Из театра с любовью: как Сэди Синк попала в Marvel и «Очень странные дела»

В зарубежный прокат вот-вот выйдет блокбастер «Человек-паук: Новый день», в котором Сэди Синк сыграла загадочную роль. Вспоминаем творческий путь актрисы, полюбившейся миллионам зрителей в сериале «Очень странные дела».
На театральных подмостках
Сэди Синк росла в окружении троих старших братьев, а затем и младшей сестры, в скромном городе Бренем, штат Техас. Родители — учительница математики и тренер по американскому футболу — не разрешали детям смотреть много фильмов, однако ограничение, судя по всему, не касалось «Классного мюзикла». Маленькая Сэди была без ума от диснеевского хита про поющих школьников и вместе с братом разыгрывала оттуда сцены, предварительно усадив всю семью на диван. Видя увлечения артистичных детей, супруги Лори и Кейси Синк записали их на занятия вокалом, актерским мастерством и танцами.
В 8 лет Сэди получила главную роль в постановке любительского театра Хьюстона «Таинственный сад». Основательная подготовка и большой объем текста не отпугнули девочку, а только укрепили желание связать жизнь с исполнительским искусством. Следующие пару лет она выступала в мюзиклах «Белое Рождество» и «Энни» в стенах некоммерческого театра Theatre Under the Stars. Созданный ею образ жизнерадостной сироты с мечтой встретить своих родителей влюбил в себя зрителей. В прессе писали: «Каждый раз, когда Энни в исполнении Синк появляется на сцене, словно солнце выглядывает из-за туч. Она очень естественна: напористая, но не слишком, мечтательная, но твердая и стойкая. Она поет с силой и уверенностью профессионала».
Уже в 10 лет Сэди дебютировала на Бродвее в очередной постановке бессмертного мюзикла «Энни». Сначала она была дублершей в нескольких ролях, а затем в 11 лет ей доверили ведущую партию. Когда новость сообщили родителям, отец поздравил дочь тортом с надписью «Энни». Правда, та не поняла намека и только после подсказки едва ли не запрыгала от радости. Вместе с Синк главную роль исполняла еще одна рыжеволосая звезда — Тейлор Ричардсон. Пока одна была Энни, другая играла Даффи, и так по очереди восемь раз в неделю.
Ранний успех принес и первые испытания. В какой-то момент давление бродвейского масштаба стало для Сэди непосильным. Страх испортить мюзикл любой ошибкой довел ее до панических атак и заставил бояться петь перед всякой публикой, кроме близких.
ТВ как вынужденная мера
В 2012 году семья перебралась в Нью-Джерси, поближе к нью-йоркской театральной сцене. Помимо Сэди, на Бродвее преуспевал ее брат Митчелл. В подростковом возрасте Синк пришлось скорректировать карьерные планы под давлением реалий индустрии. Дело в том, что тинейджерам обычно не находится места в большом театре: из детских ролей они уже выросли, а до взрослых еще не доросли. Так она задумалась о переходе на телевидение.
Экранный дебют Сэди состоялся в первом сезоне «Американцев», где ей досталась роль дочери продавца взрывчатки с парой реплик. На площадке она чувствовала себя совершенно потерянной, потому что никто не объяснил элементарных вещей. Например, после каких слов начинается запись. Позднее Синк появилась в одном эпизоде «Голубой крови» и получила первую регулярную роль в недолговечном сериале «Американская одиссея» от NBC. На протяжении одного сезона она была дочерью главной героини, наткнувшейся на след международного заговора.
В первой половине 2015 года Сэди играла в спектакле по пьесе Питера Моргана «Аудиенция» — той самой, которая годом позже ляжет в основу сериала «Корона». Она воплотила юную версию королевы Елизаветы II, тогда как за взрослую была Хелен Миррен. Поначалу Синк беспокоилась о репетициях с актрисой такой величины, но стоило им познакомиться поближе, и волнения рассеялись. После она мимоходом снялась в тандеме с Ливом Шрайбером и Элизабет Мосс в фильме «Реальный Рокки», а также представила детскую версию героини Сары Снук в «Стеклянном замке».
Кстати, Синк взяли на роль в ожидаемый многими ремейк британского сериала «Утопия», за новую версию отвечали Дэвида Финчер и HBO. Поскольку проект так и не добрался до стадии производства, родители отправили Сэди, учившуюся на дому с начальных классов, в школу.
Очень странные кастинговые дела
Летом 2016 года Сэди, как и миллионы человек по всему миру, залпом посмотрела на Netflix первый сезон фантастического сериала «Очень странные дела» братьев Даффер. Тогда она не подозревала, что скоро сама окажется среди декораций стилизованного под 1980-е городка Хокинс с жуткой историей правительственных экспериментов и межпространственных порталов. Но до этого было еще несколько месяцев, а пока ей позвонил агент и сообщил о прослушивании во второй сезон.
За роль Максин «Макс» Мэйфилд актрисе пришлось здорово побороться. Сперва кастинг-директора сочли ее слишком взрослой. «Я просто умоляла их дать мне больше материала, чтобы я смогла показать что-то свежее», — вспоминала она.
Продюсеры сдались под напором 14-летней девочки и устроили пробы на химию с Калебом Маклафлином и Гейтеном Матараццо. На следующий день Сэди узнала по телефону, что работа у нее в кармане. Улыбка не сходила с лица весь разговор. Для роли требовался навык катания на скейтборде или на крайний случай на роликах, поэтому Синк немного приукрасила свой опыт и с нуля училась ездить на доске. Получив скейтборд для тренировок, первым делом она, разумеется, с него упала.
На площадке Сэди ощутила все прелести синдрома самозванца и переживала, что не сможет вписаться в уже сплотившийся коллектив. Впрочем, напрасно: коллеги по изнаночным приключениям всячески поддерживали ее и готовили к предстоящей славе. Несмотря на минимальное взаимодействие их героинь во втором сезоне, Синк и Милли Бобби Браун быстро подружились, а после вместе отдыхали в Мексике. Долгое время съемки ассоциировались у нее со специфическим запахом бронзера, который придавал коже Макс характерный калифорнийский загар.
По словам Мэтта Даффера, Сэди отличалась редкой подлинностью и тонко передавала мельчайшие детали сложных эмоций. В жизни Синк — лучезарная девушка со спокойным темпераментом, обезоруживающим обаянием и деликатной осторожностью в словах. Она жила в атмосфере любви и принятия, чего нельзя сказать о саркастичной бунтарке Мэйфилд. Актрисе приходилось тщательно продумывать реакции героини на токсичное отношение сводного брата Билли Харгроува. И все же их роднят некоторые глубинные качества: обе ценят преданность и склонны возводить стены.
«У нее мягкое сердце. Поэтому мне интересно копнуть глубже и обращаться к своей более уязвимой стороне, когда я ее играю», — считала Сэди. Для нее Макс служила источником внутренней силы и уверенности, которых ей иногда не хватало.
Изнанка всемирной популярности
С релизом первого сезона «Очень странные дела» стали одним из наиболее знаковых сериалов эпохи стриминга, а молодой актерский состав вмиг превратился в звезд с миллионами подписчиков в соцсетях. Так что Сэди примерно понимала, что ее ждет. Бесконечные фотосессии, интервью, пресс-туры и иные мероприятия восторгали своей непривычностью, но также заставляли понервничать. Освоиться в новой реальности помогли коллеги, прошедшие по этому пути годом ранее, а оставаться самой собой — родители. Она могла слетать в Лос-Анджелес на церемонию вручения «Золотого глобуса» и на следующий день вернуться домой, где ее ждала мама с просьбой вынести мусор.
Участие в громком проекте — всегда непростой опыт. Когда объявили о кастинге Синк и Дэйкера Монтгомери, создателей сериала раскритиковали за недостаточную репрезентацию цветных актеров. К тому же часть зрителей считала Макс лишней в сплоченной компании аутсайдеров Хокинса, а саму актрису — внешне не подходящей для роли крутой девчонки. В защиту выступил Финн Вулфхард, попросив сбавить обороты и спокойно дождаться новых эпизодов. «Было немного трудно, потому что мне казалось, что я так выкладываюсь, а фанаты не хотят, чтобы я была в сериале», — признавалась Синк.
С течением сезонов Макс трансформировалась в одну из самых интригующих персонажей с внушительной фан-базой, а Сэди доказала свои многогранность и мастерство. Однако пережитый опыт не прошел бесследно. Сейчас она намеренно дистанцируется от соцсетей — редко выкладывает посты, приложения удалила. Такой подход можно понять: в начале 2026 года на нее обрушился хейт, после того как она сказала на шоу Джимми Фэллона, что, по ее мнению, Джейн/Одиннадцать умерла в финале. Отдельные поклонники восприняли личную интерпретацию сюжета как высокомерие и неуважение к Милли Бобби Браун.
Скрытые тона бунтарства
После «Очень странных дел» за Синк еще прочнее закрепилось амплуа бунтарки, прячущей уязвимость за вызывающим поведением. Во второй части слэшер-трилогии «Улица страха» ее Зигги Берман балуется вандализмом, ссорится с сестрой и между делом пытается избежать жестокой смерти в славных традициях жанра. Сэди сознательно отказалась от стереотипного изображения трудного ребенка, пусть на бумаге героиня выглядела таковой. Даже в умеренно разгромной рецензии отмечалось, что актриса выжала максимум из, казалось бы, одномерного персонажа.
Кульминацией многолетнего исследования образа сложного подростка стала роль в фильме Даррена Аронофски «Кит». Элли — агрессивная дочь 270-килограммового преподавателя, которая постоянно заставляет людей чувствовать себя не в своей тарелке. Ее манеры и поступки вызваны травмой отверженности, ей руководят боль и ярость, а родная мать считает дочь безнадежно злой и опасной для общества. Синк с детства работала бок о бок со взрослыми и привыкла вести себя профессионально, поэтому роль Элли стала для нее настоящей эмоциональной разрядкой. Наконец можно было побыть вспыльчивым подростком и не стесняться в выражениях.
Хотя между ее непокорными героинями есть очевидное сходство, Синк старалась наделить их разным внутренним багажом исходя из первопричины поведения. Размышляя о своей фильмографии в целом, она как-то высказалась, что позволила себе плыть по течению и наслаждаться моментом. В разное время с ее участием вышли картины «Элай», «Дорогая Зои», «Город страха», которые, мягко говоря, не оказали заметного влияния на карьеру. А вот короткометражный фильм по песне Тейлор Свифт «All Too Well» показал, что Сэди органично смотрится в более зрелых ролях и подкована в импровизации. Свой вклад внес и постапокалиптический киномюзикл «О’Десса», благодаря которому исчез ее страх петь перед незнакомыми людьми.
В 2025 году, через более чем 10 лет работы преимущественно перед камерами, Синк триумфально вернулась на Бродвей в постановке «Джон Проктор — злодей». За эту роль ее номинировали на премию «Тони», своего рода «Оскар» от мира театра.
Загадка киновселенной Marvel
Однажды Синк рассудила, что роли супергероинь и принцесс не для нее. Так или иначе, про супергеройскую франшизу в принципе она ничего не говорила, а потому с чистой совестью примкнула к фильму «Человек-паук: Новый день». В проект ее пригласили без прослушивания — всё благодаря давнему сотрудничеству с режиссером Дестином Дэниэлом Креттоном над «Стеклянным замком». Какую именно ей отвели роль, она узнала только после приземления в Лондоне перед подготовкой к съемкам.
Годы молчания о спойлерах к «Очень странным делам» не прошли даром: Синк без труда справилась с типично марвеловской задачей хранить секреты любой ценой, да так, что до сих пор нельзя с уверенностью назвать ее персонажа. Самая популярная фанатская теория гласит, что она сыграла мутантку Джин Грей. Этому вторит инсайдер Дэниэл Рихтман, чьи прогнозы часто оказываются верны. Среди других версий — Рэйчел Саммерс, Гвен Стейси, Адриана Сория, Мадлен Прайор и Фелиция Харди. В одном из промороликов Сэди пошутила: «Могу подтвердить, что я не Человек-паук и не тетя Мэй». Завеса тайны будет снята с выходом фильма в американский прокат 31 июля 2026 года.
На «Новом дне» лондонская глава в жизни не закончилась. Сэди хотела остаться в городе только ради супергероики, но в дверь съемной квартиры неожиданно постучался Шекспир. Режиссер Роберт Айк, которого прозвали главной надеждой британского театра, предложил ей роль в переосмыслении «Ромео и Джульетты» на Вест-Энде. Как отмечали рецензенты, постановка во многом держалась на чрезвычайно убедительном и чувственном взаимодействии между Синк и ее партнером по трагической юношеской любви Ноа Джупом.
В обозримом будущем Синк откроет новую грань фильмографии — продюсер. В таком качестве она поработает над адаптацией уже знакомой ей пьесы «Джон Проктор — злодей» и мини-сериалом «Свадебный сюжет» о студентах в цепких лапах любовного треугольника. В последнем проекте она также исполнит одну из ролей. Показы «Ромео и Джульетты» подошли к концу, так что Сэди вместе со своими котами Фифи и Пиппином должна вернуться в США. Там ее ждут пустой дом и сад, в котором еще предстоит навести порядок.
Как вы думаете, кого сыграла Сэди Синк в новом «Человеке-пауке»?
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Автор: Соня Бессонова
Фото: SGP / Sipa USA / Legion-Media, Taylor Jewel / Invision / AP / TASS, John Lamparski / WireImage / Getty Images, Walter McBride / WireImage / Getty Images, Jemal Countess / Getty Images, Albert L. Ortega / Getty Images, Charley Gallay / Getty Images for Netflix, Christopher Polk / Deadline via Getty Images