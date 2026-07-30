«Нам кранты»: криминальное драмеди про закон подлости

В онлайн-кинотеатре «КИОН» вышел сериал Александра Собичевского про троих друзей, чей план легкого обогащения оборачивается затяжной катастрофой. Первые эпизоды «Нам кранты» заставляют вспомнить фильмы Гая Ричи и Юрия Быкова, но не выделяют проект из ряда схожих релизов последних лет.

О чем это

Антон Шокалюк, Шарифбек Закиров и Макар Хлебников

Троица главных героев живет в депрессивном провинциальном городке. Буслай (Макар Хлебников) безнадежно волочится за бывшей одноклассницей (Елизавета Кононова), а вечерами помогает отцу-охраннику (Тимофей Трибунцев) писать детективный роман. Сержант (Антон Шокалюк) просиживает штаны в ПТУ и старается как можно реже появляться дома, где беспробудно пьют опекуны. А Мансур (Шарифбек Закиров) загнан под плинтус деспотичной матерью (Мадлен Джабраилова). Все трое не видят никаких перспектив. Но в день 18-летия Буслая компания придумывает нехитрый план — увести со двора училища газовый баллон с горелкой, спилить на окраине города заброшенный строительный кран и сдать его в металлолом. Один вечер работы — и в кармане солидный по местным меркам капитал. Шанс вырваться из серых будней.

Но все идет наперекосяк. На заброшке ребята становятся случайными свидетелями убийства, а затем подпиленный кран обрушивается на машину местного бандита Бориса «Скотины» Коровина (Андрей Прытков). В придачу к этому во время бегства Буслай вдребезги разбивает иномарку, угнанную у полицейского Артура (Дмитрий Журавлёв). Друзья оказываются между молотом и наковальней: с одной стороны нечистый на руку следователь, требующий компенсацию в три миллиона, с другой — криминальный авторитет, которому нужны головы балбесов. И каждый следующий шаг приятелей влечет за собой всё новые неприятности.

Кто это снял

Дмитрий Журавлев

«Нам кранты», ранее известный как «Попадос», — первый сольный проект сценариста Ильи Шошина (прежде он участвовал в создании черной комедии «Дорогой родственник», второго сезона «Убойного отпуска» и мелодрамы «Под ударом»). Режиссером стал пермяк Александр Собичевский, решивший снимать сериал в родном городе и близлежащей Добрянке. Оператор — Филипп Задорожный, который совсем недавно любовно снимал кривые московские улочки в «Здесь был Юра». Запечатленное им пространство угрюмой, но ламповой провинции создавала художница Елена Цуканова, которая до этого оформляла «Пингвинов моей мамы» и фильм «Подростки. Первая любовь». Музыку написала композитор «Отмороженных» Валентина Атаханова. Производством «Нам кранты» занимались «ON студия» и LOOKFILM. Как и в случае со множеством других проектов онлайн-кинотеатра «КИОН», ведущим продюсером была Елена Госман, а креативным — Никита Герфанов. Первый эпизод представили на фестивале «Пилот» еще в прошлом году.

Как это выглядит

Елизавета Кононова и Макар Хлебников

Как «Мир! Дружба! Жвачка!» в современности, хотя время действия выдают лишь смартфоны и компьютеры. В остальном все до боли знакомо: серые панельки, ветхие заброшки, освещенные неоном кабаки и спортивные костюмы. Фабула подбивает сравнить сериал с «Фармой», «На автомате» и прочими криминальными комедиями про миллениалов и зумеров, лезущих на рожон, но от них «Нам кранты» отличает серьезность тона. До мрачности «ЮЗЗЗ» и уж тем более «Слова пацана» далеко, однако это все равно в лучшем случае драмеди, если не трагифарс. Сценарий явно отсылает к ранним работам Гая Ричи, где сюжетные линии сплетаются в гордиев узел. В маленьком городке все так или иначе связаны, и инцидент с краном запускает цепную реакцию, которая затрагивает и бандитов, и коррумпированную полицию, и ПТУ. События развиваются по закону Мерфи: если что-нибудь может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Всегда подвижная камера Филиппа Задорожного будто отражает неустойчивость положения героев. С каждой сценой ситуация меняется и, как правило, не в пользу центральной троицы.

Как и в «Мир! Дружба! Жвачка!», сюжетный расклад, вполне подходящий фильмам Юрия Быкова, освежают яркая палитра и колоритные, чуть карикатурные персонажи. Тимофей Трибунцев отыгрывает уже привычный образ трогательного нелепого дядьки. Дмитрий Журавлёв добавляет комичные нотки своему исключительно отталкивающему оборотню в погонах. Но всех затмевает бандит Скотина в исполнении Андрея Прыткова — эдакая смесь братка из 1990-х и современного рэпера. Гавайская рубашка, копна растрепанных волос, татуировки на лице (кстати, настоящие). Ему достаются самые звучные реплики и сцены, сильнее всего роднящие «Нам кранты» с традиционными криминальными комедиями.

Что пишут критики

Тимофей Трибунцев

Журналисты, посмотревшие первый эпизод сериала на прошлогоднем фестивале «Пилот», встретили его со сдержанным оптимизмом. Вадим Богданов и Максим Ершов отметили сходство персонажей с героями все того же «Мир! Дружба! Жвачка!». Иван Афанасьев вспомнил британский «Голяк» и похвалил актерский состав. Алёна Солнцева из «Искусства кино» пожалела, что проект не получил на фестивале ни одной награды. А вот обозреватель «Газеты.ру» Павел Воронков восторга не разделил и написал, что зрительский интерес в одиночку тащит на себе Антон Прытков. Ну а Валерия Косенко и вовсе испытала от первой серии разочарование: «Сценарий провисает, не удерживая внимание зрителя, и цепь событий периодически рассыпается на отдельные звенья».

Вердикт

Елизавета Ищенко

«Нам кранты» — достойный образец молодежного криминального драмеди. Против сериала работает лишь то, что сам жанр в России переживает инфляцию. От «Фармы» и «На автомате» проект «КИОН» отличается еще и отсутствием четкого рекламного хука. Герои не пытаются своими силами изготовить лекарство от смертельной болезни и не становятся владельцами партии экспериментального оружия, они просто влипли в неприятности и теперь их разгребают. Буквально пару недель назад на Okko закончилась «Суета», близкая по духу и сюжету. И, кажется, особого ажиотажа не вызвала. «Нам кранты» рискует точно так же затеряться в бурном потоке летних релизов, хотя и не заслуживает подобной судьбы.