Сериал «Чудо» с Идой Галич: сюжет, первый тизер-трейлер и дата премьеры

29 августа на Кинопоиске выйдет остросоциальный детектив «Чудо», где просветленная блогер Мия (Ида Галич) помогает клиентам исполнять свои желания. Но чем они готовы заплатить за чудо? Производством сериала занимаются студия «Лунапарк» при поддержке Первого канала и шоураннер Александра Ремизова («Триггер», «Игры», «Нулевой пациент»).

О чем это

Ида Галич

Самая популярная блогер-коуч страны Мия (Ида Галич) знает о людях главное — что они хотят на самом деле. То, о чем не говорят вслух даже самим себе. Миллионы людей идут к ней за переменами, за смыслом, за чудом. И их жизни действительно меняются. Но у чуда есть цена, и каждому предстоит решить, на что они готовы пойти ради этого.

Ида Галич исполнительница роли Мии Мне так понравился проект и предложение Саши Ремизовой поучаствовать в пробах, что я решила пойти на риск. Я была глубоко беременной, а съемки поставили уже на осень. Пробы я проходила с малышкой и успешно справилась с ними, потому что настрой был колоссальный! Я была невероятно счастлива вернуться на съемочную площадку всего через полтора месяца после рождения дочки, почувствовать ее настрой, энергию и вдохновение, которое она дает. Для меня это важно. Над сериалом работала шикарная команда, и большая гордость для меня — каждый день находиться среди таких профессионалов!

Есть ли трейлер

30 июля вышел первый тизер-трейлер «Чуда». В нем толпа рукоплещет Мии, а та провозглашает: «Скажи вслух, чего ты хочешь, а я обещаю тебе, что оно обязательно исполнится». Герой Антона Филипенко объясняет чудо тем, что все вокруг состоит из квантов, которые запускают импульсы, а вот персонаж Дениса Шведова сомневается в подобных чудесах.

Кто работает над сериалом

Идея «Чуда» принадлежит шоураннеру и продюсеру Александре Ремизовой («Триггер», «Нулевой пациент»). Сценарий написали Максим Жегалин (автор грядущего сериала «Лунапарка» «Казино» про закулисье игрового заведения и Москву 1990-х) и Никита Попов («Фандорин. Азазель», «Казино»). Режиссеры — Полина Власенко и Сергей Дьячковский («Убойный отпуск», второй сезон «Выживших»). Оператор — Дмитрий Кабанов («Купчино», «Лихач»), за костюмы отвечала Елизавета Шеховцова («Здесь был Юра»).

Александра Ремизова продюсер и автор идеи Мне интересно исследовать глубинные страхи, неосознанные желания и причины, толкающие людей к иррациональному поиску помощи. В сериале «Чудо» мы поднимаем вопрос ответственности за последствия своих действий, не обвиняя во всех бедах родителей и окружение, как это принято сегодня. Наша главная цель — стать для зрителя зеркалом, побуждающим к ответу на простой вопрос: «Чего же я хочу по-настоящему и что я для этого делаю?»

В сериале также снялись Денис Шведов, Анастасия Уколова, Антон Филипенко, Сергей Гилёв, Виктория Романенко и другие. Съемки прошли в Москве, Подмосковье и Астрахани.

Антон Филипенко Сергей Гилёв Денис Шведов

Производство — кинокомпания «Лунапарк» при участии Первого канала. Генеральные продюсеры — Константин Эрнст и Ольга Филипук, продюсеры — Сергей Титинков («Натали и Александр», «Обоюдное согласие»), Александра Ремизова и Дмитрий Нелидов («Король и Шут», «Пищеблок»).

Когда премьера

«Чудо» выйдет на Кинопоиске 29 августа, а затем — в эфире Первого канала (точную дату объявят позже).

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Автор: Лиза Кузнецова (@ekuznetsovaa)