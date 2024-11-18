Елена Яковлева в шоколадном фонтане. Что творится на съемках второго «Чебурашки»

В фонтане шоколада под жарким солнцем лежит народная артистка Российской Федерации Елена Яковлева. Она в узком платье, на каблуках, на голове у нее шляпка диковинной конструкции. Откуда-то свыше голос режиссера Дмитрия Дьяченко командует: «Медленно вставайте!» Яковлева послушно поднимается.

Теперь я вижу: у нее и лицо в шоколаде, и волосы. К ней подходит Сергей Гармаш и с видом, полным участия, спрашивает: «Как вы?» Кажется, Яковлева сейчас ответит примерно как герой Тарантино, но не успевает — тот же голос командует «снято!».