«Проект „Конец света“»: Райан Гослинг и Земля в иллюминаторе

В мировой прокат выходит «Проект „Конец света“» — дорогостоящая экранизация фантастического романа Энди Уира, история про опасные космические частицы и ученого (Райан Гослинг), который вдали от Земли пытается ее спасти. Это новый «Марсианин», но с инопланетянином и караоке.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Мужчина (Гослинг) приходит в себя после долгого, судя по буйной растительности на его лице и голове, сна. Бодрый женский голос, который его приветствует, принадлежит компьютеру. За окном — мириады звезд. Мужчина не помнит, как он оказался на космическом корабле. Двое других членов экипажа, китаец и россиянка, мертвы. Компьютер показывает, что герой очень, очень далеко от Земли.

Никто в здравом уме, разумеется, не будет называть свой проект «Концом света», и настоящее название фильма — Project Hail Mary — можно перевести, скажем, как «Проект „Авось“» («Hail Mary», «Аве Мария» — идиома из американского футбола, длинный пас вперед наудачу). К чему это все, мы будем постепенно узнавать из флешбэков, по мере того как к герою будет возвращаться память.

Не станем забегать слишком далеко, но завязка такая: ученые обнаружили, что от Солнца к Венере протянулась цепочка загадочных микроорганизмов, «пожирателей звезд». Линия Петровой (по имени первооткрывательницы) за несколько десятилетий грозит значительно притушить Солнце и, соответственно, охладить Землю до катастрофических температур. Человечество пытается спасти международная комиссия во главе с невозмутимой немкой (Сандра Хюллер). Астрономы разглядели, что звезда Тау Кита одна почему-то не поддалась зловредным микроорганизмам, и земляне решают послать туда экспедицию с надеждой что-нибудь выяснить; это, собственно, и есть отчаянный бросок на авось. В сердце проекта оказывается (при обстоятельствах, которые мы полностью поймем лишь ближе к концу) герой Гослинга с подходящей фамилией Грейс, то есть Милость — доктор молекулярной биологии, бросивший науку и ставший школьным учителем.

Ключевой для фильма поворот лучше работал бы как сюрприз, но, поскольку промоматериалы уже всё раструбили, нет смысла скрывать: Грейсу посреди космоса встречается дружелюбный и понятливый инопланетянин, похожий на каменного паука размером с большую собаку. Многие, впрочем, и так в курсе: роман Энди Уира, легший в основу фильма, был несколько лет назад большим бестселлером. А еще раньше «Проект» основательно заспойлерила песня Владимира Высоцкого «В далеком созвездии Тау Кита».

Райан Гослинг

Как и уировский дебют «Марсианин», экранизированный Ридли Скоттом (сценарий в обоих случаях написал Дрю Годдард), «Проект» отправляет одинокого мужчину на просторы Вселенной, где он находчиво использует свой обширный научный багаж. Характеры героев Мэтта Дэймона и Райана Гослинга очень разные: второй куда больше подвержен слабостям и сомнениям. Но суть в общем та же, и оба воплощают силу точного знания и человеческого духа.

Уже в прошлом десятилетии этот старомодный задорный технооптимизм выглядел необычно. Сегодня же консенсус как будто состоит в том, что, если люди не успеют перебить друг друга по старинке, их погубит прогресс машин. На этом фоне «Проект» предлагает насколько неубедительную, настолько и утешительную картину мира, в котором бортовой компьютер — всего лишь верный помощник (а не как обычно), и не только все страны работают сообща, но в нужный момент подтягиваются еще и внеземные цивилизации. Понятно, что Уир так успешен: кому не хочется оказаться в этой утопии? Да, россиянка прихватила в космос водку, и что такого? Главный герой ее с удовольствием выпил.

Земля в иллюминаторе выглядит прекрасным, слегка меланхоличным миражом. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер (известные в первую очередь анимацией) имитируют в кадре пленочный эффект — так приятнее космонавту, застрявшему в световых годах от дома. У Грейса удивительным образом нет близких, кроме бывшей, которая ушла от него к некоему Марку, так что фактически единственный, кроме него, землянин с различимыми чертами — немка-начальница. Сандра Хюллер, как помнят зрители «Тони Эрдманна», восхитительно поет (там она исполняла «The Greatest Love of All»), и здесь у нее есть козырная кульминационная сцена в караоке (хотя выбор композиции не бесспорен).

Сандра Хюллер

А так это в значительной степени монофильм, и мы брошены на произвол харизмы Райана Гослинга. Которая в очередной раз не подводит: он и смешной, и слезу пускает несколько раз, разве что не поет. С какого-то момента театр одного актера превращается в комически-сентиментальный дуэт с инопланетянином, где в принципе все тоже упирается в Райана. На линии Петровой чего только не происходит, и вот «Интерстеллар» встречается с «Альфом».

Как IMAX-аттракцион все это выглядит замечательно, и картина, несмотря на колоссальный бюджет, имеет, кажется, хорошие шансы стать хитом (которого юной студии Amazon MGM очень не хватает для реноме). И пусть к Лорду и Миллеру полно вопросов. Перепады тона откалиброваны странно. Композиция еще страннее: у фильма три начала и примерно восемь финалов. Минут двадцать можно и нужно было сократить. Если разобрать историю на части, все где-то уже было. Но «Проект» так красив и проклеен таким густым гуманистическим позитивом, что и разбирать особо не хочется. Гослинг, звезды, броманс с камнем. Для качественного эскапизма главное — забраться в ледяную пустоту подальше от Земли.