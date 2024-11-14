«Министерство поп-культуры». Тарантино, «Веном» и шредер для плохих новостей — в новом шоу Кинопоиска

Алексей Луцай

Блогер, видеоэссеист, автор YouTube-канала «Луцай»

В «Министерстве поп-культуры» занимает пост уполномоченного по правам геймеров

Люблю:

Назвал своего кота в честь Клинта Иствуда. После «Во все тяжкие» больно смотреть другие сериалы. Если в игре нельзя залезать через вентиляцию в чужие квартиры, как в Deus Ex, то зачем она вообще нужна?

Поп-культурные герои:

Дэвид Боуи, потому что он и есть воплощение правил поп-культуры.

Миссия в подкасте:

Доказать, что российское кино достойно внимания, и отвадить зрителей от того, чтобы смотреть фильмы про супергероев.