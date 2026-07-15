Бронза, лен и чернила морских улиток: как сделаны костюмы героев нолановской «Одиссеи»

Главная задача заключалась в том, чтобы зрители чувствовали, как герой постепенно изнашивается за годы странствий, но при этом не теряет своей внутренней сущности. Многолетние испытания Одиссея отразились на состоянии его доспехов. Во время подготовки художница изучала настоящие бронзовые доспехи микенской эпохи, а затем искала способы искусственно состарить металл. Мирожник иронично замечает, что в кино бронза почти всегда сияет как золото, хотя настоящая бронза темная, тяжелая, покрытая патиной, вмятинами и следами времени. Создатели «Одиссеи» хотели, чтобы каждый доспех выглядел так, словно его действительно ковали, носили в боях и десятилетиями испытывали дождем, ветром и кровью. «Поскольку Одиссей путешествует годами, фактура материалов становится частью повествования. Мы потратили много времени на изучение того, как ткани теряют форму, как одежда накладывается слоями при движении, как стареют поверхности, как металлы реагируют на свет, что соленая вода делает с бронзой, как лен разрушается с годами, как выцветают красители под средиземноморским солнцем и как следы ремонта доспехов накапливаются за время войны», — рассказывает художница.