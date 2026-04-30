«Царевна-лягушка 2», «Человек-бензопила», «Дети перемен 2»: главные премьеры Кинопоиска в мае

Царевна-лягушка знакомится с древним злом из Тмутараканского царства, а Человек-бензопила — с советской девушкой-бомбой. Домовенок Кузя сражается с Кощеем, а Кузя из «Универа» — с колхозом. Елена Новикова шутит про «часики тикают», а знакомые Майкла Джексона рассказывают его настоящую историю. «Космическая собака Лида» едет на Байконур, а Галустян с Карибидисом — в Индию. «Дети перемен» встретили Балабанова, а Соррентино снял свой лучший фильм. А еще спорт: КХЛ, РПЛ и UFC. Рассказываем о самых интересных релизах мая, которые станут доступны в Плюсе, Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Главное

Премьера: 1 мая

Продолжение прошлогодней сказки. Василисе удалось избавиться от проклятия Кощея, и она готовится к свадьбе с Иваном. Однако древнее зло из Тмутараканского царства похищает невесту прямо во время церемонии, и ее жениху, сестре Варе и друзьям приходится ее спасать. Звезды всех новых сказочных блокбастеров Валентина Ляпина («Бременские музыканты»), Александр Метёлкин («Летучий корабль») и Никита Кологривый («По щучьему велению») вернулись к своим ролям. Роман Курцын, Алиса Руденко, Виктор Логинов, Елена Ксенофонтова и Светлана Пермякова тоже на месте. В режиссерском кресле — по-прежнему монтажер «Последнего богатыря» Александр Амиров. Сценарий снова написали Василий Ровенский и Ольга Клемешева.

Премьера: 1 мая

Беспризорник Дэндзи, способный превращаться в несокрушимого Человека-бензопилу, знакомится с девушкой Резе, не подозревая, что за милым лицом скрывается коварный демон, которому нужно его сердце. Полнометражное продолжение хитового аниме-сериала о парне, сражающемся с демонами во имя вкусной еды и плотских утех. В основе «Истории Резе» лежит одноименная манга Тацуки Фудзимото. За создание полнометражного продолжения сериала отвечает студия MAPPA (финал «Атаки титанов»), режиссер Тацуя Ёсихара, работавший над первым сезоном тайтла и культовым «Черным клевером», и сценарист Хироси Сэко («Дандадан», «Гачиакута» и «Сага о Винланде»). Евгений Белоусов обещает красочное и смешное безумие с морем ультранасилия, колыбельной на русском языке от советского демона и реверансами «Атаке титанов», «Старикам тут не место» и «Акульему торнадо».

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Премьера: 7 мая

Игорь — сын вечно отсутствующего дома отца-космонавта. На день рождения парню дарят собаку по кличке Лида, побывавшую за пределами Земли и имеющую необычную способность. В ночь, когда Игорь сбегает от мамы и отчима, собака вытаскивает 40-летнего Игоря из будущего. Так Игорь, его взрослая версия и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы предотвратить полет, в котором может погибнуть отец. Поставил картину Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а снялись в ней Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков и Александра Бортич.

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«Елена Новикова: Часики»

Премьера: 15 мая

Сольный стендап-концерт Елены Новиковой («Я не шучу»), снятый на легендарной сцене Театра имени Пушкина, — это не просто комедийное шоу, а взгляд на болевые женские точки с терапевтическим цинизмом от человека, который в 47 лет решил зайти в стендап. С самого рождения каждая женщина слышит этот адский механизм: «часики тикают». Тиканье диктует, когда выходить замуж, когда рожать, как выглядеть и где находиться. К 30 годам этот звук становится оглушительным, к 45 — превращается в фоновый шум, а к 56, как утверждает Елена, наконец-то наступает дзен: «После 50 все снова поднимается: сахар, давление, грудь... с колен». В «Часиках» Елена препарирует все этапы женского «бега с препятствиями»: от стандартов красоты, эйджизма, материнских подвигов до менопаузы. Постановщиком концерта и его видеоверсии выступил театральный режиссер Юрий Муравицкий.

Премьера: 28 мая

Экзистенциальная драма Паоло Соррентино о власти. Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Паоло Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».

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Премьера: май

Продолжение семейной фэнтези-комедии от Кинокомпании братьев Андреасян. На этот раз Кузя (Сергей Бурунов) встречает девочку-домовенка Тихоню (Полина Гагарина), вместе с которой они берутся защитить мир от Кощея с лицом Ивана Охлобыстина. В актерском составе по-прежнему задействованы Екатерина Стулова, София Петрова, Марк Богатырёв, Евгения Малахова и Олег Комаров. Режиссером вновь выступает Виктор Лакисов.

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Что смотреть на витрине Амедиатеки

Премьера: 14 мая

Новый документальный сериал раскрывает жизнь Майкла Джексона через редкие архивные кадры и откровенные интервью с его близкими — от сестры Ла Тойи до телохранителей и юристов. Это подробное исследование феномена короля поп-музыки, в котором переплетаются история стремительного взлета, творческие прорывы и громкие скандалы. По словам авторов, проект выходит за рамки музыкальной биографии, исследуя сложную личность артиста, обвинения, которые он отрицал, и его неоднозначное наследие, продолжающее влиять на культуру и приносить миллиарды.

Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Что смотреть на витрине START

Премьера: 7 мая

Сергей Тарамаев и Любовь Львова, снявшие первого «Фишера» и «Черную весну», продолжают рассказывать драматичную историю одной российской семьи на фоне перемен 1990-х. Спустя пару лет после событий первого сезона Флора Борисовна (Виктория Исакова) больше не водит троллейбус, а возглавляет криминальный бизнес. Это вносит разлад в ее отношения с сыновьями: Пётр (Слава Копейкин), работающий на конкурирующую группировку, испытывает ненависть, а Руслан (Хетаг Хинчагов) просто отдаляется. Помирить родных надеется лишь Юра (Макар Хлебников), но режиссерский тандем обещает в продолжении много экшена и взрывов, так что ему будет непросто. В эпизодах снова появятся Кузьма Котрелёв, Сергей Гилёв и Артём Кошман, а среди новичков — Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук и Игорь Черневич. В качестве камео в сериале предстанет Алексей Балабанов. Культового режиссера сыграл Сергей Карабань.

Смотрите этот сериал на START и на Кинопоиске в мультиподписке Яндекс Плюс с Амедиатекой и START.

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Что смотреть на витрине ТНТ

Премьера: 4 мая

Спин-офф «Универа», в котором покажут, как Эдуард Кузьмин (Виталий Гогунский) стал «пельменным королем». Во времена «Новой общаги» Кузя теряет надежду на руку и сердце Маши (Анна Хилькевич), поэтому уезжает в родное село Агаповка, где становится главой колхоза. О пути к успеху и насыщенной личной жизни он рассказывает, сидя перед камерой: о Кузе снимают фильм. Автор идеи — Антон Колбасов, работавший над «Папиными дочками», «Девушками с Макаровым» и «Интернами», а режиссер — Александр Назаров («Беляковы в отпуске»).

Премьера: май

Вероятно, самая масштабная комедия Марюса Вайсберга — с индийским колоритом и дуэтом Галустяна и Карибидиса. Популярные комики сыграли Рамаша и Шамара — разлученных в детстве братьев, которые выясняют обстоятельства смерти родителей. Расследование выводит их на виновника — главного мецената и покровителя города Хурмада. Съемки проходили в Мумбаи, Удайпуре и Джодхпуре. В актерском составе, помимо Карибидиса и Галустяна, задействованы Адила Рагимова, Артур Ваха, Сергей Рост, Людмила Артемьева и пул актеров из Индии.

«Королек моей любви» станет доступен для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

Российское авторское кино

Премьера: 1 мая

В плацкартном вагоне поезда Челябинск — Москва встречаются добродушный заводской работяга Гена (Куличков) и молодой кинорежиссер Санёк (Филипп Ершов). Первый спешит в отчий дом к умирающей бабке, второй — на московскую премьеру своего дебюта. После пары стаканов самогона Санёк на следующее утро оказывается на малой родине попутчика, пускаясь в судьбоносную деревенскую одиссею. Дебют Камилы Рамазановой, выпускницы Александра и Владимира Коттов во ВГИКе, наградили на фестивале «Окно в Европу» за актерский дуэт и «за искренность и человечность». «Начинаясь как задорное бадди-муви, драма со временем раздувается от философских размышлений среди неваляшек и надгробных плит, оборачиваясь в итоге чуть ли не реквиемом по исчезнувшему крестьянству», — писал Кинопоиск о картине про плюсы случайных знакомств.

«Встречные» станут доступны для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Премьера: 2 мая

Воцерковленная студентка биофака Света (Дарья Алыпова) отправляется на летнюю практику на станцию «Северная». Дома у девушки остался муж (Сергей Волков), готовящийся стать священником, а на станции ее встречает харизматичный научрук Павел Евгеньевич Рудин (Максим Севриновский). Рабочие отношения быстро перерастают в романтические. Спустя 10 лет бывшая однокурсница предлагает Свете выступить с обвинениями в харассменте против Рудина, чтобы поддержать других студенток ученого. Света, до сих пор влюбленная в ментора, оказывается не готова содействовать «отмене». На фестивале «Новое движение» дебют Сергея Овечко принес персональные призы режиссеру и исполнителям главных ролей. В основу сюжета лег реальный кейс домогательств на Беломорской биостанции МГУ. Редактор Кинопоиска Никита Демченко отметил, что в экранной фантазии на тему злоупотребления властью «можно увидеть как историю о стокгольмском синдроме и девушке, которая с большим трудом строит разрушенную когда-то жизнь, так и историю трагической, несложившейся любви».

«Северная станция» станет доступна для покупки в онлайн-кинотеатре Кинопоиска.

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Боевики и триллеры

Премьера: 7 мая

Загадочный стример-хейтер, скрывающий лицо под маской кровожадного кролика, устраивает провокации, втягивая в конфликт самых разных людей — от публичных фигур до обычных пользователей интернета. Постепенно онлайн-травля начинает влиять на судьбы героев, разрушая их отношения, карьеры и психику. Нравоучительный триллер Максима Боева, режиссера «За Палыча! 2». В актерском составе — множество известных лиц: Алексей Серебряков, Павел Деревянко, Любовь Аксёнова, Мария Аронова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Елена Подкаминская, Константин Крюков, Агния Дитковските, Андрей Смоляков, Анна Старшенбаум и Владимир Сычёв.

Премьера: 14 мая

Брутальный экшен от режиссера боевиков «Рэмбо: Последняя кровь» и «„Веселые“ каникулы» Адриана Грюнберга. Никки (Милла Йовович) — бывшая военная, оставившая позади жестокое прошлое ради дочери Хлои. Очнувшись на заброшенной фабрике, она узнаёт, что девочку похитили. В отчаянной гонке со временем Никки погружается в криминальный мир, пытаясь найти ребенка, пока за ней самой охотятся и полиция, и военные.

Анимация

Премьера: 1 мая

Два фильма-компиляции, собранные из первого сезона культового аниме-сериала студии MAPPA. Обещают эксклюзивные сцены и сеансы как в оригинале, так и в дубляже Flarrow Films. «Человек-бензопила» — это запредельно жестокая и циничная экранизация манги Тацуки Фудзимото, которая способна порадовать богатой мифологией и сюжетными поворотами. Дэндзи мечтает о простой жизни — поесть, поспать и обнять девушку. Но вместо этого он расплачивается за долги отца, убивая демонов по заказу якудза. Его напарник — милый демон Почита с бензопилой в голове. После смертельной схватки они сливаются в одно существо, и Дэндзи попадает в правительственный отряд по охоте на демонов. Новая жизнь — это шанс исполнить даже самые скромные мечты. Первый сезон мультсериала и его полнометражное продолжение «История Резе» можно посмотреть в онлайн-кинотеатре в мультиподписке Яндекс Плюс.

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Премьера: 1 мая

Экранизация популярного ранобэ Рё Сиракомэ, выходящего с 2015 года. Хадзимэ Нагумо — 17-летний школьник, увлеченный поп-культурой, которого гнобят сверстники. Когда весь его класс оказывается в параллельном мире, юноша надеется на свежий старт в знакомых фэнтези-реалиях. Только все получают мощные боевые способности, а он — дар преобразовывать твердые материалы, востребованные в кузнечном деле. Вдобавок во время рейда его предают и оставляют на дне ущелья, откуда Хадзимэ начинает путь наверх — в прямом и переносном смысле. Параллельно он встречает дружелюбных спутниц: принцессу вампиров, представительницу драконолюдей, девочку-крольчиху и не только. Созданием фантастического подросткового гарема занимаются студия White Fox («Врата Штейна»), asread. («Дневник будущего») и MOTHER («Дневник коалы»).

Премьера: 21 мая

После таинственной катастрофы мир разделился на два противоположных измерения: одних людей притягивает к земле, других — к небу. Патэма, отважная принцесса подземного народа, однажды оказывается «сверху» и чуть не падает в бездну. Ее спасает Эйдж — юноша с поверхности, где людям запрещено поднимать взгляд. Эта встреча меняет не только их судьбы, но и само представление о законах мира. Над аниме работали студия Purple Cow Studios Japan и режиссер Ясухиро Ёсиура.

Премьера: 2 мая

Новые эпизоды популярного мультсериала про защитников спокойствия Леди Баг и Супер-Кота. Шестой сезон показывает Париж после недавних потрясений: город приходит в себя, но спокойствие оказывается временным. Появляются новые угрозы, а старые тайны дают о себе знать. Маринетт и Адриан взрослеют, учатся справляться с последствиями своих решений и всё ближе подходят к правде друг о друге. Шоураннером проекта остается Томас Астрюк, чья карьера начиналась с раскадровок мультсериала «Дьяволик», а также фильмов «Васаби» и «Астерикс и Обеликс: Миссия „Клеопатра“».

Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан

Премьера: 1 мая

После того как Монгольская империя в XIV веке погрузила Центральную Азию в хаос, региону понадобился сильный лидер, способный восстановить порядок. Им стал закаленный в боях правитель Тамерлан, объединивший разрозненные земли. Масштабный исторический эпик с международным актерским составом, снятый на впечатляющих степных ландшафтах Узбекистана и Казахстана.

Премьера: 6 мая

Продолжение хитового роуд-муви из Кыргызстана о духовном поиске. На этот раз Адиль (Эмиль Эсеналиев), парень с доброй душой и интеллектом ребенка, и его смышленый девятилетний друг Самир отправляются в полное испытаний путешествие из Кыргызстана в Москву. В режиссерском кресле по-прежнему Руслан Акун («Каникулы off-line»). Актерский состав пополнили Павел Майков, Алексей Щербаков, Станислав Бондаренко и Омар Алибутаев.

Спорт

Матчи месяца в хоккее

Полуфинальные серии Кубка Гагарина идут прямо сейчас. «Ак Барс», «Металлург», «Авангард» и действующий чемпион «Локомотив» решают, кто сыграет в финале. Первый матч финальной серии состоится 11 мая — и не позднее 23 мая станет известен обладатель Кубка. Все матчи одного из самых напряженных спортивных турниров в мире можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

Матчи месяца в футболе

В последний месяц весны российским клубам остается сыграть три тура чемпионата. «Краснодару» и «Зениту» нужно за это время определить судьбу золотых медалей. И если преимущество действующего чемпиона в одно очко сохранится до заключительного 30-го тура, 17 мая можно будет увидеть две жаркие игры. Которые, как и остальные матчи дня, начнутся в одно время — 18:00 по Москве.

«Барселона» опережает «Реал» уже на 11 очков. Поэтому в мае все внимание в Испании будет приковано не к наиболее вероятному чемпионству каталонцев, а к «эль-класико» 10 мая. «Реал» постарается сделать заявление, счет в главном противостоянии мирового футбола в этом сезоне — 1:1.

Единоборства месяца

Майский календарь главного ММА-промоушена включает четыре турнира. 2 мая опасный нокаутер Карлос Пратес посетит австралийский Перт. В главном бою вечера бразилец встретится с бывшим чемпионом в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой.

10 мая — номерной UFC 328 в Ньюарке, где Хамзат Чимаев проведет защиту титула чемпиона в среднем весе в бою с Шоном Стриклендом. Александр Волков также выступит в главном карде, в предварительном бои проведут Роман Копылов и Байсангур Сусуркаев.

Арнольд Аллен и Мелкизаэл Коста возглавят турнир UFC Fight Night 17 мая в Энтерпрайзе. А 30 мая в Макао Сонг Ядон проведет рейтинговый поединок против бывшего чемпиона легчайшего веса Дейвесона Фигейредо. В этом же карде свои бои проведут россияне Сергей Павлович и Муслим Салихов. Все турниры можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире «Матч ТВ» и «Матч Боец», в записи они станут доступны пользователям с подпиской «Матч Максимум».

Автор: Михаил Моркин (@morkin)

Фото: Ксения Кондитерова, Донат Сорокин / ТАСС, Максим Константинов / ТАСС, Geoff Stellfox / Getty Images