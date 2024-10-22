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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают анимационную новинку «Дикий робот» и разбираются, что сообщает зрителю история о перестроившемся на человеческий лад роботе.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я в целом не против концепции «давайте жить дружно», тем более что в «Как приручить дракона» она прекрасно работала: почему бы драконам и викингам не сосуществовать? А здесь есть животные, запрограммированные эволюцией на агрессию как ключ к выживанию. И вдруг им нужно всем вместе бурю переждать, и они действительно прекращают друг друга есть. Внимание, вопрос: а чем они питаются? Эта утопическая социальная конструкция трещит по швам в том контексте животного мира, в котором она оказалась.
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
В «Мадагаскаре» эту проблему решили чуть более изящно, когда лев Алекс, которому нужно есть мясо, переходит на бессловесную рыбу, чтобы не есть своего друга — зебру Марти. Очевидно, что это одна из главных тем — жить дружно, несмотря на то что мы все разные и можем кого-то не любить. Но, чтобы выжить, нужно дружить, потому что сотрудничество и любовь — важный эволюционный скилл, как бы говорят нам создатели фильма. Очевидным образом они правы, потому что без коммуникации человеческая цивилизация невозможна.
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Способен ли ИИ быть гуманным?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов