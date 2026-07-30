Marvel's Spider-Man и еще 9 лучших игр о Человеке-пауке

Вместо привычного платформера аркадный автомат Spider-Man: The Video Game от Sega предложил классический beat ’em up в духе Final Fight и Teenage Mutant Ninja Turtles. Герой шел вперед по уровню, раздавал удары десяткам противников и время от времени расправлялся со злодеями. Главной особенностью была возможность играть сразу за четырех героев — помимо Паука, это Соколиный Глаз, Черная Кошка и Нэмор.

При этом разработчики не забыли о главной особенности Паука. Он не только бил кулаками, но и активно использовал паутину: связывал противников, притягивал к себе и раскачивался над пропастями. В 1990-х подобные детали помогали проекту ощущаться игрой про Человека-паука, а не очередным рескином Kunio-kun. Особенно впечатляли боссы. Веном сошел со страниц комиксов, Доктор Осьминог использовал механические щупальца, а Зеленый Гоблин летал над ареной на глайдере. Финальным же противником неожиданно стал Доктор Дум.

Сегодня Spider-Man: The Video Game ощущается однообразной и сильно устаревшей. Большая часть прохождения сводится к повторению одних и тех же ударов. Это не самая выдающаяся игра, но именно она показала, что лицензия Marvel способна работать не хуже оригинальных аркад Sega.