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Вышел трейлер финала «Благих знамений»

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Prime Video выложил трейлер продолжения «Благих знамений». Финал сериала будет состоять из одного 90-минутного эпизода. Нил Гейман в производстве не участвовал.

Второй сезон закончился тем, что Азирафель принял предложение вернуться на небеса, оставив Кроули одного на земле. Теперь же ангел и демон снова должны заключить союз, чтобы остановить Армагеддон. Им предстоит найти Иисуса — 11-летнего мальчика, который не подозревает, что может стать причиной конца света.

К главным ролям вернулись Майкл Шин и Дэвид Теннант. В сериале также сыграли Келин Сепульведа, Дун Макичен, Глория Обианьо, Лиз Карр, Пол Чахиди, Билал Хасна и другие.

Финал сериала выйдет 13 мая на Prime Video.

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