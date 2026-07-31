Самара Уивинг сыграет Эмму Фрост в новых «Людях Икс»

Marvel Studios утвердила Самару Уивинг, звезду дилогии «Я иду искать», на роль мутантки Эммы Фрост в новом фильме о Людях Икс.

Как передают источники Deadline, контракт с актрисой подписали в последних числах июля, уже после окончания фестиваля Comic-Con в Сан-Диего. Сама Marvel не делилась новостями о «Людях Икс» на своей презентации в рамках мероприятия и пока не объявляла о кастинге официально.

Эмма Фрост на обложке комикса Emma Frost: The White Queen #2, худ. Marguerite Sauvage

Эмма Фрост — один из самых известных персонажей в серии комиксов о команде мутантов. Впервые она появилась в историях в 1980 году в качестве злодейки, обладающей телепатическими силами и способностью обращать свое тело в органический алмаз. Позже Фрост становилась и героиней, объединяясь с Людьми Икс. В последний раз она появлялась в кино в «Первом классе», где ее роль исполнила Дженьюэри Джонс.

О новых «Людях Икс» до сих пор известно не так много. То, что кино находится в разработке, впервые подтвердили в 2025-м, а его режиссером выступает Джейк Шрейер, постановщик «Громовержцев*». Сценарием заняты в том числе Ли Сон-джин («Грызня») и Джоэнна Кало («Медведь»).

Даты релиза у картины пока нет, но выйдет она уже после фильма «Мстители: Секретные войны», который запланирован на декабрь 2027 года.

Фото: Gareth Cattermole / Staff via Getty Images

Источник: Deadline