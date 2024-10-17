Как стать актером в 40 лет? Мы поговорили с Кареном Карагуляном — Торосом из «Аноры» и талисманом Шона Бэйкера

«Анора» — это история, в которой сын русского олигарха Ваня (Марк Эйдельштейн) берет в жены секс-работницу (Майки Мэдисон). И теперь пестрой группе разрула — армянам Торосу (Карен Карагулян) и Гарнику (Ваче Товмасян) вместе с тихим гопником Игорем (Юра Борисов) — надо аннулировать брак. Если русские и американские персонажи тут — проводники драмы и комедии, то душой фильма оказались армяне, которые делают «Анору» по-человечески теплой. Более того, Карен Карагулян стал для Шона Бэйкера кем-то вроде актера-талисмана (как Леонов у Данелии), снявшись во всех работах режиссера. Карагуляну в Нью-Йорк позвонила Лиза Кузнецова — редактор Кинопоиска с фамилией Тер-Ованесян по маме, — чтобы обсудить его биографию от торговли коврами до каннской дорожки, неожиданный успех «Аноры» и стереотипы в изображении армян.
Из Еревана — в Нью-Йорк
Фильм Шона Бэйкера впервые с «Москвы на Гудзоне» (1984) и «Маленькой Одессы» (1994) уделяет столько внимание Брайтон-Бич — району, где с середины 1970-х селится эмиграция из Советского Союза. Карена Карагуляна можно назвать олицетворением перестроечной эмигрантской волны. В статье в The New Yorker он рассказывал, что приехал в Америку с 200 долларами в кармане и пятью банками икры.
— Я пересматривала ваше интервью с Нью-Йоркского кинофестиваля, вы там называете Нью-Йорк уже родным городом. А расскажите о жизни до эмиграции.
— До 18 лет я жил в Ереване. Потом поступил в институт на экономику и организацию сельского хозяйства, хотя готовился в медицинский. 1987 год, тогда уже все начало разваливаться, и поменялись экзамены. Ну, надо было куда-то поступать. Я учил биологию и математику — с таким набором подходило только это направление. Еще в этом же году вышел закон, что из институтов забирают в армию. И меня забрали, служил я под Питером. Потом через два года приехал домой, в Ереван, и сразу после этого переехал в Америку.
— Сразу на Брайтон-Бич?
— Я там не жил, для меня это было, скорее, местом для развлечения. Мы туда в рестораны ездили, на пляж. В то время все вновь прибывшие русскоговорящие приезжали на Брайтон-Бич, чтобы понять, что к чему, как, куда идти, что делать. Я тоже был почти один, когда приехал в Нью-Йорк, и как раз поехал на Брайтон-Бич продавать банки с черной икрой. А рядом кто-то стоял продавал утюг, кто-то — фотоаппарат. Все из Советского Союза.
Когда я только приехал, то не собирался здесь оставаться, просто так получилось. А Брайтон был тогда чуть другой — более колоритный, интересный, что ли. Сейчас его шарм исчезает. Там был магазин «Санкт-Петербург», где я всю жизнь покупал книги, а сейчас там банк. Был ресторан «Националь», куда мы всегда ходили на динеры, на пати, а сейчас там молл. В общем, все меняется, все американизируется, там уже другие люди.
— Уходит эпоха. А как вы попали в кино?
— Это случайно вышло. В середине 1990-х я познакомился с ребятами из Нью-Йоркской киношколы, мой друг был однокурсником Шона Бэйкера. Друг попросил сняться в его учебном фильме, я там играл пакистанца, бегал куда-то в национальной одежде. И этот фильм занял первое место в киношколе. Шон над ним тоже работал то ли продюсером, то ли эдитором, уже не помню.
А потом Шон попросил сняться в его фильме Four Letter Words в 1995 году. У меня была крошечная роль продавца на заправке, но Бэйкер потом говорил, что это его любимая сцена, и поэтому он начал писать роли для меня во всех своих фильмах.
— Ангелина Никонова, режиссер фильма «Велкам хом» рассказывала, что вы, как и ваш герой, тоже поначалу продавали персидские ковры. А что еще в «Велкам хом» автобиографично?
— Ангелина, кстати, тоже училась в Нью-Йорке, я снимался в ее короткометражке.
«Велкам хом» мы писали с ней вместе. Многое я брал из своей жизни: у меня тоже на тот момент было трое детей, я продавал ковры. И тут актерская карьера обрушилась на меня. Одна сторона жизни была с фестивалями, наградами, ковровыми дорожками, а вторая — дом, быт, дети, ковры эти… Там даже есть один эпизод, когда герой привозит с фестиваля статуэтку, а жена подпирает ей крышку сковородки. Такое у меня тоже было.
Вообще, когда я в первый раз подумал, что обязательно стану актером, мне уже было 40 лет. А в Нью-Йорке содержать семью с тремя детьми актерством нелегко. То есть не то что нелегко — невозможно. Потому что нужно все время бегать на аудишены, получать много отказов. Поэтому у меня была интересная судьба в этом отношении.
Талисман Шона Бэйкера
Дружба с Бэйкером переросла в творческий союз: Карен снимался во всех восьми полных метрах режиссера, а в «Мандарине» был продюсером. Даже в четырехминутном рекламном ролике бренда Khaite, который снял Шон, появляется Карен в верблюжьем пальто, похожем на то, что носит Торос. Кстати, на этот Хеллоуин кто-то даже наряжался Торосом — увидели в Instagram Карена.
— Помните момент, как вы поняли, что родственные души с Шоном?
— Шон — ходячая энциклопедия фильмов. Он ест фильмы, думает фильмами, дышит фильмами. Ты можешь спросить, смотрел ли он кино какого-нибудь монгольского режиссера, и он ответит «да». Помню, когда мы в первый раз встретились, он спросил какой мой любимый фильм. Мне тогда очень нравился «Однажды в Америке». Выяснилось, что и у него это любимый фильм. Так мы и начали дружить, а уже позже стали думать насчет того, чтобы вместе снимать кино.
— Было ощущение, что это сотрудничество надолго?
— Это чувствовалось. Например, про «Принца Бродвея» мы долго разговаривали. Шон хотел сделать кино, где я играю хозяина магазина. И мы долго думали, какой это магазин. Ковровый? В конце концов он придумал эту историю с сумками, и так случился «Принц Бродвея». Это был 2007–2008 годы, большое кино, у меня одна из главных ролей. И только после «Принца» я начал более-менее серьезно относиться к актерству, потому что у фильма был большой фестивальный успех. Мы ездили с ним в Бразилию, в Италию, Канаду, даже в Ереван.
Когда все чуть затихло, я поехать повидать Шона на Манхэттен и спросил: «Ну а что теперь будем делать?» Предложил ему снять историю про Брайтон-Бич на основе случая, произошедшего с моим двоюродным братом. Вышла гангстерская пацанская история под названием «Икра» — ничего общего с «Анорой».
Спустя два года мы дописали сценарий и стали искать деньги. Там была роль армянина, которого должен был играть я, а на другую роль рассматривали Алексея Серебрякова. Продюсеры говорили, что им в принципе нравится сценарий, но в главных ролях должны быть звезды — Том Харди или Брэд Питт. А Шон уважает аутентичность, поэтому он отказался: «Это не то кино, которое я хочу снимать». В общем, не получилось с этой историей. И вот когда я уже перестал думать об этом, Шон написал «Анору». Это один из лучших сценариев, которые я читал.
«Анора» как репка
Актеры в «Анору» собирались по принципу сказки про репку: один посоветовал другого, а тот — третьего. Например, Марка Эйдельштейна порекомендовал на роль Вани Юра Борисов. Марк рассказывал, что на запись проб у него оставалось два часа, и он хотел найти дорогие шмотки, какие полагается носить его герою. Найти в итоге не успел — записал пробы голым.
— Вы с Шоном работаете в паре. А в чем помогали в «Аноре»?
— Имена придумать, пройтись по Бруклину, найти локации, диалоги на русском и армянском посмотреть, с актерами помочь. Например, мы с первого фильма хотели поработать с Алексеем Серебряковым, а выйти на него помогла Даша Екамасова.
— Как все связано! А с Дашей вы как познакомились?
— Мне как-то позвонила Ольга Дыховичная, с которой мы играли в «Велкам хом», сказала, что в Нью-Йорк со спектаклем приезжает ее подруга, сходи. И я пошел, они на Манхэттене играли — так познакомились. Она потом приезжала в Нью-Йорк, мы иногда встречались, держали контакт. И когда мы начали «Анору», я связался с Дашей и попросил достать контакт Серебрякова. Потом Даша попросила тоже попробоваться в «Анору» и прошла.
— Ведь Ваче Товмасяна — Гарника в фильме — тоже вы привели. У него есть классный рассказ про это: он узнал, что вы его порекомендовали, нашел от вас непрочитанное сообщение пятилетней давности, где вы хвалили его стендап. Смутился и ответил в духе: «Ой, только увидел, спасибо».
— Да, я ему давно писал. Мы вообще все сблизились после «Аноры», дружим с Ваче, с Марком, с Юрой. Можем сесть в одну комнату и часами разговаривать, смеяться.
— Шон утвердил Юру Борисова еще до того, как написал сценарий, после «Купе номер 6». А вам он что рассказывал про него?
— Когда Шон прислал мне текст, то сразу рассказал про Юру. Я его не знал, мы созвонились в зуме. Потом Юра приехал, мы вместе — я, Шон, Юра, Сэми (Саманта Куан, продюсер и жена Шона Бэйкера. — Прим. ред.) — пошли на Брайтон-Бич, поели в Tatiana Grill. А Юра потом Марка порекомендовал.
Канны
В фильме «Велкам хом» героя Карена, который приходит на пробы, сравнивают с Робертом Де Ниро и Аль Пачино в молодости (хотя сам он кумиром называет Фрунзика Мкртчяна).
— Я помню, как смотрела видео с овациями после показа и чуть не плакала. А вы что в тот момент чувствовали?
— Тоже помню, как немножко слезы на глаза наворачивались, когда камера на меня повернулась. Я вообще «Анору» видел полностью всего один раз — тогда в Каннах (не считая того, когда я помогал с субтитрами). И пока что я хочу сохранить в себе эти воспоминания, связанные с тем залом, экспириенсом, энергетикой, волнением. Это трудно описать, подобрать слова. У меня этот фильм был в голове почти 15 лет. Мы прошли длинный путь, сняли фильм, и теперь его показывают в Каннах.
Мы гуляли по улицам, по набережной Круазетт, многие подходили, говорили комплименты. Это, конечно, нравилось, но я вообще не думал, что мы можем выиграть. И вот когда мы пошли на церемонию закрытия, нам сказали, что мы выиграем. «Мы не знаем, что вы выиграете. Просто приготовьтесь, нужно произнести речь».
— Это организаторы сказали?
— Да. И до «Золотой пальмовой ветви» там шесть других номинаций. Объявляют первые: сценарий — нам не дают, лучший режиссер — тоже не мы. Сердце мое все ниже. Лучший актер и актриса — снова не мы. Сердце вообще уже в пятках. Шесть номинаций объявили. Перед вручением ветви меняется свет, выходят Фрэнсис Форд Коппола и Джордж Лукас. Я посмотрел на Шона, он — на меня. Одна часть меня поняла, что должны вручить нам. Вторая думала, что такого не может быть. Скорее, цунами накроет зал. Потому что за последние 13 лет американский фильм не выигрывал.
Но все-таки сказали: «Анора». Мне потом Шон признавался, что даже в самых сладких снах об этом не думал.
— А какой отзыв об «Аноре» вам больше всего запомнился?
— Мне пишут из Бельгии, из Франции, из Бразилии. Много благодарностей, я провожу в Instagram намного больше времени, чем хочу. (Смеется.) Но я стараюсь благодарить поклонников за их внимание. Больше всего меня тронуло, когда один русский критик написал, что таким актером, как я, мог бы гордиться «Арменфильм» в свои золотые годы.
— Это кинокритик Кинопоиска! Станислав Зельвенский.
— Мне сказали, что он один из лучших кинокритиков России. Заскринили этот фрагмент и прислали. Для меня это очень ценно, потому что я вырос на «Мимино», это мой самый-самый любимый фильм.
И после такого отзыва я почувствовал, что могу стоять не на одной полке, но поближе к Фрунзику Мкртчяну.
— Есть и те, кому не понравилось стереотипное изображение армян в «Аноре». Как вам кажется, насколько оправданны такие претензии? В Армении фильм даже не вышел в прокат.
— Пока не сталкивался с такой реакцией, но, наверное, она оправданна. Я давно не живу в Армении. Может, есть такое. Время придет… Подумаю в этом направлении больше, пока трудно сказать.
Экскурсия по Брайтон-Бич
География съемок в «Аноре» играет важную роль. Лужковского вида дом, где живет Ваня, был построен по заказу олигарха Василия Анисимова. Бэйкер нашел его, загуглив «самый богатый особняк на Брайтон-Бич». В нем стены обтянуты желтой кожей и мраморный пол с подогревом. Режиссер так нервничал, что съемочная группа могла что-то повредить, что попросил команду ходить в носках, без обуви.
— Вернемся к теме Брайтона. Все места, где проходили съемки, неслучайные…
— Tatiana Grill — один из самых старых ресторанов на Брайтон-Бич. Кстати, там никто не знал, что мы кино снимаем, кроме хозяина. Я захожу, беру микрофон, спрашиваю про пропавшего парня. Мы делаем первый дубль, я то же самое повторяю для второго. Посетители уже начинают злиться: «Мы же сказали, что не видели этого ребенка!» Шон просит сделать третий дубль — я все снова повторяю. А там отдыхали грузины за столом, и они уже наезжают на меня.
Шон говорит: «Давай четвертый для надежности». И Ваче ему отвечает, что если делаем четвертый дубль, то нужно готовиться к драке. В итоге остановились на трех...
— Хорошо, что обошлось. А магазин сладостей же тоже легендарный?
— Там пожилой актер — настоящий сотрудник этого магазина, он 40 лет там работает, его все знают. Мы просто туда зашли, познакомились с ним и рассказали об «Аноре». Это фишка Шона, он любит работать с такими людьми. Сам магазин подальше, уже на Кони-Айленде. А помните сцену в церкви?
— Откуда сбегает Торос во время крещения?
— Да, это армянская церковь в Нью-Йорке. Я в ней же своих детей крестил, плюс у троих детей я был крестным папой. Прямо в этой же церкви, в этом же углу и в этой же накидке.
Еще, если вы обратили внимание, там во многих сценах нью-йоркское метро на фоне. Например, когда я забираю машину с эвакуатора. Шон требовал от нас высокого качества работы и тут поставил такую задачу: «Нужно зайти в эту сцену на армянском, вырулить на русском и выйти на английском. И чтобы во время всего этого сзади поезд проезжал».
Про «Оскар» и новые горизонты
Американские индустриальные издания публикуют прогнозы на «Оскары» — на «Анору» в нескольких номинациях, в том числе на Юру Борисова в «Актерах второго плана». Ставят и Variety, и The Hollywood Reporter. На портале Gold Derby, где делают прогнозы по «Оскару», картина на первом месте в категории «Лучший фильм», а Шон Бэйкер — на втором как лучший режиссер (на первом — Брэйди Корбет, автор «Бруталиста»).
— Для меня «Анора» — фильм года, с нетерпением жду наградной сезон. А что вы думаете про потенциальный «Оскар», номинантов на который объявят 17 января? «Анора» в списке фаворитов.
— Когда мы снимали, об этом не думали. То, что идут обсуждения, конечно, большой бонус. Они увеличивают количество людей, которые посмотрят фильм. И плюс я хочу, чтобы Шон выиграл «Оскар». Ему пора, он этого заслуживает.
— У меня накануне был марафон фильмов Бэйкера. Понятно, как выкристаллизовывалась «Анора».
— Да, и я рад, что наблюдал развитие Шона, как он от фильма к фильму становится лучше, учится на своих ошибках. Что еще важно знать: его ничего не останавливает. «Принца Бродвея» мы сняли за 46 тыс. долларов, Шон вложил свои деньги. «Мандарин» — за 100 тысяч и на iPhone 5.
— Хочется уже увидеть ваш следующий проект. Поделитесь планами?
— У нас так принято, что сначала мы должны уложить этот фильм спать. Вот когда уложим, тогда и будем говорить на эту тему. А пока — еще месяцев шесть — рано думать об этом.
— А в режиссуре попробовать себя не хотите?
— Про режиссерские амбиции меня часто спрашивают. Я об этом не думал, потому что у меня есть Шон. Я не хочу на эту территорию заходить. Может быть, опять начну писать, если найду что-то интересное, близкое сердцу.
— Может, у вас есть роль мечты?
— Такой нет. Но хотелось бы, наверное, в следующий раз станцевать…
— Армянский танец?
— Нет. (Смеется.) Это я так шучу. Нет у меня роли, о которой я мечтаю.
— Значит, она еще создается.
— Точно.
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Автор: Лиза Кузнецова
Фото: Gareth Cattermole / Getty Images for IMDb