«100 ужасов Станислава Зельвенского». Как мы сделали гид по очень страшному кино

«Хоррор — не болезнь, а лекарство», — утверждает в предисловии к своей новой книге кинокритик Кинопоиска Станислав Зельвенский, большой поклонник этого жанра, регулярно в декабре выпускающий подборку лучших фильмов ужасов за прошедший год. Зачем читать гид по фильмам ужасов, трудно ли было выбрать сто хороших ужастиков и чего боится сам автор? Рассказываем по порядку.
Как устроена книга
Сотня лучших фильмов ужасов расположена в книге в алфавитном порядке. Поэтому с «Ведьмами» Беньямина Кристенсена 1922 года соседствует «Визит» Найта Шьямалана 2015 года, а сразу за «Птицами» Хичкока 1963 года следует «Пульс» Киёси Куросавы 2001 года, в котором главным источником ужаса является интернет. «Мне всегда нравится алфавитный порядок, он понятный и нейтральный», — говорит Зельвенский.
К каждому фильму автор атрибутировал один ужас. Есть вполне распространенные страхи: членистоногие, бессонница, когда звонит телефон. А есть и неочевидные: к примеру, сосновый лес, сельская жизнь, неожиданное наследство, бахчевые культуры, Восточная Европа, мясное и, наконец, ничто.
В книге нет фильмов последних трех лет, но это не делает ее менее актуальной, ведь ужасы — жанр, с одной стороны, самый злободневный (именно в хоррорах кинематограф осмысляет вызовы постоянно меняющегося мира), с другой — практически не устаревающий. «Скорее сложно вспомнить хоррор, который потерял актуальность», — считает Зельвенский.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска, автор книги «100 ужасов Станислава Зельвенского»
От идеи до выхода книги прошло года полтора, а писал тексты я примерно полгода. Конечно, сто фильмов — это очень мало, и я с большим трудом, мучениями и угрызениями совести оставил за бортом кучу прекрасных картин. Выбрать 200–300 было бы проще. Когда я писал книгу, я пересмотрел все или почти все сто фильмов. Не скажу, что терял сон или аппетит, но там есть несколько японских хорроров — вот они имеют свойство задерживаться в голове надолго.
Безусловно, связь между политическими или экономическими кризисами и хоррором — прямая, жанр питается общественным беспокойством. Первая мировая, Великая депрессия, вьетнамская война — все это можно найти в хорроре. И нынешние времена там тоже будут.
Большинство фобий вечные, поэтому фильмы ужасов редко теряют актуальность, но из модных страхов можно назвать искусственный интеллект, естественно. Все виртуальное. Пандемия. Airbnb. Климатический коллапс. Если нужно выбрать фильм, который идеально описывает 2025 год, я бы назвал «Дом из динамита» Кэтрин Бигелоу. Это, строго говоря, не хоррор, но в нерв времени попадает идеально.
Главные страхи Станислава Зельвенского: конец света, война, забыть все пароли.
Оформлением книги занимались арт-директор Кинопоиска Евгений Николаев, фоторедакторы Вера Бирюкова и Валентина Моторина, а также дизайнер «Подписных изданий» Андрей Кравченко.
Евгений Николаев
Арт-директор медиа Кинопоиска
Когда придумывал макет и обложку, я вдохновлялся решениями советских мастеров типографики, в том числе моим любимым книжным дизайнером Львом Збарским и его работами. Они немного напоминают издания о кино тех лет, верстка особенно здорово сочетается с черно-белыми кадрами из фильмов ужасов. Каждая новая глава отделена страницей с буквицей, внутри к некоторым фильмам Андрей Кравченко нарисовал тематические иллюстрации: тут есть летучие мыши, молнии, рябь на воде и другие штуки. Каждая буквица в алфавите — кроваво-красная, а шрифт для заголовков и этих буквиц я придумал и сделал сам. В книге он выглядит зловеще. Коричнево-красное цветовое решение тоже работает на этот эффект.
«100 ужасов Станислава Зельвенского» — новый совместный проект Кинопоиска и Яндекс Книг. Книга вышла 31 октября не только в печатной и электронной версиях, но и в аудиоформате. Чтобы сильнее пощекотать нервы слушателей, Яндекс Книги пригласили артистов российского дубляжа, известных по озвучке ролей в фильмах ужасов и триллерах. Книгу читают два актера и две актрисы: Всеволод Кузнецов — не только Ведьмак, но и голос Киану Ривза в «Адвокате дьявола» и «Дракуле»; Станислав Тикунов, озвучивший персонажей Билла Скарсгарда в «Оно» и «Вороне»; Василиса Эльдарова, голосом которой говорили героини Дженны Ортеги в «Уэнздей» и Сэди Синк в «Очень странных делах»; и Ольга Зубкова — Рипли в серии фильмов «Чужой».
А еще к публикации книги Кинопоиск, Яндекс Книги и Третьяковская галерея проведут цикл кинопоказов классических фильмов ужасов, вошедших в подборку Станислава Зельвенского. С 7 по 9 ноября в кинозале Инженерного корпуса мы покажем четыре фильма с 35-мм пленки: «Ведьмы» (1922), «Неизвестный» (1927) , «Вампир: Сон Алена Грея» (1932) и «Невеста Франкенштейна» (1935), а затем обсудим их с редакторами Кинопоиска и Яндекс Книг, кинокритиками и киноведами. Полное расписание показов ищите на сайте Третьяковской галереи.
