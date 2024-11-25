«Талантливый человек может быть чистым»: Сергей Безруков — о Пушкине, «Плевако» и возвращении 1990-х

— По мне разве это заметно? Я же не ушел из кино. Могу себя ограничить, если, допустим, выпускаю спектакль. Своих артистов я люблю и жалею, понимаю, что им надо сниматься, и не могу, как мой кумир Георгий Александрович Товстоногов, закрыть их в репзале на полгода, репетировать. А потом еще на полгода, чтобы репетировать уже на сцене в декорациях. Такая роскошь нам непозволительна. Может, у Льва Абрамовича Додина так можно, у других мэтров. У нас в Губернском театре — нет. Артисты снимаются, хотя я прошу освободить несколько недель на выпуск постановки. Сам тоже продолжаю сниматься. Если надо, то нахожу время даже на «Спокойной ночи, малыши!». Это подарок моим детям, потому что они с удовольствием смотрят эту передачу, да и я вместе с ними. У меня, знаете, ностальгия, смешанная с отцовскими чувствами. Смотрю то, что сам помню с детства.