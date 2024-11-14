Скетчи, пранки и говорящие овощи: из чего состоит «Луана» и как она рвет топы просмотров

Так, собственно, родилась Луана — розоволосая девочка-блогерша, каких в анимационном сегменте российского YouTube практически не существовало. К слову, густой и яркой шевелюры у героини на первых порах не было. Вместо нее — две косички, которые проще нарисовать. Все дело в том, что на момент создания первых роликов у Ларисы не было опыта ни в анимации, ни в озвучании. Девушка совмещала работу уборщицей с учебой и едва находила время на творчество. «Мы создавали ролики без отдыха и нормального сна. Это было тяжело, — рассказывает Агишева. — Но первые видео сейчас сложно пересматривать. Анимация хромает. Слышно, что озвучка деревянная. Поначалу было непросто раскрепоститься перед микрофоном, поймать правильные интонации, передать нужную эмоцию. На прорисовку героини уходил всего час, а на создание всей серии — порядка недели».