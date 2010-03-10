«Майор Гром», «Встать на ноги» и еще 9 главных российских сериалов этой зимы

«Карта желаний» — комедия для фонового просмотра. Сериал рассказывает об инфомошенничестве и различных курсах, но даже здесь он далеко не первый. Были у нас и «Успешный» от Ильи Куликова, и полнометражный «Марафон желаний», вышедший еще 5 лет назад. От других проектов на ту же тему «Карта» отличается разве что фишкой с озвучкой мыслей главной героини, однако эта деталь кажется рудиментом. В итоге очередное доказательство, что новогодние каникулы и сильные сериальные премьеры — вещи, к сожалению, взаимоисключающие.