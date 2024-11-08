«Дети перемен»: новый сериал авторов «Черной весны» про безумие 1990-х

На Start и Okko выходит сериал Любови Львовой и Сергея Тарамаева «Дети перемен». Это проект о простой постсоветской семье, по которой проходится катком лихое и веселое время экономического бума, свободы самовыражения и кризиса всего. О том, как выглядят столь волнующие всех 1990-е в версии самых угарных режиссеров нашей индустрии, рассказывает Василий Корецкий.

О чем это

У веселой и разговорчивой водительницы троллейбуса Флоры (Виктория Исакова) три сына от разных отцов. Старший Петя (Слава Копейкин) — от серьезного человека в наколках, отбывающего сейчас длительный срок (Александр Матросов). Средний Юра (Макар Хлебников) — от тихого инженера (Сергей Гилёв). Младший Руслан (Хетаг Хинчагов) — от обворожительного торговца турецкими сумочками с рынка (Руслан Братов). На дворе 1990-е, и водоворот нового времени затягивает в свою воронку всех героев. Петя, вступивший в бригаду авторитета Михалыча (довольно комичный персонаж Тимофея Трибунцева), активно мочит конкурентов под минималистичный курехинский синти-поп, но, кажется, начинает нервничать при виде крови. Руслан идет по стопам отца, делая первые шаги в бизнесе, пока что впаривая залежалый товар бюджетникам и сезонным рабочим под руководством ушлого коммивояжера, но уже проявляя инициативу и деловую сметку. Наконец, романтик Юра вдохновенно малюет афиши и примитивистские полотна под крышей местного ДК, куда к нему заходит попить чайку другой богемный юноша — веселый библиотекарь, синефил и поэт Родя (Лев Зулькарнаев), большой поклонник кино Пазолини и прозы Лимонова. А вскоре Юру настигает любовь к порочной владелице стрип-клуба «Лебедь» (Софья Лебедева), вотчины злого Михалыча. Судьбы братьев могли бы и разойтись, если бы их не завязал в трагический узел персонаж Кузьмы Котрелёва — слишком честный мент, лучший друг Юры, настолько серьезно копающий под бригаду Михалыча, что ему самому приходится пуститься в бега, отдав на хранение другу серьезнейшую улику.

Кто это сделал

Самые веселые повелители тьмы в нашем кино — дуэт Любови Львовой и Сергея Тарамаева. Когда-то они шокировали зрителей и собственных продюсеров надрывными патомелодрамами («Зимний путь», открывший нам актера Ткачука, и «Метаморфозис», явивший критикам таланты Егора Корешкова). Они не побоялись спуститься в подземелье «Фишера», вдохнули жизнь (и смерть) в уроки русской литературы, подарив нам дуэльный триллер «Черная весна», и вот теперь оглядываются на эпоху, которую пережили сами, снова делая сериал для Start, после успеха «Черной весны» давшего им карт-бланш. В касте сериала весь цвет российского кино, звезда на звезде. Ну или во всяком случае, так кажется — в руках Львовой и Тарамаева все актеры расцветают, пробуждаются и играют свои лучшие роли.

Как это снято

«Дети перемен» — портрет 1990-х, как если бы его хотели снять в 1990-е (но не могли). Приблизительный концептуальный аналог тут — «Москва» Зельдовича, самый конгениальный пока фильм о той эпохе, передающий правду не факта, но духа, атмосферы. Мы уверены, что герои сериала хотели бы видеть себя именно такими, какими их играет каст — многогранными, обаятельными даже в своем негодяйстве, отчасти списанными с персонажей популярных тогда фильмов и книг.

Реальность «Детей» вообще наполовину кинематографическая: тут клуб из Линча, там кафе из Кубрика; возможно, увлеченность героев Хлебникова и Зулькарнаева артхаусом из видеопроката еще не раз проявится в деталях сюжета и антуража. Виктория Исакова наконец-то оторвалась от прилипшего к ней ампула строгой госпожи и играет нормального живого человека, но этот человек явно смотрел «Брата» и «Берегись автомобиля». Лев Зулькарнаев смешно изображает типичного «сильвера» в безразмерном пальто (так в молодежной прессе 1990-х называли новую малоимущую богему, «серебряную молодежь»), но осведомленного не только о предыдущей работе актера (в «Цензоре» Лев играл самого Пушкина), но и о современной ему русской поэзии, например Бориса Рыжего. Разумеется раскадровки тут изысканнейшие, живописного качества, а саундтрек Игоря Вдовина кажется сборником полузабытых хитов 1990-х (идеальная стилизация под фирменный саунд эпохи). При этом Львова и Тарамаев не страдают занудным буквоедством и творчески переосмысляют наследие эпохи, остраняя наши привычные представления о ней неожиданными шутками: «Не плачь» Булановой вдруг начинает звучать как инди, а хулиганские наигрыши Курёхина соседствуют с современным синти-попом Наставшеса и Лубенникова.

Вердикт

По первым двум сериям трудно предположить, куда заведут героев и нас странные и опасные пути-дорожки, но наливающийся кровью пилот и искры безумия в глазах Копейкина обещают как минимум третьего «Крестного отца», а как максимум — русское «Лицо со шрамом». Возможно, не все герои тут погибнут, но все точно изменятся.

Автор: Василий Корецкий