Иван Макаревич — о режиссуре, аниме и своем сериале «Уроки китайского»

Может быть, у нас переплетаются какие-то индикаторы эмоций в душе с азиатами, может быть, нам просто близка их эстетика. Считаю, что расширение горизонтов — это очень круто. Единственное, за что я всегда переживаю, — это некая стереотипизация. Русских раньше всегда показывали через призму «медведь, водка, ушанка, балалайка». Если мы снимаем про японцев, то это всегда самураи, саке, базовая музыка и все в таком духе, а там же на самом деле все гораздо глубже и интереснее. В случае с «Уроками китайского» мне точно не хотелось врать. Когда я работал с музыкой и слышал, что предлагается тема, сыгранная на японских инструментах, сразу отказывался. Этого «базового» больше всего и не хотелось.