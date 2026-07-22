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«Человек-паук: Новый день» получил высокие оценки. Рассказываем, что пишут критики

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Зарубежные издания опубликовали первые рецензии на «Человека-паука: Новый день». Отзывы в основном положительные, и многие критики называют эту часть одной из самых лучших историй о Питере Паркере. На Rotten Tomatoes у фильма 88% при первых 112 рецензиях, а на Metacritic — 69 баллов из 100 на основе 32 обзоров.

Многие называют фильм о супергерое лучшим с момента выхода «Человека-паука 2» Сэма Рэйми. Их сравнивают и в сюжетном плане: если картина с Тоби Магуайром рассказывала о том, как Человек-паук решает перестать быть Человеком-пауком, то «Новый день» — о том, как он перестает быть Питером Паркером.

Нового «Человека-паука» хвалят в первую очередь за более взрослый и приземленный тон, а также за то, что она фокусируется на самом Питере, а не на мультивселенских конфликтах. Фильм показывает, как герой сталкивается с последствиями событий предыдущей части. Герой переживает одиночество и параллельно взрослеет.

Дэвид Руни

кинокритик The Hollywood Reporter

Наполненная драйвом и эмоциями [новая часть] перестает твердить о мультивселенной. Вместо этого фильм в первую очередь сосредоточен на человеческой стороне супергероя (теперь с дополнительной порцией душевных терзаний).

Так, «Человек-паук: Новый день» стал заметно более камерной и эмоциональной картиной, чем предыдущие части. Во многом этого удалось достичь благодаря искренней игре Тома Холланда, которого называют сердцем фильма. Среди актеров также выделяют Сэди Синк и Джона Бернтала в роли Карателя, динамичный дуэт которого с Человеком-пауком для многих стал лучшей частью ленты. Критиков также вновь порадовала химия между Питером и Эм-Джей (Зендея).

Режиссеру Дестину Дэниелу Креттону удалось достойно продолжить сюжет «Нет пути домой». Сценарий хвалят за удачный баланс юмора и более тяжелых тем, а экшен и визуальный стиль «Нового дня» почти единогласно называют одним из лучших в киновселенной Marvel за последние годы.

Уильям Биббиани

рецензент TheWrap

«Человек-паук: Новый день» обладает замечательной, динамичной атмосферой. Напряжение, ставки и зрелищность постоянно нарастают, так что вы всегда увлечены персонажами и действием.

Впрочем, часть критиков осталась недовольна. По мнению многих посмотревших, больше всего новому «Человеку-пауку» вредит принадлежность к киновселенной Marvel. Из-за избыточного фансервиса и необходимости связать фильм с будущими картинами MCU лента ощущается не как самостоятельная история о Питере Паркере, а скорее как промежуточное звено.

Кэтлин Бут

обозреватель Bleeding Cool

«Человек-паук: Новый день», как и многие другие фильмы второй фазы Marvel, слишком много внимания уделяет построению киновселенной и тому, чтобы стать связующим звеном с очередными «Мстителями». При этом он не складывается как фильм о Человеке-пауке.

Многим также показалось, что фильм не предлагает ничего нового и выглядит вторичным по отношению к предыдущим частям. Некоторые рецензенты также отмечают, что «Человек-паук: Новый день» слишком долго ищет верный тон и местами его структура кажется рыхлой. Часть посмотревших назвали хронометраж картины в 2,5 часа затянутым.

Питер Брэдшоу

журналист The Guardian

Это занимательное зрелище, но ему явно не хватает новизны, присущей более экспериментальным анимационным фильмам о Человеке-пауке из вселенной Spider-Verse. Нужен более радикальный перезапуск.

В конечном счете «Новый день» нельзя назвать безупречным фильмом, но большинство сходится в том, что это один из самых удачных блокбастеров MCU за последние годы.

В зарубежный прокат «Человек-паук: Новый день» выйдет 31 июля.

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