«Курьер» 40 лет спустя: как снимают новую экранизацию повести Карена Шахназарова с Янковским, Михалковой и Немоляевой

«Вот неделю назад мы снимали в Балашихе, — говорит Илья. — Обычная школа. Позвали сниматься реальных выпускников. Из двух классов ни один даже не слышал про „Курьера“. Наш фильм — отправная точка для разговора с современной молодежью на их языке. Да, есть ностальгирующая аудитория, и она, конечно же, возмутилась, и я понимаю ее гнев. Но прошло 40 лет, это большая отсечка, сейчас люди в возрасте не могут спрашивать, „в чьи руки мы передадим построенное нами здание“. Сегодняшний мир стал намного циничнее. Тогда молодой человек мечтал о чем-то, была какая-то надежда. Тогда был культ образования. А сейчас молодой человек думает: зачем мне пять лет где-то сидеть и учиться, когда вон блогер зарабатывает миллион в день? С другой стороны, люди реальных профессий становятся новой элитой, например сварщики. Герой Дунаевского просто катился по жизни — ну куда-то взяли курьером. А этот совершенно другой. Он пошел работать, чтобы маме помочь».