Денис Прытков, 30 лет, актер. Играл в «Капельнике» и «Шефе»

Сейчас слушаю очень много разной музыки и уже не так сильно трепещу перед знаменитостями, понимая, что они такие же люди, как все. В голове все встало на места после истории, рассказанной однокурсниками. Однажды они пришли на спектакль «Контрабас» с Хабенским и караулили Константина Юрьевича возле черного входа. Когда он вышел, парни попросили у него фотку и автограф, на что Хабенский ответил: «Ребята, ну вы чего? Ведь мы же коллеги». Последняя фраза во мне что-то поменяла. Пиетет и уважение к творцам остались, а желание мчать за ними на край света — уже нет. Нечто безрассудное теперь готов делать только ради близких.