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«Министерство поп-культуры». Тарантино, «Веном» и шредер для плохих новостей — в новом шоу Кинопоиска

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В онлайн-кинотеатре Кинопоиска и на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра» вышло новое оригинальное шоу «Министерство поп-культуры». Это первый видеоподкаст Кинопоиска! В нем трое обаятельных ведущих — стендап-комик Сева Ловкачёв, блогер Алексей Луцай, журналистка Аля Александрова — обсуждают самое важное из мира кино, музыки и видеоигр, а заодно составляют резолюции, ставят печати и измельчают листы с плохими новостями в шредере (но ничего не запрещают!).

О чем первый выпуск первое заседание?

Можно ли сравнить Юрия Быкова с Андреем Тарковским? За что Квентин Тарантино полюбил второго «Джокера»? И почему Педро Паскаль — крот?

А еще: «Аркейн», Достоевский, «Пингвин», «Веном», новый альбом The Cure и другие важнейшие поп-культурные новости и премьеры — все это обсуждают ведущие в видеоподкасте.

И кто же ведущие?

Сева Ловкачёв

Стендап-комик

В «Министерстве поп-культуры» занимает пост председателя гик-департамента

Люблю:

То, что «не для всех». Если музыка, то группы, о которых вы не слышали. Если кино, то Дэвид Линч. Если игра, то Disco Elisium и ни в коем случае не крестьянская FIFA.

Поп-культурные герои:

Клинт Иствуд, Дэвид Линч и домовенок Кузя.

Миссия в подкасте:

Найти баланс между снобизмом и искренним получением удовольствия от фильмов, музыки и игр.

Указы от Севы

  • Запретить оборот «от слова „совсем“».
  • Ввести штрафы за дискредитацию «Властелина колец».
  • Сделать «Героев меча и магии 3» национальным видом спорта в России.
  • Если на вопрос «Что слушаешь?» человек отвечает «Ой, да все подряд. Я меломан», то в таком случае последний обязан предъявить текущий плейлист для анализа.

Алексей Луцай

Блогер, видеоэссеист, автор YouTube-канала «Луцай»

В «Министерстве поп-культуры» занимает пост уполномоченного по правам геймеров

Люблю:

Назвал своего кота в честь Клинта Иствуда. После «Во все тяжкие» больно смотреть другие сериалы. Если в игре нельзя залезать через вентиляцию в чужие квартиры, как в Deus Ex, то зачем она вообще нужна?

Поп-культурные герои:

Дэвид Боуи, потому что он и есть воплощение правил поп-культуры.

Миссия в подкасте:

Доказать, что российское кино достойно внимания, и отвадить зрителей от того, чтобы смотреть фильмы про супергероев.

Указы от Алексея

  • Запретить супергероике мимикрировать под классику кино.
  • Послушать новый альбом The Cure и позвонить наконец своей бабушке, спросить, как она поживает.
  • Обязать любого адепта логики в кино плакать вместе с Купером над «Интерстелларом».
  • Поискать в Великобритании других актеров, кроме Криса Эванса, Тома Харди и Билла Найи.

Аля Александрова

Журналистка, редакторка «Афиша Daily»

В «Министерстве поп-культуры» занимает пост руководительницы комитета зумеров

Люблю:

Все, что делает Фиби Уоллер-Бридж, потому что она самая ироничная женщина в мире!

Поп-культурные герои:

Харли Квинн, потому что мне тоже нравятся клоуны.

Миссия в подкасте:

Репрезентировать женский зумерский взгляд на кино.

Указы от Али

  • Посмотреть наконец-то какого-то другого артхаусного режиссера, кроме Тарковского.
  • Всем девчонкам успешно пройти через свою Fleabag-эру.
  • Пересматривать «500 дней лета» после каждого разбитого сердца.
  • Не принимать субстанцию.

Фото: Оксана и Максим Первомай

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