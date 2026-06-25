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Короткометражные сокровища Кинопоиска: дебюты режиссеров, сейчас выигрывающих призы и собирающих миллиарды

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В последние пару лет только и разговоров, что о новом поколении молодых кинематографистов с живо пульсирующей мыслью и жанровым чутьем. Мы пели и танцевали с Пушкиным, пускались в бега с краденым золотом, с ужасом лицезрели тюремный быт 1990-х и всем сердцем полюбили Юру, который здесь был. Но с чего начинали авторы этих фильмов? Сейчас не только расскажем, но и покажем — их короткометражные работы есть в нашем онлайн-кинотеатре!

Короткометражное кино — неотъемлемая и важная составляющая российской киноиндустрии. Емкие, но волнующие истории становятся первыми серьезными достижениями выпускников киновузов (подробнее о кинообразовании в России мы рассказывали здесь); им посвящены целые фестивали (например, калининградский «Короче» и студенческая «Святая Анна»), и зачастую уже по нескольким первым работам можно проследить, как формируется стиль режиссеров, в том числе совсем молодых, лишь недавно ворвавшихся в большое кино. Этим материалом Кинопоиск открывает цикл публикаций, посвященных короткометражным фильмам, которые доступны в нашем онлайн-кинотеатре. В этой подборке среди прочих есть работы Сергея Малкина, Феликса Умарова, Никиты Кравчука и Ивана Соснина: игровые картины с любопытными хай-концептами, волнующие доки и даже анимация.

«Ветивер»

Реж. Сергей Малкин («Здесь был Юра»)

Шуст (Кузьма Котрелёв) раздает вещи из-за переезда в другой город, когда на огонек заглядывает его бывшая девушка Даша (Софья Шидловская). С трудом перебарывая неловкость, они спонтанно проводят последний вечер вместе. Шусту не дает покоя парфюм с нотами ветивера, который он услышал на Даше.

Из трех коротких метров Сергея Малкина — «Накипь», которую тоже можно посмотреть на Кинопоиске, «Ветивер» и «Последний фильм о любви» — именно второй больше всего походит на его будущий полнометражный дебют «Здесь был Юра», забравший в 2025 году Гран-при фестиваля «Маяк». Не только потому, что там есть поющий Кузьма Котрелёв, подозрительно похожий на самого режиссера, но и за счет формирующегося стиля. Тесные помещения, постоянные сверхкрупные планы на лицах и кухня как центр притяжения в обшарпанных квартирах старого фонда. Зажатые в узких рамках кадра актеры словно все время существуют в режиме импровизации, а тихое очарование бытовых зарисовок строится на радости узнавания. Двумя годами позже в полном метре «Здесь был Юра» Малкин провернет почти тот же трюк: люди на экране просто ходят, разговаривают о ерунде и подолгу молчат, а на душе становится теплее.

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«Атыкуда»

Реж. Ксения Андрианова

Иван (Александр Алябьев), малоизвестный артист с особенностями речи, мчит в «Красной стреле» на пробы к Гидеонову — режиссеру-классику, задумавшему, как говорят, свой последний фильм с говорящим названием «Реквием». Вдруг в купе к Ивану заходит сперва Николай (Роман Маякин), звезда всевозможного телемыла, а затем и Никита (Даниил Воробьёв), еще один известный артист с выразительным мейкапом и пристрастием к ритуалам. Очевидно, что попутчики тоже собрались на кастинг к Гидеонову, но, как выясняется, они не главная проблема. В том же составе обосновался Виктор (Никита Ефремов) — знаменитость, которая может позволить себе люксовое купе. Шансы заполучить роль тают на глазах, и Иван решает устранить конкурентов заблаговременно.

Режиссерский дебют Ксении Андриановой — своеобразный спин-офф сериала «Актрисы», только с мужским кастом и хронометражем, ужатым до 15 минут. Вместе с Паулиной Андреевой и Евгением Сангаджиевым, написавшими сценарий, Андрианова едко иронизирует над актерской профессией, высмеивая нарциссизм и лицемерие, свойственные большим звездам, и заодно подсвечивает одну из главных проблем отечественной индустрии — постоянную нехватку новых лиц. Получилась остроумная иллюстрация конкурентной творческой среды, снятая крепкой режиссерской рукой. Ее Андрианова продолжит демонстрировать и далее — например, на постановке экшен-эпизодов «Космической собаки Лиды» и съемках других коротышей («Здоров» и «Мишка»).

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«Скрытый космос»

Реж. Денис Виленкин («Разочарованные»)

Одинокий бизнесмен средних лет (Дмитрий Ендальцев) грезит космосом. Нереализованная детская мечта регулярно загоняет его в коробку аппарата МРТ — там ему удается ощутить невесомость. Но со временем эффект ослабевает, и мужчине приходится искать новые способы для своих полетов. Поможет ему в этом медсестра (Аня Чиповская), тоже зачитывающаяся Киром Булычёвым.

Для кинокритика Дениса Виленкина «Скрытый космос» стал третьим коротким метром и второй совместной работой с коллегой Антоном Фомочкиным. К своему первому полнометражному фильму Виленкин только готовится, зато в прошлом году у него вышел сериал «Разочарованные» — кислотный твист на «Секс в большом городе». «Космос» придуман не менее замысловато. Свой культурный багаж режиссеры-кинокритики охотно демонстрируют в каждом кадре: цветное изображение здесь перемежается с черно-белым, на сеансе психотерапии советуют почитать Бодрийяра, нервный срыв главного героя сопровождается прелюдией для струнных в стиле Пуньяни. Получается концентрированная эстетизированная тоска по ушедшему прошлому и ненаступающему будущему.

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«Выход»

Реж. Максим и Евгения Арбугаевы

POV: вы живете в маленькой избушке вблизи Северного Ледовитого океана, и в одну ночь пустынное побережье заполняют тысячи моржей, лежащих буквально друг на друге. Это не завязка для хоррора, а обычное дело для Максима Чакилева — морского биолога, который ежегодно наблюдает за популяцией мигрирующих ластоногих, вынужденных из-за глобального потепления выползать на сушу.

Собственно, последствиям вялотекущей экологической катастрофы и посвящен «Выход» — энвайронменталистский док Максима и Евгении Арбугаевых, испугавший зрителей по всему миру (премьеры — от пермской «Флаэртианы» до Берлинале) и в конечном счете получивший номинацию на «Оскар». С тех пор прошло добрых четыре года, и Максим успел поработать в другом дуэте — с Владимиром Мункуевым в фильме «Кончится лето», где документальная оптика пришлась очень кстати. Но, к счастью, и Евгения кинокарьеру не оставила. В этом году все в том же Берлине показали ее «Чууру» — еще одно кино о фантастических буднях ученого (теперь палеонтолога), образующее с «Выходом» своеобразную дилогию о сложных взаимоотношениях человека и природы.

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«Комментатор»

Реж. Юлия Трофимова («Большая земля», «Страна Саша»)

Депрессивному офисному работнику Дейву (Кайл Уолтерс) выдают персонального комментатора (Джейсон Тобайас). Тот везде следует за своим подопечным и озвучивает его мысли. Благодаря такому нестандартному методу психотерапии Дейв впервые дает отпор неприятному боссу и решается позвать на свидание симпатичную коллегу. Однако ситуация накаляется, когда своего комментатора приставляют к каждому сотруднику офиса.

Хай-концепт десятиминутной короткометражки Юлии Трофимовой, снятой во время ее учебы в New York Film Academy, семью годами позже вырос в ромком «Комментируй это» с Александром Петровым, Юлией Хлыниной и Тихоном Жизневским. Причем изначальная идея Трофимовой не принадлежала. В основе «Комментатора» лежал сценарий Джеймса Баррона. В руках постановщицы он превратился в лаконичную и остроумную притчу о важности собственного голоса и умения его контролировать. Фильм объездил больше 50 фестивалей по всему миру, получив в числе прочего диплом «За оригинальность замысла» на российском фестивале студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна».

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«30 секунд»

Реж. Иван Соснин («Далекие близкие», «Пришелец»)

На работе Артём (Сергей Гилёв в одной из лучших своих ролей) — обычный программист, а в свободное время — волонтер, который на пару с подругой Наташей (уральская театральная актриса Ирина Плесняева) перевоплощается в клоуна и веселит онкобольных детей. Как показывает практика, парочке достаточно 30 секунд, чтобы установить контакт с любым ребенком, но только не с Варей (Есения Щипанова), которую давно не навещала родная мать (Ольга Лерман). Неравнодушный Артём отправляется на поиски родственницы и выясняет, что ей сейчас помощь нужна не меньше.

Короткий метр, снятый за двое суток и основанный на сценарной идее президента пермского фестиваля импакт-кино «Лампа» Ольги Зубковой, — возвращение Ивана Соснина к малой форме после продолжительного перерыва. Именно коротыши впервые прославили «самого доброго» режиссера России в конце 2010-х, поэтому нисколько не удивительно, что «30 секунд» — очередной мастер-класс по рассказу емких, но бесконечно трогательных историй, отзывающихся в сердцах как российских, так и иностранных зрителей (всего у фильма больше десятка наград, в том числе международных). Социальная проблематика подразумевает обильное слезопускание, и оно непременно наступит, но в неожиданных местах, ведь Соснин смещает фокус с тяжелобольных детей на их родителей, нуждающихся в моральной поддержке. Позднее эту тему режиссер продолжит развивать в фильме «Мам», который штурмует фестивали прямо сейчас и в будущем наверняка не останется без наград.

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«Рыцарь» 

Реж. Никита Кравчук («Коммерсант»)

Шестилетний Лёня (Давид Щеглов) воображает себя и своего папу рыцарями, а маму — принцессой. Одним вечером папа уходит из дома и больше не возвращается, а к маме начинают ходить незнакомые мужчины, один из которых требует от нее выплатить долг мужа. Из обустроенной в шкафу крепости Лёня наблюдает за страданиями мамы, набираясь смелости, чтобы вступиться за нее.

Двадцатиминутный фильм Никиты Кравчука замысловато рассказывает о 1990-х. Трагедию отдельной семьи и целой страны зритель наблюдает глазами маленького мальчика, практически не вылезающего из шкафа. Режиссер монтажа не указан в титрах, но именно его работа делает это кино: мультфильмы и хроника по телевизору вплетаются в ткань будней, создавая мифическое пространство, где уличные решалы и бандиты сосуществуют с рыцарями, мультяшками и «Сектором Газа». Бодрый темпоритм и монтажные эксперименты позже будут выкручены на максимум в криминальной драме «Коммерсант», снятой Кравчуком со своим братом Фёдором.

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«Инстинкт»

Реж. Филипп Устинов

Победитель неигрового конкурса фестиваля «Окно в Европу — 2025» и один из триумфаторов Национальной премии имени Дзиги Вертова; черно-белый этюд о жизни двух неравнодушных активистов, у которых инстинкт «материнский» развит сильнее, чем инстинкт самосохранения. Главные герои — Любовь и Игорь, единственные во всем Красноярском крае, кто себе в убыток занимается спасением и реабилитацией диких животных. Днями и ночами они выкармливают брошенных, больных и покалеченных зверей, параллельно залезая в неподъемные долги.

26-летний дебютант Филипп Устинов выхватывает из сурового быта пары один крайне напряженный эпизод: однажды Любе и Игорю привозят сбитую машиной косулю в критическом состоянии. Оказав первую помощь, активисты отправляются на поиски ее детенышей, и с этого момента фильм превращается в нечто вроде серии «Больницы Питт», в триллер с характерной чередой экстренных решений и бешеным темпом. Ближе к концу повествование слегка замедляется, благородный монохром, бережно ограждавший зрителя от крови и страданий, сменяется ярким цветом, а слезы начинают литься непроизвольно. Не последнюю роль в этом играет музыка группы «Сироткин» — запрещенный, но всегда действенный прием.

«Эдем»

Реж. Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)

Вещества превращают поход в ночной клуб в опасное откровение для молодой пары. Именно с этой истории начал свой путь в кино клипмейкер, а ныне постановщик высокобюджетных музыкальных байопиков и сказок Феликс Умаров, режиссер фильмов «Пророк. История Александра Пушкина» и «Щелкунчик». Неоновый, яркий, оглушающий семиминутный трип без диалогов визуально и концептуально зарифмован с первородным грехом.

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«Два трамвая»

Реж. Светлана Андрианова

Вольная экранизация одноименного стихотворения Осипа Мандельштама. Мама-трамваиха воспитывает шаловливого сына-трамвайчика. Вместе они наполняют город радостным перезвоном и бодрым стуком колес: мать развозит пассажиров, а сын учится у нее ремеслу. С течением времени ситуация меняется, и вот уже повзрослевший сын-трамвай заботится о маме.

«Два трамвая» не первая, но, вероятно, самая известная работа именитого режиссера Светланы Андриановой, которая уже не одно десятилетие успешно продолжает традиции старой школы советской анимации. Впрочем, если не смотреть в титры, то эту десятиминутную зарисовку из жизни антропоморфного рельсового транспорта можно принять и за одну из короткометражек студии Pixar — не только из-за повышенного внимания к деталям, но и благодаря качеству драматургии, элегантной и универсальной интонации, с помощью которой Андрианова просто говорит о сложном. Профессиональное сообщество впечатлилось не меньше: у «Двух трамваев» четыре награды главной и единственной российской анимационной премии «Икар» — за персонажей, труд художника, аниматора и звукорежиссера.

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Автор: Оля Краснова (@hightechlowlife), Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)

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