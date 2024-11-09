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Интервью

Видео«Я иду искать» с Ольгой Малащенко

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Продолжаем выбирать кино на вечер вместе со звездами в развлекательном шоу «Я иду искать». Гостья нового выпуска — Ольга Малащенко, стендап-комик, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ. Ольга выбирает страну, жанр и год из случайного списка, и затем решает, что будет смотреть из предложенного. А параллельно рассказывает о своих любимых фильмах и сериалах, которые может пересматривать бесконечно, — от «Адвоката дьявола» до «Во все тяжкие», «Постучись в мою дверь» и «Триггера».

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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В главных ролях:Влад Канопка, Владимир Зайцев, Николай Добрынин, Игорь Огурцов, Иван Мулин, Иван Жвакин, Егор Кирячок
Режиссер:Андрей Головков, Андрей Силкин
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