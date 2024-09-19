Роман Васильев, 30 лет, актер. Играл в «Жить жизнь» и «Пророк. История Александра Пушкина»

— Тема психологии очень важная и щепетильная, на мой взгляд. И те авторы, которые берутся за ее освещение, несут большую ответственность. Ведь зритель зачастую обращается к фильмам за какой-то помощью, иногда хватается за все в надежде найти свет. Потому заниматься психологией в кино стоит со специалистами, которые практикуют годами. Думаю, важно не советовать, как надо, а делиться ощущениями, намекать публике: «Мы рядом, мы такие же, мы понимаем». Хороший пример — сериал «Нормальные люди», создатели которого очень много консультировались перед съемками с профессионалами. На мой взгляд, им в итоге удалось правильно и точно расставить акценты.