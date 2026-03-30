Подсмотрено на Кинопоиске: блогеры-киноманы нашли сокровища по оценкам друзей. Вы тоже можете!

Замечал «Синг-Синг» в номинациях на «Оскар» и другие премии, но по итогу он стал одним из главных неудачников наградного сезона, не взяв ни одну из премий в восьми номинациях. Поэтому я не спешил его смотреть, подумав, что это мюзикл (к разговору о том, какова роль названия). Но оценка 8 от Лёши соблазнила, и обнаружилось, что «Синг-Синг» — это такой своеобразный голливудский ремейк культовой постсоветской «Комедии строгого режима»: заключенные играют в тюремном спектакле, и это их меняет. Все, конечно, не так ярко и весело, как в фильме с Сухоруковым, снято кино сурово и почти документально (в съемках участвовали реальные заключенные, проходившие программу реабилитации через искусство). Лично меня история зацепила не так сильно, как Лёшу. Я поставил 7, но она точно заслуживает внимания.