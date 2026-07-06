Baldur's Gate 3, Disco Elysium, Elden Ring и еще 7 лучших RPG

Первая Gothic стала легендой (особенно в России), даже несмотря на шероховатости, но сиквел вместе с дополнением «Ночь ворона» развил удачные идеи оригинала и превратил проект почти в эталонную RPG. Разработчики не стали изобретать новую формулу, зато расширили существующую буквально во всем. Небольшую Колонию сменил огромный остров Хоринис с портовым городом, фермами, монастырем, древними руинами и долиной рудников, а система лагерей переросла в полноценные фракции. Выбор между паладинами, наемниками и магами стал определять не только стиль боя, но и многие задания, экипировку и путь развития персонажа. При этом DLC «Ночь ворона» уже давно воспринимается как обязательная часть проекта.

Одно из главных достижений второй Gothic — невероятно живой мир. Его обитатели работают, обедают, отдыхают в тавернах, обсуждают новости, ложатся спать и продолжают жить независимо от игрока. Здесь недостаточно просто поговорить с конкретным NPC, чтобы вступить в гильдию, — доверие еще предстоит заслужить. Игра почти ничего не объясняет и не ведет за ручку по сюжету. Геймеры должны самостоятельно изучать карту и законы вселенной, поэтому каждое достижение на просторах острова ощущается поистине заслуженным. Постепенное освоение мира, свобода действий и неповторимая атмосфера сделали Gothic II вершиной творчества Piranha Bytes и одной из самых любимых классических RPG. Поклонники продолжают возвращаться к ней даже спустя более 20 лет (хочется верить, что и сиквел вслед за оригиналом получит ремейк).