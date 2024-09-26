«Королевство» — изобретательная драма о взрослении, где снялись реальные выпускники детских домов. Как это было?

Татьяна: Мы все сразу полюбили ребят, и у нас был детский лагерь. Детьми были все, даже взрослые мужчины из группы, всем было как будто по 15 лет. Хотя дисциплина была жесткая, потому что у нас было всего 17 съемочных дней. Это мало, особенно когда у тебя в кадре все время шесть-семь непрофессиональных артистов. Была специфика в том, что это артисты первых двух дублей. Потом уже всё, все устали, захотели есть, спать. Сложными были сцены, где сразу много людей в кадре. Если с первого дубля не снял — всё, просто переставляй всю сцену, потому что дальше будет только хуже. Так что, когда не получалось, мы пересаживали их как-то по-другому, переустанавливали реквизит, что-то меняли в сцене, чтобы для ребят было что-то новое. Алишер очень быстро снимает, у него очень хорошая группа, слаженная и профессиональная. Так что мы их никогда не ждали, а они нас — постоянно.