Тифлокомментарии помогают незрячим пользователям воспринимать кино. Как мы их делаем?

Более 85 фильмов и сериалов на Кинопоиске снабжено специальным озвучанием — аудиодескрипцией. Рассказываем, как она помогает слабовидящим и незрячим пользователям знакомиться с кино.
В начале 2024 года Кинопоиск добавил к популярным фильмам и сериалам тифлокомментарии — лаконичные описания персонажей, предметов или действий, что помогают незрячим и слабовидящим пользователям понять происходящее на экране. Идея таких описаний появилась вскоре после зарождения кино, но активно внедрять ее начали относительно недавно.
Чтобы создавать тифлокомментарии, нужно разбираться в языке кино, емко формулировать режиссерские мысли и находить ловкий способ доносить идеи режиссера и эмоции актеров.
Рассказываем, зачем Кинопоиск добавляет тифлокомментарии к собственным оригинальным проектам и другим популярным фильмам и сериалам и как устроен сложный, но увлекательный процесс создания аудиодескрипций.
В конце материала — список фильмов и сериалов, которые пользователи Кинопоиска чаще всего смотрят с тифлокомментариями.
Как тифлокомментарии пришли в кино
«На грязном столе стоит глиняная миска. Старческие руки опускают туда гроздь белого винограда. Первую миску с виноградом внутри накрывают второй миской и обмазывают края глиной. Несколько таких же глиняных мисок лежат в ящике. Рядом с ним корзины с красными гранатами.
Мужчина в униформе грузит ящики в багажник автомобиля, рядом с которым стоит мужчина в строгом костюме. На кухне люди в поварских кителях аккуратно разбивают глину, достают виноградные гроздья, перекладывают их в дуршлаг и моют их.
Повар несет дуршлаг с виноградом по кухне, встряхивая его, чтобы избавиться от воды. Гроздь белого винограда лежит на тарелке, которую на тележке везут по коридору. Тележку ввозят в кабинет Брежнева, в котором идет заседание. Руки в белых перчатках ставят тарелку на стол перед Брежневым. Он отрывает одну ягоду и кладет ее в рот, жует и кладет косточку в кулак».
Так тифлокомментарий описывает открывающую сцену пятого эпизода сериала «Игры» — исторической драмы об организации Олимпиады-80 в Москве. Подобные описания встроены в повествование и звучат между репликами героев.
Современную историю аудиодескрипции — именно так по международным правилам называется практика описания фильмов для незрячих — часто связывают с профессором Института искусств Сан-Франциско Грегори Фрейзером. Лет пятьдесят назад он пригласил к себе домой незрячую подругу посмотреть вестерн «Ровно в полдень». По просьбе девушки мужчина в перерывах между диалогами описывал ей происходящее, включая перестрелки.
Процесс так понравился Фрейзеру, что идея заранее записывать специальные аудиодорожки фильмов захватила его на долгие годы. В 1988 году он написал аудиодескрипцию для фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Такер: Человек и его мечта». А позже получил премию «Эмми» за продвижение технологии аудиодескрипции в кино и сериалах.
С тех пор популярность аудиодескрипции только росла и со временем стала нормой. В США и Европе существует обязательная квота на аудиодескрипцию на ТВ. Дикторы озвучивают прямые трансляции или передачи, а местные власти следят, чтобы правила соблюдались. В России тоже есть подобные правила, а еще все фильмы, получающие господдержку, по закону должны выходить с тифлокомментариями.
Онлайн-стриминги двигаются в том же направлении: дорожки с аудиодескрипцией встречаются как у иностранных платформ типа Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, так и у российских.
Как Кинопоиск взял курс на цифровую доступность
В Яндексе давно занимаются развитием цифровой инклюзии в своих сервисах и проектах. В 2021 году в компании запустили внутренний рейтинг цифровой доступности сервисов для людей с особенными требованиями к интерфейсам. Речь не только про людей с инвалидностью, ведь ограничения бывают не только постоянные, но и временные.
В 2022 году незрячий тестировщик Яндекса Анатолий Попко провел аудит Кинопоиска, чтобы показать, как сервисом пользуются люди с особенностями зрения. После этого началась работа по адаптации наших приложений для незрячих пользователей. Сначала мы сделали более доступными десктопную версию и мобильное приложение: увеличили шрифт экранного текста и упростили поиск по библиотеке Кинопоиска, скрыли некоторые декоративные элементы для незрячих пользователей и добавили текстовые описания функций, чтобы перемещаться по интерфейсу можно было на слух, используя популярные программы экранного доступа (скринридеры).
В конце 2023 года мы добавили к популярным фильмам и сериалам тифлокомментарии.
Сейчас на Кинопоиске более 85 фильмов и сериалов доступно с аудиодескрипцией для незрячих и слабовидящих пользователей, а еще мы добавляем тифлокомментарии ко всем нашим новым оригинальным проектам.
По данным благотворительной организации «Особый взгляд», в России живет около шести миллионов незрячих и слабовидящих жителей России. Но помимо них тифлокомментарии используют иностранцы, чтобы учить язык, люди старшего возраста и те, кто включает кино фоном, занимаясь домашними делами. Часто в семьях незрячих людей есть зрячие родственники, с тифлокомментариями они могут вместе смотреть фильмы и сериалы.
Как создают тифлокомментарии
Тифлокомментарии — это российский стандарт аудиодескрипции, придуманный Сергеем Ваньшиным. В 2000 году он открыл в Москве Институт реабилитации инвалидов по зрению «Реакомп», где и сейчас проводят курсы обучения тифлокомментариям. Занятия длятся 142 часа, в конце студенту выдают документ о дополнительном профессиональном образовании.
А если человек хочет обучиться аудиодескрипции по международным стандартам, он может сделать это в любом российском вузе, подготавливающем переводчиков. Термин «аудиодескрипция» чаще используется в англоязычных странах.
Аудиодорожки с тифлокомментариями для фильмов и сериалов Кинопоиску передают правообладатели контента. К примеру, аудиодескрипция для картины «Любовь и голуби» пришла от «Мосфильма», а к «По щучьему велению» — от НМГ.
Для многих оригинальных проектов Кинопоиска тифлокомментарии создает Иван Борщевский — кинопереводчик и специалист по цифровой доступности. И вот как устроена его работа.
Как устроено создание тифлокомментариев для кино
Анализ контента. Тифлокомментатор должен подмечать детали и смыслы, заложенные автором. «Если в третьем акте фильма ружье стреляет, то в первом акте я должен его упомянуть, чтобы незрячий человек обратил на него внимание», — объясняет Иван Борщевский.
Описание приключенческого фильма по настроению и формулировкам должно отличаться от комментариев к драме или комедии, тон и стиль фильма нужно уловить и передать зрителям.
Любимый жанр Борщевского — фантастика, хотя некоторые тифлокомментаторы опасаются с ней работать из-за обилия визуальных эффектов, которые сложно описать. «Если сценаристы могут это описывать, а инженеры по визуальным эффектам понимают, что им нужно сделать, то почему тифлокомментаторы не справятся? — считает Иван. — Когда ты понимаешь, как устроен фильм, ты будешь понимать, куда ведет автор и чего он хочет». Борщевский окончил киношколу Александра Митты по специальности «сценарист кино и телевидения» и хорошо понимает, как устроено кино, это помогает ему в работе над тифлокомментариями.
Создание текста. Чтобы тифлокомментарий был понятным и удобным для незрячих пользователей, недостаточно просто озвучить сценарий или монтажно-диалоговые листы. Аудиодескрипция должна пояснять моменты, которые могут быть непонятны человеку с особенностями зрения. Авторы тифлокомментариев, когда им нужно описать выражение лица героя или пластику его движений, стараются искать подходящие формулировки в художественной литературе. Важно обращаться к незрячим специалистам по инклюзии, чтобы они скорректировали текст в соответствии с потребностями аудитории.
В среднем работа над тифлокомментарием для полнометражного фильма или нескольких серий сериала занимает от нескольких дней до нескольких недель, но порой длится дольше. Например, если в фильме много сцен без диалогов, либо там часто показывают предметы, которые сложно описать.
Иван Борщевский
кинопереводчик, тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности
Для меня самым сложным проектом в области тифлокомментирования были беспредметные композиции, написанные в жанре абстракционизма, супрематизма и так далее. То есть картины, которые подчиняются какой-то логике, но в этих картинах очень много различных деталей, которые сложно описать словами. Описание такой картины не должно обычно превышать две или две с половиной минуты, потому что иначе незрячий устанет слушать такое описание в музее. Не скажу, что какие-то фильмы были слишком сложными для описания. Но пришлось потрудиться с аудиодескрипцией фильма «Салют-7». Множество приборов, инструментов, деталей скафандра. Все это нужно было правильно назвать и описать, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Иногда приходится действовать оперативнее: однажды Борщевскому пришлось написать аудиодескрипцию фильма за день, потому что на следующий тот уже выходил в прокат. В таких ситуациях риск ошибиться еще выше. Допустим, в неуместный момент использовать слишком эмоционально окрашенное слово. Или выбрать чересчур специфическое слово. Борщевский как-то раз встретил в тифлокомментариях к фильму формулировку «В углу стоит параболический рефлектор», а в кадре был простой обогреватель.
Другая частая ошибка — личная интерпретация. К примеру, в сцене герой молча смотрит на героиню, а тифлокомментатор говорит: «Он думает о том, какая она красивая». Такая трактовка сообщает незрячему зрителю неподтвержденную информацию, а значит, искажает его восприятие истории.
Иван Борщевский
кинопереводчик, тифлокомментатор и специалист по цифровой доступности
Мне вспоминается история с фильмом «Однажды в кино» индийского режиссера Пана Налина. Это история девятилетнего мальчика Самая из индийской глубинки. Люди там живут в абсолютной нищете. Но однажды папа отвез этого мальчика в город посмотреть кино, и тот настолько влюбился, что решил сам снимать фильмы.
Это отчасти автобиографическая картина, в которой режиссер выражает благодарность великим кинодеятелям. Для этого он нашпиговал фильм множественными отсылками на другие произведения. К примеру, обыграл «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» братьев Люмьер: в одной сцене с поездом он сделал изображение черно-белым. Добавил отсылку к Андрею Тарковскому, когда герои едут на дрезине, точно как персонажи «Сталкера». Обыграл сцены из фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», «Наверное, боги сошли с ума» Джейми Юйса и многих других.
Было очень трудно работать над тифлокомментариями для этого фильма. Во-первых, все эти отсылки нужно было распознать. А для этого нужна насмотренность, знание множества фильмов. По этой причине, кстати, в образование аудиодескрипторов должно входить обучение истории кинематографа.
Мне удалось распознать многие отсылки, но встал другой вопрос: а как это передать незрячим зрителям? И тогда мы решили добавить в начало фильма, когда режиссер объявляет благодарность своим предшественникам, вставить фразу. Мол, автор этой картины специально делает отсылки к режиссерам, которых считает своими учителями.
Когда в кадре мелькала отсылка, мы говорили, что здесь герои делают то же самое, что в фильме такого-то автора. Международные стандарты аудиодескрипции такое допускают. И, мне кажется, это сделало фильм интереснее для незрячей аудитории, поскольку аудиодескрипция должна давать ответы, а не порождать новые вопросы.
Запись и монтаж. Когда работа с текстом закончена, наступает время для записи аудиодорожки. Тифлокомментаторы могут записать ее сами либо обратиться к диктору. Борщевский предпочитает второй вариант — его аудиодескрипцию озвучивает актер дубляжа Алексей Кирсанов. И именно его голос в основном звучит на Кинопоиске. Еще аудиодескрипцию помогают создавать звукорежиссер, звукооператор и специалист по монтажу.
Какие фильмы и сериалы на Кинопоиске чаще всего смотрят с тифлокомментариями
Чаще всего пользователи Кинопоиска включают тифлокомментарии не на десктопе или в мобильном приложении, а на приложении для телевизора. Вероятно, все дело в объединяющем досуге: с помощью ТВ незрячий родственник или друг может смотреть новый сериал или фильм вместе со зрячим близким.
Еще тифлокомментарии часто включают во время просмотра детского контента. Мы предполагаем, что так функцию могут использовать родители маленьких детей, чтобы те лучше понимали происходящее на экране.
Один из самых популярных сериалов Кинопоиска — сборник сатирических эпизодов о богатых москвичах с Патриарших. Много юмора, неловких ситуаций и глупостей из жизни высокопоставленных чиновников, художников-задавак и неловких бизнесменов. Всех их объединяет общий рассказчик, сыгранный Павлом Деревянко.
Фэнтези-драма в альтернативном Ленинграде 1940-х годов. Девушка Анна обнаруживает у себя дар телепатии, и теперь за ней охотятся и советские спецслужбы, и загадочный иностранец. Он уже давно ищет по всей Европе людей, обладающих сверхспособностями.
Экранизация одноименного романа писателя Майка Омера о психологе-профайлере Зои Бентли. В оригинальном сериале Кинопоиска действие перенесено из Чикаго в Санкт-Петербург, а героиню зовут Зоя Волгина. Она добилась больших успехов благодаря способности детально выстраивать сцены преступлений у себя в голове, но теперь перед ней стоит самая сложная задача. Героине нужно найти в городе серийного убийцу, который превращает тела своих жертв в статуи.
Мультфильм по мотивам анимационного сериала о многодетной семье собак. Создателем картины, как и в случае оригинального произведения, выступила студия «Мельница», известная по франшизам «Три богатыря» и «Лунтик». По сюжету мультфильма герои решают прославиться в интернете с помощью танцев, но ввязываются в соперничество с известным блогером — Кошечкой Кэт.
Сериал от создателей «Нулевого пациента» о сложном пути организации Олимпиады-80 в Москве. События стартуют в конце 1970-х годов, когда молодой сын советского функционера оказывается втянут в стремительную подготовку к празднику. Параллельно с этим — тяжелые будни спортсменов и политические игры на фоне войны в Афганистане.
Еще один полнометражный фильм про известное собачье семейство. В этот раз герои отправились отдыхать на дедовскую дачу. Там они занимаются изобретательством, практикуются в гимнастике, рвутся в видеоблогеры или просто наслаждаются летом. Пока однажды их покой не нарушают соседские коты Дымок и Пушистик.
Уютная комедия в духе киберпанка. В 2100 году в каждом доме есть умные роботы-помощники, а человечество давно вышло за пределы Земли и обживает другие планеты. В центре сюжета — фермер Николай, проводящий счастливые дни со своей семьей в кибердеревне на Марсе. Его жизнь резко меняется, когда глава огромной корпорации решает снести деревню и построить на ее месте новый завод.
Приключенческий фильм о школьнике Сеньке, который попадает в сказочный лес и встречает Бабу-ягу. Когда-то давно она помогла победить Кащея Бессмертного, но тот вернулся и теперь намерен подчинить себе мир, начав с Москвы. Мальчик и волшебник объединяются, чтобы найти способ одолеть злодея.
Когда-то главные герои — Батек, Мамуля, Сынуля, Дед и Бабуля — подписали контракт со стримингом на участие в научно-популярном шоу обо всем на свете. С годами интересные темы закончились, энтузиазм тоже, а стареть или умирать героям запрещено. Чтобы разорвать ненавистное соглашение, герои решают саботировать съемочный процесс. Готовьтесь к плотному обилию поп-культурных отсылок — с чем-чем, а с этим у создателей шоу, блогеров Егора Лоскутова и Димы Сыендука, все отлично.
Полнометражное продолжение саги о богатых москвичах. На этот раз герои отправляются в деревню, чтобы помпезно отметить 60-летие отставного чиновника. А заодно узнают о причудах жизни в глубинке и скандалят с местными.
Автор: Роман Персианинов
Фото: Николай Алымов