«100 ужасов Станислава Зельвенского». Как мы сделали гид по очень страшному кино

Когда придумывал макет и обложку, я вдохновлялся решениями советских мастеров типографики, в том числе моим любимым книжным дизайнером Львом Збарским и его работами. Они немного напоминают издания о кино тех лет, верстка особенно здорово сочетается с черно-белыми кадрами из фильмов ужасов. Каждая новая глава отделена страницей с буквицей, внутри к некоторым фильмам Андрей Кравченко нарисовал тематические иллюстрации: тут есть летучие мыши, молнии, рябь на воде и другие штуки. Каждая буквица в алфавите — кроваво-красная, а шрифт для заголовков и этих буквиц я придумал и сделал сам. В книге он выглядит зловеще. Коричнево-красное цветовое решение тоже работает на этот эффект.