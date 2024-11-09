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Крупным планом

Подкаст«Веном». Супергеройская трилогия, которая не смогла

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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов после выхода фильма «Веном: Последний танец» обсуждают трилогию с Томом Харди и разбираются, как эта франшиза в очередной раз подтверждает, что супергероика переживает не лучшие времена. 

Всеволод Коршунов

Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»

Я получил какое-то невероятное удовольствие от просмотра первой части. Сила фильма в том, что он ориентируется не на высокие, а на низкие образцы, уверенно заходит на территорию треш-комедии и при этом остается легким и классным. И вот эта прививка чего-то детского очень полезна. Мне это напоминает экзерсисы Тайки Вайтити во вселенной Тора. В этом детсадовском юморе очень много энергии и дурачества, которое обезоруживает, потому что противопоставить ему нечего.

Даулет Жанайдаров

Киновед, ведущий подкаста «Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»

Первый фильм, который ты хвалишь, вышел как раз в 2018 году, когда супергеройское кино было на подъеме. В 2019 году миллиардные сборы были у любого фильма, который хоть как-то связан с людьми в костюмах и со сверхспособностями. На этом фоне Веном при формальном соответствии жанру выглядел очень смешным, ненапряжным и по-хорошему глупым. При этом использовался прием с раздвоением личности и очень классный юмор, вокруг этого построенный, без нагона супергеройской патетики. Первый «Веном» интересен именно тем, что он не пытался преуспеть в том, что модно, а шел по своему пути.

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Как вы относитесь к фильмам о Веноме?

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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