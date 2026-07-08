Из театра с любовью: как Сэди Синк попала в Marvel и «Очень странные дела»

Уже в 10 лет Сэди дебютировала на Бродвее в очередной постановке бессмертного мюзикла «Энни». Сначала она была дублершей в нескольких ролях, а затем в 11 лет ей доверили ведущую партию. Когда новость сообщили родителям, отец поздравил дочь тортом с надписью «Энни». Правда, та не поняла намека и только после подсказки едва ли не запрыгала от радости. Вместе с Синк главную роль исполняла еще одна рыжеволосая звезда — Тейлор Ричардсон. Пока одна была Энни, другая играла Даффи, и так по очереди восемь раз в неделю.