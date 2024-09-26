Тифлокомментарии помогают незрячим пользователям воспринимать кино. Как мы их делаем?

Иван Борщевский кинопереводчик, тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности

Мне вспоминается история с фильмом «Однажды в кино» индийского режиссера Пана Налина. Это история девятилетнего мальчика Самая из индийской глубинки. Люди там живут в абсолютной нищете. Но однажды папа отвез этого мальчика в город посмотреть кино, и тот настолько влюбился, что решил сам снимать фильмы.

Это отчасти автобиографическая картина, в которой режиссер выражает благодарность великим кинодеятелям. Для этого он нашпиговал фильм множественными отсылками на другие произведения. К примеру, обыграл «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер: в одной сцене с поездом он сделал изображение черно-белым. Добавил отсылку к Андрею Тарковскому, когда герои едут на дрезине, точно как персонажи «Сталкера». Обыграл сцены из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», «Наверное, боги сошли с ума» Джейми Юйса и многих других.

Было очень трудно работать над тифлокомментариями для этого фильма. Во-первых, все эти отсылки нужно было распознать. А для этого нужна насмотренность, знание множества фильмов. По этой причине, кстати, в образование аудиодескрипторов должно входить обучение истории кинематографа.

Мне удалось распознать многие отсылки, но встал другой вопрос: а как это передать незрячим зрителям? И тогда мы решили добавить в начало фильма, когда режиссер объявляет благодарность своим предшественникам, вставить фразу. Мол, автор этой картины специально делает отсылки к режиссерам, которых считает своими учителями.

Когда в кадре мелькала отсылка, мы говорили, что здесь герои делают то же самое, что в фильме такого-то автора. Международные стандарты аудиодескрипции такое допускают. И, мне кажется, это сделало фильм интереснее для незрячей аудитории, поскольку аудиодескрипция должна давать ответы, а не порождать новые вопросы.