«Человек-паук: Новый день». Одиночество в сети

В мировой прокат вышел «Новый день» — четвертый фильм КВМ про Человека-паука. Питера Паркера не помнят любимая девушка и лучший друг, поэтому он грустит, дружит с социопатом на 20 лет старше и воюет с человеком, которого ни разу не видел.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

После того как заклинание Доктора Стрэнджа с лихвой вернуло ему анонимность, Питер Паркер (Том Холланд) остался один-одинешенек: поговорить он теперь может только с ИИ, с которым делит студию в Квинсе, и с женщиной-детективом (Лиза Колон-Зайас), которую грозит оставить без работы. Пока Питер борется с мелкими уголовниками и носит цветочки на могилу тети Мэй, позабывшие его ЭмДжей (Зендея) и Нед (Джейкоб Баталон) успевают окончить Массачусетский технологический и вернуться в Нью-Йорк. А тут у Человека-паука как раз вроде бы появляется достойный противник — неизвестный телепат, способный мгновенно подчинять людей (всех, кроме Питера) своей воле.

Том Холланд

Новый день наконец наступил, и все деньги, сэкономленные на школьных завтраках и фильме «Супергёрл», сейчас отправятся на психотерапию Питера Паркера, проводящего лучшие годы жизни наедине со своим костюмом, и студии Marvel, у которой хита не было почти так же долго, как у Питера — человеческого контакта. Сценаристы в «Дне» те же, что и в предыдущих трех сериях. Режиссер новый — Джона Уоттса сменил Дестин Дэниел Креттон, автор проходного фильма «Шан Чи и легенда десяти колец» и симпатичного сериала «Чудо-человек». Паучьей франшизе в ее нынешнем виде скоро будет, страшно сказать, 10 лет, а Тому Холланду стукнуло 30, в связи с чем герой время от времени начинает старчески кряхтеть и покашливать.

Возраст, впрочем, самая малая из проблем Питера. Стресс на работе (вся эта тряска!) и шок от того, что ЭмДжей (которая, напомним, выглядит как Зендея и провела несколько лет в институте) завела бойфренда, вызывает у него острую гормональную реакцию. Питер начинает непроизвольно разбрасывать паутину, бросается на людей и вообще рискует из Человека-паука потихонечку превратиться в Человека-муху из соответствующего фильма. В утешение ему лишь то, что упомянутый бойфренд появляется на экране секунд на тридцать, после чего о нем практически забывают и сценаристы, и сама ЭмДжей.

Том Холланд

Как все фильмы Marvel, с какого-то момента «Человек-паук» одновременно напоминает о счастливом прошлом КВМ и дразнит великими будущими завоеваниями (которые, как мы убеждались, могут и не состояться). Старую гвардию в этот раз представляет Брюс Беннер (Марк Руффало) в своих традиционных и несколько поднадоевших репертуарах. Менее старую — Елена Белова (Флоренс Пью) в забавном камео: ее русский акцент как будто усилился, она сидит в бане посреди Брайтон-Бич, где разносится песня Монеточки, и рассуждает о картошке. Сцена в сауне, правда, явно понадобилась в основном для того, чтобы главный герой в очередной раз оголил торс.

Наконец, из телевизора на помощь Питеру прибыл Фрэнк Касл, он же Каратель (Джон Бернтал), впервые докаравшийся в КВМ до большого экрана. У него неожиданно объемная роль друга-соперника Человека-паука, и их ворчливый броманс — одна из лучших находок «Нового дня». Со своим пристрастием к огнестрельному оружию в мире супергероев и суперзлодеев Фрэнк иногда выглядит положительно трогательно, даже если вреда от него больше, чем пользы.

Том Холланд и Джон Бернтал

Что касается Сэди Синк и ее персонажа, правила приличия вынуждают нас молчать, хотя фан-база, разумеется, уже в курсе всех деталей. Ограничимся следующим замечанием: там открывается простор для шуток (а то и проклятий), но вообще-то как инвестиция в будущее это может быть любопытно.

Нерешительная попытка авторов сделать из Питера трагического героя, который запутался в своих конфликтующих личностях, быстро приводит в тупик. За окном не Готэм, а вечно солнечный компьютерный Нью-Йорк, и в простодушном обаянии Холланда нет даже той легкой патологии, которая была у его предшественников. Но это не значит, что Холланду нечего играть (он интереснее, чем обычно) или что в фильме не хватает эмоциональных ставок. В перезагруженных отношениях Питера с ЭмДжей и Недом есть и юмор, и надрыв, а некоторые сцены с Зендеей удались особенно. Она самой своей актерской манерой приземляет действие, которое норовит запутаться высоко в проводах.

Зендея и Том Холланд

За пределами несчастной любви и дружбы сюжет «Нового дня» — стандартное супергеройское лего: месть, суперспособности, могущественная правительственная организация (которую возглавляет мистер Милчик из «Разделения»). Экшен-эпизоды поставлены богато, но в основном пресновато. Лучше всего выглядят не погоня за бронетранспортером или изощренная битва с коллективом ниндзя, а простенький пластический эффект, когда сознание телепата перескакивает, как блоха, от одного случайного прохожего к другому. И то же касается драмы: «Новый день» оживает не в торжественных многословных беседах, а в самые немудреные житейские моменты. Паутина барахлит, Каратель за стенкой шумно ест консерву, любимая девушка улыбается, но не помнит, как тебя зовут, а ведь у тебя такое простое имя.