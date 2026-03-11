Marvel выпустила трейлер фильма «Человек-паук: Новый день»

Marvel и Sony представили первый трейлер четвертого «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. В продолжении Питер Паркер, забытый друзьями, в одиночку ведет борьбу с преступностью на улицах Нью-Йорка и все больше времени проводит в маске Человека-паука. Это неожиданно приводит к изменениям его тела и разума, которые грозят полностью стереть его личность.

В трейлере вместе с Человеком-пауком показали Карателя, которого вновь сыграл Джон Бернтал, и Скорпиона в исполнении Майкла Мэндо. В картине появится и Брюс Бэннер (Марк Руффало).

В фильме также снялись Сэди Синк и Лиза Колон-Зайас, но их роли пока держатся в секрете.

«Человек-паук: Новый день» выйдет в зарубежный прокат 31 июля.