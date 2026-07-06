Baldur's Gate 3, Disco Elysium, Elden Ring и еще 7 лучших RPG

За несколько десятилетий жанр ролевых игр успел пройти огромный путь от текстовых приключений и изометрических классических RPG до масштабных открытых миров с кинематографичной историей и проектов, почти полностью передающих игроку контроль над развитием событий (все мы любим, когда судьба зависит от нас). Собрали RPG, которые снискали народную любовь и помогли миллионам скоротать сотни часов за увлекательными историями.
Gothic II
Год выхода: 2002 (дополнение «Ночь ворона» — 2003)
Разработчик: Piranha Bytes
Первая Gothic стала легендой (особенно в России), даже несмотря на шероховатости, но сиквел вместе с дополнением «Ночь ворона» развил удачные идеи оригинала и превратил проект почти в эталонную RPG. Разработчики не стали изобретать новую формулу, зато расширили существующую буквально во всем. Небольшую Колонию сменил огромный остров Хоринис с портовым городом, фермами, монастырем, древними руинами и долиной рудников, а система лагерей переросла в полноценные фракции. Выбор между паладинами, наемниками и магами стал определять не только стиль боя, но и многие задания, экипировку и путь развития персонажа. При этом DLC «Ночь ворона» уже давно воспринимается как обязательная часть проекта.
Одно из главных достижений второй Gothic — невероятно живой мир. Его обитатели работают, обедают, отдыхают в тавернах, обсуждают новости, ложатся спать и продолжают жить независимо от игрока. Здесь недостаточно просто поговорить с конкретным NPC, чтобы вступить в гильдию, — доверие еще предстоит заслужить. Игра почти ничего не объясняет и не ведет за ручку по сюжету. Геймеры должны самостоятельно изучать карту и законы вселенной, поэтому каждое достижение на просторах острова ощущается поистине заслуженным. Постепенное освоение мира, свобода действий и неповторимая атмосфера сделали Gothic II вершиной творчества Piranha Bytes и одной из самых любимых классических RPG. Поклонники продолжают возвращаться к ней даже спустя более 20 лет (хочется верить, что и сиквел вслед за оригиналом получит ремейк).
Fallout: New Vegas
Год выхода: 2010
Разработчик: Obsidian Entertainment
После выхода неоднозначной Fallout 3 именно Obsidian сумела вернуть популярной серии то, за что ее полюбили поклонники классических частей. New Vegas не пытается удивить масштабом карты или революционными механиками, зато делает ставку на проработанную ролевую систему и свободу выбора. Игра будто регулярно проверяет, какой вы человек: умелый дипломат может избежать боя, техник найдет решение через ремонт или науку, ловкий взломщик отыщет лазейку, а настоящий боец пойдет напролом и проложит дорогу оружием, так что квесты редко сводятся к единственному правильному варианту. Прохождение зависит от личностей, которые игроки решили примерить, поэтому чувство сопричастности максимально велико.
На территории пустоши Мохаве всегда найдется чем себя занять благодаря десяткам поселений, противоборствующим фракциям и огромному количеству побочных историй (некоторые из них даже могут составить конкуренцию основному сюжету). Открытый мир Fallout: New Vegas пышет жизнью и готов щедро наградить храбрецов, способных принимать важные решения. Для многих фанатов именно эта часть стала эталоном серии, и возвращаться к ней спустя годы до сих пор приятно.
Mass Effect 2
Год выхода: 2010
Разработчик: BioWare
Первая Mass Effect познакомила игроков с богатой сай-фай-вселенной, но именно сиквел превратил серию в одну из главных RPG-франшиз. По большому счету разработчики сосредоточились не на глобальном продвижении сюжета, а на персонажах. В продолжении капитан Шепард собирает команду для самоубийственной миссии, и каждый будущий союзник оказывается полноценной личностью со своими принципами и внутренними конфликтами (ученый Мордин скрывает последствия своих исследований, Тейн пытается искупить грехи наемного убийцы). Чтобы заслужить доверие, придется помочь героям разобраться с их проблемами, и многие ваши решения напрямую повлияют на финал. Экипаж «Нормандии» (по заветам «Форсажа») за время прохождения становится для игроков и самого Шепарда буквально семьей, с которой образуется сильная эмоциональная связь.
Mass Effect 2 мастерски и (простите за каламбур) эффективно сочетает кинематографичную постановку с классической ролевой системой. Диалоги регулярно подкидывают непростые моральные выборы, последствия которых становятся заметны лишь спустя десятки часов или даже в следующей части (при условии, что сохранения будут перенесены). Разработчики убрали спорные элементы оригинала, сделали перестрелки динамичнее, а исследование мира увлекательнее, благодаря чему большое космическое приключение стало ощущаться острее. Вторая часть заслуженно считается многими вершиной трилогии и даже сегодня играется потрясающе.
The Elder Scrolls V: Skyrim
Год выхода: 2011
Разработчик: Bethesda Game Studios
Skyrim давно считается культовой видеоигрой, которая до совершенства довела формулу RPG с открытым миром. Здесь невозможно идти строго по сюжету: шаг влево, шаг вправо — игра тут же уводит в очередную пещеру, заброшенный форт или незнакомую деревню, а чье-то небольшое поручение неожиданно перерастает в большую сюжетную цепочку. Никаких строгих классов, так что можно стать кем угодно (магом с двуручным молотом, скрытным лучником, воином-лекарем и т. д.).
Исследование мира способно затянуть на десятки (а то и сотни) часов, превращая игру в настоящее приключение на живописных просторах под шикарную музыку Джереми Соула. Можно предъявить Skyrim за неудобный интерфейс, не самую выразительную анимацию и традиционные для Bethesda баги (сколько же мемов благодаря этому появилось), но все это меркнет на фоне легендарности. Играя, вы постоянно обещаете себе: еще один квест — и спать. Но глубоко внутри понимаете, что это обман.
The Witcher 3: Wild Hunt
Год выхода: 2015
Разработчик: CD Projekt RED
Магнум опус CD Projekt RED. Одна из лучших не только RPG, но и игр в истории индустрии в принципе. Перечислять достоинства третьего «Ведьмака» или лишний раз говорить о его величии бессмысленно — за себя давно сказали множество наград, включая «Игру года», и культовый статус среди геймеров. Невероятно масштабное приключение, где практически любое занятие оказывается частью большой истории. Поиски Цири служат лишь отправной точкой, тогда как настоящая сила «Дикой охоты» раскрывается в десятках побочных квестов, где из обычной просьбы от NPC легко вытекает драматичная история с непростым выбором (политический заговор, семейная трагедия, расследование жестоких убийств).
Студии удалось почти идеально перенести на язык видеоигр мир и атмосферу произведений Анджея Сапковского. Карта в игре огромна и при этом с вниманием к деталям проработана: Велен, Новиград и Скеллиге обладают собственным лицом. Мрачный славянский фольклор соседствует с войной, придворными интригами и человеческими драмами. Боевая система удачно сочетает фехтование, использование знаков, алхимию и подготовку к охоте. Чуть ли не каждое решение Геральта имеет ощутимые последствия без привычного разделения на черное и белое. Подобное сочетание выдающегося повествования, запоминающихся персонажей и невероятной плотности качественного контента превратило третью часть «Ведьмака» в новую точку отсчета для RPG-игр.
Divinity: Original Sin 2
Год выхода: 2017
Разработчик: Larian Studios
После первой Divinity: Original Sin студия Larian решила создать полноценное воплощение классической ролевой игры в современных реалиях и закрепить успех. Действие продолжения вновь разворачивается в фэнтези-мире Ривеллон, где группа обладателей Истока (мощной магической энергии) оказывается втянута в борьбу за судьбу всего мира. Сиквел стал возвращением к эпохе больших изометрических RPG и при этом не скатился к банальной ностальгии. Игра построена по принципам настолок-приключений: здесь почти нет закрытых сценариев, а большинство проблем можно решить с помощью фантазии игрока. Например, использовать особенности расы или превратить окружающую среду в инструмент для победы (можно, скажем, заморозить воду или поджечь разлитое масло).
Пошаговые сражения проекта проверяют находчивость и изобретательность, так как успех зависит от многих факторов: характеристики персонажей, грамотного использования стихий, высоты, поверхностей, статусов и десятков взаимодействующих механик (не стоит забывать и про союзников). Симбиоз комплексных механик, сильного сценария и внимания к деталям превратил Divinity: Original Sin 2 в новую точку отсчета для жанра. Во многом благодаря этой игре студия создала свой следующий шедевр (все мы его знаем).
Disco Elysium
Год выхода: 2019
Разработчик: ZA/UM
Одна из самых необычных RPG в истории и настоящий феномен. Вместо спасения мира и масштабного приключения по огромной карте Disco Elysium предлагает расследовать одно убийство в полуразрушенном Ревашоле. Главный герой — полицейский Гаррье Дюбуа. После чудовищного запоя он потерял память, собственную личность и практически всю жизнь. Следствие постепенно превращается в попытку собрать себя заново, а ролевая система здесь представлена весьма оригинально: характеристики персонажа становятся голосами в голове героя, спорят друг с другом, комментируют происходящее и буквально участвуют в диалогах.
Disco Elysium выглядит свежо и даже отчасти переосмысляет жанр. Разработчики почти полностью отказались от привычных боевых механик и сделали ролевую игру, где внимание пользователя удерживается преимущественно за счет текста, персонажей и отыгрыша роли. Абсурдный юмор соседствует с тяжелыми разговорами о травмах, политике, идеологиях, зависимостях и попытках начать все с чистого листа. Расследование преступления — лишь фон для глубокого исследования человеческой личности. Потрясающая философская притча с терапевтическим эффектом.
Elden Ring
Год выхода: 2022
Разработчик: FromSoftware
Как же в таком списке без soulslike-RPG? Спорить о том, какой именно тайтл достоин быть в подборке, можно бесконечно долго, ведь есть культовые Demon’s Souls и Dark Souls, Bloodborne и Sekiro, но массовость Elden Ring заставляет сделать выбор в ее пользу. Она окончательно вывела нишевый поджанр в мейнстрим, собрала охапку наград (включая «Игру года») и сохранила фирменную бескомпромиссность студии. Действие игры происходит в Междуземье — мрачном фэнтезийном мире, где после уничтожения важной реликвии (Кольца Элдена) полубоги развязали войну за власть.
Миллионы игроков, обходивших соулслайки стороной, подключились благодаря огромному масштабу и репутации студии. Однако это по-прежнему невероятно сложная игра, которая требует немалого терпения и внимательности, где под боссов придется подстраиваться. Вы вольны выбирать свой путь, но он всегда будет тернистым, а в механиках все равно нужно разбираться. Здесь десятки видов оружия, несколько школ магии и множество вариантов развития персонажа. В мир Elden Ring легко влюбиться, но любовь, как известно, зла, так что нужно быть готовым к геймерскому абьюзу.
Baldur's Gate 3
Год выхода: 2023
Разработчик: Larian Studios
Как говорилось выше, Divinity: Original Sin 2 заложила основу для нового RPG-шедевра, который вернул жанр в центр игровой индустрии и установил новый уровень качества. Larian не изобрела ничего нового, а просто взяла лучшие качества из классических компьютерных ролевок, настольной Dungeons & Dragons и собственных прошлых проектов, а затем выкрутила реле качества на максимум. Получилась потрясающая игра с возможностью играть в кооперативе и с абсолютной свободой действий.
У любого решения весомые последствия (это не редкость, но Baldur’s Gate 3 в этом плане превосходит конкурентов). Выбранная раса, класс, происхождение, особенности персонажа и даже успешный или проваленный бросок кубика способны изменить развитие квестов, отношения спутников или ход целых сюжетных линий. Игра удивительным образом сочетает масштаб современного AAA-проекта с принципами настольной RPG. Все это дополняют кинематографичная постановка, практически полностью озвученные диалоги и невероятная плотность качественного контента, благодаря которой тайтл воспринимается как великое приключение без проходных эпизодов и весомых просадок. Три года, конечно, не такой большой срок, чтобы говорить о культовости, но игра, кажется, заслужила свой статус.
Kingdom Come: Deliverance II
Год выхода: 2025
Разработчик: Warhorse Studios
Первая Kingdom Come: Deliverance была уникальным экспериментом, в котором средневековая RPG без магии и фантастических существ отдала предпочтение реализму, бытовым деталям и тяжелому пути из обычного сына кузнеца в храброго героя. Сиквел развил эту идею практически во всех направлениях. История Индро продолжается на фоне гражданской войны в Богемии, а центральной темой становятся месть и ее последствия. Игрок сам решает, насколько далеко можно зайти ради справедливости, ведь даже самые благородные намерения способны привести к неожиданным последствиям.
Проходить Kingdom Come: Deliverance II нужно тихо, не спеша, без суеты и с чувством некоторой иронии (иначе каждая ветка дерева на пути может вывести из себя). Порог вхождения в игру достаточно высок, но если его преодолеть, тайтл раскрывается как настоящее средневековое чудо, способное украсть у вас десятки часов. Боевая система стала несколько дружелюбнее, но сохранила требовательность. Все это дополняют великолепные персонажи, сильная актерская игра и внимание к мельчайшим деталям. Kingdom Come: Deliverance II становится симулятором рыцарских времен, способным перенести игрока на сотни лет назад, не выходя из дома.
Сервис Игромир поддерживает запуск игр Divinity: Original Sin 2 — Definitive Edition, Disco Elysium — The Final Cut, Elden Ring, Baldur’s Gate 3, Kingdom Come: Deliverance II, Gothic 1 Remake, Mass Effect: Legendary Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout: New Vegas и The Witcher 3: Wild Hunt.
Автор: Евгений Белоусов (@evgeny_bel)