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«Каратель: Последнее убийство» — жестокий спешел без Человека-паука и Сорвиголовы

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Через неделю после финала второго сезона «Сорвиголова: Рожденный заново» на Disney+ вышел специальный эпизод «Каратель: Последнее убийство» про давнего знакомого Мэтта Мердока — линчевателя Фрэнка Касла. Персонаж в исполнении Джона Бернтала уже успел засветиться в паре серий шоу о незрячем адвокате, а теперь получил собственный спешел в рамках MCU. Перед появлением бородатого антигероя на большом экране продюсеры Marvel решили напомнить фанатам, кто такой этот самый Касл.

Евгений Белоусов

@evgeny_bel

Редактор «2х2.медиа» и «После титров», автор Telegram-канала «Пираты Белоуса»

После жестокого убийства членов клана Ньюччи, державшего в кулаке Маленькую Сицилию, район захлестнули беспорядки; коррумпированная Кингпином полиция бессильна. Причина хаоса — расправившийся с гангстерами Фрэнк Касл, более известный под псевдонимом Каратель (Джон Бернтал) — сидит в четырех стенах в самом центре бури. Линчеватель вроде как завершил свой многолетний путь мести за родных и теперь тихо сходит с ума: подтягивается на турнике до рвоты, запивает таблетки алкоголем в том же режиме, галлюцинирует (к нему приходят призраки из прошлого). Потерявший цель в жизни Касл больше не видит смысла бороться со своими демонами и практически сдается, но внезапно находит выход из депрессии в новой волне насилия. Что неудивительно, ведь на него открыли охоту.

Как и другие уличные герои, Каратель перекочевал в киновселенную Marvel из сериалов Netflix второй половины 2010-х — вместе с Сорвиголовой, Джессикой Джонс, Люком Кейджем и недавно замеченным на съемках Железным Кулаком. Все они со своими шоу с легкой подачи продюсеров присоединились к официальному канону MCU после релиза «Эхо» в 2024-м, заняв место в набитом проектами таймлайне. За два года почти каждого героя постепенно вернули на экран и планируют активно эксплуатировать и дальше в рамках сериального универсума. По крайней мере, Чарли Кокс божится, что Дьявол Адской кухни в ближайшее время точно не появится на большом экране (хотя намеки на это есть, да и с камео в «Нет пути домой» актер уже обманывал зрителей). Что касается Карателя, он, судя по всему, сейчас расположился где-то между двумя экранами — кинотеатральным и домашним. Его появление в четвертом «Человеке-пауке» летом подтверждено. Собственно, из-за дебюта линчевателя в блокбастере MCU к спешелу подогревался интерес. Но повторение, как известно, мать учения. Так, первый сезон «Рожденного заново» запустил очередной круг борьбы с Уилсоном Фиском (в продолжении, надо признать, произошел колоссальный сценарный рывок). Опираясь на эту истину, Disney выстроила и «Последнее убийство». Перед нами вновь Фрэнк Касл, страдающий от жесточайшего ПТСР, не принимающий самого себя и преследуемый навязчивыми флешбэками с участием своей семьи. То есть персонаж как появился впервые во втором сезоне «Сорвиголовы» от Netflix 10 лет назад, так и остался в той же точке, несмотря на сольное шоу и, казалось бы, некоторую эволюцию характера.

В нынешнем 48-минутном бенефисе авторы (режиссер Рейнальдо Маркус Грин, известный по «Королю Ричарду», написал сценарий вместе с Бернталом) решили не пересобирать образ и характер антигероя, а просто напомнили, кто он такой — травмированный ветеран, потерявший семью и принесший войну домой. Спешел вроде бы подразумевает, что вы уже знакомы с линчевателем, но в то же время не обязывает смотреть все предыдущие проекты с ним. Эпизод выглядит на удивление автономным, хотя он и не предлагает классическую ориджин-историю персонажа. Предполагалось, что серия свяжет Карателя с «Сорвиголовой» и «Человеком-пауком», однако на это нет ни намека.

Джон Бернтал, как и всегда, бесподобно рычит от ярости, многозначительно молчит, смотрит в камеру глазами, полными боли, и уверенно устраняет врагов самыми кровавыми методами (рейтинг R оправдан на 100%). Актер настолько органично выглядит в роли Карателя, что, кажется, был рожден для этого. Из всех киновоплощений Фрэнка Касла сериальное определенно претендует на первенство в этой фантастической четверке. Дольф Лундгрен образца 1989 года с тушью вместо щетины и без характерного знака черепа на груди — аутсайдер списка. Суровый Рэй Стивенсон из «Территории войны» тоже (при всем уважении) недотягивает по уровню осмысленности персонажа. И лишь Томас Джейн с его праведной версией антигероя может составить весомую конкуренцию Бернталу. Особенно если брать в расчет короткометражку «Каратель: Грязная стирка», которая по тону и некоторым сценам напоминает «Последнее убийство».

Правда, спешел слегка обманывает ожидания, которые на него возлагали фанаты. Это драйвовый боевик в духе «Джона Уика» (здесь плохие люди тоже убивают собачку, а крутой мужик устраивает праздник ультранасилия) и тягучая драма о принятии себя одновременно. Если закрыть глаза на небольшую сцену с незаконченным (или просто плохим) визуалом, моментально разлетевшуюся по сети, можно сказать, что эпизод поставлен мастерски и со вкусом. Однако 48 минут, из которых три — титры даже без классической сцены во время или после них, — это преступно мало для персонажа с таким серьезным внутренним конфликтом.

Место Карателя во вселенной обрисовали не совсем четко, а его будущее очень туманно: он и Сорвиголове в его разборках с Фиском помогать отказался, ретировавшись из сериала; и на большом экране ближайшее время ограничится явно лишь второстепенной ролью; и в спешеле продюсеры хронометражем обделили, вдобавок наградив смешной прической и трафаретной бородой в конце. Так и получился вырванный из контекста эпизод с локальной заварушкой, где лишь мимолетное появление лиц Деборы Энн Уолл и Джейсона Р. Мура, напоминает, что «Последнее убийство» — часть чего-то большего. Однако при всей своей любви тешить фан-базу ностальгическими камео, Marvel упустила шанс позвать некоторых важных артистов из сериала. Еще можно понять, почему нет Эбона Мосс-Бакрака (он теперь играет Существо в этой же киновселеной), но вот Бену Барнсу — главному виновнику проблем с головой у Фрэнка Касла — можно было и позвонить ради приличия. Иначе немного странно смотреть, как персонажу в лицо орут бывшие сослуживцы-галлюцинации, а Билли Руссо, лучшего друга и предателя в одном лице, среди них нет.

Каратель попросту угодил в десятилетний круговорот насилия, сменив прописку с Netflix на Disney. Зато можно смело отметить: такого уровня жестокости в рамках MCU еще не было. Только вот зачем дразнить зрителей взрослым рейтингом, если через пару месяцев наступит день, когда пацан в красно-синем трико попросту запретит Фрэнку Каслу даже материться? А пока Каратель со свежей стрижкой из барбершопа отправляется в кинотеатры. Хочется верить, там ему повезет больше.

Решение продюсеров пойти по пути наименьшего сопротивления во многом оправданно. Особенно сейчас, на фоне колоссального спада интереса к кинокомиксам, случившегося, в частности, из-за самого «мышиного дома», стабильно штамповавшего ширпотреб. Авторы стараются угодить, так сказать, и нашим, и вашим. Ведь в 2026 году уже далеко не каждый следит за киновселенной Marvel, поглощая проект за проектом, как это было в конце 2010-х. Многое из того, что выходило после четвертых «Мстителей», можно как раз удачно утрамбовать в формат спешела, а вот Карателю экранного времени, наоборот, стоило выдать побольше.

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