Как стать актером в 40 лет? Мы поговорили с Кареном Карагуляном — Торосом из «Аноры» и талисманом Шона Бэйкера

— До 18 лет я жил в Ереване. Потом поступил в институт на экономику и организацию сельского хозяйства, хотя готовился в медицинский. 1987 год, тогда уже все начало разваливаться, и поменялись экзамены. Ну, надо было куда-то поступать. Я учил биологию и математику — с таким набором подходило только это направление. Еще в этом же году вышел закон, что из институтов забирают в армию. И меня забрали, служил я под Питером. Потом через два года приехал домой, в Ереван, и сразу после этого переехал в Америку.