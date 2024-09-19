По «Королю и Шуту» снимут фильм. А тут — всё, что мы писали, снимали и говорили о сериале

8-я серия Вышла 13 апреля

Горшок, лежа у мамы на коленях, говорит, что ему недолго осталось и надо «успеть побольше сделать, чтобы вы тут наслаждались». Группа собирается в тур, музыканты подписывают письмо о том, что не будут пить, чтобы поддержать Горшка. А тот между концертами читает «Гамлета», планируя постановку трагедии. На сцене Миха еле стоит на ногах, врач рекомендует ему длительную реабилитацию. Горшенёв отказывается прерывать тур, чтобы музыканты не остались без работы.

По слухам, кто-то из «Короля и Шута» ставит организаторам ультиматум: либо концерты группы, либо сольные выступления Князя. Агата приходит к Мише разобраться и понимает, что перед ней просто обиженный ребенок, который к тому же сильно болен. Она просит мужа поговорить с бывшим другом. Горшок и Князь встречаются на фестивале. Миха сожалеет о том, что все вышло вот так, друзья в итоге мирятся. Оля с детьми уезжает на два дня, а Горшок остается один. Ему снова является Шут, Горшок умирает.

В фэнтези-мире Князь предлагает Принцессе не возвращаться во дворец и путешествовать вместе с ним и Горшком. Тот не согласен, он все же возвращает Принцессу Королю и становится менестрелем. Но в разгар свадьбы Принцессы с Карлом Безногтным Горшок все же похищает невесту. Они вместе с Князем, прятавшимся среди стражей, сбегают. Горшок заезжает за вдовой, и они вчетвером отправляются навстречу приключениям.

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