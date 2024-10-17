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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают «Анору» Шона Бэйкера и разбирают картину на составные части, создающие американские горки при просмотре.
Всеволод Коршунов
Киновед, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я был несказанно рад, что фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Это редкий случай, когда четыре значимых российских актера снимаются у всемирно признанного инди-режиссера. Но вышел из зала я в большом недоумении. Я вижу, какие эстетические операции производит Бэйкер, но как будто бы мне не хватает следующего акта этой истории, переосмысления. Что нового он мне сообщил?
Даулет Жанайдаров
Редактор видео и подкастов Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Я понимаю этот вопрос, потому что, действительно, когда ты берешь какой-то сюжет, тебе нужно что-то в него добавить от себя. Мне кажется, у Шона Бэйкера здесь прослеживаются те же самые темы, которые в целом были у него в фильмографии до этого, в частности эмпатия к маргинализированным группам населения. И если в «Красотке» есть мысль о том, что из маргинального мира тебе надо вырваться к миллионеру и это будет хеппи-энд, то в «Аноре» есть переворот, который показывает, что стремиться наверх необязательно. Да, там, конечно, блестящий и приятный на вид мир, но обитают те еще змеи. А в той группе, где ты сейчас, тоже возможны человеческие отношения.
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Как, по-вашему, «Анора» — достойное кино или переоцененный трагифарс?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов