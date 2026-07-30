Marvel's Spider-Man и еще 9 лучших игр о Человеке-пауке

За долгую карьеру дружелюбный сосед успел побывать почти во всех жанрах. Он дрался в аркадных автоматах, размахивал паутиной на 16-битных консолях, спасал Нью-Йорк в открытом мире и даже путешествовал между вселенными. Игры про супергероев долгое время считались проклятым жанром, но именно Человеку-пауку удавалось регулярно получать проекты, ставшие хитами. Вспоминаем самые важные игры о Питере Паркере — от аркад начала 1990-х до современных блокбастеров.
Spider-Man: The Video Game
Год выхода: 1991
Разработчик: Sega Interactive
Вместо привычного платформера аркадный автомат Spider-Man: The Video Game от Sega предложил классический beat ’em up в духе Final Fight и Teenage Mutant Ninja Turtles. Герой шел вперед по уровню, раздавал удары десяткам противников и время от времени расправлялся со злодеями. Главной особенностью была возможность играть сразу за четырех героев — помимо Паука, это Соколиный Глаз, Черная Кошка и Нэмор.
При этом разработчики не забыли о главной особенности Паука. Он не только бил кулаками, но и активно использовал паутину: связывал противников, притягивал к себе и раскачивался над пропастями. В 1990-х подобные детали помогали проекту ощущаться игрой про Человека-паука, а не очередным рескином Kunio-kun. Особенно впечатляли боссы. Веном сошел со страниц комиксов, Доктор Осьминог использовал механические щупальца, а Зеленый Гоблин летал над ареной на глайдере. Финальным же противником неожиданно стал Доктор Дум.
Сегодня Spider-Man: The Video Game ощущается однообразной и сильно устаревшей. Большая часть прохождения сводится к повторению одних и тех же ударов. Это не самая выдающаяся игра, но именно она показала, что лицензия Marvel способна работать не хуже оригинальных аркад Sega.
Spider-Man vs The Kingpin (Sega Mega-CD)
Год выхода: 1993
Разработчик: Sega (Technopop)
В начале 1990-х производители консолей убеждали игроков, что будущее за компакт-дисками. Главными козырями нового формата должны были стать анимационные заставки, профессиональная озвучка и музыка CD-качества. Версия Spider-Man vs The Kingpin для Sega Mega-CD использовала все эти преимущества на максимум.
Кингпин закладывает в Нью-Йорке ядерную бомбу и подставляет Человека-паука, обвиняя в подготовке взрыва. Чтобы очистить имя, Питеру нужно найти настоящего виновника, собрать улики и победить врагов, среди которых Доктор Осьминог, Ящер, Электро, Хобгоблин и Стервятник. Для незамысловатого платформера подача истории оказалась неожиданно насыщенной: между миссиями появлялись рисованные озвученные кат-сцены, а персонажи разговаривали друг с другом.
В версии для Sega CD разработчики добавили анимированные вставки, показывающие последствия смерти героя, полностью переработали саундтрек (над ним работали Спенсер Нильсен и рок-группа Mr. Big) и ускорили игровой процесс. Человек-паук стал двигаться и карабкаться заметно быстрее, чем в оригинале для Genesis. Появились новые уровни, дополнительные приемы, а также возможность собирать обложки культовых комиксов. Игра стала более нелинейной: игрок мог выбирать, какого злодея искать следующим, и перемещаться по разным районам города.
Запас паутины был ограничен, восполнять его приходилось специальными картриджами. Бездумная стрельба грозила тем, что в решающий момент герой останется без оружия. Кроме того, в игре действовал настоящий таймер: пока Паркер разбирался с преступниками, по городу распространялась информация о ложном обвинении. Если затянуть расследование, Кингпин выигрывал независимо от успехов.
Spider-Man and Venom: Maximum Carnage
Год выхода: 1994
Разработчик: Software Creations
В начале 1990-х у Marvel был бум популярности. Одним из главных событий стала сюжетная арка Maximum Carnage — история о том, как симбиот Карнаж собрал банду суперзлодеев. Комикс стал одним из самых продаваемых кроссоверов десятилетия. Неудивительно, что историю решили превратить в игру. Maximum Carnage с первого взгляда выглядела как еще один beat 'em up эпохи SNES и Sega Genesis. Игрок шел слева направо, бил бесконечных бандитов и время от времени встречался со злодеем. Но разработчики из Software Creations постарались перенести на экран атмосферу оригинала. Вместо текстовых заставок игру разбавляли полноценными страницами комиксов с характерными рамками и репликами персонажей. Самым приятным сюрпризом оказался список союзников. По мере прохождения Паук встречал Капитана Америка, Железного Кулака, Морбиуса и других героев Marvel. Правда, поиграть за них не давали, они лишь ненадолго присоединялись к битве. Зато Веном был полноценным игровым персонажем. Его стиль заметно отличался от Питера: он двигался медленнее, но бил сильнее и лучше справлялся с толпами. Есть у Maximum Carnage и еще одна причина, по которой ее помнят до сих пор. Саундтрек записала американская рок-группа Green Jellÿ, известная своим необычным сочетанием хеви-метала и комедийного рока.
Разработчики искусственно увеличивали продолжительность: противники становились всё толще, уровни — длиннее, а боссы требовали десятков ударов. Ближе к середине прохождения Maximum Carnage начинала утомлять. Тем не менее для целого поколения владельцев SNES и Genesis эта игра стала главным интерактивным воплощением комиксов Marvel.
Spider-Man
Год выхода: 2000
Разработчик: Neversoft
Созданием занималась студия Neversoft, выпустившая Tony Hawk's Pro Skater. И разработчики перенесли философию приятного управления из скейтбординга в супергеройский экшен. Поэтому движения героя получились такими плавными, быстрыми и почти акробатическими.
На выставке технологий кто-то выдает себя за Человека-паука и похищает экспериментальное устройство. Героя объявляют преступником, а вскоре он сталкивается с армией знакомых злодеев — от Скорпиона и Носорога до Венома и Доктора Осьминога. Каждый уровень в игре предлагал новую механику: приходилось скрываться от охраны, убегать от симбиота, спасать заложников и много драться. А ближе к финалу игра внезапно превращалась почти в хоррор, когда показывали Доктора Осьминога-Карнажа.
Из-за технических ограничений PlayStation Нью-Йорк пришлось скрыть густым туманом. Это маскировало короткую дальность прорисовки. Герой перемещался по крышам, а улицы внизу никогда не были видны. Это позволило студии, не имея возможности смоделировать город, все же создать ощущение масштаба. Еще одной причиной успеха стало уважение к фанатам Паука и историям о нем. На озвучке было много знаковых голосов, а рассказчиком выступил Стэн Ли.
Сегодня Spider-Man выглядит архаично. Камера капризничает, а боевая система кажется примитивной. Но ее влияние трудно переоценить: она доказала Activision, что игры про супергероев могут быть не просто приложением к чему то, а самостоятельными приключениями.
Spider-Man 2
Год выхода: 2004
Разработчик: Treyarch
До 2004 года фактически ни одна игра про Человека-паука не позволяла свободно летать по Нью-Йорку. Питер пользовался паутиной и раньше, и всегда она цеплялась в пустоту. Разработчики просто создавали красивую анимацию полета, не задумываясь, за что именно паутина держится. Все изменилось после выхода GTA III. Студия Treyarch решила сделать Нью-Йорк полноценным открытым миром — с характером, атмосферой, жителями и случайными событиями. Недостаточно было просто нарисовать город, нужно было придумать систему перемещения, позволившую почувствовать себя супергероем.
Так появилась механика, при которой паутина цеплялась только за реальные здания. На бумаге идея кажется очевидной. На практике же она полностью изменила ощущения. Игроку приходилось учитывать высоту домов, скорость полета, угол раскачивания и момент, когда лучше отпустить паутину. Уже через несколько часов движение по Манхэттену превращалось почти в отдельную игру — настолько приятно было просто перемещаться по городу.
История же повторяла события фильма Сэма Рэйми. Питер пытался совмещать обычную жизнь с обязанностями супергероя, терял силы, спасал горожан и в конце сталкивался с Доктором Осьминогом. Между сюжетными миссиями Нью-Йорк жил собственной жизнью. Полиция просила остановить ограбления. На крышах появлялись случайные преступники. Где-то начинался пожар. Сегодня подобные случайные события есть в каждом открытом мире. В 2004 году они создавали ощущение настоящего города, которому нужен герой.
Не все идеи оказались удачными. Разработчики добавили систему прокачки через случайные поручения, а многие дополнительные задания повторялись. Да и боевая система сейчас выглядит простой. Однако все недостатки перекрывали полеты между небоскребами. Spider-Man 2 оказала влияние не только на игры про Человека, но и на супергеройские экшены наподобие Prototype или Infamous.
Ultimate Spider-Man
Год выхода: 2005
Разработчик: Treyarch
Ultimate Spider-Man выглядела так, словно студия оживила одноименный комикс художника Marvel Марка Багли и сценариста Брайана Майкла Бендиса. Разработчики использовали технологию сел-шейдинга, благодаря чему персонажи получили толстые контуры, яркие цвета и характерную штриховку. Даже сегодня игра выглядит удивительно свежей и не устаревшей графически.
За историю отвечал Бендис, адаптировавший и расширявший свои же сюжеты, а Марк Багли консультировал разработчиков по визуалу. Поэтому игра ощущалась настолько правильно комиксной. Главной находкой стал второй игровой персонаж — Веном. Но в этой игре он не антигерой, а почти чудовище. Если Питер полагался на скорость, акробатику и уклонения, то Веном проламывал стены, подбрасывал автомобили, хватал врагов длинными щупальцами и разбрасывал по улице. Переключение между персонажами полностью меняло темп.
Изменился и сам подход к боевой системе. Разработчики сделали ее более динамичной. Паук легко жонглировал противниками, быстро связывал паутиной, акробатические приемы, движения и атаки выглядели зрелищно даже без сложных комбинаций. Веном же, напротив, был воплощением грубой силы. Многие его атаки пробивали защиту и позволяли использовать врагов как оружие. Благодаря этому оба героя ощущались по-разному.
Открытый мир никуда не исчез, но стал компактнее. Кроме случайных активностей, разработчики сосредоточились на ярких сюжетных миссиях и коллекционных предметах, разбросанных по Манхэттену. Правда, многие побочные задания быстро начинали повторяться. Но Ultimate Spider-Man любят не за это. Она остается едва ли не лучшей интерактивной адаптацией комиксов и, пожалуй, самым удачным примером того, как визуальный стиль способен сделать игру практически неподвластной времени.
Spider-Man: Web of Shadows
Год выхода: 2008
Разработчик: Shaba Games (при содействии Treyarch)
К концу 2000-х вместо очередной играизации Activision позволила Treyarch создать полностью оригинальную историю во вселенной Marvel. Веном вновь появляется в Нью-Йорке, но вскоре выясняется, что симбиот научился заражать других людей. За считаные дни Манхэттен превращается в карантинную зону: улицы заполняют мутировавшие жители, военные перекрывают районы, а герои попадают под контроль инопланетной заразы. По меркам игр про Человека-паука это был практически хоррор. К середине игры город оказывается разделен на изолированные районы, в небе кружат военные вертолеты и авианосцы Щ.И.Т., а на улицах одновременно сражаются армия, супергерои и полчища симбиотов.
Главная идея Web of Shadows — постоянное переключение между классическим красно-синим костюмом и симбиотом. В предыдущих играх черный костюм обычно становился сюжетным эпизодом или бонусом. Здесь же это полноценная игровая механика. Обычный Паук делает ставку на скорость, акробатику и длинные серии ударов. Симбиот, наоборот, позволяет буквально разрывать врагов мощными атаками и щупальцами. Переключение происходит мгновенно, прямо во время сражений. Боевую систему называют главным достоинством Web of Shadows. У каждого костюма собственное дерево развития с десятками приемов, добиваний и комбинаций.
Еще одной особенностью стали союзники. Во время некоторых сражений можно было позвать на помощь Росомаху, Люка Кейджа, Лунного Рыцаря или Черную Кошку. Каждый обладал собственной атакой поддержки, позволявшей изменить ход боя. А еще Activision активно рекламировала систему морального выбора. В течение игры Питер регулярно принимал решения: довериться Росомахе или Черной Кошке, действовать вместе с Щ.И.Т. или идти своим путем, использовать силу симбиота или сопротивляться влиянию. Это не превращало игру в RPG, однако влияло на некоторые миссии и отношения с героями и приводило к одной из концовок.
У Web o Shadows все же были недостатки. Сюжет временами распадался на отдельные эпизоды, постановка роликов уступала крупным релизам того времени, а лицевая анимация выглядела устаревшей уже в 2008 году. Но главной проблемой стало время выхода. Осенью 2008 года индустрия обсуждала Fallout 3, Dead Space, Fable II, Mirror's Edge и Gears of War 2. На фоне этих релизов супергеройский экшен быстро ушел в тень.
Spider-Man: Shattered Dimensions
Год выхода: 2010
Разработчик: Beenox
После мультфильмов «Через вселенные», фильмов Marvel Studios и комиксов Spider-Verse идея собрать сразу нескольких Пауков никого уже не удивляет. В 2010 году концепция выглядела необычно. Мультивселенная еще не превратилась в тренд, поэтому Beenox решила сделать ставку не на очередной открытый Нью-Йорк, а на возможность показать, насколько разными могут быть воплощения одного и того же героя. Мистерио завладевает Скрижалью Порядка и Хаоса — древним артефактом, способным нарушить баланс между измерениями. Во время схватки он случайно разбивает Скрижаль, и ее осколки разлетаются по четырем вселенным. Чтобы восстановить порядок, Мадам Паутина объединяет четырех Пауков. Каждому предстоит вернуть свою часть артефакта.
Классический Amazing Spider-Man оказался ближе всего к предыдущим играм. Это привычный Человек-паук с длинными воздушными комбинациями, акробатикой, полетами на паутине и сражениями против хорошо знакомых злодеев. Совсем иначе ощущался Ultimate Spider-Man. Симбиот не просто менял внешний вид героя, а полностью перестраивал боевую систему. Вместо стремительных комбинаций игрок получал тяжелые размашистые атаки, щупальца и возможность агрессивно пробиваться сквозь толпы. Самым неожиданным экспериментом стал Spider-Man Noir. Вместо открытых драк Beenox предложила стелс. Герой прятался в тенях, бесшумно устранял врагов и нападал из укрытий. Хотя открытый бой никто не запрещал, противники наносили настолько большой урон, что игра поощряла скрытное прохождение. По духу эти главы ближе к Batman: Arkham Asylum, чем к традиционным играм о Человеке-пауке. Наконец, Spider-Man 2099 стал демонстрацией скорости. Нью-Йорк будущего превратился в огромную вертикальную площадку, где бесконечные небоскребы соединялись скоростными магистралями и воздушными трассами. Здесь появились самые эффектные секции с погонями, свободным падением и замедлением времени.
Несмотря на столь разные игровые стили, все четыре героя объединены глубокой боевой системой. Каждый обладал собственным набором приемов, специальными атаками и деревом развития. При этом сражения строились вокруг длинных воздушных комбо, жонглирования противниками и постоянного движения. Отдельного разговора заслуживают боссы. Они до сих пор считаются одной из главных причин вернуться к игре. Песочный человек вырастал до размеров небоскреба, заставляя сражаться буквально на его теле. Дэдпул непрерывно ломал четвертую стену и издевался над игроком. Крэйвен превращал бой в охоту, а Хобгоблин заставлял преследовать себя через уровни.
В итоге игра стала одним из самых необычных экспериментов в истории игр про Паука. Она отказалась от открытого мира, но предложила четыре совершенно разных взгляда на то, каким может быть Человек-паук.
The Amazing Spider-Man
Год выхода: 2012
Разработчик: Beenox
После выхода фильма Марка Уэбба игра по нему стала полноценным продолжением истории. Действие разворачивается спустя несколько месяцев. Эксперименты Oscorp вновь выходят из-под контроля: по Манхэттену распространяется вирус, превращающий людей и животных в агрессивных гибридов. Питеру приходится разбираться с последствиями собственных решений, а сюжет постепенно представляет знакомых злодеев вроде Скорпиона, Носорога, Алистера Смайта и механических охотников-роботов.
Главным нововведением стала система Web Rush. Одним нажатием игрок мог замедлить время, на экране появлялись разноцветные силуэты и маркеры, обозначающие доступные действия. Механика одинаково хорошо работала во время исследования города, стелса и сражений. Beenox не скрывала, что внимательно изучала успех серии Batman: Arkham и реакцию аудитории на те или иные элементы в Shattered Dimensions. В результате игра получила переработанную боевую систему с акцентом на контратаки, длинные серии ударов и использование гаджетов. В арсенале Питера появились бесшумные устранения, возможность подвешивать противников к потолку и использовать элементы окружения для создания ловушек. Стелс превратился в полноценную часть игрового процесса.
Вернулся и открытый Манхэттен, однако он оказался спорным. Разработчики попытались разнообразить его исследование системой Hero or Menace. Если игрок долго игнорировал преступления, полиция начинала считать Человека-паука угрозой, а уровень общественного доверия снижался. Регулярная помощь горожанам, наоборот, улучшала репутацию. Игра не лишена недостатков: искусственный интеллект часто ошибался, камера временами не поспевала за быстрыми перемещениями. Однако на фоне большинства лицензированных проектов начала 2010-х The Amazing Spider-Man выглядела неожиданно качественно.
Marvel's Spider-Man
Год выхода: 2018
Разработчик: Insomniac Games
Работа над Человеком-пауком стала для Insomniac Games самым масштабным проектом в карьере (за их плечами Ratchet & Clank и Sunset Overdrive), к тому же студия получила полную творческую свободу. Их Питер Паркер уже 8 лет защищает Нью-Йорк. Вместо рассказа о том, как он стал супергероем, Insomniac показала, какой ценой дается им оставаться. Одной из сильнейших сторон оказался сценарий. История уделяет одинаковое внимание и Питеру Паркеру, и Человеку-пауку. Герой постоянно разрывается между двумя жизнями: помогает тете Мэй в приюте F.E.A.S.T., пытается сохранить отношения с Мэри Джейн, работает с Отто Октавиусом и одновременно спасает Нью-Йорк.
Важная роль была у самого города. Разработчики открыто признавались, что внимательно изучали Spider-Man 2 от Treyarch и более поздние игры, стараясь нащупать необходимый тон во взаимодействии героя с городом. Раскачивание на паутине стало невероятно плавным и отзывчивым. Паук автоматически подстраивал движения под архитектуру зданий, перебрасывал паутину между небоскребами, использовал инерцию, делал акробатические трюки и практически не терял скорости. При этом игра намеренно прощала ошибки. Если Spider-Man 2 требовала привыкнуть к физике раскачивания, то здесь задача разработчиков была иной — сделать так, чтобы игрок чувствовал себя Человеком-пауком уже через несколько минут. Открытый мир тоже заметно изменился. Побочные задания перестали быть простым заполнением карты и объединили десятки активностей: преступления, исследования лабораторий Гарри Осборна, испытания Таскмастера и многое другое.
Боевка стала развитием идей Batman: Arkham: если Бэтмен методично подавлял противников, то Человек-паук не касался земли, сражения ощущались быстрее и хаотичнее. Многочисленные костюмы Паркера тоже играли свою роль. Это были не просто красивые скины — каждый наряд открывал уникальную способность.
Вместо сюжетного дополнения Insomniac выпустила Marvel's Spider-Man: Miles Morales — более компактную, полностью самостоятельную историю. Главным героем стал Майлз, подхвативший защиту города во время отсутствия Питера. Различия между двумя Пауками ощущаются буквально во всем. Моралес менее опытен, чаще ошибается и только начинает понимать, что значит быть символом надежды. Это отражается и в игровом процессе. Его биоэлектрические способности позволяют наносить мощные цепные удары, невидимость открывает варианты скрытного прохождения, а анимации движения выглядят менее отточенными и более импульсивными, чем у Питера.
Продолжение 2023 года не стало радикально менять формулу. Вместо этого Insomniac решила развить идеи первой части. В Marvel’s Spider-Man 2 игрок свободно переключался между Питером и Майлзом, исследовал не только Манхэттен, но также Квинс и Бруклин, использовал паутинные крылья для длительного планирования, а благодаря воздушным тоннелям мог пересекать огромные расстояния без потери скорости. Боевая система тоже изменилась. Майлз продолжил развивать биоэлектрические способности, а Питер получил полноценный симбиотический стиль. У игры возрос масштаб. Некоторые критики отмечали, что игра пытается одновременно рассказать историю Крэйвена, Венома, Гарри Осборна и отношений двух Людей-пауков, из-за чего отдельным сюжетным линиям времени не хватило.
Бонус. Marvel: Ultimate Alliance
Год выхода: 2006
Разработчик: Raven Software
Сегодня сложно представить фильм о Человеке-пауке, в котором он не успевает встретиться хотя бы с парой Мстителей, Доктором Стрэнджем или мультивселенной. Но в 2006 году подобный кроссовер казался праздником. В Marvel: Ultimate Alliance Питер оказался не единственной звездой истории, а частью огромной команды. Вместо привычного спасения Нью-Йорка он вместе с Росомахой, Тором, Капитаном Америка, Доктором Стрэнджем и еще десятком героев отправился спасать всю вселенную.
Игра представляла собой кооперативный экшен с видом сверху, где игрок собирал отряд из четырех персонажей, свободно переключался между ними и комбинировал способности. У каждого были особые приемы и суперсилы, а самые зрелищные моменты получались во время командных атак, когда силы нескольких персонажей складывались в разрушительные комбинации.
Получилось неожиданно здорово. Игрок мог собрать команду мечты и наконец узнать, что будет, если Человек-паук, Люк Кейдж, Росомаха и Серебряный Серфер одновременно начнут раздавать тумаки. А возможность пройти всю кампанию в кооперативе только усиливала ощущение большого комиксного приключения.
Автор: Сергей Мангасаров