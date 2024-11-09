Продолжаем выбирать кино на вечер вместе со звездами в развлекательном шоу «Я иду искать». Гостья нового выпуска — Ольга Малащенко, стендап-комик, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ. Ольга выбирает страну, жанр и год из случайного списка, и затем решает, что будет смотреть из предложенного. А параллельно рассказывает о своих любимых фильмах и сериалах, которые может пересматривать бесконечно, — от «Адвоката дьявола» до «Во все тяжкие», «Постучись в мою дверь» и «Триггера».