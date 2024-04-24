«Стрингер», «Форрест Гамп» или «На вершине»? Что смотреть с друзьями, чтобы не поссориться

Что вы точно досмотрите до конца, от чего вместе кринжанете, а какой фильм может вызвать жесткий спор. Составили рейтинги и антирейтинги кино для друзей благодаря вашим оценкам.

Посмотрели фильм с друзьями и два часа спорили: это искусство или кринж? Если такое было, возможно, вы включили кино из нашего рейтинга спорных фильмов. На Кинопоиске поставлено уже 1,2 млрд оценок, а с прошлого года мы делаем профили пользователей и их оценки более заметными в интерфейсе и значимыми в системе рекомендаций. Это помогло нам найти людей, подписанных друг на друга, и проанализировать их оценки, чтобы составить список фильмов и шоу, которые объединяют людей, разъединяют их, а также тех, что смело можно включать в любой компании.

Что общего у царя Салтана и «Зеленого слоника»

Чтобы найти фильмы и сериалы, которые вызывают самое большое количество споров, единодушное одобрение или такой же единодушный хэйт, мы проанализировали более 755 млн оценок от пользователей, подписанных друг на друга на нашей платформе. Сначала мы рассмотрели фильмы, сериалы и шоу, вышедшие в 2026 году, а затем расширили исследование до всех тайтлов, которые когда-либо оценивались на Кинопоиске. О методике расскажем в следующей главе, а пока посмотрим на списки.

В 2026 году фильмом раздора стала «Сказка о царе Салтане» братьев Андреасян. Семейное фэнтези по мотивам сказки Пушкина вышло на экраны в феврале, в прокате фильм собрал более 1,5 млрд рублей. Пользователи Кинопоиска оценили его на 6,8 балла, а оценки подписанных друг на друга людей разошлись сильнее всего. На втором месте оказался еще один семейный фильм Андреасянов — «Простоквашино», вышедшее 1 января, а на третьем — комедия «Уволить Жору» режиссера Марюса Вайсберга с Данилой Козловским в главной роли.

Из новинок друзья на Кинопоиске единодушно оценили очередной фильм из франшизы о ветеране армии США Фрэнке Касле «Каратель: Последнее убийство», фильм «Наследник» Джона Паттона Форда о молодом обаятельном убийце и триллер «Ограбление в Лос-Анджелесе» Барта Лэйтона с Крисом Хемсвортом в главной роли.

Единодушие не значит, что оценка была самой высокой или самой низкой. Друзья сошлись на семи баллах, когда оценивали «Карателя» (средняя оценка этого фильма для друзей, подписанных друг на друга, — 7,3 балла); «Наследника» и «Ограбление в Лос-Анджелесе» пары взаимных подписчиков оценили на 6,6 балла.

В топ-10 самых объединяющих тайтлов попало также шоу комика Сергея Орлова «Переходный возраст». Стендап вышел на Кинопоиске в апреле. Друзья единодушно поставили Сергею 8,9 балла. Похоже, среди пользователей Кинопоиска есть много фанатов стендапа!

Из фильмов и сериалов, снятых до 2026 года, самым спорным стал фильм Светланы Басковой «Зеленый слоник» с Владимиром Епифанцевым в главной роли: сразу 28% пар друзей поставили ему противоположные оценки. Фильм, снятый в 1999 году, давно и успешно разошелся на мемы, а при некотором отстранении от происходящего на экране картину Басковой можно назвать мощным пацифистским высказыванием.

Чуть меньше споров, чем андеграундный «Слоник», вызвали сериалы «Школа» Валерии Гайа Германики (24%) и «Реальные пацаны» (19%) от канала ТНТ. Они заняли второе и третье места. Оба сериала стали новаторскими для своего времени. «Школа» выходила на Первом канале в 2010 году, она открыла для широкого зрителя и Валерию Гайа Германику, и Наталию Мещанинову, которая сняла несколько эпизодов, и особую визуальную стилистику на пересечении документального и игрового кино. «Реальные пацаны» тоже начали выходить в 2010 году и продержались на ТНТ 13 лет, в 2023 году выпущен финальный сезон комедии о Коляне из Перми и его друзьях. Первый народный хит в жанре мокьюментари. Про оба сериала аудитория до сих пор спорит, легенды они или плохо состарились.

Меньше всего разногласий у пользователей вызвали фильмы «Побег из Шоушенка», «Зеленая миля» и «Ветреная река». Первые два — хиты, всегда присутствующие в первой пятерке топ-250 фильмов Кинопоиска. Вышедшие в 1994 и 1999 году соответственно, оба фильма получили по несколько номинаций на премию «Оскар» и уже стали классикой. «Ветреная река» — триллер 2016 года об убийстве в индейской резервации. Режиссер и сценарист картины Тейлор Шеридан получил за нее «Золотую пальмовую ветвь» в 2017 году.

Какие фильмы точно нужно смотреть с друзьями, а какие не стоит

А еще мы нашли фильмы и сериалы, которые вызвали единодушие у пользователей, подписанных друг на друга.

В первом списке — кино, которое можно смело рекомендовать каждому. В этот топ вошли ставшие классикой фильмы и сериалы, неоднократно получавшие престижные награды кинокритиков и признание зрителей. Друзья одинаково высоко оценивают драмы «Список Шиндлера», «Крестный отец», «Криминальное чтиво» и другие. В рейтинг попал один комедийный сериал, и это хит всех времен — ситком «Друзья».

Рейтинг пользователей Кинопоиска и средняя оценка друзей в карточке сериала «Друзья»

Оценки друзей, на которых вы подписаны, видны на карточках фильмов на Кинопоиске более 10 лет. В разделе «Оценивают те, на кого вы подписаны» можно увидеть среднюю оценку ваших друзей, которая нередко отличается от основного рейтинга фильма или сериала на Кинопоиске.

Во втором списке — аутсайдеры, фильмы и сериалы, которые друзья единогласно оценили низко. В основном в него вошли боевики и супергеройские франшизы. Но самым главным антифильмом стала российская комедия «Гитлер капут!», снятая в 2008 году. В ней отметились Павел Деревянко, Ксения Собчак и другие звезды. Этот фильм собрал одинаково низкие оценки у наибольшего количества пар друзей. Следом за ним идет пятая часть франшизы «Обитель зла» — «Обитель зла: Возмездие». Четвертая часть боевика с Миллой Йовович тоже вошла в десятку низко оцененных друзьями фильмов.

Обратите внимание: оценка, которую вы видите в этих списках, — средний балл от взаимных друзей, он не совпадает с оценкой фильма на Кинопоиске.

Как мы считали

Чтобы составить топы фильмов и сериалов, которые нравятся или не нравятся друзьям, мы нашли пары пользователей Кинопоиска, подписанных друг на друга и поставивших оценки одним и тем же фильмам. Если разница между оценками в паре одному фильму составляла 5 баллов и больше, этот фильм отправлялся в категорию разделяющих, а пара — в категорию разделенных. Если разница не превышала одного балла, фильм считался объединяющим, а пара — объединенной.

Затем мы отобрали фильмы и сериалы, у которых доля объединенных пар превысила 50%, и для них рассчитали среднюю оценку от взаимных друзей. Так мы получили списки фильмов и сериалов, которые друзья оценивают одинаково высоко или одинаково низко.

Заходите в профиль на Кинопоиске, чтобы изучить историю своих оценок и просмотров, подписаться на интересных вам пользователей и сравнить ваши вкусы. Чем чаще вы будете ставить оценки и чем больше добавите друзей, тем точнее будут работать рекомендации на платформе. Ведь профиль на Кинопоиске дает не только возможность похвастаться своей насмотренностью, но и помогает быстрее выбрать фильм или сериал на вечер.