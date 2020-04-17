«Олдбой», «Груз 200», «Помни»: каким кино вдохновлялся режиссер арт-триллера «Казнь» Ладо Кватания

Это вообще фильм не про серийного убийцу, а про саморазрушение и одержимость. Он основан на реальных событиях. Пон Джун-хо умеет работать с разножанровыми составляющими. Я совершенно не понимал, какой фильм смотрю, потому что его автор постоянно разрушает жанровые каноны. Главный герой — отвратительный и бездарный сотрудник органов, который непонятно как туда устроился и прибегает к шаманизму. Режиссер показывает его с юмором и иронией, но относится к герою с любовью. Казалось бы, смотришь чудовищно серьезный триллер, но вдруг тебе внезапно показывают комедийный элемент. Это сбивает с толку и создает объем.

Меня поражает фокус Пон Джун-хо на трансформации героев и деталях. Их тут огромное количество. Например, напарник главного героя, который в течение всего фильма надевает себе на ногу шапочку для душа и избивает подозреваемых. В конце один из них бьет его в ответ палкой, из которой торчит ржавый гвоздь. Спустя время герою эту ногу ампутируют. Такая драматургия одного элемента внутри фильма меня поражает. Или маленький пластырь у девочки, который помогает выстроить эмоциональную связь между полицейским и будущей жертвой. Все эти детали создают взаимодействие и между аудиторией и фильмом, и между персонажами.

Голливудское кино существует по собственным канонам. Корейцы глубоко понимают жанр, но постоянно добавляют в него элементы других: детектива, триллера, комедии. Однако многие корейские режиссеры теряют свою идентичность. На мой взгляд, американским артистам не дается та гиперболизированность, которая так органично присутствует у корейских. Только Тильда Суинтон в «Окче» справляется с гротеском, который предлагает режиссер. Такие же чувства у меня вызывает «Сквозь снег». Фильм был бы ярче, если бы Пон Джун-хо снимал его в Южной Корее.