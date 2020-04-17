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«Олдбой», «Груз 200», «Помни»: каким кино вдохновлялся режиссер арт-триллера «Казнь» Ладо Кватания

На Кинопоиске вышла «Казнь» — хитроумный и непредсказуемый триллер о поисках маньяка в СССР восьмидесятых. Режиссер Ладо Кватания рассказывает о фильмах, на которые он ориентировался во время работы над своим дебютом. Это корейские триллеры Пон Джун-хо и Пак Чхан-ука, ранние сандэнсовские хиты Сингера, Нолана и Джонсона, жанровые истории о деградации человека от Балабанова, Германа и Феррары и многое другое.

«Воспоминания об убийстве»

Первый хит Пон Джун-хо («Паразиты») про поиски серийного убийцы, действовавшего в Хвасоне с 1986-го по 1991-й. Фоном для расследования, которое ведут некомпетентные детективы, стали митинги, социальные проблемы и жестокость полиции.

Сон Кан-хо и Чон Ми-сон

Это вообще фильм не про серийного убийцу, а про саморазрушение и одержимость. Он основан на реальных событиях. Пон Джун-хо умеет работать с разножанровыми составляющими. Я совершенно не понимал, какой фильм смотрю, потому что его автор постоянно разрушает жанровые каноны. Главный герой — отвратительный и бездарный сотрудник органов, который непонятно как туда устроился и прибегает к шаманизму. Режиссер показывает его с юмором и иронией, но относится к герою с любовью. Казалось бы, смотришь чудовищно серьезный триллер, но вдруг тебе внезапно показывают комедийный элемент. Это сбивает с толку и создает объем.

Меня поражает фокус Пон Джун-хо на трансформации героев и деталях. Их тут огромное количество. Например, напарник главного героя, который в течение всего фильма надевает себе на ногу шапочку для душа и избивает подозреваемых. В конце один из них бьет его в ответ палкой, из которой торчит ржавый гвоздь. Спустя время герою эту ногу ампутируют. Такая драматургия одного элемента внутри фильма меня поражает. Или маленький пластырь у девочки, который помогает выстроить эмоциональную связь между полицейским и будущей жертвой. Все эти детали создают взаимодействие и между аудиторией и фильмом, и между персонажами.

Голливудское кино существует по собственным канонам. Корейцы глубоко понимают жанр, но постоянно добавляют в него элементы других: детектива, триллера, комедии. Однако многие корейские режиссеры теряют свою идентичность. На мой взгляд, американским артистам не дается та гиперболизированность, которая так органично присутствует у корейских. Только Тильда Суинтон в «Окче» справляется с гротеском, который предлагает режиссер. Такие же чувства у меня вызывает «Сквозь снег». Фильм был бы ярче, если бы Пон Джун-хо снимал его в Южной Корее.

«Плохой лейтенант»

Независимый неонуар Абеля Феррары про нью-йоркского копа-католика (Харви Кейтель), который употребляет наркотики, занимается беспорядочным сексом, превышает должностные полномочия, бесконечно проигрывает деньги на спортивных ставках и параллельно расследует изнасилование монахини. В конце он раскаивается и даже встречает Иисуса.

Харви Кейтель

Мне было интересно наблюдать, как персонаж изменяется в течение всего фильма. Один из главных «аттракционов» в кино — трансформация персонажей. Здесь меня интересуют психологические проблемы героя Харви Кейтеля и сценарная арка героя. Это история чудовищного подонка, у которого появляется шанс измениться. В «Казни» ровно противоположная история, но принцип тот же: если герой из начала фильма встретит героя из финала, то они не должны узнать друг друга.

Евгений Ткачук, Нико Тавадзе и Ладо Кватания на съемках

«Олдбой» и «Сочувствие госпоже Месть»

Вторая и третья части так называемой трилогии о мести южнокорейского режиссера Пак Чхан-ука. «Сочувствие госпоже Месть» рассказывает о невиновной женщине, которая, отсидев 13 лет в тюрьме за убийство ребенка, отправляется мстить настоящему убийце. «Олдбой» — история бизнесмена-весельчака, который проводит 15 лет в частной тюрьме, не понимая, за что его наказывают. Когда его внезапно отпускают, он отправляется на поиски своих похитителей.

Чхве Мин-сик в фильме «Олдбой»

Самое важное, ради чего я прихожу в кинотеатр, — это парадокс, разрыв с действительностью. «Казнь» начинается как классический фильм про серийного убийцу. С каждым последующим актом я ввожу новые обстоятельства, которые как будто расширяют жанр. К концу картины все ожидания зрителей от фильма должны быть обмануты. И в «Олдбое» меня поражает трансформация героя. Изоляция пробудила в нем новые ценности. В фильме сразу задают уникальное событие: главного героя похищают и с помощью долгих манипуляций трансформируют. Сразу понятна степень условности. Первые десять минут Пак Чхан-ук настраивает зрительскую оптику, готовит нас к событиям фильма, задает определенную тональность.

В «Сочувствии госпоже Месть» меня поражает сцена, где героиня ловит преступника и предлагает родителям жертв отомстить, выразить скорбь через насилие. И несмотря на всю боль, они оказываются неспособны на это. И это не страх и трусость, просто они не убийцы. Иногда месть может быть только вербальной. Это, наверное, самая страшная сцена, которую я видел в жизни. По сути, ради нее и сделан весь фильм.

«Помни»

Мужчина (Гай Пирс), чей мозг из-за травмы неспособен формировать новые воспоминания, ищет убийцу жены, используя систему подсказок-напоминаний из полароидных снимков и татуировок. Первый громкий фильм Кристофера Нолана, где одновременно развиваются две сюжетные линии: черно-белые сцены показаны в хронологическом порядке, а цветные — задом наперед.

Гай Пирс и Кэрри-Энн Мосс

Игра со временем — особенность Кристофера Нолана. С помощью такой же дробной структуры мы с Ольгой Городецкой (соавтор сценария «Казни» — Прим. ред.) хотели привлечь аудиторию, которой интересно разгадывать историю вместе с героем. К такому подключению не все готовы: спасибо бездушным фильмам киновселенной Marvel, которые приучили зрителей быть пассивными и ждать, что все преподнесут на блюдечке. Я люблю активный просмотр фильма, когда мозгу нужно собирать пазл.

Ладо Кватания и Аглая Тарасова на съемках

«Мой друг Иван Лапшин»

Детектив Алексея Германа про 1930-е. Начальник уголовного розыска города Унчанска Иван Лапшин (Андрей Болтнев) ловит банду жестокого бандита, живет в коммуналке и ищет любви у актрисы местного театра (Нина Русланова), которая влюблена в приезжего журналиста Ханина (Андрей Миронов).

Андрей Миронов и Андрей Болтнев

У Германа меня всегда поражала документальность — убедительность существования героев. Когда я смотрю его фильмы, у меня стирается ощущение, что это кино. Особенно на «Лапшине». Через 10 минут я забываю про комедийное обаяние Миронова. Ну и, конечно, Герман удивительно работает с фактурой. У него задействованы и первый план, и второй, и десятый. Невольно начинаешь рассматривать вещи и лица. Меня всегда раздражает, если актер в фильме несет пустой чемодан, в который положили две тряпки. Или шинели в военных фильмах, взятые из кладовки «Мосфильма». Сразу видно, что герои в этой одежде не жили. У Германа удивительная детализация. Чтобы добиться этого, нужно знать все про своих персонажей. Стряхивают ли они, когда писают? Моют они руки после этого или нет?

«Кирпич»

Режиссерский дебют Райана Джонсона («Последние джедаи», «Достать ножи»), в котором сюжет «крутого детектива» в духе Дэшила Хэммета разворачивается в старшей школе в Южной Калифорнии. Старшеклассник Брендан Фрай (Джозеф Гордон-Левитт) расследует смерть своей бывшей девушки Эмили (Эмили де Рэвин) и оказывается втянут в дела местного наркоторговца.

Джозеф Гордон-Левитт

Райан Джонсон берет жанровый канон фильма о расследовании убийства, но помещает его в мир «школьного» криминала, где все персонажи носят маски. Благодаря этому парадоксу чувствуется бесконечная ирония над миром. При этом ставка есть — смерть. Мы понимаем, что герой действительно может погибнуть. Ощущения парадокса режиссер как раз добивается за счет карикатурного, практически твинпиксовского злодея — лопоухого парня с тростью и в ботинках на платформе. Ты ожидаешь увидеть кого угодно, но не его. Когда я впервые посмотрел «Кирпич», то не понимал, как к нему отнестись. Он нарушил все правила жанра.

Ладо Кватания на съемках

«Подозрительные лица»

Неонуарный детектив режиссера Брайана Сингера, который принес по «Оскару» сценаристу Кристоферу МакКуорри и актеру второго плана Кевину Спейси. По сюжету мелкий мошенник Роджер «Болтун» Кинт рассказывает на допросе, что случилось на причале, где полиция нашла 27 трупов и взорванный корабль. В его рассказе то и дело возникает легендарный турецкий гангстер по имени Кайзер Созе.

Бенисио Дель Торо

Конечно, особенность картины — финал, где оказывается, что весь фильм был иллюзией, импровизированной фантазией героя Кевина Спейси, который на ходу все выдумывал, разглядывая предметы в полицейском участке. Для меня это фильм-метроном, по которому надо оценить так называемый mind-blowing twist. При этом тут действуют не персонажи, а эскизы персонажей. Безумно интересно разбирать анатомию этого фильма с точки зрения сценария.

«Груз 200»

Одиннадцатый фильм Алексея Балабанова, якобы основанный на реальных событиях. 1984 год. Капитан милиции Журов похищает дочку секретаря райкома КПСС и творит с ней разные ужасы. В параллельных сюжетах профессор научного атеизма разочаровывается в коммунизме, а самогонщик Алексей мечтает построить у себя на хуторе утопический Город Солнца.

Агния Кузнецова

В «Грузе 200» мне важно ощущение цвета и мира, в котором происходят события. Есть некий флер относительно СССР, который был воспет разными режиссерами. С каждым просмотром я нахожу в фильме новые детали, и каждый раз «Груз 200» переносит меня в детство, которое запомнилось мне выжженным и блеклым периодом, где нет цвета. Вроде и жизни тут нет, но судьбы героев как-то раскрываются. Для меня это смелый и бескомпромиссный концентрат времени. Никогда не забуду, как этот фильм хаяли на «Закрытом показе». Оказывается, все критики и защитники фильма жили в разных странах. Балабанов оказался прав: мы живем именно в той стране, которую он показал.

Список фильмов, которые Ладо Кватания попросил посмотреть съемочную группу «Казни»:

«Воспоминания об убийстве»

реж. Пон Джун-хо

«Мать»

реж. Пон Джун-хо

«Олдбой»

реж. Пак Чхан-ук

«Сочувствие господину Месть»

реж. Пак Чхан-ук

«Сочувствие госпоже Месть»

реж. Пак Чхан-ук

«Я видел дьявола»

реж. Ким Джи-ун

«Преследователь»

реж. На Хон-джин

«Плохой лейтенант»

реж. Абель Феррара

«Психо»

реж. Альфред Хичкок

«Китайский квартал»

реж. Роман Полански

«Горькая луна»

реж. Роман Полански

«Молчание ягнят»

реж. Джонатан Демме

«Черный уголь, тонкий лед»

реж. Дяо Инань

«Тайна в его глазах»

реж. Хуан Хосе Кампанелья

«Пленницы»

реж. Дени Вильнёв

«Монстр»

реж. Пэтти Дженкинс

«Риллингтон Плейс, дом 10»

реж. Ричард Флейшер

«Лестница Иакова»

реж. Эдриан Лайн

«Основной инстинкт»

реж. Пол Верховен

«Прощай, детка, прощай»

реж. Бен Аффлек

«Охотники за головами»

реж. Мортен Тильдум

«Сердце Ангела»

реж. Алан Паркер

«Обычные подозреваемые»

реж. Брайан Сингер

«Помни»

реж. Кристофер Нолан

«Кирпич»

реж. Райан Джонсон

«Мой друг Иван Лапшин»

реж. Алексей Герман

«Зеркало»

реж. Андрей Тарковский

«Груз 200»

реж. Алексей Балабанов

Автор: Михаил Моркин

Фото: Пётр Барабака

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Режиссер:Сергей Трофимов, Евгений Стычкин
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