По «Королю и Шуту» снимут фильм. А тут — всё, что мы писали, снимали и говорили о сериале

На презентации Кинопоиска стало известно, что по сериалу «Король и Шут» снимут полнометражный фильм. По сюжету панк-вселенной грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея могут только друзья, разделенные смертью, — Горшок и Князь.
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Редакция Кинопоиска собрала все наши материалы, посвященные сериалу и группе, и рекапы серий. В комментариях предлагаем делиться впечатлениями от сериала, а также ожиданиями от фильма — аргументированно и с уважением к другим зрителям.
1-я серия
Вышла 2 марта
1999-й, Санкт-Петербург. После концерта в «Юбилейном» Горшок сомневается, что сможет достичь большего успеха, и поднимается на крышу. Там ему видится Шут, сошедший с афиши группы. Он подговаривает панка прыгнуть вниз и «занять свое место в вечности», но в это время на крышу поднимается Князь. Чтобы остановить Горшка, он вспоминает, с чего начиналась группа, как придумывали название и как проходило выступление в московском клубе Sexton.
Тем временем в сказочном мире трубадуры Горшок и Князь выступают на ужине в таверне, куда приходит Король. Колдун украл его дочь, и тот, кто ее вернет, получит все, что захочет. Герои отправляются на поиски принцессы.
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2-я серия
Вышла 2 марта
1989 год. Михаил Горшенёв и Андрей Князев знакомятся в реставрационном училище. Увидев в тетради рисунки и тексты Андрея, Миха зовет его в группу «Контора» и представляет другим участникам — гитаристу Балу и ударнику Поручику: «Давай к нам, будем делать панк-рок!» 2001-й, «Король и Шут» приезжают на концерт в Екатеринбург, где завязывается потасовка между зрителями и милицией. ОМОН просит Горшка сказать толпе, чтобы все расходились, Горшок отказывается предавать фанатов. В итоге благодаря Князю концерт удается продолжить. Заодно во время флешбэка мы видим, как в группе появилась скрипачка Маша.
Князь-трубадур вообще-то не хотел отправляться в опасное путешествие, герои ссорятся и расходятся в разные стороны. Горшок попадает в избушку к Леснику и рискует стать кормом для волков. Спасают его вовремя появившийся Князь и тело без головы.
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Подкаст с посерийным обсуждением сериала доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
3-я серия
Вышла 9 марта
1996-й. После выступления Горшок знакомится с Анфисой, которая затем станет его первой женой. Анфиса сразу начинает вмешиваться в дела группы. 2001-й. Горшок впервые показывает гитарный проигрыш Князю и Анфисе — это будущие «Воспоминания о былой любви». Зависимость Горшка постепенно начинает мешать работе. Из-за этого Игорь «Панкер» Гудков отказывается быть директором группы. Меж тем в 2002-м группа выступает на «Нашествии», а глава «Нашего радио» Михаил Козырев приглашает их в «Чартову дюжину». Прямо накануне группа отказывается, завязывается конфликт с «Нашим радио».
Трубадуры жарят грибочки на костре, Горшок уходит за хворостом и попадает в лапы Повелительницы мух. А Князю опять приходится его вызволять, для этого он ловит молнию.
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Подкаст с посерийным обсуждением доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
4-я серия
Вышла 16 марта
1991-й, воодушевленный Горшенёв уходит из реставрационного, чтобы посвятить себя музыке. Его отец этот выбор не одобряет: «Все тунеядцы либо музыканты, либо поэты. Надо работать, надо пахать». Миша устраивается на молочный завод, но ссоры с отцом продолжаются. 2003-й. Отец привозит Мишу в лечебницу в надежде, что ему помогут избавиться от наркотической зависимости. В итоге Горшка просто привязывают к койке, а при сопротивлении избивают. Проведать его приходят Князь и Балу и заодно дарят медбрату кассету «Короля и Шута». Тот слушает ее сутками и наконец проникается сочувствием к пациенту. После лечебницы лучше Горшку не становится, вдобавок их разногласия с Князем усиливаются.
Князь-трубадур серьезно ранен, его спасает волшебный эликсир, который предлагает охотник Себастьян. Взамен он просит Горшка убить его. Но есть нюанс: Себастьян не человек, убить его не так просто.
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Подкаст с посерийным обсуждением доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
5-я серия
Вышла 23 марта
2003-й. После концерта Горшок знакомится в клубе с Ольгой (она станет его второй женой). Они катаются на машине по ночному Санкт-Петербургу, а потом Горшок просит Ольгу довести его до притона и подождать в машине. В итоге домой она довозит Горшка уже под утро, а у подъезда панка подживают бандиты, ошибочно решившие, что тот решил перейти им дорогу. Горшка похищают и требуют выкуп у Князя. Группа и отец Миши готовят план спасения и встречаются с бандитами в порту.
Горшок-трубадур тоже ранен и снова разошелся с Князем. На пути он встречает вдову, у которой просит приюта. Та соглашается, потому что путник очень похож на ее покойного мужа.
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6-я серия
Вышла 30 марта
2004-й. Группа выступает в Новокузнецке, где толпа скандирует: «Горшок! Горшок!» Князю обидно. После на вечеринке он знакомится с Агатой, своей будущей женой, которая вообще-то любит «Алису», а на концерт «Короля и Шута» пришла просто за компанию. Тем временем творческие разногласия между солистами крепнут: Князь хочет вернуться к акустике, Горшок — меняться. Напившись, Князь в тамбуре поезда разбивает стекло и сильно повреждает руку. Его везут в ближайшую больницу, чтобы он не умер от потери крови. Горшок в это время играет в компьютерном клубе в компании «девчонок». Друзья ссорятся, Князь в гастрольном автобусе представляет Агату как свою жену. Князь объявляет группе, что теперь все творческие решения принимают они с Горшком. Балу уходит.
Параллельно в фэнтези-мире к вдове приходит горбатый Иоганн и подвешивает Горшка на веревке, но вдове удается его спасти. А раненый Князь одиноко блуждает по болотам, но упорно ищет друга и наконец доходит до дома вдовы. Путники вместе отправляются в путь, Князь поет про пиво и неожиданно встречает принцессу у озера.
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7-я серия
Вышла 6 апреля
Группа ищет нового басиста. Горшок кодируется, но трезвая жизнь его душит. Театральный продюсер предлагает солистам сделать мюзикл. Миха выбирает «Суини Тодда», не посоветовавшись с Андреем. Князь хочет мюзикл по их песням, а Горшок — «вырасти из сказки». В итоге Андрей отказывается участвовать в мюзикле и занимается сольной карьерой. «Король и Шут» тем временем едут в тур по тем же городам, что и «КняZz», уводя за собой фанатов. Вдобавок Горшок дает интервью, где называет песни Князя «частушками». Андрей публикует заявление о том, что он больше не участник группы.
В фэнтези-мире Князь попадает в плен к Колдуну, которому прислуживает Принцесса. «Тысяча червей!» — досадует Горшок и отправляется на помощь. Принцесса спасена, герои обнимаются, а зрители понимают, что они, оказывается, знакомы с Колдуном с первой серии.
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Специальный подкаст с посерийным обсуждением доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
8-я серия
Вышла 13 апреля
Горшок, лежа у мамы на коленях, говорит, что ему недолго осталось и надо «успеть побольше сделать, чтобы вы тут наслаждались». Группа собирается в тур, музыканты подписывают письмо о том, что не будут пить, чтобы поддержать Горшка. А тот между концертами читает «Гамлета», планируя постановку трагедии. На сцене Миха еле стоит на ногах, врач рекомендует ему длительную реабилитацию. Горшенёв отказывается прерывать тур, чтобы музыканты не остались без работы.
По слухам, кто-то из «Короля и Шута» ставит организаторам ультиматум: либо концерты группы, либо сольные выступления Князя. Агата приходит к Мише разобраться и понимает, что перед ней просто обиженный ребенок, который к тому же сильно болен. Она просит мужа поговорить с бывшим другом. Горшок и Князь встречаются на фестивале. Миха сожалеет о том, что все вышло вот так, друзья в итоге мирятся. Оля с детьми уезжает на два дня, а Горшок остается один. Ему снова является Шут, Горшок умирает.
В фэнтези-мире Князь предлагает Принцессе не возвращаться во дворец и путешествовать вместе с ним и Горшком. Тот не согласен, он все же возвращает Принцессу Королю и становится менестрелем. Но в разгар свадьбы Принцессы с Карлом Безногтным Горшок все же похищает невесту. Они вместе с Князем, прятавшимся среди стражей, сбегают. Горшок заезжает за вдовой, и они вчетвером отправляются навстречу приключениям.
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Специальный подкаст с посерийным обсуждением доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Castbox, Google Podcasts и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
9-я серия
Вышла 7 августа
«Сказка про Князя и Горшка» состоит из всех сцен фэнтезийной части «Короля и Шута», собранных в единую историю, герои которой отправляются в полное опасностей путешествие, чтобы освободить Принцессу, дочь Короля, и обрести бессмертие. По пути они сталкиваются с врагами — Лесником, Повелительницей мух и горбуном Иоганном, побеждают Колдуна, но вместо бессмертия обретают нечто более ценное — настоящую любовь.
Чтобы лучше сплести фэнтезийные части в единую историю, авторы отсняли несколько новых сцен, в которых Кочерыжка, второстепенный персонаж сериала, рассказывает завороженным слушателям сказку о Горшке и Князе. Перескакивая на самые интересные моменты, он отвечает на самые нелепые вопросы и подшучивает над собравшимися.
А в финале спецэпизода зрителей ждет еще одно камео. Андрей Князев возвращается к роли Барона, причем на этот раз не один — его жена Агата Нигровская играет Баронессу. По сюжету Барон и Баронесса возвращаются с охоты и застают своих подданных за прослушиванием сказки о Горшке и Князе. Узнав от одного из горожан, что он упоминается в сказке, правитель просит Кочерыжку повторить историю на бис, но что-то идет не по плану.
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Впервые этот материал вышел 2 марта. Мы обновили его к презентации сезона Кинопоиска 2024–2025
Автор: Лиза Кузнецова