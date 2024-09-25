Что смотреть в кино: «Мой Марчелло», спин-офф «Наша Russia» и триллер Сарика Андреасяна

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят «Беляковы в отпуске», каннская метакомедия «Мой Марчелло» и триллер «Мужское слово». В повторном прокате покажут классическое аниме Хаяо Миядзаки и культовый спагетти-вестерн. А в «ГЭС-2» продолжится Фестиваль единственных фильмов.
Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 26 сентября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.
«Мой Марчелло»
Кьяра Мастроянни, дочь Катрин Денёв и Марчелло Мастроянни, перевоплощается в своего отца, заставляя всех вокруг поверить, что тот восстал из мертвых. Франко-итальянская метакомедия Кристофа Оноре («Все песни только о любви», «Прекрасная смоковница») участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но осталась без призов. «В фильме много остроумных и трогательных синефильских моментов, но оценить их способны в основном те, кто хорошо знаком с контекстом этой истории, для остальных же она рискует показаться вычурной и надуманной», считает кинокритик Андрей Плахов. Кстати, 28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни.
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«Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!»
К 90-летнему юбилею еще одной итальянской звезды, Софи Лорен, в российский прокат выходит документальный фильм об актрисе и экранной партнерше Мастроянни. Лента, состоящая из интервью и архивных материалов, рассказывает о детстве Лорен во время войны, ее семье, любимом муже и продюсере Карло Понти и отношениях со студией Cinecittà и Голливудом.
«Мужское слово»
Двадцать первый за 15 лет полнометражный фильм Сарика Андреасяна — триллер по мотивам реальных событий, которые произошли в 2015 году в Техасе с Джорджем Пикерингом II и его сыном. Действие перенесено в Россию. Главный герой в исполнении Павла Прилучного берет в заложники врача и медсестру, чтобы не дать докторам отключать находящегося в коме сына от аппарата жизнеобеспечения. Помимо Прилучного, в фильме сыграли Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Ирина Пегова, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и сын режиссера, Марк Андреасян.
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«Холли»
Европейская драма из основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2023 года. Призов на смотре лента бельгийки Фин Трох («Дом», «Ночные вызовы») не получила, но затем объездила фестивали по всему миру. 15-летнюю школьницу начинают считать ясновидящей, после того как она предсказывает смертоносный пожар. The Hollywood Reporter назвал кино «мрачно-смешной фламандской „Кэрри“», а Variety — смесью «социального реализма и мистики».
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«Последний день Земли»
Франко-бельгийская фантастика о конце света в духе фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Во время прогулки под парусами семья океанолога присутствует при небывалом катаклизме — «инверсии магнитного поля Земли». Иными словами, океан внезапно отступает, полностью осушая землю на многие тысячи километров. Теперь выжившим придется сражаться с членистоногими чудовищами, обитавшими на морском дне, и с сумасшедшими мародерами. Известный кинокритик Ким Ньюман, специализирующийся на жанровом кино, из-за камерности истории сравнил ленту с «Последней женщиной на Земле» Роджера Кормана и «Куда исчезли все люди?» и отметил, что в ней уделяется внимание идее об антропогенных экологических катастрофах.
«Беляковы в отпуске»
Полнометражный спин-офф популярного скетчкома «Наша Russia», снятый Александром Назаровым («Развод по расчету»). Проекты объединяет один герой — житель Таганрога Сергей Юрьевич Беляков (Сергей Светлаков), который в передаче ТНТ разговаривал с телевизором. На этот раз герой не сидит на диване, а отправляется с женой и сыном в турецкий вояж. Там Беляковым приходится тайно прятаться на территории отеля, потому что они по ошибке оплатили номер на следующий год и из-за отсутствия денег не могут вернуться домой. Светлаков обещает семейное кино о менталитете россиян, которое «шире „Наша Russia“».
«Вайлет в Стране чудес»
Итало-американское фэнтези, в котором свою последнюю роль сыграла Кэрри Фишер (фильм сняли еще в 2016-м, но из-за проблем с финансированием не могли закончить). Девочка Вайлет, гуляя в лесу, случайно попадает в другой мир, где встречает добрую фею Хэйзел. Та отдает ей магический цветок и просит помочь в борьбе добра со злом. Одну из музыкальных тем написал Анджело Бадаламенти, а в актерский состав, помимо Фишер, угодили Рита Ора и Нелл Тайгер Фри. Увы, ни критики, ни зрители фильм не хвалят.
«Кан Даниэль: Мой парад»
Музыкальная документалка о южнокорейском певце, победителе второго сезона реалити-шоу Produce 101 и бывшем участнике бойзбенда Wanna One. Фильм, состоящий из концертных записей, репетиций и интервью, сняли во время мирового турне Даниэля. Смотреть только преданным фанатам K-pop.
Повторный прокат
«Ведьмина служба доставки»
Классическое аниме Хаяо Миядзаки о молодой колдунье, которая пытается встроиться в суетную жизнь европейского городка Корико и устраивается на курьерскую работу. Экранизация детской книги японской писательницы Эйко Кадоно рассказывает о подростковых поисках себя и переезде в большой город.
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«Джанго»
Ветеран Гражданской войны, таскающий за собой на веревке гроб с секретом, бросает вызов мексиканским бандитам и американским расистам. Культовый спагетти-вестерн Серджо Корбуччи поразил Тарантино своей жестокостью, вдохновив его на ревизионистский ответ в виде «Джанго освобожденного».
Всё еще в прокате
«Субстанция»
Феминистский боди-хоррор француженки Корали Фаржа («Выжившая»), получивший приз за сценарий на Каннском кинофестивале в 2024 году. Стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) теряет работу ведущей фитнес-телепрограммы из-за гнусного босса (Деннис Куэйд). После этого женщина вкалывает себе загадочный препарат «Субстанция», который позволяет ей каждую вторую неделю превращаться в пышущую здоровьем молодую красавицу (Маргарет Куолли). Главное условие — другую неделю она обязана проводить в собственном теле.
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«Граф Монте-Кристо»
Высокобюджетная экранизация приключенческого романа Александра Дюма от создателей прошлогодней дилогии «Три мушкетера». На Rotten Tomatoes у эпика идеальный рейтинг (100% положительных рецензий), а во Франции он стал хитом проката. Сюжет остался прежним. Молодой моряк Эдмон Дантес (Пьер Нинэ) проводит 14 лет в тюрьме замка Иф по ложному обвинению, бежит из заключения, находит сокровище на таинственном острове и возвращается на родину под именем граф Монте-Кристо, чтобы отомстить обидчикам.
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«Чума»
Сын безропотного плотника начинает видеть ролевую модель в жестоком соседе, который занимается криминалом. Девятый за семь лет полнометражный фильм автора «Пугала» и «Нелегала» Дмитрия Давыдова, не похожий ни на предыдущие работы режиссера, ни на кино Республики Саха вообще. «Стильное артхаусное, стерильное, совершенно европейское ч/б», — пишет наш постоянный автор Павел Пугачёв.
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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
«Королевство»
29 сентября в 19:00 в Синема Парк Мосфильм (Москва)
30 сентября в 19:30 на «Ленфильме» (Санкт-Петербург)
1 октября в 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)
Выпускники детского дома арендуют роскошный коттедж, чтобы устроить там настоящий праздник. Когда аренда дома заканчивается, они решают забаррикадироваться в нем от риелтора и полиции. Яркая драма Татьяны Рахмановой, получившая на фестивале «Маяк» награды за лучший дебют и операторскую работу Алишера Хамидходжаева. На «Ленфильме» фильм обсудят со зрителями режиссер, продюсеры и актеры.
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«Паразиты»
1 октября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
В рамках социально-творческого проекта «Глубина резкости», который делает культурные мероприятия доступными для людей с ограничениями по зрению и слуху, зрителям покажут южнокорейскую черную комедию Пон Джун-хо о бедных и богатых, получившую четыре «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь». После показа состоится разговор с автором Telegram-канала про азиатскую поп-культуру eat, sleep & kdrama Яной Сорокиной и куратором проекта «Глубина резкости» Славой Шутовым. Разговор пройдет с параллельным переводом на жестовый язык, а сам фильм покажут с русскими субтитрами и тифлокомментариями.
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«Другой человек»
21 сентября в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
Смесь черной комедии и психологической драмы, которую критики сравнили с работами Вуди Аллена, Чарли Кауфмана и Дэвида Кроненберга. Начинающий нью-йоркский актер Эдвард (Себастиан Стэн, получивший на Берлинале за эту роль «Серебряного медведя»), страдающий от нейрофиброматоза, начинает новую жизнь после удачного экспериментального лечения. Вскоре он узнает, что его соседка-драматург ставит о его прошлой жизни пьесу с актером Освальдом (Адам Пирсон из «Побудь в моей шкуре»), который также болен нейрофиброматозом, но нисколько не стесняется своего лица. После премьеры фильма в московском «Октябре» зрителей ждет разговор с Наташей Каданцевой из проекта о ментальном здоровье «Справиться проще» и c психиатром Анастасией Афанасьевой.
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«Слон сидит спокойно»
28 сентября в 13:00 в Доме культуры «ГЭС-2» (Москва)
В «ГЭС-2» продолжает идти Фестиваль единственных фильмов. Один из самых ярких участников программы — дебют молодого китайского режиссера и писателя Ху Бо, который покончил с собой вскоре после завершения работы над лентой. Китайская драма рассказывает о четырех потерянных людях, которые отправляются в Маньчжурию, чтобы полюбоваться в местном зоопарке на спокойного слона. Среди фанатов четырехчасовой ленты — Гас Ван Сент, Бела Тарр и Энг Ли.
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«Жизнь»
Старик с деменцией, его больная жена и их непутевые взрослые дети сталкиваются со смертью. Эпичная немецкая трагикомедия Маттиаса Гласнера, получившая «Серебряного медведя» за сценарий на Берлинском кинофестивале. Одну из главных ролей играет Ларс Айдингер из «Матильды» и «Уроков фарси».
Автор: Михаил Моркин