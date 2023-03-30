«Кино снимаешь не ты, а космос»: Сергей Тарамаев и Любовь Львова — о чертовщине 90-х и зрительских слезах

Сергей Тарамаев (1958) — актер, режиссер и сценарист. В 1984-м окончил ГИТИС (курс Петра Фоменко). В 90-х играл у Женовача в Театре на Малой Бронной, потом — в Мастерской Петра Фоменко. Тогда же начал сниматься в кино, в частности в «Мелком бесе» Досталя (Передонов) и в «Мусульманине» Хотиненко. В нулевых активно работал в сериалах и кино, например сыграл Кетшефа в «Обитаемом острове» Бондарчука. В 2012-м вместе с Любовью Львовой снял мелодраму «Зимний путь», вызвавшую негодование Минкульта и владельцев кинотеатров, а в 2015-м — «Метаморфозис», взбесивший уже инвестора-продюсера.

Любовь Львова (1984) — актриса, режиссер, сценаристка. Окончила музыкальную школу имени Гнесиных, ГИТИС (мастерская того же Фоменко), играла в «1612» Хотиненко и сериале «Достоевский». С 2012 года сама снимает кино.