«Курьер» 40 лет спустя: как снимают новую экранизацию повести Карена Шахназарова с Янковским, Михалковой и Немоляевой

В Москве закончили съемки новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер». Режиссер Илья Ермолов и продюсер Георгий Малков переносят историю в 2020-е: вместо редакции журнала «Вопросы познания» — доставка еды, вместо растерянного бездельника — парень с классовой неприязнью. Кинопоиск побывал на площадке и узнал, почему создатели не считают фильм ремейком, чем новый Иван отличается от героя Дунаевского и зачем в фильм позвали Анастасию Немоляеву.
Курьер у панорамных окон
Новый элитный ЖК, высокий этаж. Квартира такая огромная, что с галереи второго уровня я мог наблюдать за съемкой внизу. За панорамными окнами красовалась башенка гостиницы «Пекин», еще выше плывут облака.
«Мы не живем тут, нам сдали в аренду», — усмехнувшись, объяснил продюсер Георгий Малков.
Снимали эпизод в гостиной: юный герой впервые появляется в апартаментах, привозит заказ. Знакомится с Катей, дочкой хозяев, затем появляется отец — мрачный Филипп Янковский. Мрачный по роли, а не потому, что ему не дали допить кофе.
На парня он почти не обращает внимания: что ему этот курьер, их тысячи, а отец — бизнесмен, он дико занят, у него логистическая компания и еще своенравная дочка.
Квартиру немного дополнили реквизитом. Например, в центре гостиной поставили большую работу Маши Янковской, «художницы для богатых», чьи картины уходят за миллион с лишним. Не родственница! И вообще оказалась славной общительной девушкой.
Курьера играет Денис Косиков, уже известный по сериалам «На автомате» и «Радар»; парень со светлыми нахальными глазами. Катю, дочку богатых родителей, играет Александра Тихонова. Она снялась в недавнем подростковом хите «Твое сердце будет разбито», правда, не в главной роли.
«Когда я увидел ее на пробах, — говорит Малков, — был поначалу очень скептичен. Но в кадре она раскрылась иначе. В ней есть какая-то манкость. Она современная, но при этом тургеневская. Мы сейчас выкладываем рилсы со съемок, и рилс с ее участием вдруг очень взлетел. То есть мы угадали».
Маму Кати играет Анастасия Немоляева. Так брошена ниточка к тому «Курьеру», культовому перестроечному фильму. Немоляева играла там Катю, дочку профессора. Ту, которая в момент протеста долбит по клавишам и горланит «Жил на свете козел».
«Я прочитала сценарий, — говорит она. — Его первую версию. Мне стало интересно. Но я сказала, что роли для меня почти нет, и попросила ее дополнить. Мне пошли навстречу».
В фильме хотели задействовать и Фёдора Дунаевского, сыгравшего курьера в картине 1986 года, молодого обаятельного раздолбая. Для него придумали отличную сцену: в лифте сталкиваются два курьера, молодой и в возрасте, и это и было бы камео Дунаевского. Но, как пояснил Малков, не сошлись по финансам.
Тут важно сказать, что нового «Курьера» делают без Минкульта и Фонда кино, целиком на собственные, достаточно скромные деньги. То есть это не госзаказ, как многие подумали после анонса. Затея многих взбесила — тех, для кого прежний фильм означает перестройку, юность, романтику и кто с тех пор вставляет в разговор нахальную реплику «А, Агнесса Ивановна?», которую произносит герой Дунаевского в момент напряженного диалога с родителями и бабушкой Кати.
Отсюда мой первый вопрос Георгию Малкову: зачем? На мой старомодный взгляд, это как делать ремейк «Я шагаю по Москве». Не получится, воздух не тот. Даже куда более сюжетные вещи вроде новых «Служебного романа» или «Кавказской пленницы» дружно признаны малоудачными: у первого фильма на Кинопоиске оценка 4.1, у второго — 1.1.
Малков слегка морщится от слова «ремейк» и говорит, что фильм основан прежде всего на повести Шахназарова, которая появилась задолго до сценария Александра Бородянского.
«Сама идея практически с детства, — говорит он. — Фильм „Курьер“ был в свое время для меня культовым. И не для меня одного. По статистике, его тогда, в 1987 году, посмотрело чуть ли не 50 миллионов зрителей. Но для меня было важно сделать совершенно другой фильм, пусть и с тем же сюжетом. Сценарий писался сразу несколькими командами, потом был готов первый драфт, потом появился режиссер Илья Ермолов, который прочитал его за день и сказал: „Я в деле“. Илья еще многое менял в сценарии».
Малков предупреждает, что в фильме не будет многого из того, чего ждет зритель, который знает прежнего «Курьера».
«Не будет фразы про Агнессу Ивановну. У нас другой фильм».
Сам Шахназаров сценарий читал, проект одобрил и дал несколько мелких пожеланий. «Приехал на площадку, благословил, — говорит Малков. — И больше в процессе никак не участвовал».
Режиссер Илья Ермолов рассказал, что видел редакцию, в которой работал курьер Дунаевского. Он думал: может быть, ее как-то использовать в фильме? Она в самом центре Москвы и, что удивительно — совершенно не изменилась за 40 лет. Но понял: нет, это не то. Она милая, ностальгическая, но у них другой фильм.
При этом он сразу договорился с продюсером Малковым: это будет, что называется, арт-мейнстрим. Без очевидных звезд вроде Клавы Коки и даже, страшно произнести, без Бурунова. И без модных блогеров, которые сейчас делают кассу фильмам среднего уровня.
Малков согласился. Вообще он известен как продюсер народного кино — сделал «Непослушника», «На деревню дедушке», «Временные трудности», — но к этому «Курьеру» у него отношение личное, почти что трепетное, если такое может быть у современного продюсера, который просчитывает кассу на стадии заявки.
Съемки уже закончились, точной даты премьеры пока нет, но релиз заявлен на 2027 год. То есть когда будет 40 лет с премьеры первого «Курьера»; в 1987-м на Московском международном кинофестивале ему вручили специальный приз жюри, тогда председателем был Роберт Де Ниро.
Но, да-да, мы помним, это будет другое кино, без Агнессы Ивановны, и Де Ниро вряд ли посмотрит его.
Хотя, возможно, фильм тоже покажут на ММКФ.
Другой Иван
Повесть Шахназарова вышла в журнале «Юность» в 1982 году, задолго до перестройки. Повествование в ней идет от лица героя, парня, который сам не понимает, чего хочет. Цитата: «У меня не было никаких твердых планов на будущее. Я не чувствовал в себе особой склонности к какому-либо определенному роду деятельности». Довольно понятный типаж для тех, кто катился по жизни в период застоя. Родители сказали идти в институт — значит, в институт. Сказали в этот — значит, в этот.
Как спел в то же самое время тогда еще не признанный иноагентом Борис Гребенщиков:
Я инженер на сотню рублей,
И больше я не получу.
Мне двадцать пять, и я до сих пор
Не знаю, чего хочу.
Но это поколение совсем уходящее; новый «Курьер» — он, как и прежний, все же претендует попасть в ум и сердце молодежи, которая — о ужас! — даже не видит особой ценности в высшем образовании. Всему сейчас можно научиться самому, не теряя годы, считает новое подрастающее поколение.
В эпизоде, который я наблюдал с галереи, юный курьер ведет себя очень нахально и с ходу заявляет, что придет время, этих жильцов уплотнят, и он поселится тут с ними. В его нахальстве чувствуются социальная злость и классовый антагонизм, чего не было в брежневской повести и в перестроечном кино. Этот курьер — мальчик из подмосковного городка, его мама — учительница со смешной зарплатой, и развозами он зарабатывает больше нее. А тут эти люди с панорамными окнами.
Сам Денис так объясняет реакцию героя: «Он никогда не видел подобных квартир, не видел таких картин. Да, то, что он говорит Кате в этой сцене, — это, конечно, шутка. Но при этом он пытается понять таких людей, что для них значит богатство. Счастье ли это для них? Или все-таки нет?»
Денис признает: в герое есть кое-что от него самого. Правда, ему уже за двадцать, а Ивану семнадцать. Но «я сам из провинции, из города Березники Пермского края» (кстати, в нем прошло детство Бориса Ельцина).
Режиссер Илья Ермолов даже в шутку называл своего героя Шариковым.
«Но я бы не сказал, что это злость, — объясняет он. — Вот его друг Базин хочет легких и быстрых денег. Есть новая тема: крипта, то-сё! Этих людей называют „темщики“. А наш герой мыслит как раз стратегически, он хочет играть вдолгую. Да, он подкалывает героиню, но глобально Иван не про бабки».
Ермолов признает, что для него старый «Курьер» совсем не был культовым; он сам все-таки не дитя перестройки, родился уже после выхода фильма Шахназарова. Был актером, работал в московском ТЮЗе, делал сериал «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева.
Ермолов снимает кино про сегодня с легкими аллюзиями на то кино. Его сверхзадача — зацепить новое поколение, потому что «Курьер» 1986-го для них — как бы помягче — ну не очень известен.
«Вот неделю назад мы снимали в Балашихе, — говорит Илья. — Обычная школа. Позвали сниматься реальных выпускников. Из двух классов ни один даже не слышал про „Курьера“. Наш фильм — отправная точка для разговора с современной молодежью на их языке. Да, есть ностальгирующая аудитория, и она, конечно же, возмутилась, и я понимаю ее гнев. Но прошло 40 лет, это большая отсечка, сейчас люди в возрасте не могут спрашивать, „в чьи руки мы передадим построенное нами здание“. Сегодняшний мир стал намного циничнее. Тогда молодой человек мечтал о чем-то, была какая-то надежда. Тогда был культ образования. А сейчас молодой человек думает: зачем мне пять лет где-то сидеть и учиться, когда вон блогер зарабатывает миллион в день? С другой стороны, люди реальных профессий становятся новой элитой, например сварщики. Герой Дунаевского просто катился по жизни — ну куда-то взяли курьером. А этот совершенно другой. Он пошел работать, чтобы маме помочь».
Курьер вообще после ковида стал главным персонажем городского пейзажа. В любую погоду, днем и ночью, с торбой за спиной.
Афоризм Хлестакова про 35 тысяч одних курьеров не просто сбылся, а даже с переизбытком: по итогам 2025 года в Москве работали более 120 000 курьеров; каждый день развозилось свыше 650 000 заказов, а медианная зарплата курьера была 190 000 рублей.
«В 1980-е курьерская работа была совсем другой, — вспоминает Анастасия Немоляева. — В курьеры шли ребята, которые не поступали куда-то, чтобы год чем-то заняться. Вот мой муж работал курьером в Театре Ермоловой, возил пьесы какие-то…»
Курьер у Ильи Ермолова работает в доставке еды, хотя это выдуманная компания: продакт-плейсмента, извините, нет. Когда мы с продюсером говорили о новом герое, Малков рассуждал о дальнейших путях, которые у него сейчас есть.
«Он может пойти на СВО», — перебиваю я.
Если кто помнит, старый «Курьер» заканчивался тем, что герой встречал парня-афганца со шрамами на лице. То есть почти своего ровесника, который уже видел смерть.
Малков кивает: «Да, это один из вариантов. Но наш герой туда не пойдет. Хотя эта тема будет присутствовать».
Маму героя, ту самую учительницу, играет Анна Михалкова, и, кажется, это большая удача создателей. Анна Никитична хороша в любом проекте. Кстати, тот фильм во многом сделала Инна Чурикова — смешная, нелепая, очень трогательная.
«Аня — большая актриса, — признает Денис Косиков с неподдельным почтением. — Она безумно профессиональна, но при этом остается простым человеком. Мы с ней работали уже на полном метре „Огненный мальчик“. Для меня это очередной урок. Понимаете, я начинающий артист, не так много работ в фильмографии, и „Курьер“ для меня — большой рывок в карьере, счастье работать с такими звездами».
Фабрика приезжает и исчезает
С Косиковым я общался уже после съемок, в тот момент он вообще не хотел отвлекаться. Признался, что не видел плейбэков, что никогда их не смотрит, а фильм увидит уже на премьере вместе со зрителями.
С Ермоловым наш диалог шел во время обеденного перерыва. То есть вместо супа и котлет режиссер общался со мной. Потому что другого времени не будет. Говорю же: конвейер. Безжалостная, хе-хе, индустрия. Продюсер Малков вообще походил тут немного, посмотрел и умчался — у него еще с дюжину проектов.
У меня было расписание съемочного дня, и я по нему сверялся, ждал, где они не выдержат график. Как бы не так, все работает как китайская фабрика (раз уж мы в «Садах Пекина»). Просто в силу возраста я хорошо помню, как снималось раньше кино. День туда, день сюда — неважно. Актер запил — ладно, подождем. Здесь с раннего утра у гостиницы «Пекин» встали караваны — машины, где все актеры, гримеры, костюмы. У одного задумчиво курит Филипп Янковский, ждет, когда ему принесут костюм. Кажется, не выходит из образа сердитого отца, дочь которого вдруг не оправдывает вложенных денег и надежд.
И кухня. Да, готовят тут же, рядом под тентом столы. Как фабричная столовая.
Бегают девушки с рациями: «Немоляева гримируется, через 5 минут выходит!»
Похоже, у них даже рассчитано, сколько займет времени подъем актрисы в лифте на тринадцатый этаж. Занудные люди. Вечером того же дня здесь, у отеля, будет пусто и чисто, ни одного бумажного стаканчика, будто ничего и не было. Фабрика приехала, все сделала, исчезла.
Как вы относитесь к новой экранизации «Курьера»? Ждете современную версию или считаете фильм Шахназарова неприкосновенным?
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