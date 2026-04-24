Что смотреть дома: «Инспектор Гаврилов 3», «Проект „Конец света“», финал «Благих знамений»

Майкл Шин и Дэвид Теннант прощаются с «Благими знамениями», а «Ранчо Даттонов» продолжает «Йеллоустоун». Инспектор Гаврилов участвует в мэрской гонке, а Каратель готовит «Последнее убийство». «Проект „Конец света“» теперь заряжает оптимизмом онлайн, а новый док о Майкле Джексоне сулит неожиданные подробности о его жизни. А еще спорт: КХЛ, РПЛ и UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Продолжение авантюрной комедии с Виктором Добронравовым

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Аферист Саша Медный (Добронравов), притворяющийся полицейским Гавриловым, выходит из годичной комы и пытается начать новую жизнь. Герой решает баллотироваться в мэры, но неожиданно его находит отец, криминальный авторитет Ворон (Алексей Гуськов). Екатерина Стулова, Денис Власенко и Виктория Заболотная вернулись к своим ролям. Помимо Гуськова, к актерскому составу присоединились Павел Савинков и София Каштанова. «С точки зрения жанра в третьем сезоне больше драмы, но экшена и комедии будет тоже хватать с лихвой», — обещает Добронравов. В режиссерском кресле — Кирилл Васильев, автор «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!». Первые два сезона сериала доступны на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

Душеспасительный сай-фай с Райаном Гослингом и милым инопланетянином

Где смотреть: Prime Video

Космический хит комедиографов Фила Лорда и Кристофера Миллера («ЛЕГО Фильм», «Мачо и ботан») по роману Энди Вейера, который ранее прославился «Марсианином». Школьный учитель Райленд Грейс (Гослинг) обнаруживает себя на космическом корабле по пути к Тау Кита. Один и с провалами в памяти, он должен предотвратить угасание Солнца, чтобы спасти Землю от катастрофы. Помощь приходит откуда не ждали: внезапно он выходит на контакт с эридианцем, которого называет Рокки. Тот напоминает каменного паука, видит мир совсем иначе и происходит из цивилизации с иным путем технологического развития. Станислав Зельвенский считает, что фильм так красив и проклеен таким густым гуманистическим позитивом, что искать в нем недостатки особо не хочется.

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Другие новинки

Расследование недели: «Отпечатки», сериал

Детективный триллер с Оксаной Акиньшиной и Дмитрием Чеботарёвым

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 мая

Новый проект Сергея Филатова, снимавшего «Бар „Один звонок“» и «Урок». В тихом городе Заречном происходит серия жестоких убийств. На поиски маньяка приезжает капитан волгоградского СК Яна Князева (Акиньшина), чья юность прошла в местном детском доме. Следовательница берется за дело радикально, ведь ей приходится столкнуться не только с запутанным преступлением, но и с травмами прошлого. Ее суровый подход уравновешивает местный коллега Денис Симонов (Чеботарёв), по совместительству муж ее подруги детства Риты (Анна Богомолова). На вторых ролях можно увидеть Евгения Санникова, Полину Кутепову, Ивана Фоминова, Агриппину Стеклову, Олега Рязанцева и Александру Бабаскину. «Стильный сериал со своим визуальным кодом, крепкой интригой и леденящими душу историями воспитанников детского дома», — так описывает «Отпечатки» кинокритик Оля Краснова. По словам создателей, в основу сериала легли реальные истории воспитанников детских домов.

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Подробнее о сериале:

Взрослый юмор звезды сериала «Я не шучу»

Где смотреть: Кинопоиск — с 15 мая

Сольный концерт Елены Новиковой, снятый на легендарной сцене Театра имени Пушкина, — это не просто комедийное шоу, а взгляд на болевые женские точки с терапевтическим цинизмом от человека, которая в 47 лет решила зайти в стендап. С самого рождения каждая женщина слышит этот адский механизм: «часики тикают». Тиканье диктует, когда выходить замуж, когда рожать, как выглядеть и где находиться. К 30 годам этот звук становится оглушительным, к 45 — превращается в фоновый шум, а к 56, как утверждает Елена, наконец-то наступает дзен: «После 50 все снова поднимается: сахар, давление, грудь... с колен». В «Часиках» Елена препарирует все этапы женского бега с препятствиями — от стандартов красоты, эйджизма, материнских подвигов до менопаузы. Постановщиком концерта и его видеоверсии выступил театральный режиссер Юрий Муравицкий.

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Ода индийскому кино с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом

Где смотреть: Кинопоиск

Вероятно, самая масштабная комедия Марюса Вайсберга — с индийским колоритом и дуэтом Галустяна и Карибидиса. Популярные комики сыграли Рамаша и Шамара — разлученных в детстве братьев, которые выясняют обстоятельства смерти родителей. Расследование выводит их на виновника — главного мецената и покровителя города Хурмада. Съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В актерском составе, помимо Карибидиса и Галустяна, задействованы Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и пул актеров из Индии.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс.

Нестандартный взгляд на жизнь короля поп-музыки

Где смотреть: Амедиатека

Новый документальный сериал раскрывает жизнь Майкла Джексона через редкие архивные кадры и подробные интервью с его близкими — от сестры Ла Тойи до телохранителей и юристов. Это исследование феномена короля поп-музыки, в котором переплетаются история стремительного взлета, творческие прорывы и громкие скандалы. По словам авторов, проект выходит за рамки музыкальной биографии, исследуя сложную личность артиста, обвинения, которые он отрицал, и его неоднозначное наследие, продолжающее влиять на культуру и приносить миллиарды.

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Новая глава вселенной «Йеллоустоуна»

Где смотреть: Paramount+ — с 15 мая

Прямой сиквел и спин-офф «Йеллоустоуна», главными героями которого станут Бет Даттон (Келли Райлли) и Рип Уилер (Коул Хаузер). Шоураннером выступает Чад Фихэн («Банши», «Рэй Донован»). Действие происходит в Южном Техасе. Пилотный и финальный эпизоды поставила Кристина Ворос, работавшая над сериалами Тейлора Шеридана «Йеллоустоун», «1883», «Законники: Басс Ривз» и «Река Мадисон». В «Ранчо» также заняты Джай Кортни, Эд Харрис, Аннетт Бенинг, Натали Элин Линд и Финн Литтл. Всего будет девять эпизодов.

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Джон Бернтал вернулся к роли самого брутального антигероя Marvel

Где смотреть: Disney+

Спешел про Карателя, над которым работал режиссер Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард», «Мы владеем этим городом»). Он же написал сценарий вместе с исполнителем главной роли Бернталом. По сюжету вигилант с ПТСР Фрэнк Касл пытается жить без насилия, однако обстоятельства втягивают его в очередной кровавый конфликт. Ранее Бернтал играл Касла в сериалах Netflix «Сорвиголова» и «Каратель», а также в ребуте для Disney+ «Сорвиголова: Рожденный заново». Летом версия персонажа дебютирует в полнометражном кино в качестве второстепенного героя фильма «Человек-паук: Новый день». Оператором «Последнего убийства» выступил оскароносный ветеран Роберт Элсвит, снявший «Нефть» и «Стрингера».

Конец света недели: «Благие знамения», 3-й сезон

Дэвид Теннант и Майкл Шин в полнометражном финале разухабистого фэнтези

Где смотреть: Prime Video

Сериал по мотивам романа Терри Пратчетта и Нила Геймана давно вышел за пределы первоисточника, а теперь закончится 90-минутным спешелом. Демон Кроули (Теннант) и ангел Азирафаэль (Шин), прояснившие отношения в финале второго сезона, теперь в раздрае, но снова должны спасти мир. Для этого им нужно разыскать Иисуса (Билал Хасна из «Задачи трех тел»), который потерялся на земле после второго пришествия. Финал срежиссировала Рейчел Тэлалей, работавшая над «Шерлоком» и «Доктором Кто».

Подробнее о сериале:

Британская комедия недели: «Соперники», 2-й сезон

Остроумное ретро с Дэвидом Теннантом

Где смотреть: Disney+ — с 15 мая

Новый виток очень британского соперничества в вымышленном графстве Ратшир 1980-х. Чтобы насолить вспыльчивому, но харизматичному соседу Тони Баддингему (Теннант), который владеет каналом Corinium, депутат парламента Руперт Кэмпбелл-Блэк (Алекс Хэсселл) запускает собственный под названием Venturer. Помогает ему ирландский телеведущий Деклан О’Хара (Эйдан Тёрнер), когда-то работавший на Баддингема. Первый сезон чуть не закончился смертью Тони, а во втором появится Хелен (Хейли Этвелл) — бывшая жена Руперта, вышедшая замуж за его тренера по конкуру Малиса Гордона (Руперт Эверетт). В основу сериала лег роман писательницы Джилли Купер, которая ушла из жизни в прошлом году.

Подробнее о сериале:

Жаркое соперничество недели: «Вне кампуса», сериал

Канадская мелодрама об отличнице и спортсменах

Где смотреть: Prime Video

Экранизация одноименного цикла канадской писательницы Эль Кеннеди, уже продленная на второй сезон. Саркастичная отличница Ханна Уэллс (Элла Брайт) учится в Университете Брайар и влюблена в популярного футболиста Джастина (Джош Хюстон). Чтобы привлечь его внимание, она заключает сделку с капитаном хоккейной команды Гарретом (Бельмонт Камели). Они притворяются парой, а она помогает ему подтянуть успеваемость. Разумеется, между ними просыпаются чувства. Руководит адаптацией сценаристка Луиза Леви («Бортпроводница», «Во тьме»), а постановщица Сильвер Три ранее снимала эпизоды «Бесстыжих», «Костей» и «Питт».

Барби Феррейра и Чарли ХСХ в цифровом кошмаре от режиссера «Веб-камеры»

Где смотреть: Prime Video

Новый фильм Дэниела Голдхабера, вдохновленный культовым одноименным мокьюментари. Марго (Феррейра) отвечает за модерацию роликов на платформе, напоминающей TikTok. Однажды ей попадается видео с жестоким убийством, подозрительно напоминающим реальное преступление. Пытаясь выяснить, правда это или фейк, она выходит на след маньяка Артура (Дэйкер Монтгомери), который воспроизводит убийства из фильма 1978 года. Трансгрессивный метахоррор Голдбахера, обратившего на себя внимание инди-триллером «Веб-камера», почти примирил зрителей и критиков: на Rotten Tomatoes первые дали ему рейтинг 65%, а вторые — лишь на три единицы выше.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Реальная история, вдохновившая Конана Дойла. С Ханнэмом, Холландом и Паттинсоном

Рубрика «Фильм на выходные»! Каждую субботу мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в мультиподписке Яндекс Плюс, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — приключенческое ретро Джеймса Грэя.

Сейчас режиссер представляет в Каннах новую работу — драму с Адамом Драйвером, Скарлетт Йоханссон и Майлзом Теллером «Бумажный тигр», чьи герои связались с русской мафией. Десять лет назад Грэй неожиданно покинул Нью-Йорк, чтобы рассказать историю Перси Фосетта (Чарли Ханнэм), искавшего в начале XX века столицу инков в джунглях Амазонии. Странствия британского топографа послужили основой для «Затерянного мира», а сам постановщик явно вдохновляется «Фицкарральдо» Херцога. Сына путешественника сыграл Том Холланд, а в эпизоде появляется заросший Роберт Паттинсон.

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Панос Косматос снимает новый фильм с Кристен Стюарт и Вагнером Моурой

Новый проект режиссера будет разворачиваться в декорациях Лос-Анджелеса 1970-х. Самый известный хоррор Косматоса — кровавый слэшер с Николасом Кейджем в 1983-м. Лесоруб Рэд живет с возлюбленной-художницей Мэнди (Андреа Райзборо), которую похищает и убивает лидер секты Иеремия (Лайнас Роуч). Впав в ярость берсерка, мужчина отправляется мстить, погружаясь в фэнтезийный трип. VHS-кошмар, представляющий эстетику фильмов 1980-х на стероидах, мгновенно стал культовым, так что новую работу Косматоса очень ждем.

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Первая экранизация видеоигры с Деннисом Хоппером в роли злодея

Легендарный артист и кинематографист, которому 17 мая исполнилось бы 90 лет, сыграл Боузера под именем Президент Купа — лидера подземного Динохэттена, где живут антропоморфные потомки динозавров, мечтающие захватить планету. Сюжет фильма мало связан с оригинальной вселенной игры, но братья-водопроводчики на месте: Марио сыграл Боб Хоскинс, а Луиджи — Джон Легуизамо. Хотя в прокате «Супербратья» провалились, а Хоскинс считал их худшим проектом в карьере, экранизация обрела культовую славу как ценный артефакт эпохи.

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Спорт

Российский футбол недели: финиш сезона

«Зенит» или «Краснодар»?

Все матчи заключительного, 30-го тура РПЛ начнутся 17 мая в 18:00 по Москве. В начале недели оступился «Краснодар», пропустив гол «Динамо» в добавленное время. «Зенит» оторвался на два очка, и, если он победит в Ростове, в России будет новый чемпион. «Краснодару» предстоит сыграть с «Оренбургом» и, помимо собственного мастерства, надеяться на самоотдачу ростовчан.

ЦСКА может завершить сезон на мажорной ноте, если обыграет «Локомотив». Сделать это будет непросто, учитывая актуальную форму «железнодорожников» и мотивацию забрать бронзовые медали чемпионата. Ошибкой конкурента за медали готов воспользоваться «Спартак», для этого на выезде в Махачкале «красно-белым» нужна только победа.

Хоккей недели: финал Кубка Гагарина

«Локомотив» защищает титул

Все, кто стоял на пути «Ак Барса» и «Локомотива», уже в отпуске. Две лучшие команды большой лиги успели сыграть два матча финала, перед третьим матчем в серии равенство.

Лучший игрок плей-офф — 40-летний Александр Радулов, энергией которого можно запитать небольшой город и окрестности. «Ак Барс» по ходу сезона преодолел кризис и дошел до финала, чтобы попытаться повторить результат их встречи в первом финале КХЛ в 2009 году. Тогда казанцы выиграли в семи матчах и взяли Кубок.

15 мая команды проведут третью игру серии, а 17 мая — четвертую. Все матчи одного из самых напряженных спортивных турниров в мире можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Единоборства недели: UFC Fight Night в Лас-Вегасе

Аллен против самого себя из прошлого

Рано утром 17 мая Арнольд Аллен выйдет в октагон, чтобы постараться перезагрузить карьеру. До встречи с Максом Холлоуэем в 2023 году у Аллена было десять побед подряд в UFC. После поражения гавайцу он проиграл еще дважды и одержал одну победу. Помешать планам Аллена может Мелкизаэль Коста, идущий на серии из шести побед, одинаково опасный в стойке и в грэпплинге.

Также в карде выступит Николай Веретенников, казахстанец проведет бой с Хаосом Уильямсом.

Предварительный кард начнется в полночь 17 мая. Бои главного карда стартуют в 03:00 по Москве. В записи турнир будет доступен пользователям с подпиской «Матч Максимум».

Европейский футбол недели: матчи выходных

Финиш сезона в Испании

Для «Барселоны» не было лучшего сценария чемпионства, чем победа в «эль-класико». В следующем матче каталонцы уступили мотивированному «Алавесу», поэтому 100 очков за сезон выбить уже не получится. Но и 97 — это тоже неплохо, для чего необходимо 17 мая побеждать крепкий «Бетис», а 23-го — «Валенсию».

«Реал» провел финиш сезона в эпицентре скандалов и разочарований. Чтобы завершить на позитивной ноте, «галактикос» нужно найти способ не разругаться между собой окончательно и обыграть сначала «Севилью», а затем «Атлетик».

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС, Александр Щербак / ТАСС, Cooper Neill / Zuffa LLC / Getty Images, Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images