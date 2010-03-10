«Майор Гром», «Встать на ноги» и еще 9 главных российских сериалов этой зимы

Кинопоиск подводит квартальные итоги российских сериальных новинок. Их смотрит автор Telegram-канала «Культовые русские сериалы» Иван Ковальчук и составляет персональный дайджест самого главного за сезон.
В подборке — 11 главных российских сериалов зимы 2026-го. Для вашего удобства мы разделили их на четыре смысловых блока. Цель этой подборки — помочь зрителям сориентироваться в многообразии российских шоу.
Чудесные превращения
Зимой 2026-го офисные клерки превращались в собак, заводчане — в мастеров маникюра, а водители троллейбусов — в настоящих мафиози.
«Кион»
Застенчивый бухгалтер Женя (Эльдар Калимулин) по уши влюблен в свою коллегу Алису (Виктория Агалакова), но не может признаться ей в чувствах. Однажды Женя получает шанс сблизиться с девушкой своей мечты, но, правда, совсем не так, как рассчитывал. Ведьма-начальница (Екатерина Климова) превращает бедолагу в джек-рассел-терьера и дарит Алисе на день рождения.
Из «Жеки Рассела» могла бы получиться милая короткометражка, но офисный фэнтези-ромком растянули аж на восемь эпизодов. За это время Жека успел подглядеть за хозяйкой во время переодевания, выбесить соседей лаем, научиться печатать и несколько раз напомнить зрителям, что у него лапки. Впрочем, из злободневного в сериале разве что антигероиня в лице начальницы — буквально корпоративная Баба-яга, отбирающая молодость у юных подчиненных.
СТС
Семён Бучин (Александр Робак) трудится мастером по росписи матрешек, но проигрывает конкуренцию высокотехнологичному станку и теряет работу. Теперь мужик с золотыми руками вынужден искать новый способ заработка. Он открывает маникюрный салон и попадает в мир ноготочков, женских разговоров и требовательных клиенток.
«Мистер Ноготь» выглядит как типичная телевизионная комедия с народным и непритязательным юмором и лайтовой фоновой музыкой. Но за комедийной историей о превращении обычного заводчанина в маникюрного мастера скрывается прогрессивное заявление о том, что все работы хороши, а стереотипы о женском и мужском ремесле должны остаться в прошлом. Комедию от СТС стоит уважать хотя бы за эту смелую мысль.
START, Wink
Без неожиданных превращений не обошлись и «Дети перемен» — один из ярчайших российских сериалов о 1990-х. Если в первом сезоне Флора, героиня Виктории Исаковой, работала водительницей троллейбуса и воспитывала троих сыновей, то во втором стала боссом преступной группировки. Изменились и отношения с детьми: средний (Макар Хлебников), пережив потерю возлюбленной, отстранился от родни, а старший (Слава Копейкин), угодив за решетку, и вовсе увидел в матери главного врага.
Впрочем, режиссерам Сергею Тарамаеву и Любови Львовой удалось сохранить основную фишку сериала даже в условиях кардинальных сюжетных переворотов. В отличие от реалистичных «Лихих», «Дети перемен» рассказывают о 1990-х не без доли юмора и остаются странной сказкой с кучей гротескных элементов. Отсюда и появление на экране Алексея Балабанова (Сергей Карабань), и превращение местного инженера Генриха (Сергей Гилёв) в копию Кашпировского. Для зрителей главное — принять правила этой временами неспешной игры. Если получится, причудливый мирок сериала явно затянет.
Питер FM
Со времен культового «Питер FM» прошло ровно 20 лет, а Санкт-Петербург остался важнейшей точкой на карте российского кино. Зимние сериалы вновь доказали этот тезис.
Кинопоиск
Расширенная версия фильма «Майор Гром: Игра», вышедшего в 2024 году. Российский коп-супергерой Игорь Гром (Тихон Жизневский) сражается с таинственным наемником по кличке Призрак (Дмитрий Чеботарёв) и оружейным магнатом Августом ван дер Хольтом (Матвей Лыков). Все это на фоне культурных сооружений, крыш и шавермных Санкт-Петербурга.
Сериальная версия «Майора Грома» получила много дополнительного контента — от подробных флешбэков и новых экшен-сцен до свежих персонажей вроде продавца шавермы в исполнении комика Расула Чабдарова. При этом сериал хочется сравнить с анекдотом, рассказанным дважды: интонации точнее, паузы там, где нужно, но зрителям, знакомым с полнометражкой, эффект неожиданности уже не испытать.
«Секс. До и после», 2-й сезон
Okko
Продолжение откровенного альманаха Дарьи Мороз. На этот раз герои новелл не связаны с неоновым баром из первого сезона. Местом действия становится Санкт-Петербург, жители которого ходят на свидания, влюбляются, ссорятся и (это обязательное условие) занимаются сексом.
Кое-что неизменно: сериал хочет быть честным и пикантным, однако ему не хватает остроумия. Вместо этого — сравнение секса с борщом как вершина сценарной мысли и удручающе прозаичный коитус в туалете самолета как решение всех проблем. Жаль, что на борту Moroz Airlines — авиакомпании, с помощью которой путешествуют герои «Секс. До и после», — все пошло наперекосяк.
Папа и дочь
Этой зимой о натянутых отношениях отцов и дочерей рассказывали сразу два российских сериала. Один — фантастический, а другой — драмедийный.
«Кион»
Бывший следак Сергей (Денис Шведов) возвращается в родное Тополево после отсидки в тюрьме и понимает, что на месте городка теперь располагается аномальная зона, скрытая от посторонних глаз. Если оказаться внутри резервации, выбраться из нее почти невозможно. Сергей не хочет мириться с суровой действительностью: его задача — вытащить из городка дочку (Полина Гухман) и бывшую жену (Екатерина Волкова).
Фантастическая драма, снятая по роману «Принцип четности», хочет быть необычной. Тут вам и закрытая зона с собственными правилами, и местные воротилы, и таинственные подпольные организации. С другой стороны, внутри закрытого города располагаются до боли привычные сюжеты о пропаже детей, коррумпированных копах и попытках наладить отношения с дочерью. Все это так банально, что кажется, будто в аномальную зону вместе с Денисом Шведовым просочилась и его любимая эстетика НТВ-драм. Остается радоваться кайфово-криповому танцу Полины Гухман и внезапному упоминанию «Поезда на Дарджилинг».
Okko
Вместе с Сергеем из «Резервации» тюрьму покинул и герой драмедийного «Встать на ноги» — бандит по кличке Старый (Гоша Куценко). Вернувшись домой, он встречает свою повзрослевшую дочь Олю (Мила Ершова), передвигающуюся на инвалидной коляске. Теперь матерому экс-заключенному предстоит наладить отношения с девушкой и стать полноценной частью изменившегося мира.
«Встать на ноги» можно хвалить за роскошный саундтрек, актерский перформанс Гоши Куценко и милейшие шутки о миндальном молоке. Но ключевая деталь сериала — то, как сюжет о перевоспитании одного и принятии остальных затрагивает тему инклюзивности. Символично, что проводниками по нашей хрупкой и нездоровой реальности для героя Куценко становятся не кто-нибудь, а именно персонажи с инвалидностью — от девушки, передвигающейся на коляске и мечтающей танцевать, до очаровательного бариста с синдромом Дауна (Антон Санкевич).
В женских руках
Главные героини зимы 2026-го — девушки. Они переезжали на Север, спасали раненых и сражались с наглыми коммунальщиками.
Premier
Светлану (Мария Лисовая), врача-трансплантолога с безусловным талантом, но синдромом отличницы, отправляют на Крайний Север после скандала при прохождении ординатуры. Там в вымышленном городке Заполярске расположился передовой медицинский центр. Теперь Светлане предстоит доказать свою состоятельность и ужиться с новыми коллегами: пьющим трансплантологом Максом (Пётр Фёдоров), строгим главврачом Сергеичем (Дмитрий Певцов) и комичной медсестрой Любой (Валентина Мазунина).
Мода на медицинские процедуралы кажется вечной. Но «Полная совместимость» старается выделяться из серой массы за счет избыточного нагромождения элементов — от шаманских штучек и любовного треугольника до выживания на заснеженных дорогах, выполненного в худших CGI-традициях «Челюскина». Правда, встроить все эти детали так, чтобы сериальный организм нормально функционировал, не удается. Вместо цельного произведения, пусть и простого, но дышащего, получаем холодное нечто, несовместимое с жизнью.
Okko
Тридцатилетняя Олеся (Надежда Лумпова) решает поучаствовать в психологическом марафоне «Карта желаний». С тех пор все деструктивные мечты Олеси начинают сбываться: местный загс сгорел дотла, дом девушки рухнул, а коллега по работе засунул степлер себе в задницу.
«Карта желаний» — комедия для фонового просмотра. Сериал рассказывает об инфомошенничестве и различных курсах, но даже здесь он далеко не первый. Были у нас и «Успешный» от Ильи Куликова, и полнометражный «Марафон желаний», вышедший еще 5 лет назад. От других проектов на ту же тему «Карта» отличается разве что фишкой с озвучкой мыслей главной героини, однако эта деталь кажется рудиментом. В итоге очередное доказательство, что новогодние каникулы и сильные сериальные премьеры — вещи, к сожалению, взаимоисключающие.
Wink
Второй сезон мелодраматического хита застает героев в зоне СВО. Перевоспитавшаяся мажорка Катя Орлова (Ника Здорик) ездит по Донбассу на раскрашенном автобусе, выступает с музыкальным коллективом «Ландыши» в поддержку российских военных и ищет своего возлюбленного — молодого лейтенанта танковых войск Лёху Данилина (Сергей Городничий). Очень скоро тот находится (правда, раненый и с ПТСР), и парочка отправляется на гражданку, где их отношения сталкиваются с новыми проблемами.
«Ландыши» отражают военную действительность и касаются темы СВО, но остаются мелодрамой, будто вырвавшейся из телевизора нулевых. Это незатейливая история любви, рассказанная в том числе с помощью простеньких романтических песен. Поражает не столько сочетание пугающего современного антуража с олдскульным движком, сколько оглушительный успех сериала. Онлайн-кинотеатр Wink уже отчитался, что количество просмотров мелодрамы перевалило за 200 миллионов. Видимо, отношения богачки и простого парня — тема, волнующая российских зрителей до сих пор. И неважно, где развивается этот роман — хоть в Москве 2000-х, хоть в Донбассе 2020-х.
START
Управляющая компания современного ЖК «Берег мечты» не справляется со своими обязанностями. В итоге на место управдома жилого комплекса назначают Любу (Ольга Кузьмина) — безработную, но инициативную мать-одиночку, которая решает всерьез взяться за обслуживание дома. Помощниками новоиспеченного коммунальщика становятся бездомный консьерж (Леонид Зябкин), молодой участковый (Иван Писоцкий) и соседка-неформалка (Ксения Федотова).
Иронично, что ситком о надоевших вопросах ЖКХ получился максимально несмотрибельным. Виной тому поверхностные сюжеты о вывозе мусора, раздражающий мокьюментари-формат и героиня Ольги Кузьминой — настолько позитивная и суетная, что даже отталкивает. Сериал словно стремится порадовать тех, кто с большим удовольствием заглядывает в домовой чат. Много ли среди нас таких?
Автор: Иван Ковальчук