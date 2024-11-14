«Министерство поп-культуры». Тарантино, «Веном» и шредер для плохих новостей — в новом шоу Кинопоиска

В онлайн-кинотеатре Кинопоиска и на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» вышло новое оригинальное шоу «Министерство поп-культуры». Это первый видеоподкаст Кинопоиска! В нем трое обаятельных ведущих — стендап-комик Сева Ловкачёв, блогер Алексей Луцай, журналистка Аля Александрова — обсуждают самое важное из мира кино, музыки и видеоигр, а заодно составляют резолюции, ставят печати и измельчают листы с плохими новостями в шредере (но ничего не запрещают!).
О чем
первый выпуск первое заседание?
Можно ли сравнить Юрия Быкова с Андреем Тарковским? За что Квентин Тарантино полюбил второго «Джокера»? И почему Педро Паскаль — крот?
А еще: «Аркейн», Достоевский, «Пингвин», «Веном», новый альбом The Cure и другие важнейшие поп-культурные новости и премьеры — все это обсуждают ведущие в видеоподкасте.
И кто же ведущие?
Сева Ловкачёв
Стендап-комик
В «Министерстве поп-культуры» занимает пост председателя гик-департамента
Люблю:
То, что «не для всех». Если музыка, то группы, о которых вы не слышали. Если кино, то Дэвид Линч. Если игра, то Disco Elisium и ни в коем случае не крестьянская FIFA.
Поп-культурные герои:
Клинт Иствуд, Дэвид Линч и домовенок Кузя.
Миссия в подкасте:
Найти баланс между снобизмом и искренним получением удовольствия от фильмов, музыки и игр.
Указы от Севы
- Запретить оборот «от слова „совсем“».
- Ввести штрафы за дискредитацию «Властелина колец».
- Сделать «Героев меча и магии 3» национальным видом спорта в России.
- Если на вопрос «Что слушаешь?» человек отвечает «Ой, да все подряд. Я меломан», то в таком случае последний обязан предъявить текущий плейлист для анализа.
Алексей Луцай
Блогер, видеоэссеист, автор YouTube-канала «Луцай»
В «Министерстве поп-культуры» занимает пост уполномоченного по правам геймеров
Люблю:
Назвал своего кота в честь Клинта Иствуда. После «Во все тяжкие» больно смотреть другие сериалы. Если в игре нельзя залезать через вентиляцию в чужие квартиры, как в Deus Ex, то зачем она вообще нужна?
Поп-культурные герои:
Дэвид Боуи, потому что он и есть воплощение правил поп-культуры.
Миссия в подкасте:
Доказать, что российское кино достойно внимания, и отвадить зрителей от того, чтобы смотреть фильмы про супергероев.
Указы от Алексея
- Запретить супергероике мимикрировать под классику кино.
- Послушать новый альбом The Cure и позвонить наконец своей бабушке, спросить, как она поживает.
- Обязать любого адепта логики в кино плакать вместе с Купером над «Интерстелларом».
- Поискать в Великобритании других актеров, кроме Криса Эванса, Тома Харди и Билла Найи.
Аля Александрова
Журналистка, редакторка «Афиша Daily»
В «Министерстве поп-культуры» занимает пост руководительницы комитета зумеров
Люблю:
Все, что делает Фиби Уоллер-Бридж, потому что она самая ироничная женщина в мире!
Поп-культурные герои:
Харли Квинн, потому что мне тоже нравятся клоуны.
Миссия в подкасте:
Репрезентировать женский зумерский взгляд на кино.
Указы от Али
- Посмотреть наконец-то какого-то другого артхаусного режиссера, кроме Тарковского.
- Всем девчонкам успешно пройти через свою Fleabag-эру.
- Пересматривать «500 дней лета» после каждого разбитого сердца.
- Не принимать субстанцию.
Фото: Оксана и Максим Первомай