Вышел финальный трейлер «Человека-паука: Новый день»

Marvel и Sony представили заключительный трейлер «Человека-паука: Новый день» с Томом Холландом в главной роли. Прошло 4 года после того, как весь мир забыл Питера Паркера. Теперь он полностью посвящает себя борьбе с преступностью в Нью-Йорке. Но с ростом угроз и нагрузки способности Человека-паука претерпевают странные изменения, способные поставить под угрозу его существование.

В последнем трейлере помимо отрывков из предыдущих фильмов о супергерое показали новые кадры из битвы с Халком (Марк Руффало). Кроме того, Человек-паук заново познакомился с Эм-Джей (Зендея) и Нэдом (Джейкоб Баталон).

В фильме также снялись Джон Бернтал, Майкл Мэндо и Сэди Синк, но ее роль держится в секрете.



«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля.