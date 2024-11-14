Кинопоиск
Интервью

Иван Макаревич — о режиссуре, аниме и своем сериале «Уроки китайского»

Обсудить0

В Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой (а после в эфире СТС) выходит первый оригинальный проект стриминга — шоу «Уроки китайского» о сыне известного ученого (Денис Никитин). По сюжету ему угрожает опасность, в связи с чем охранять парня нанимают бойкую и молчаливую китаянку Мэйлин (Александра Немчинова). Это сериальный дебют актера и музыканта Ивана Макаревича, который ранее пробовал себя лишь в короткой форме. В интервью Тимуру Алиеву он рассказал, какую роль сыграл в проекте, как на фильм повлияла эстетика аниме и смотрит ли российская киноиндустрия на Восток.

— «Уроки китайского» — первый совместный проект Амедиатеки и СТС. Расскажите, как случился этот коллаб? Кто к кому пришел — вы к продюсерам, или наоборот?

— На меня как на режиссера вышла компания Team Films в лице Теймура Джафарова и Екатерины Сычёвой, с которой я очень много лет работаю. Позвали режиссером, а потом соавтором сценария. В дальнейшем защищали мою кандидатуру перед Амедиатекой и СТС. Вот такая схема была.

— Несколько лет назад я видел ваш дебютный короткий метр, снятый вместе с культурным центром «ЗИЛ». Вам тогда пришло осознание «буду режиссером»?

— Да, это был фильм «Провал» в жанре мокьюментари. Мне кажется, осознание пришло чуть раньше. Где-то лет, может, шесть-семь назад мы с одним моим товарищем снимали небольшие клипы на свою музыку. Уже тогда я пробовал нащупать собственное видение. У меня есть бренд одежды, для которого я также снял короткий метр — Chipoodl Story. Все это аккуратные маленькие попытки режиссуры, а «Уроки китайского» — большой, полноценный, настоящий опыт.

— Главную роль в сериале играет молодой актер Денис Никитин. Как он оказался в проекте? Для большого дебюта продюсеры советуют брать звезду на первый план. Для вас это был, вероятно, некоторый риск?

— Большую часть карьеры я был на кастингах по другую сторону, поэтому не понаслышке знаю, что такое пробы. Плюс веду курс актерского мастерства в студии «Время театра», где разработал в каком-то смысле чутье. Теперь гораздо лучше понимаю, как быстро чекнуть актера, подходит он для той или иной роли. С кастингом «Уроков китайского» было интересно: и Денис, и Саша Немчинова (исполнительница роли китаянки Мэйлин. — Прим. ред.) попали в образы по психофизике, по тому, как я представлял их персонажей энергетически, эмоционально и эстетически.

Денис Никитин и Саша Немчинова на съемках шоу «Уроки китайского»

Считаю, что мы не прогадали. Очень здорово, когда на экране в главных ролях не всем привычные лица, которые так или иначе ассоциируются с какими-то запомнившимися образами, а абсолютно свежие актеры, за которыми интересно наблюдать, потому что ты их еще не знаешь. Зритель познакомится с ними с нуля, ничего не ожидая, после этого могут случиться какие-то классные сюрпризы. Зная, как работать с молодыми актерами, как что-то из них достать, где-то помочь, где-то подсказать, особого страха, как режиссер, я не испытывал. Да, вы правы, некоторый риск есть, но здесь он был, если угодно, приятный и, на мой взгляд, оправданный.

— Продолжая говорить об актерах, хотел остановиться на Александре Немчиновой. По сюжету она играет китаянку, у нее довольно необычный типаж. Как вы на нее вышли и почему не рассматривали собственно китайцев на эту роль?

— Тут был самый сложный кусочек кастинг-пазла. Героиня должна быть на базовом уровне китайской девушкой, но мне нужны были от нее анимешные мягкость и душевность. Я многое черпал из аниме, которого за всю жизнь посмотрел очень много. Хотелось, чтобы здесь это была не просто китайская наемница, которая круто дерется. Нужно было найти вот эту скрытую сердечность и невероятную теплоту глаз. На эту роль мы пробовали очень многих людей. Саша появилась уже под конец кастинга. Точно помню, что в первый раз, когда она пришла, все провожали ее одинаковым взглядом, в котором читалось: «Ну все, это 100-процентное попадание».

Саща Немчинова на съемках шоу «Уроки китайского»

Саша — невероятная актриса, у которой большое будущее. У нее актерское чутье: на очень тонких моментах она выдает то, что нужно для истории, у нее это на каком-то потрясающем уровне. Плюс она очень красивая, и у нее есть вот это… Да, в сериале не сразу считывается, что она китаянка, из-за нестандартной внешности, но у героини Саши есть эдакая анимешность, которая мне очень была нужна. Я безумно ею горжусь.

— Давайте поговорим о сценарии. В последнее время во многих отечественных сериалах очень много авторов. У сериала «Последний богатырь. Наследие» их, например, тринадцать. У «Уроков китайского», включая вас, пять сценаристов. Всегда интересно, как строится работа в такой авторской комнате. Кто-то пишет концепт, кто-то диалоги? У кого есть — если есть — право вето?

— Согласен, чем больше голов, тем сложнее прийти к некой золотой середине. В каком-то смысле на этом проекте мне очень повезло: до моего появления сценарий уже был написан. Я присоединился как соавтор. История в целом мне нравилась, я предложил поменять всего несколько концептуальных эпизодов. Ну и конечно, больше всего мне хотелось переписать диалоги. 95% диалогов в «Уроках китайского» написано в итоге мной.

Кадр со съемок шоу «Уроки китайского»

Дело в том, что я большой фанат разговорного кино, вырос на Джармуше. Когда в серии по 10 минут идет непрерывный диалог, от которого невозможно оторваться, хотя действия при этом минимум, — это всё от меня. Тут еще вот какая штука: я до сих пор не люблю это слово, но кино у нас вроде как молодежное. «Молодежь» — понятие, которое тянет за собой какую-то ерунду в голове. Я хотел, чтобы герои в сериале разговаривали по-настоящему, без всякой лишней литературщины или заигрывания в молодежь в духе «йоу, ребзя, рэп, камон».

Соавторство, конечно, очень интересный опыт. Если раньше я что-то писал или делал, то это была полностью моя история, от «а» до «я» придуманная. Здесь мне, условно говоря, дали некий…

— …сюжетный скелет?

— В некотором роде да, хотя звучит жутко. В общем, на этот скелет или, если угодно, каркас мы уже наращивали всякую красоту и делали это в той стилистике, в которой мне хотелось. Конечно, с другими авторами всегда очень трудно и даже страшно работать, особенно когда ты их не знаешь. Но в случае «Уроков китайского» все было, слава богу, на пользу проекту.

— Вы упомянули, что проект позиционируется как молодежный. При этом трем из пяти сценаристов «Уроков китайского» плюс-минус сорок. Не чувствуется ли здесь противоречие?

— Это как раз к разговору, кто за что отвечал. Незадолго до этого проекта я начал читать сценарные книжки. Помимо стилистики разговоров и визуального языка повествования, есть еще огромное количество важных вещей: структура, темп, актная система и т. д. Вот за это всё отвечали люди, которые являются мастодонтами в своей области. Я общаюсь с огромным количеством молодых людей, в частности со студентами, плюс живу в интернете и понимаю, как здесь все работает.

Кадр со съемок шоу «Уроки китайского»

Пусть мне уже 37, я не ношу кепку набок и не пытаюсь молодиться. Не было задачи изображать на экране рэперов-неудачников, сбежавших из рекламы шоколада. Нужно было показать их живыми и настоящими. Можно сказать, что за молодежность отвечал именно я — не только за диалоги, но и за их стиль одежды, и за музыку, которую они слушают. Впоследствии я стал и композитором «Уроков китайского».

— В последнее время азиатский тренд, если можно так сказать, набирает обороты. Вышла «Амура», события которой происходят в Японии, у вас «Уроки китайского» с персонажами из Китая. На книжном рынке растет спрос на азиатскую литературу. Кажется, российская киноиндустрия все больше поворачивается на Восток. Что вы об этом думаете?

— Тренд, безусловно, есть. Когда-то был упор на спортивное кино, когда-то — на истории об отцах и детях. Если совсем далеко пойдем, то вспомним популярные фильмы о том, как русские едут на Запад и добиваются там успехов. Интерес к азиатской культуре всегда был. У нас есть огромная фанатская база кей-попа. Когда мы презентовали сериал на «Фандом Фесте», я увидел, какое количество людей глубоко разбирается и в манге, и в аниме, и в азиатской музыке, и это сообщество только растет.

Может быть, у нас переплетаются какие-то индикаторы эмоций в душе с азиатами, может быть, нам просто близка их эстетика. Считаю, что расширение горизонтов — это очень круто. Единственное, за что я всегда переживаю, — это некая стереотипизация. Русских раньше всегда показывали через призму «медведь, водка, ушанка, балалайка». Если мы снимаем про японцев, то это всегда самураи, саке, базовая музыка и все в таком духе, а там же на самом деле все гораздо глубже и интереснее. В случае с «Уроками китайского» мне точно не хотелось врать. Когда я работал с музыкой и слышал, что предлагается тема, сыгранная на японских инструментах, сразу отказывался. Этого «базового» больше всего и не хотелось.

Кадр со съемок шоу «Уроки китайского»

У нас и дорамы смотрят тоннами, значит, есть что-то в этом такое, что привлекает россиян. Где-то мы пересекаемся — то ли в менталитете, то ли в душевных запросах. Если предполагать второй сезон «Уроков китайского», я бы, конечно, еще больше задружился с Китаем и пошел, быть может, еще глубже в ту сторону. Здорово, когда люди начинают познавать друг друга через призму культуры

— Хотел поговорить о вашем амплуа. Вы в первую очередь актер и музыкант. Но в последнее время пробуете много нового: и режиссура, и музыка для проектов Димы Ендальцева, и рэп в картине Григория Константинопольского «Гроза». Вы даже выступили художником по костюмам в сериале «Горемыки».

— Да-да, было такое.

— Что вам дает такой разнообразный опыт? Выходит, вы сейчас в публичном поле куда больше, чем просто актер?

— В кино я снимаюсь довольно выборочно. Я всегда хотел иметь в фильмографии что-то интересное: что бы ты ни включил, как минимум попадаешь на что-то необычное, когда актера изучаешь. С одеждой я, например, дружу всю жизнь: собирал тонну интересных вещей по секонд-хендам. В один момент понял, что я что-то да понимаю в цветовой культуре, в силуэтности и так далее.

Как вы верно подметили, мне хочется пробовать кино с разных сторон. Сейчас, например, мне стали очень интересны монтаж и монтажное искусство. Оказывается, это в каком-то смысле еще более важная штука, нежели режиссура. Из огромного набора картинок ты собираешь, условно говоря, комикс. Рэп у Гриши Константинопольского я читал с пониманием. У меня есть какой-то максимализм внутренний: если трогаешь какую-то культуру или ответвление, ты должен разбираться в ней, понимать трендовость, истоки и прочее.

Мне всегда казалось, что очень классно, когда судьба подкидывает какой-то момент, где нужно пробовать нечто новое, очень быстро и глубоко нырять и учиться. Потом все это тебе может пригодиться. Теперь я совершенно спокойно и, что немаловажно, с удовольствием могу поработать художником по костюмам, написать саундтрек и много чего еще. Я в принципе люблю все, что связано с искусством, и всегда врывался в такие штуки с энтузиазмом.

Кадр со съемок шоу «Уроки китайского»

— Вы несколько лет назад рассказывали, что мечтаете посотрудничать с Джимом Джармушем и Ларсом фон Триером. Сейчас эта мечта сохранилась? Делаете ли какие-то шаги по направлению к ее реализации?

— Сейчас какие-либо шаги для этого делать, конечно, сложно. (Смеется.) В целом у меня есть список, с кем бы хотелось поработать. На первом месте там, кстати, Хармони Корин — это мой самый любимый режиссер, я мечтаю с ним когда-нибудь что-то сделать. Мы с ним в каком-то смысле похожи. Человек тоже пробует разное: и музыкальные проекты запускает, и видеоигры любит, и книги писал, и фотоальбомы делал. Вот такой необычный, проявляется во всем, в чем ему хочется.

Мне кажется, что у любого актера есть набор людей, с которыми он мечтал бы поработать. Я очень хотел бы когда-нибудь оказаться в одной сцене с Маргарет Куолли, которую обожаю. Думаю, всякое бывает, нельзя терять веру. Вот, например, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов поработали с Шоном Бэйкером. Юра Колокольников снимается в Голливуде со времен «Игры престолов». На мой взгляд, судьба актера и его участие в разнообразных проектах довольно редко зависят от него самого.

Мы уже не в советском времени, когда ты должен был бегать по «Мосфильму», стучаться, показывать свои фотокарточки и говорить: «Если что, имейте меня в виду». Сейчас так уже не работает, есть индустрия кастинг-директоров, агентов и агентств. Если что-то у меня сложится — здорово, если нет, то я просто буду безвозмездно любить людей из моего списка до конца своих дней и восхищаться их творчеством.

— Кстати, возвращаясь к режиссерскому амплуа. У вас был еще сериал «Местный», пилот которого лежит на YouTube. Это какая-то спонтанная история или нам когда-нибудь ждать целого сезона?

— К сожалению, я не знаю, что будет дальше с этим сериалом. Его сделал Лёша Кикоть, шоураннер и автор сценария. Было безумно классно, потому что мне там доверились полностью. Это был эксперимент для всех — и операторски, и сценарно, и актерски, и стилистически. У нас очень крутой актерский состав был: Леонид ЯрмольникАня Михалкова, Серёжа ГодинНастя Талызина. С проектом, насколько я знаю, думают что делать. Если он вдруг воскреснет и мы продолжим, я бы с радостью им занялся. В принципе я очень люблю жанр мокьюментари, я вырос на сериале «Офис», что-то в таком духе я бы сделал. «Местный» это будет или нет — посмотрим.

— Как бы вы объяснили, почему обычному зрителю, который, например, ничего о проекте пока не читал и трейлера не видел, стоит обратить внимание на «Уроки китайского»?

— Если суперкоротко говорить, это молодежное драмеди с элементами экшена, которое получилось на удивление нежным. Обычно молодежная история — это нечто тяжелое, проблемное, конфликтное. Здесь же, пусть конфликтов в истории много, получилось безумно стильно и тепло. Это кино про живых ребят, за которыми хочется наблюдать. Кино, которое постоянно вызывает то улыбку, то слезы, но в то же время как будто обнимает тебя все время.

Автор: Тимур Алиев

Фото: ООО «А сериал»

Обсудить
Неудачливая семья пускает пыль в глаза своим успешным знакомым. Турецкие приключения с Сергеем Светлаковым
В главных ролях:Сергей Светлаков, Светлана Листова, Александр Новиков, Мария Горбань, Андрей Мерзликин, Маргарита Галич
Режиссер:Александр Назаров
Уже в подписке
Смотреть

Смотрите также

Вчера1
15 ноября5
14 ноября1
14 ноября5

Главное сегодня

Вчера7
Сегодня0
Вчера3
Сегодня0
Вчера4
Вчера5
Вчера9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации