Роман Васильев, 30 лет, актер. Играл в «Жить жизнь» и «Пророк. История Александра Пушкина»

Стремительная карьера Романа Васильева началась с сериалов «Лучше чем люди» и «Идентификация», и уже в 2023 году он снялся в «Жить жизнь» — хите онлайн-кинотеатра Start (прямо сейчас идет второй сезон). Пару лет назад Романа утвердили на роль Вронского в «Анне К.» для Netflix, но, к сожалению, проект до экранов не добрался. Что, впрочем, карьерному взлету Васильева не помешало: скоро мы увидим его в двух масштабных исторических блокбастерах — в «Любви Советского Союза» и «Пророке». В рубрике «Привет! Меня зовут…», где Кинопоиск предлагает молодым кинематографистам ответить на вопросы специальной анкеты, Роман вспоминает любимые фильмы, рассказывает о работе над образом Вронского и объясняет, почему рыбалка — это круто.
Дата и место рождения: 9 сентября 1994 года, Бельцы, Республика Молдова
Рост: 187 см
Цвет глаз: карие
До семи лет жил в Молдавии, в городе Бельцы. В школу пошел в Москве, окончил девять классов и отправился в Калининград. Там-то и познакомился с актерской профессией, поступив в студию «СТОП». Правда, сначала театральный класс для меня был лишь способом выпуститься. Тем более что изначально хотел стать поваром — коком на судне, путешествовать и узнавать мир. К счастью, работа актера тоже позволила мне этим заниматься. Профессиональное образование я получил в Школе-студии МХАТ им. Чехова на курсе Виктора Анатольевича Рыжакова. Дебютировал в «Лучше чем люди» режиссера Андрея Джунковского. Работал в проектах «Идентификация», «Контейнер», «Анна К.», «Жить жизнь». «Пророк. История Александра Пушкина».
— Что тебя сегодня порадовало?
— Вчера затопил телефон, и 20% экрана теперь не работает… Так вот я счастлив, что, даже несмотря на все неисправности, он не сдох окончательно, а разбудил меня и позволил решить все рабочие вопросы. Еще порадовали погода, душевный водитель такси и клевая фотосессия. И тот факт, что я сегодня не забыл выпить витамины!
— Назови три фильма, которые на тебя повлияли.
— Первым в голову приходит «Фонтан» Даррена Аронофски, который очень помогает в работе. Например, когда нужно сыграть стрессовые сцены, я пересматриваю эпизоды из этой картины, слушаю саундтрек, очень, к слову, разнообразный. В нем есть и стремительные, энергичные композиции, и треки, полные горечи. Вторым назову «Достучаться до небес» Томаса Яна — откликаются темы матери, дружбы, моря, бесконечной любви и бесконечной смерти. Фильм учит спокойно принимать неизбежное. Мы с друзьями даже ездили на тот самый пляж, где снимали последнюю сцену. Ну а третьими пусть будут «Все страхи Бо» Ари Астера — кино о том, как страх может управлять нашим естеством. Хоакин Феникс там отыгрывает невероятный спектр эмоций.
— Первый фильм/мультфильм, который ты посмотрел в кинотеатре?
— «Гарри Поттер и философский камень». В 6 лет я пошел в кино с крестным. Помню, как был заворожен атмосферой волшебства и ассоциировал себя с Гарри, чувствовал его детское одиночество, хотя сам и не был обделен любовью родителей. А через 8 лет, кстати, прогулял школу ради «Принца-полукровки», посмотрел за одно утро фильм дважды.
— Лучший и худший фильм для первого свидания?
— Классно сходить с девушкой на какой-нибудь мультфильм. На «Геркулеса» или, скажем, «Красавицу и чудовище». Я вырос на работах студии Disney, они с детства кажутся мне романтичными. А вот вокруг хорроров вроде «Поворота не туда» свидание лучше, думаю, не строить. По крайней мер,е вокруг тех, где мясо людям отрывают.
— Любовь — это…
— Свобода души.
— Какой последний фильм заставил тебя плакать?
— Недавно пересматривал «Интерстеллар» и плакал на той сцене, в которой герой Макконахи получает сообщение от повзрослевших детей. При этом очень круто, что в конце он преодолевает бесконечную, всепоглощающую горечь и обнимает дочь, не проронив ни слезинки. В общем, растрогать меня несложно. Но я плохой зритель. Сложно обнуляться, мозг начинает анализировать, как кино работает, ищет какие-то нестыковки. Однако стараюсь принимать все фильмы и отдавать себе отчет в том, как они могут работать на других. Клеить ярлыки по типу «Полный отстой» не хочется — это не конструктивно.
— Фильм, где ты хотел бы сыграть вместо главного актера?
— Сейчас не хватает какой-то романтической истории об искренней любви. Как, например, «500 дней лета» или «Она» с тем же Фениксом. Было бы круто попробовать сыграть роль Хоакина, потому что его персонаж отчасти созвучен мне. Иногда кажется, что и у меня в голове тоже звучит голос. Даже два. Словно там есть младший брат и старший. Первый отвечает за все чувства, а второй — за рацио, решает всякие деловые вопросики.
— Уже вышел второй сезон сериала «Жить жизнь». Как изменился твой герой Матвей? И изменился ли?
— И да, и нет. C одной стороны, сильно изменился. Герой попадает в совершенно новую, более здравую систему координат. Она ведет Матвея к осознанности и свету, но он совершенно не понимает, как в ней существовать. С другой стороны, как ни парадоксально, мой персонаж остается прежним — фундаментальные вещи, которые он принял в конце первого сезона, остаются с ним во втором. Меняются, скорее, внешние обстоятельства.
— Ты собирал образ Матвея, вдохновляясь Дэниэлом Дэй-Льюисом. В новом сезоне он остался ориентиром, или ты выработал новую стратегию?
— В этот раз в каких-то референсах и ориентирах не было необходимости. Так вышло, что жизнь Матвея запараллелилась с моей. В период съемок новых серий я сильно потерялся на собственном пути, что, вероятно, выгодно отразилось на персонаже. Я его чувствовал, и мы сильно влияли друг на друга.
— А как ты, кстати, сам относишься к популяризации психологии, в том числе в кино?
— Тема психологии очень важная и щепетильная, на мой взгляд. И те авторы, которые берутся за ее освещение, несут большую ответственность. Ведь зритель зачастую обращается к фильмам за какой-то помощью, иногда хватается за все в надежде найти свет. Потому заниматься психологией в кино стоит со специалистами, которые практикуют годами. Думаю, важно не советовать, как надо, а делиться ощущениями, намекать публике: «Мы рядом, мы такие же, мы понимаем». Хороший пример — сериал «Нормальные люди», создатели которого очень много консультировались перед съемками с профессионалами. На мой взгляд, им в итоге удалось правильно и точно расставить акценты.
— Еще один грядущий проект с твоим участием — «Любовь Советского Союза». На одной из презентаций авторы назвали его «историей страны через историю одного чувства». А как бы ты его описал?
— У фильма точный слоган — «Ты веришь в жизнь после любви?». Очень интересный ведь вопрос! В каком качестве эта жизнь после любви? Заканчивается ли она вообще навсегда? Вот об этом наше кино. Я, к слову, считаю, что любовь все же остается с нами.
— Ты сыграл Вронского в «Анне К». Расскажи об этой роли.
— Играть такую роль — большая ответственность. Хотелось сделать работу удачно, сильно, наполненно. Но этот груз только мешал. Какая-то органика появилась, только когда позволил себе немного расслабиться. Отношения с персонажем складывались очень непросто. При всем уважении к Льву Николаевичу, искусствоведам и филологам, мне кажется, что во Вронском много пустоты. Каждый раз, перечитывая роман, я ссорился со своим героем. Реально говорил: «Лёша, давай дружить, пожалуйста!» Впрочем, сочувствием проникнуться удалось, временами очень хотелось его обнять… Особенно когда персонаж оказывался перед сложным жизненным выбором.
— Ты много читаешь? Есть любимый писатель?
— Любимая книга — «Мартин Иден» Джека Лондона. Вообще, очень стараюсь читать что-то, помимо сценариев. Недавно вот прочитал роман «Волхв» Джона Фаулза и остался под большим впечатлением. Приведу один характерный эпизод. Один из главных героев показывает молодому парню старую скульптуру человека, на лице которого сияла «ликующая улыбка; которую можно было бы счесть самодовольной, если б не светлая, философская ирония». Почему-то меня очень впечатлила эта открытая ко всему улыбка, не дурацкая и шальная, а детская и пронзающая тьму. Стараюсь с тех пор все чаще улыбаться миру именно так.
— К слову, о писателях. Ты сыграл в фильме о Пушкине. Как разрабатывал роль Константина Данзаса? Погружался в архивы, дневники?
— Я постарался нарыть как можно больше информации о Данзасе, человеке достаточно закрытом. Читал всевозможные документы, воспоминания педагогов и друзей о нем. Удалось выяснить, что Константин Карлович стоял горой за своих товарищей. А закончил жизнь в одиночестве. Это обстоятельство меня зацепило. Оказалось, что мы, как и в случае с другими моими героями, созвучны. На площадке также очень помогали партнеры, вместе мы старались нащупать эту самую дружбу, искали Пушкина в нашей собственной жизни. И, надо сказать, нашли. Причем очень много!
— Не можем не спросить: Пушкин — наше все?
— Это расхожее выражение превращает Александра Сергеевича в какую-то рамку. Как будто мы им себя закрываем от всего остального. А ведь есть еще столько всего вокруг! И, тем не менее, Пушкин — величина необъятная. Человек, в котором сочетаются безумная чувственность и невероятная сила духа.
— А Юра Борисов? Он тоже наше все?
— Юра — наше все.
— Расскажи о своих музыкальных предпочтениях.
— Свой плейлист я формировал на протяжении всей жизни. Очень классно, что благодаря песням можно теперь отправляться в прошлое, заново переживать определенные чувства. Если говорить о любимых жанрах, то уважаю электронику. Но, вообще, я меломан. До такой степени, что иногда не могу уснуть из-за дискотеки в голове. Песня просто заедает, и я слышу все ноты, могу разделять инструменты, вспомнить, например, чисто барабанную партию. Порой думаю, что мне нужна помощь. (Смеется.) Хотя это вроде достаточно распространенное явление.
— Есть песня, которая лучше всего говорит о тебе?
— Есть! Песня «Taro» замечательной рок-группы alt-J.
— Твое хобби?
— Я рыбак. Очень люблю походы, природу, тишину и уединение с водой. Рыбалку всегда сопровождают какие-то приключения. Например, проваливание под лед. (Смеется.) Правда, каким-то невероятным уловом я почти никогда не могу похвастаться. Но любовь к процессу тянется с детства, это своеобразное желание снова побыть подростком.
— Твой самый большой в жизни страх?
— Страх прожить недостойную жизнь. Поэтому стараюсь проходить свой путь осознанно, внимательно и чутко. Очень не хочется, чтобы страх затуманил рассудок. Поэтому часто вспоминаю фразу «Бояться глупо» из «Достучаться до небес». К ней могут быть вопросы, но, на мой взгляд, это достаточно здравая установка.
— Что поддерживает тебя в трудные времена?
— Мне повезло вырасти в среде, где царила безусловная любовь. К себе, к людям, к свету. С детства она живет внутри и позволяет не унывать даже в самые тяжелые моменты. А еще очень полезно оглянуться вокруг: не зацикливаться на себе, а просто послушать мир, осознать свое место в нем.
— Какой самый ценный урок ты получил от своего мастера/наставника/учителя?
— Как ученика меня всегда поражало трепетное отношение моих мастеров к творческому процессу и жизни в целом. Благодаря им осознал, насколько важно внимание.
— С каким режиссером хотел бы поработать в будущем?
— Если фантазировать, то очень хотелось бы поработать c Аронофски. Но ведь всегда есть риск, что ожидания могут не оправдаться. Вдруг процесс будет не таким, каким я его себе представлял? Поэтому в первую очередь хочется работать со своими людьми, с теми, кто с тобой на одной волне.
— Твое тотемное животное?
— Волк, скрещенный с собакой!
— Но, судя по соцсетям, ты кошатник?
— Котик у меня действительно был, но я больше собачник. У котов всегда имеются какие-то свои планы на жизнь, они деловые. А собаки, кажется, счастливы просто от осознания собственного существования, они дарят безусловную любовь.
— Что бы ты сказал себе пятилетнему?
— Ничего бы не сказал. Просто улыбнулся и обнял. Чтобы мы вместе поплакали от избытка чувств.
— Что бы пожелал себе через 20 лет?
— Быть в ладу с собой. И всего того, чего будущий я достоин на том отрезке жизни. Ведь он будет лишь следствием пути. Надеюсь, у него там все хорошо.
Автор: Никита Демченко
Фото: Настя Ликкей для Кинопоиска