сейчас, конечно, мерч делают совершенно другого уровня, но тогда мне и это казалось верхом стиля. Помню, как открывала свой рюкзак, раскладывала все богатство на парте и чувствовала себя абсолютно счастливой.
В 11 лет случилось событие, которое закрепило эту любовь навсегда. Мы с мамой поехали в Лондон. К тому моменту уже вышли первые фильмы, и мы отправились по местам съемок: платформа 9¾, зоопарк с той самой змеей, Оксфорд, где снимали часть сцен из замка Хогвартс. Мы даже привезли из Лондона метлу. Да-да, не маленькую, а настоящую большую метлу для квиддича. Еще шляпу, мантию — такие вещи, которых у нас еще не было.
Эта история и вселенная всегда играли для меня огромную роль. В детстве они во многом сформировали мои ценности, взгляды на жизнь, дружбу, на добро и зло. Чем старше я становилась, тем чаще перечитывала книги и пересматривала фильмы (как настоящий поттероман, я делала это десятки раз), и тем глубже становилось понимание: нет черного и белого, нет однозначно хороших и однозначно плохих людей. Есть очень много полутонов, на которые Роулинг как раз и обращает наше внимание. Это, пожалуй, самый ценный урок, который я вынесла из истории.
По поводу сериала у меня примерно те же чувства, что и с продолжением «Секса в большом городе» — «И просто так». Я смотрела все сезоны, где от серии к серии становилось все хуже, страдала, злилась, но продолжала. Потому что ты настолько любишь героев, что не можешь отпустить. Я даже «Дневники Кэрри» про ее тинейджерство смотрела, а это было еще хуже. Но если я что-то люблю, я буду это изучать в любом виде.
С одной стороны, меня радует кастинг главной тройки: Гарри, Рон и Гермиона действительно похожи на те образы, что живут в голове. По остальным пока непонятно, посмотрим. Но главный вопрос — наполнение. Тут либо начнут отходить от книг, и тогда фанаты (и я в том числе) будут очень недовольны, потому что это превратится в какое-то вольное воспроизведение и фан-фикшен. Либо пойдут в сторону почти дословного воспроизведения — диалогов, ситуаций, интерьеров, предметов из школьной программы. И вот это было бы круто.
У меня в детстве была мечта: чтобы книги и фильмы про Гарри Поттера никогда не заканчивались. Я представляла волшебный шкаф: открываешь, а там каждый раз появляется новая часть, как только ты дочитал предыдущую. Сериал — это же 5% исполнения той самой детской мечты. Кто-то скажет, что это трата времени. Но когда у тебя настолько сильная привязка к персонажам и к любимым теплым воспоминаниям, ты цепляешься за любую надежду снова с ними соприкоснуться.
Ира Мартьянова
37 лет. Социолог, маркетолог, комик
Я работаю в парфюмерно-косметической компании и параллельно делаю независимые исследовательские проекты по изучению общества и настроений людей. Пять лет занимаюсь стендапом. Снималась в юмористическом шоу «Битва за время». У меня биполярное расстройство, и юмор помогает справляться с ментальными трудностями, что, конечно, не отменяет профессиональной терапии. Открыто шучу про диагноз, чтобы показать, что это не стыдно. В России до сих пор сильный страх перед психиатрией, и многие стесняются обращаться за помощью, хотя она может повысить качество жизни, а в некоторых случаях и спасти.
Одна из моих шуток такая: «При биполярном расстройстве часто меняется настроение, можно неделю лежать дома, а потом встать и пойти на кинки-пати. До того как мне поставили диагноз, я думала, что просто ищу себя. А так биполярка — это круто. Я погуглила, у кого из знаменитостей этот диагноз, и там Селена Гомес, Жан-Клод Ван Дамм, Чип и Дейл. Это, на самом деле, один бурундук».
Я училась в школе, когда начали выходить книги, помню это чувство ожидания: скорее бы узнать, что будет дальше. Классно, что на момент выхода первой книги в 1997 году мне было примерно столько же лет, сколько главным героям, и я полностью погрузилась в этот мир. Знакомая родителей работала в книжном, и так получилось, что я первой из всех одноклассников получила вторую книгу, читала ее ночь под одеялом, а утром ходила по школе с суперважным видом, потому что одна знала, что там произошло. Когда начали выходить фильмы, я уже была подростком, и мы с подругами выбирали себе крашей среди Гарри, Рона и Малфоя. Я вкрашилась в Малфоя. А в последнем фильме неожиданно вырос и стал привлекательным Невилл Долгопупс.
Для меня «Гарри Поттер» — это прежде всего чувство приятной ностальгии. Недавно ездила в Японию, чтобы посетить The Wizarding World of Harry Potter в Universal Studios Japan. Можно пройти все знаковые места, выпить сливочного пива в деревне Хогсмид, зайти в лавку сладостей и в магазин волшебных палочек Олливандера. Там даже можно протестировать палочки и поговорить с Олливандером. Еще есть магазин сов — они там игрушечные. Их можно посадить на плечо, совы реагируют на движение и трутся щечкой о вашу щечку. Работают паб «Три метлы» и трактир «Кабанья голова» — обязательно надо там пообедать. Потом можно зайти в хижину Хагрида и покататься на гиппогрифе (это что-то вроде легких американских горок). Ну и, наконец, замок — он очень красиво оформлен, на стенах говорящие картины. Там же расположен главный аттракцион. Это тоже горки, но они сделаны с эффектом полета, поэтому создается ощущение, что вы летите на метле следом за Гарри Поттером, ловите снитч.
Сериал обязательно буду смотреть, хочется снова пережить все эмоции от приключений героев. Не сравниваю актеров старой и новой саги, не хочу. Пусть это будет самостоятельная история. Снейп для меня самый эмоционально окрашенный персонаж, трагический, вызывает больше всего сочувствия. В новой версии его будет играть чернокожий актер Паапа Эссьеду. Говорят, он уже страдает от злости фанатов, которые считают, что он не подходит на роль, и угрожают ему расправой, если он не уволится. Я с интересом посмотрю на его работу в сериале.
Чего вы ждете от нового «Гарри Поттера» — точной экранизации книг или смелого переосмысления?
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Автор: Кристина Ятковская
Фото: Андрей Стекачев
Фоторедактор: Валя Моторина