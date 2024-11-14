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Скетчи, пранки и говорящие овощи: из чего состоит «Луана» и как она рвет топы просмотров

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На Кинопоиске продолжают эксклюзивно выходить новые серии «Луаны» анимационного видеодневника девочки-подростка. Она делится с подписчиками жизой и рассказывает о приколах, которые устраивает вместе с говорящими овощами Картохой и Марко. Проект Ларисы и Михаила Агишевых наделал шороху: мгновенно полюбился подписчикам Плюса (средняя оценка — почти 9 баллов) и вошел в топ детского смотрения, обойдя «Машу и Медведя» и уступив только «Трем котам». Мы пообщались с создательницей «Луаны» и теперь отвечаем на главные вопросы: как обаятельная девочка с розовыми волосами появилась на свет и стала звездой YouTube, сколько времени уходит на производство одной серии и куда авторы намерены двигаться дальше.

Первые шаги

«Ребят, вы когда-нибудь слышали об имени Луана? Меня так зовут, но сейчас не об этом. Хочу поведать историю о том, как в первый раз поцеловалась», — с этих слов начинается первый эпизод «Луаны», выпущенный в 2019 году.

В каком-то смысле проект, придуманный Ларисой и Михаилом Агишевыми из Читы, — порождение YouTube. В конце 2010-х годов видеохостинг заполонили анимационные ролики с кликбейтными названиями вроде «Как меня заперли в школе» или «Как меня хотели посадить в тюрьму». Их авторы — блогеры, рассказывающие реальные и (или) выдуманные истории из жизни с помощью рисованных персонажей. «Герой, как правило, стоял у стеночки и вещал о чем-нибудь необычном, забавном или наболевшем. Например, о том, как его достали соседи, — вспоминает Лариса Агишева. — Истории эти сопровождались анимационными скетчами. Направление очень активно развивалось, и мы с молодым человеком Мишей решили попробовать себя на этой территории».

Так, собственно, родилась Луана — розоволосая девочка-блогерша, каких в анимационном сегменте российского YouTube практически не существовало. К слову, густой и яркой шевелюры у героини на первых порах не было. Вместо нее — две косички, которые проще нарисовать. Все дело в том, что на момент создания первых роликов у Ларисы не было опыта ни в анимации, ни в озвучании. Девушка совмещала работу уборщицей с учебой и едва находила время на творчество. «Мы создавали ролики без отдыха и нормального сна. Это было тяжело, — рассказывает Агишева. — Но первые видео сейчас сложно пересматривать. Анимация хромает. Слышно, что озвучка деревянная. Поначалу было непросто раскрепоститься перед микрофоном, поймать правильные интонации, передать нужную эмоцию. На прорисовку героини уходил всего час, а на создание всей серии — порядка недели».

Как выглядела самая первая серия

С годами ситуация начала меняться. Канал окреп и достиг отметки в 250 000 подписчиков, а сами Агишевы оставили институт, другие работы и Читу, решив все время посвятить анимации. И хотя ролики по-прежнему создаются дома, а не в каком-то специальном офисе, подход к работе изменился. Теперь на проработку одного персонажа может уйти пять-шесть часов. В ряде случаев даже день, ведь нужно построить героя в разных плоскостях, оценить, как он будет смотреться, подобрать гармоничные цвета.

Команда, трудящаяся над «Луаной», выросла до четырех человек. Самые первые эпизоды Лариса отрисовывала в одиночку, но через два года к ней присоединился художник Мирослав Слюсарь, который по сей день занимается фонами. «С Мирославом мы знакомы давно. У него тоже был канал с мультфильмами, и со временем он предложил нам помощь. Все это вылилось в плодотворное сотрудничество», — вспоминает режиссер. Еще позже появился второй аниматор: «Когда решили увеличивать хронометраж роликов, пришлось искать людей. Создали вакансию. Долго вели поиск, отсеивали кандидатов и остановились в итоге на Регине Алеевой, которая здорово справляется».

Сейчас на создание одного видео уходит порядка двух-трех недель, и в планах у авторов очередное расширение штата, чтобы делать больше контента и увеличивать длину роликов. Не отрицают они и возможность создания полного метра. И хотя конкретики пока нет, идею Лариса уже разрабатывает. «Мы активно ищем сценаристов, но подходящих кандидатов немного. Всё из-за того, что Луана не типичная мультяшка, а полноценный блогер со своей душой и характером. Она вдохновлена нашей с Мишей жизнью, отчасти является автопортретом. Поэтому нащупать нужную нам подачу сторонним авторам удается не так часто», — подчеркивает Агишева.

Картоха и Марко: история персонажей

Сперва Луана рассказывала истории, которые происходили с Ларисой и Михаилом. Когда канал начал стремительно развиваться, создатели быстро смекнули, что стоит добавить и другие рубрики. «Идея для YouTube очень важна. Для продвижения важно следить за трендами, делать яркие превью, эффектные названия и так далее», — поясняет режиссер.

Отсюда скетчи-челленджи, которые особенно сильно полюбились подписчикам. В них бытовые, понятные зрителю коллизии подаются с юмором и время от времени с изрядной долей безумств. Например, в серии «Первый класс против одиннадцатого» можно увидеть типичную российскую школу со всеми ее «выйди и зайди нормально» и «лесом рук», а в эпизоде «Подчиняюсь младшей сестре 24 часа» — извечный поколенческий конфликт, универсальный для любой страны.

Помимо пранков и челленджей, на канале была рубрика «Эксперименты», которая также была популярна в интернете. Аниматоры раскрывали перед зрителями любопытные факты об устройстве мультивселенных, вреде курения или, например, о тайнах морских глубин, заключая своих героев в непредсказуемые ситуации. «Мы решили попробовать нечто похожее, — делится Агишева. — Луана начала проверять самые безумные теории: съедала 1000 килограммов мороженого или, скажем, не чистила зубы 10 лет. Но девочке нужен был помощник. Так возник Картоха, чей образ вдохновлен миньонами. Нам тоже хотелось желтого и одноглазого героя. Поначалу он просто ходил рядом и подавал предметы, но впоследствии обрел голос, одежду и, наконец, имя. Картоха быстро полюбился детям, потому что он верный друг и веселый компаньон».

Но на клубне с одним глазом все не закончилось. Позднее в компании возник еще один антропоморфный овощ — морковь по имени Марко. А среди второстепенных персонажей, которых в сериале пока не так много, есть школьная учительница Злюка Злюковна, мама Луаны и ее французский бульдог Одуванчик. «На создание новых героев уходит больше всего времени, — поясняет Лариса. — Над образом того же Одуванчика мы долго размышляли. Придумывали, как он будет выглядеть и звучать, какую одежду будет носить. Остановились в итоге на майке и шортиках».

И хотя количество серий «Луаны» уже давно перевалило за сотню, дефицита новых историй Лариса Агишева не боится. «Мы не придерживаемся строгого реализма, поэтому в роликах может происходить все что угодно. Ради одной серии можно уменьшить всех наших персонажей, для другой — превратить, например, в животных. Историй из жизни, конечно, стало поменьше, но ведь со временем появляются новые. Не думаю, что этот источник когда-то иссякнет полностью», — поясняет режиссер.

«Ура, Луана, ты в телевизоре!»

Авторы «Луаны» работают на конкретную аудиторию, их зритель — ребенок в возрасте от 7 до 14 лет. Главная цель — развлечь. «Хочется, чтобы дети, устав в школе, могли прийти домой, включить новое видео Луаны, посмеяться и отдохнуть. Но сейчас мы стараемся делать наши сценарии чуть сложнее, поэтому ролики могут привлечь и взрослых. Они, кстати, нам иногда пишут о том, как их дети любят Луану», — говорит режиссер.

Пишут, впрочем, не только родители. Юные фанаты Луаны (их, кстати, зовут луанчиками), которые с интересом ждут новые серии, регулярно интересуются, как у нее дела. «Мы еще не успели объявить о релизе на Кинопоиске, а ребята, увидевшие сериал в онлайн-кинотеатре, уже написали в комментариях: „Ура, Луана, ты в телевизоре!“» — делится радостью Лариса.

Выход сериала на Кинопоиске случился вовремя, так как после «замедления» YouTube часть аудитории ушла и просмотры начали падать — самые маленькие зрители пока не очень понимают, как включать VPN. Впрочем, тревогу авторы еще не бьют. Они по-прежнему остаются обладателями серебряной и золотой кнопок YouTube, а также владельцами крупнейшего анимационного канала в СНГ (число фолловеров подбирается к 9 миллионам), позволяющего им зарабатывать. К тому же Агишевы хорошо знают аудиторию и не боятся пробовать новые форматы. Те же шортсы приносят новых подписчиков и вдохновляют на творчество. Луанчики берут аудиодорожку из коротких юмористических роликов и накладывают на свои видео, прямо как в TikTok.

Шортсами фанатское творчество не ограничивается. Проект вдохновил многих подписчиков на создание каналов. Они регулярно присылают свои мультфильмы, в том числе с участием Луаны, делятся артами и поделками. Одни рисуют героев фломастерами и красками, другие лепят из пластилина.

Делать свою героиню старше авторы «Луаны» пока не планируют. «Наша аудитория постоянно обновляется, — поясняет Агишева. — Как только одни ребята подрастают, им на смену приходят другие. Иногда любопытно пообщаться с подросшими подписчиками. Одна девочка меня однажды благодарила за детство, рассказывала, как выросла на нашем контенте и как теперь включает его младшему брату».

Если у вас остались вопросы к Луане, то приглашаем послушать ее подкаст! О своей жизни она в формате аудио рассказывает эксклюзивно в Яндекс Музыке.

Автор: Никита Демченко

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