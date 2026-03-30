Подсмотрено на Кинопоиске: блогеры-киноманы нашли сокровища по оценкам друзей. Вы тоже можете!

Кинопоиск запускает новую ежемесячную рубрику, в которой киноманы с подачи Алексея Черникова, автора Telegram-канала «Фёдор, Бонд и Чук», подглядывают в профили своих друзей на Кинопоиске и смотрят фильмы и сериалы, отмеченные высокими (или неожиданно низкими) оценками. Их улов в марте: документалка про нарисованного лягушонка «Ништяк, браток», черная комедия о чемпионке по фигурному катанию «Тоня против всех», оскароносная судебная драма «Анатомия падения» и другие сокровища.
Кинопоиск — это платформа, на которой можно и смотреть кино, и делиться своим мнением о фильмах и сериалах в формате оценки или рецензии. Энциклопедия Кинопоиска создавалась не только как сборник сведений о картинах и артистах. Голос зрителей был и остается важной частью сервиса. Система рекомендаций, основанная на алгоритмах, считывает поведение подписчика, но дополняют технологию советы людей: подборки, составленные редакцией, статьи, рецензии журналистов в медиа Кинопоиска и, конечно, оценки и отзывы зрителей. Они бывают разные, и нередко средняя оценка друзей на Кинопоиске отличается от общего рейтинга пользователей, ведь вкусы у всех, как фломастеры, разные.
Киноблогер Алексей Черников и его друзья на Кинопоиске решили бросить себе вызов и найти интересные фильмы и сериалы, ориентируясь на рекомендации друг друга (или антирекомендации!). Чтобы не замыкаться на хитах и вечной классике, они выбрали для просмотра неожиданные тайтлы — с высокими оценками и не очень. В марте компанию Алексею составили Дима SuperVHS, креативный директор Кинопоиска, и Саша Бокова, автор Telegram-канала «Я не понимаю, это смешно или уже нет!!».
Алексей Черников
ведущий «Подсмотрели у друзей», автор и создатель Telegram-канала «Фёдор, Бонд и Чук»
Никогда бы не подумал, что однажды начну ставить фильмам оценки, да еще и буду подсматривать, как обстоят дела с оцениванием у друзей. Но вот мы здесь: оценки стали поводом провести исследование и порассуждать о том, как именно мы оцениваем фильмы. Дело в том, что Кинопоиск, на котором я постоянно зависаю из-за киноблога, сделал оценивание кино привычкой, причем не только для меня.
«Не говори никому» (2021)
Оценка Лёши
8
Оценка Димы
6
«Не говори никому» (2024)
Оценка Лёши
5
Оценка Димы
8
Вот, например, Дима поставил оригинальному фильму «Не говори никому» 2021 года оценку ниже, чем ремейку 2024 года с Макэвоем. Я специально посмотрел оба фильма, и мои оценки диаметрально противоположны Диминым. У него логика такова: ремейк не погружает его в хтонь, поэтому тот лучше (понимаю и не осуждаю тебя, Димон). Меня же ремейк вообще никуда не погружает — это просто жанровое кино, после просмотра которого я продолжил жить как ни в чем не бывало, не задумываясь о смыслах, подтекстах и глобальной судьбе человечества. Скучно.
Оценка Лёши
5
Оценка Саши
5
Оценка Лёши
9
Оценка Саши
9
А у Саши я подглядел пять из десяти «Кутюру», который сняла Анджелина Джоли, и девять «Тоне против всех». Заинтересовался и впервые посмотрел оба фильма. И знаете что? Мы, не сговариваясь, сошлись и в ощущениях, и в оценках. Несмотря на то, что с Сашей мы совпадаем во вкусах всего на 70%, по данным алгоритмов Кинопоиска, а с Димой — на целых 95%.
Дельта между нашими предпочтениями мотивирует меня сравнивать мои оценки с оценками друзей. Любопытно, как мы принимаем решение, когда смотрим на шкалу в десять еще не закрашенных звездочек, и почему делаем разный выбор. Почему наши вкусы уникальны (почти как отпечатки пальцев) и никогда не совпадут на 100%?
Надеюсь, это будет интересно делать вместе со мной и вам.
Дима SuperVHS
креативный директор Кинопоиска, автор Telegram-канала «Дима SuperVHS: мемы и кино»
Я ставлю оценки фильмам на Кинопоиске уже больше десяти лет. И для меня это скорее дневник впечатлений, а не серьезная система рейтингов. Числа выражают мои личные, часто крайне субъективные эмоции от просмотра, и я бы не брал их за стопроцентный ориентир. Тем более что со временем отношение к тем или иным картинам меняется, иногда радикально.
Но наблюдать за оценками и историей просмотров у друзей всегда интересно. Это помогает обратить внимание на то, что я в свое время пропустил или отложил в длинный вотч-лист, в котором отдельные фильмы или сериалы находятся годами. А тут видишь внезапно: друг оценил что-то, про существование чего ты даже забыл. И это мотивирует на просмотр.
Оценка Димы
7
Оценка Лёши
8
Оценка Димы
6
Оценка Лёши
6
Замечал «Синг-Синг» в номинациях на «Оскар» и другие премии, но по итогу он стал одним из главных неудачников наградного сезона, не взяв ни одну из премий в восьми номинациях. Поэтому я не спешил его смотреть, подумав, что это мюзикл (к разговору о том, какова роль названия). Но оценка 8 от Лёши соблазнила, и обнаружилось, что «Синг-Синг» — это такой своеобразный голливудский ремейк культовой постсоветской «Комедии строгого режима»: заключенные играют в тюремном спектакле, и это их меняет. Все, конечно, не так ярко и весело, как в фильме с Сухоруковым, снято кино сурово и почти документально (в съемках участвовали реальные заключенные, проходившие программу реабилитации через искусство). Лично меня история зацепила не так сильно, как Лёшу. Я поставил 7, но она точно заслуживает внимания.
Фильм «Ловушка для кролика» многие хвалили, и оценка 6 от Лёши заинтересовала: что же там могло так сильно не понравиться? Включил и… тоже не понравилось. «Ловушка для кролика» стала для меня «Подушкой для сонненького»: я два раза вырубался во время просмотра, не дотянув до финальных титров. С третьего раза получилось, но это было настоящей пыткой метафорами, хаотичным повествованием, медитативным ASMR и невнятностью авторского послания — тот случай, когда о простых вещах говорят слишком сложно. В целом я люблю, когда режиссер играет с символизмом, причудливыми образами, звуковой дорожкой, но тут я почему-то не проникся. Такое бывает, когда фильм по всем признакам должен тебе понравиться, но магия не случается. В какой-то момент хотел влепить «Кролику» 5, но из-за отдельных интересных аудиовизуальных моментов смягчился.
Оценка Димы
9
Оценка Саши
8
Оценка Димы
10
Оценка Саши
8
Я люблю документалки. Я люблю мемы. Что? Да у нас тут документалка про мемы?! Саша оценила «Ништяк, браток» на 8, а для меня фильм оказался на все 9, почти 10. Думал, что получу спокойный культурологический рассказ об истории лягушонка Пепе, а оказалось, что это сильнейшее высказывание о судьбе художника, о том, как твое произведение начинает жить самостоятельной жизнью, выходя за рамки нишевой интернет-культуры и проживая целую череду интерпретаций в общественной и политической жизни страны и за ее пределами, становясь символом одиночества, символом ненависти и даже символом сопротивления авторитарному режиму. Ожидание: фильм про смешного лягушонка. Реальность: мощнейший портрет общества, в котором мы живем. Очень круто.
Сериал «Я люблю Лос-Анджелес» в России прошел практически незамеченным, на Кинопоиске у него всего две тысячи оценок, но одна из них — восьмерка от Саши. Посмотрел залпом за один вечер целый сезон и чуть не сошел с ума от атмосферы и темпа того мира, в котором существует — именно существует — главная героиня: соцсети, инфлюенсеры, бренды, потребление, достигаторство, тусовки, запрещенные вещества — и все это на скорости x2, а иногда x4. Смотрел и ощущал себя Элайджей Вудом в одной из серий, который просто закрылся от этого зумеркора и смотрит в пижаме «Симпсонов» и «Шрэка». А сериал классный. Я так орал в отдельные моменты, что на эмоциях поставил 10.
Получилось, у меня практически не разошлись оценки с друзьями-админами. Я благодарен этому движу за то, что наконец-то добрался до фильмов и сериалов, которые еще долго бы морозились в моем бесконечном листе ожидания.
Почему нас триггерят чужие оценки? Представьте, вы посмотрели фильм, который вас потряс, выходите из зала (или закрываете ноутбук) с чувством, что что-то внутри вас изменилось. А потом открываете оценки друзей, а там этому шедевру поставлено 6 баллов и комментарий «Скучно»!
Когда фильм задевает нас глубоко, мы перестаем воспринимать его как объект оценки. Он становится частью нашего внутреннего мира, отсюда ощущение, что обесценивают уже не просто фильм, а конкретно наши чувства (хотя, конечно, это неправда). Вместо того чтобы обижаться, я расскажу, в чем я не согласна с оценками своих коллег, а в чем разделяю их чувства.
Оценка Саши
8
Оценка Димы
6
Оценка Саши
6
Оценка Димы
6
«Анатомию падения» обожаю! Смотрела этот фильм в прошлом году в кинотеатре перед «Оскаром». Запомнила, что мне в прямом смысле стало тяжело дышать во время просмотра. Для меня фильм показывает, что любовь и ненависть могут сосуществовать в одном пространстве одновременно. А еще чувствуешь, как абсурдно, что система правосудия пытается применять бинарную логику (виновен/невиновен) к системе отношений, которые уже сами стали как отдельный организм, хаотичны и непредсказуемы. Нравится, как показано, что общество требует от вдовы проявления горя в узнаваемой форме (истерика, слезы, самоуничижение), хотя это и не является доказательством невиновности («Мы живем в обществе!»). Короче, можно бесконечно анализировать этот глубокий фильм, хоть и соглашусь, что не самый приятный (думаю, так и задумывалось!).
Говоря про «Красоту», начну с того, что я люблю китчевые странные фильмы, но при одном условии: они должны быть сделаны людьми с крутым чувством юмора. Я, честно, была настроена позитивно, и начало мне очень понравилось. Белла Хадид сходит с ума на показе Balenciaga под «Firestarter» Prodigy — кому вообще это может не понравиться?! Дальше были вполне себе реалистичные в своей липкости страхи о том, как никто не хочет с тобой спать, если ты страшнючий. Но потом не зацепило! Как будто чего-то не хватило. Согласна с оценкой 6, хотя надеялась, что мне зайдет и я смогу разглядеть бриллиант в этом безумии.
Оценка Саши
9
Оценка Лёши
6
Оценка Саши
8
Оценка Лёши
8
Алексей поставил «Бугонии» 6, я же поставила бы 10! Начну с того, что мне нравится сочетание вайбов абсурдного и андерграундного Лантимоса и огромных голливудских бюджетов! Это ужасающее, жестокое и при этом очень смешное кино, я сопереживала и жертве (хотя кто жертва — еще вопрос), и агрессорам одновременно. А еще я не смотрела корейский оригинал, поэтому концовка убила!
И внесу немного личного: я посмотрела фильм «Охотники за головами» в самолете, решив скоротать время. Дело было ночью, летаю я обычно тревожно. Когда ко всей этой атмосфере добавился дико стильный скандинавский нуар… У меня было ощущение, что мы летим только за счет моего напряжения! Есть мысль, что именно после этого опыта я в принципе начала смотреть триллеры, раньше они не интересовали меня как жанр. Очень советую. С оценкой Алексея соглашусь — твердая 8!
Что сказать в итоге? В конце концов, для меня важно не то, как фильм оценили другие, а то, что он со мной сделал. Но при этом я всегда с интересом жду чужие отзывы и пишу свои! А за желанием объяснить свои оценки лично у меня часто стоит желание найти тех, кто увидел то же, что и я, желание найти своих.
Иллюстрация: Павел Мишкин