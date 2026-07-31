Короткометражные сокровища Кинопоиска: первые работы Ладо Кватании, Александра Ханта и других современных режиссеров

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Продолжаем рассказывать, какие короткие метры современных российских режиссеров можно посмотреть на Кинопоиске. В этой подборке (предыдущая — здесь) — работы выпускников сокуровской мастерской в Петербурге, режиссерский дебют звезды сериалов «Дети перемен» и «Викинги. Вальхалла» актрисы Софьи Лебедевой, пандемийный анекдот постановщика «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта и первый продюсерский кинопроект блогера Иды Галич.

Одним морозным зимним днем двое сотрудников полиции (надежно укутанные в бушлаты по форме Дмитрий Куличков и Данил Стеклов) отправляются на задание где-то в российской глубинке. С горем пополам грузят в старенькую «буханку» замерзшего насмерть рыбака, прибирают за ним бардак из скромного улова и бутылки водки и отправляются в обратный путь. Проехав сломанный пригородный автобус, сердобольные полицейские решают подобрать с остановки колоритную троицу (Ольга Лапшина, Павел Ворожцов и Анна Слю). Поездка с выключенной (чтобы труп не оттаял) печкой быстро оборачивается дебошем среди пассажиров.

Заметенные снегом провинциальные пейзажи и вписанные в них чудаки моментально вызывают ассоциации с коэновским «Фарго», бесшовно приземленным на российскую почву. «Холодно» — тоже своего рода черный анекдот без особых формальных изысков, девятиминутная зарисовка о быте и нравах, жизни и смерти, дураках и дорогах, участвовавшая в конкурсе «Кинотавра» в 2021 году. Тремя годами позже из таких же характерных эпизодов Данил Иванов соберет свой второй полный метр «Операция „Холодно“», где Мария Карпова в роли вечно сонной сотрудницы полиции максимально приблизится к обаянию молодой Макдорманд, а сам режиссер — к специфической сентиментальности американского дуэта. Фильм по иронии попадет в конкурс «Зимнего», где будет высоко оценен жюри и получит не только главный приз фестиваля, но и награду за лучшую режиссуру.

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Весна 1961 года. Марина (Мария Крылова), после смерти отца коротающая дни в одинокой избушке, вдруг становится свидетельницей крушения космической капсулы. Терзаемая любопытством девушка отправляется в лес, где, помимо спускаемого аппарата, находит раненого пилота по имени Андрей (Владимир Верёвочкин). Марина выхаживает незнакомца, и между молодыми людьми вспыхивает искра. Однако роман прерывает один радиоэфир: по словам диктора, первым человеком, совершившим космический полет, стал Юрий Гагарин.

Одна из первых работ клипмейкера и режиссера Ладо Кватании основана на заметке из британской прессы и конспирологической теории о том, что и до Гагарина в СССР осуществляли секретные полеты к звездам. На «Кинотавре» 2017 года эту провокационную историю про национального героя наградили дипломом «За поэтическую интонацию», которая впоследствии будет пронизывать и другие работы режиссера, последовательно интересующегося метафизическими вещами. Напряженно-медленные наезды камеры и цветовую палитру, которую бросает из жара в холод, можно увидеть в клипах, снятых Кватанией для суперзвезд, а лес, окутанный густым туманом, и сомнение в советском идеологическом конструкте перекочевали из «Первого» прямиком в «Казнь» — дебютный (и пока, к сожалению, единственный) полный метр Ладо, показанный в том числе в США (Fantastic Fest) и Испании (Sitges Film Festival).

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Незапланированная беременность ставит молодую, подающую надежды спортсменку Наташу Новикову (Пелагея Невзорова) перед выбором — материнство или карьера. Сентиментальный короткий метр, снятый Виталием Дудкой по идее блогера, актрисы и матери Иды Галич, позволяет зрителю засвидетельствовать оба сценария: теплое зерно тернистого, но такого важного родительского пути с наглядностью социальной рекламы противопоставлено холодному одиночеству карьеризма. Но при всей своей незамысловатой манипулятивности формально фильм сделан затейливо: «мама» — единственное слово, звучащее в кадре, и произносит его дочь Наташи на разных этапах взросления, стремительно сменяющих друг друга в калейдоскопе дней. Творческий тандем Дудки и Галич сформировался еще на полнометражном дебюте режиссера, в народной комедии «Юра-дворник», где блогер играла одну из ролей. А вновь сойдется на площадке «Снежной восьмерки» — приключенческой картины о перевоспитании мажора, релиз которой запланирован на 2027 год. Однако саму Галич на экране можно будет увидеть и раньше в детективной драме «Чудо».

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На предстоящую новогоднюю ночь у 17-летнего Жени (Григорий Верник) большие планы. Выпроводив маму (Кристина Бабушкина), папу (Игорь Верник) и бабушку (Раиса Рязанова) на дачу, юноша бережно раскладывает на тумбочке презервативы, чтобы наконец-то лишиться девственности под бой курантов. Наперекосяк все идет, когда на пороге квартиры Женя встречает не заведомо приглашенную 23-летнюю «массажистку» Лизу, а Викторию Семёновну (Агриппина Стеклова) — профессионала с 25-летним стажем и на редкость слабым для занятий сексом давлением.

Не будем раскрывать все подробности бурного новогоднего торжества, ведь в этом 12-минутном фильме на удивление много забавных сюжетных поворотов. За них стоит благодарить сценаристку Дарью Воротынцеву («Магомаев»), а за бережную реализацию замысла и милые бытовые детали — супругов Алексея Кузмина-Тарасова и Анну Колчину, в фильмографии которых есть документальные работы («Африка подскажет»), сатирические зарисовки («Твою мать, Иннокентий») и полноценные платформенные сериалы («Неверные», «Тайны Карениной»). С годами пара перешла к более серьезным сюжетам, на фоне которых «Легкий способ бросить курить» покажется маленьким анекдотом. Но анекдотом не похабным, а вполне себе милым — без мизогинии и с очень даже семейными ценностями. За репрезентацию последних тут в ответе в том числе дуэт Верников, который не так уж часто можно увидеть на экране.

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Между двумя молодыми людьми — жизнерадостным Веней (Макар Запорожский) и неслышащим гидом Полиной (Анастасия Морозова) — проскакивает искра во время случайной уличной встречи. Но, для того чтобы из искры разгорелось пламя, им понадобится найти способ общаться и при этом не оттолкнуть друг друга.

Режиссерский и продюсерский дебют актрисы Софьи Лебедевой — лиричная мелодрама о столкновении двух миров, которая, несмотря на строгую привязку к современности, стилистически тяготеет скорее к советскому застойному кино за счет характерного саунд-дизайна, повышенной чуткости к своим персонажам и неспешного темпа. Состоялся этот дебют в рамках инклюзивного кинопроекта Яндекса «Общим планом», где Лебедева была одним из кураторов. В одноименный альманах вошло шесть коротких метров, в каждом из которых участвовали актеры с особенностями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. В этом году Лебедева также создала агентство актеров с особенностями физического и ментального здоровья.

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Ваня (Иван Ерохин), юноша, с детства воспитываемый бабушкой Гелей (Валентина Васильева) и дедушкой Лёшей (Виктор Мартынов), готовится сдавать вступительные экзамены в вуз и переезжать в столицу из провинциального городка. Долгожданное поступление омрачает семейная трагедия: сначала умирает бабушка, а затем и дед Лёша, будучи не в силах справиться с потерей любимой жены, ложится умирать следом за ней. Юный Ваня, однако, мириться с ситуацией не намерен. Вновь приехав в отчий дом, парень решает вернуть прикованному к постели дедушке вкус к жизни.

Поломанные внутри люди, хрустальные узы отцов и детей, тесные объятия родового гнезда — мало кто в России умеет смотреть на семью так уверенно и зрело, как воспитанники Александра Сокурова, набившие руку и глаз за годы строгого, почти армейского обучения в кавказской и питерской мастерской. В числе успешных выпускников — Андрей Кречетов, уроженец Тамбова и горный инженер по первому образованию, который однажды поменял нефть, газ и руду на режиссерское кресло. Ставка сыграла, и «Дом, в котором мы жили» — история о взрослении, моральном выборе и первом столкновении со смертью — объездила с десяток иностранных киносмотров и в конечном счете удостоилась награды на 25-м Шанхайском международном кинофестивале. Дебютировать с полным метром с тех пор Кречетову так и не удалось, но на поле коротышей молодой режиссер продолжает делать успехи. Снятый в Белграде и показанный на последнем ММКФ «Кокице» — фильм про ссору отца и сына на почве гражданской позиции — впечатляет не только наличием большой идейности и политической остроты, но и художественным тактом, с которым Кречетов подходит к демонстрации боли близкой по духу, но все-таки другой страны.

Даже уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение затянувшегося карантина, не может остановить отважного главбуха Иру (Ирина Пегова) от проникновения в офис своей фирмы. За два месяца, что висела программа, начисляющая зарплаты, она получила сотни сообщений от коллег с жалобами на задержки, требованиями срочно перевести деньги, фотографиями голодных детей и с батареями восклицательных знаков. Однако в офисе Ира встречает сопротивление охранника-параноика Бориса (Роман Фомин), намеренного соблюдать все карантинные предписания, даже если это оставит его без гроша в кармане.

Злободневный короткий метр Александра Ханта вышел летом карантинного 2020 года, уже после его полнометражного дебюта «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Сделан он был по заказу журнала «Главбух» и получил несколько наград по всему миру — от Москвы до Нью-Йорка. На американском фестивале Zeitgeist, где «Карантин» забрал главный приз, его выделили из череды картин о пандемии за счет баланса «юмора, сердечности и надежды». Действительно, в короткие 14 минут режиссеру (и по совместительству автору сценария) удалось уместить полноценную историю с трехактной структурой, элементами слэпстика, сентиментальным привкусом и фирменными гротескными нотами. В полный голос они зазвучат в третьем полном метре Ханта «Джекпот» (тоже с Ириной Пеговой), за который он получит режиссерский приз на «Маяке-2024». До зрителей фильм по мотивам романа Кирилла Рябова «Семьсот семьдесят семь» пока не добрался.

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Жизнь старшеклассницы Полины (Полина Крикунова) — маминой гордости, играющей на виолончели, — с ног на голову переворачивает первая влюбленность. Свидания с самым красивым парнем школы (Сергей Кирпичёнок) приводят к первому сексу, последствия которого оборачиваются для Полины кошмаром: девушка подозревает, что забеременела.

Авторы фильма — сестры-близнецы Полина и София Набоки, больше 10 лет занимающиеся фотографией, — окончили операторский факультет ВГИКа, поэтому драматургия здесь во многом подчинена визуальной составляющей. Набоки играют с соотношением сторон, по линеечке выстраивают композицию, отражают внутренние метаморфозы героини с помощью цвета (особенно семантически насыщен красный) и отсылают к работам культовых режиссеров вроде Бертолуччи и Миядзаки. Словом, любоваться можно бесконечно, но и подумать тоже есть о чем. «Три дня» позволяют соприкоснуться с опытом, через который проходили тысячи женщин, и без стеснения указывают на отсутствие полового воспитания и прямого диалога с родителями. В этом смысле режиссерский дебют сестер нисколько не растерял своей злободневности.

Трое школьников-аутсайдеров — рукастый Паша (Тимур Манин), смышленая Дина (Марина Мустецова) и мечтательный Стас (Леонид Кухарев) — собираются в отцовском гараже, чтобы соорудить робота для научно-технического конкурса. Противостоять им будет команда сына школьного директора, на кону — поездка в лагерь, организованный центром «Сколково» для талантливых разработчиков.

Солнечно-наивный короткий метр об изобретательском духе — пятый на счету у постановщика Антона Мамыкина. Тоже своего рода экспериментатор, Мамыкин стремится разнообразить простенькую школьную историю о команде аутсайдеров, разбавляя привычное повествование фрагментами от первого лица, напоминающими видеоигры фантастического жанра. А молодой неловкий нерд так и останется главным героем режиссера и будет сначала учиться плохому в подростковом сериале «Первый раз», а затем возвращаться на малую родину в полном метре «Космос засыпает». Там, на занесенных песком склонах родного поселка, подросший Паша вновь вернется к мечте о космосе и будет вынужден делать уже очень взрослый выбор.

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Андрей (Дмитрий Собачкин) — русский дворянин, который на излете девятнадцатого столетия добровольно идет на войну, чтобы пройти ее вместе с народом. Но, как это часто бывает на поле боя, благородное бесстрашие молодого человека быстро сменяется леденящим ужасом. А в конце и вовсе оборачивается религиозным откровением.

«Спасение» — фильм-зарисовка по мотивам рассказа Всеволода Гаршина «Четыре дня», посвященного событиям русско-турецкой войны 1877–1878 года. Реконструировать окопную правду этой не самой популярной среди кинематографистов военной кампании отважились сразу трое выпускников петербургской мастерской Сокурова: Никита Добрынин, Юрий Мокиенко и Сергей Кальварский. Первый занял режиссерское кресло, второй работал над визуальными эффектами, а третий отвечал за художественную постановку, вдохновленную лучшими батальными полотнами Василия Верещагина. Пирамиды из черепов здесь, конечно, нет, однако «Спасение» — тоже в каком-то смысле произведение об апофеозе войны; о сражении с самой смертью, которая настигает блуждающие солдатские души в виде града шальных пуль. Выводы у молодых авторов неутешительные: вернуться победителем с этой (и, очевидно, любой другой) войны не получится.

Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife), Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)