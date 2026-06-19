Что смотреть в кино: анимационный «Непокой», хоррор-версия «Пиноккио» и фильм-ограбление с Аароном Тейлором-Джонсоном

Рассказываем о новинках, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут криминальный триллер «Ограбить Лондон», анимация «Непокой» и «Храбрый Давид», хорроры «Пиноккио: Раскрепощенный», «Призрак в клетке» и «Школа призраков», испанская мелодрама «Всё, что мы потеряли» и российские комедии «За любовь» и «Старый орел».

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Главные премьеры

Во время строительства в Паддингтоне находят неразорвавшуюся бомбу с действующим таймером. Майор Уилл Трантер (Аарон Тейлор-Джонсон) пытается предотвратить взрыв, а начальник полиции Зузана Гринфилд (Гугу Эмбата-Ро) руководит эвакуацией. Тем временем Георгос Каралис (Тео Джеймс) и его сообщники (Сэм Уортингтон, Шон Мэйсон и Набил Элухаби) используют хаос как прикрытие для дерзкого ограбления банка. Над британским фильмом работали режиссер Дэвид Маккензи («Любой ценой») и сценарист Бен Хопкинс («Лимонов. Баллада»). По мнению критиков, триллер подкупает динамикой, эффектными поворотами и уверенной режиссурой, но остается скорее качественным жанровым развлечением, чем по-настоящему выдающейся картиной.

Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Вскоре в гостинице начинают происходить странные вещи: уехать из нее невозможно, а постояльцы исчезают один за другим. Абсурдистская драма Леонида Шмелькова («Мой личный лось» и «Лола — живая картошка») по мотивам произведений Хулио Кортасара. Режиссер описывает «Непокой» как «смесь фильмов Дэвида Линча с „Днем сурка“». Особую атмосферу создает музыка одного из главных представителей постсоветского авангарда — Сергея Курёхина (его произведения исполняют скрипач и композитор Алексей Айги вместе с ансамблем «4′33″»).

Пятая глава «Вселенной извращенного детства», в которую входят дилогия «Винни Пух: Кровь и мед», «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии» и «Бемби. Лесной кошмар». За переработку сказки Карло Коллоди в хоррор отвечал создатель малобюджетной франшизы Рис Фрейк-Уотерфилд. Пытаясь вернуть внука Джеймса к жизни, Джеппетто (Ричард Брейк, любимец Роба Зомби) дарит ему ожившую деревянную куклу Пиноккио. Однако злобный Сверчок (Роберт Инглунд, звезда «Кошмара на улице Вязов») советует деревяшке собрать коллекцию человеческих органов, чтобы стать настоящим мальчиком. В качестве оружия Пиноккио использует свой длинный острый нос. Самый дорогой сольный фильм серии и, по заверению режиссера, его лучшая работа. Критики называют ужастик «данью любви практическим эффектам и классической аниматронике» и оценивают его выше предшественников (75% «свежести» на Rotten Tomatoes).

Подробнее о фильме:

В печально известной тюрьме пробуждается древнее зло, которое начинает жестоко расправляться с заключенными. Чтобы пережить кровавую ночь, лидерам банд, коррумпированным надзирателям и новичкам, придется забыть старые счеты и объединиться против невидимой сверхъестественной силы. Изобретательный хоррор Джоко Анвара, мировая премьера состоялась на Берлинском фестивале в секции «Форум».

Пара на грани развода (телеведущая Ксения Бородина и Алексей Чадов) получает волшебную бутылку, которая исполняет желания владельцев, но переворачивает жизнь героев с ног на голову. Марк Бартон, Оксана Самойлова, Александр Рогов, Карина Лазарьянц и Роза Сябитова сыграли самих себя. Также в ромкоме снялись Олеся Судзиловская и Павел Ворожцов.

Семейная комедия, которую написали и спродюсировали Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев, продюсеры «Волчка» и сиквелов «Холопа». Дед Батраз Зелимханович (Алик Караев из драмы «Разжимая кулаки») живет один в горном селе, которое власти хотят ликвидировать, считая, что «один человек не административная единица». Отказавшись переезжать в город, он решает превратить родное село в экодеревню по примеру популярных альпийских поселений. Для осуществления мечты ему придется убедить сына и внуков вернуться к корням. В семейной комедии также сыграли Павел Лёвкин, Надежда Михалкова и Павел Деревянко.

Анимационная музыкальная драма, основанная на истории Давида из Ветхого Завета. Юный пастух, поэт и воин, которому суждено стать царем Израиля, отправляется в путь, чтобы, бросив вызов филистимскому великану Голиафу, доказать своему народу, что истинная сила заключается не во власти, а в вере и свободе. Критики отметили впечатляющую анимацию и яркую визуальную часть мультфильма, сравнив его с работами Disney и DreamWorks. Музыкальные номера и бережное отношение к первоисточнику получили высокую оценку, однако фильм упрекнули в излишней назидательности и неровном темпе.

После смерти родителей начинающая художница Леа теряет вдохновение и перестает радоваться жизни. Перед отъездом в Берлин ее брат просит друга Акселя временно позаботиться о девушке, и именно он помогает ей вновь поверить в себя. Постепенно между ними возникает близость, способная изменить судьбы обоих. Чувственная мелодрама с Макси Иглесиасом по испанскому бестселлеру.

Елена, наполовину японка и наполовину британка, всю жизнь сталкивается с травлей и пытается найти свое место в японском обществе. В новой школе она знакомится с Нян — одноклассницей, которую преследуют не только сверстники, но и таинственная сила. После трагедии Елена сама становится мишенью монстра, которого можно увидеть только через смартфон и услышать в наушниках. J-хоррор о расизме, одиночестве и опыте тех, кого общество считает чужими. Монстр становится метафорой постоянного чувства угрозы и отчуждения. Масаки Нисияма превращает жанровый фильм в пронзительную историю о предрассудках и настоящих монстрах.

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

29 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Австралийский боди-хоррор, который в начале года показывали на «Сандэнсе» и Берлинале. В центре сюжета — студентка-медик (Мидори Фрэнсис), худеющая нетривиальным методом. Ее неожиданно начинает преследовать призрак человека, прах которого она использует в своей диете. Поставила картину Натали Эрика Джеймс («Реликвия»). Фильм представят и обсудят радиоведущая Татьяна Котина и психолог Елена Новосёлова.

31 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

31 июля в 19:30 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

1 августа в 19:30 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

Британская готическая мелодрама по роману Эмили Бронте, которую 15 лет назад поставила Андреа Арнольд («Птица», «Аквариум» и «Американская милашка»). Семья Эрншо забирает к себе Хитклифа (Джеймс Хаусон), сироту неизвестного происхождения. Со временем между мальчиком и приемной сестрой Кэти (Кая Скоделарио, звезда «Молокососов» и «Бегущего в лабиринте») возникает глубокая и всепоглощающая связь. Сюжет в целом следует оригиналу, но сосредоточен на детстве и юности героев. Хитклиф становится жертвой жестоких издевательств: его избивают, обращаются с ним как с рабом. Его играет актер смешанного происхождения, что соответствует описанию Хитклифа в книге. На Венецианском кинофестивале фильм наградили за работу оператора Робби Райана, постоянного соратника Йоргоса Лантимоса. В «Октябре» ленту представит кинокритик Злата Лещук, а в «Пионере» — киновед Максим Семёнов.

1 августа в 17:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

1 августа в 17:00 в кинотеатре «Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)

1 августа в 17:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

4 августа в 19:15 в кинотеатре «Пионер» (Москва)

5 августа в 19:30 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Важнейшая картина французской новой волны, запустившая карьеры Жан-Люка Годара и Жан-Поля Бельмондо. По сюжету мелкий преступник Мишель Пуаккар, которого разыскивают за угон автомобиля и убийство полицейского, пытается убедить свободолюбивую американскую студентку-журналистку сбежать вместе с ним в Италию. Ричард Линклейтер снял про создание шедевра трагикомедию «Новая волна», а Ричард Гир сыграл в американском ремейке 1983 года. В «Октябре» фильм обсудит со зрителями писатель Константин Образцов, в «Варшавском экспрессе» — исследователь философии Максимилиан Неополитанский, в «Пионере» — теоретик кино Дмитрий Салынский, а на «Мосфильме» — режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов и актеры Станислав Тикунов (театр «Ленком») и Михаил Борисов.

Подробнее о фильме:

5 августа в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

Задумчивая прогулка по Вечному городу в поисках увеселений и смысла жизни. Тони Сервилло играет богемного писателя в кризисе, которому душевная смута не мешает отрываться на вечеринках и в постелях с дамами младше него. Культовый фильм Паоло Соррентино получил «Оскар» как лучшая иностранная картина, а в России полюбился настолько, что в московских кинотеатрах его показывали шесть лет без остановки. Фильм представят и обсудят со зрителями главный редактор издательства «Альпина.Проза» Татьяна Соловьёва и культуролог, музыковед, автор подкаста и книги «Искусство для пацанчиков» Анастасия Четверикова.

Цикл кинопоказов к проекту «Искусство на частоте 1980-х»

«Пока небо смотрит»

Кинопрограмма Музея «Гараж» запускает цикл показов к проекту «Искусство на частоте 1980-х». В него вошли культовые игровые фильмы конца десятилетия и экспериментальные, научно-популярные и анимационные работы. «Программа состоит из сдвоенных сеансов и предлагает взглянуть на кино 1980-х через соседства фильмов, которые проявят художественные связи, сквозные темы и культурный контекст эпохи. Поставленные рядом, фильмы начинают объяснять друг друга», — считают кураторы. В рамках первого сдвоенного сеанса покажут культового «Курьера» Карена Шахназарова и новую работу Романа Михайлова «Пока небо смотрит», в рамках второго — мистическую фантасмагорию Олега Тепцова «Посвященный» и научпоп Владимира Кобрина «Самоорганизация биологических систем» («обе картины пытаются описать состояние позднесоветского мира»). После показа «Посвященного» пройдет обсуждение с Тепцовым.

Летний кинотеатр «Кинопорт»

«Я — капитан»

На Северном речном вокзале продолжает работу летний кинотеатр Кинопоиска. Лейтмотив программы — путешествие, выходящее за рамки привычной географии. Редакция Кинопоиска собрала расписание из нескольких тематических линеек, где каждый сеанс становится порталом в новую реальность. На этой неделе зрителей ждут новое российское кино «Свет» и «Пока небо смотрит», советский блокбастер «Спортлото-82», документальные фильмы «Люмьеры!» и «Медведи Камчатки. Начало жизни», анимация «Унесенные призраками» и «Доктор Динозавров» и авторские зрительские хиты «Амели», «Тоня против всех» и «Я — капитан». Вход бесплатный, по регистрации.

Всё еще в прокате

Долгожданное возвращение Николаса Виндинга Рефна в полнометражный кинематограф в компании звезды «Компаньона» и «Еретика» Софи Тэтчер и Чарльза Мелтона из второго сезона «Грызни». Первая сыграет девушку с daddy issues, которая заезжает в роскошный отель, пока ее отец-режиссер (Дюгрей Скотт) собирается снимать фильм. Второму досталась роль рядового К, пытающегося поймать загадочного маньяка, разрывающего девушкам грудные клетки. Действие разворачивается в неоновом городе будущего. Премьера состоялась вне конкурса на Каннском кинофестивале. На пресс-конференции Рефн поделился, что несколько лет назад пережил клиническую смерть, и именно этот проект помог ему вернуться к жизни. Редактор Кинопоиска Марат Шабаев считает, что лента напоминает поздние работы датчанина: «Немного насилия, изобилие неона, томные паузы и атмосфера дорогой рекламы духов».

Подробнее о фильме:

Полнометражная версия шестого эпизода телесериала Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог», получившая шесть премий на Гдыньском кинофестивале в 1988-м. 19-летний Томек (Олаф Любашенко) работает на почте и тайно наблюдает за живущей напротив женщиной по имени Магда (Гражина Шаполовская). Его любопытство постепенно превращается в болезненную влюбленность, но встреча с Магдой заставляет обоих переосмыслить природу любви, одиночества и желания.

Полнометражная версия пятого эпизода телесериала Кшиштофа Кесьлёвского «Декалог» и одна из самых жестких работ польского классика. Молодой безработный Яцек (Мирослав Бака) без видимой причины совершает убийство, после чего оказывается приговорен к смертной казни. Его судьба переплетается с историей идеалистичного адвоката Петра (Кшиштоф Глёбиш), который пытается защитить его в суде. Кесьлёвский исследует природу насилия, вины и наказания, ставя под сомнение саму идею смертной казни. Драма получила Приз жюри и приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале 1988 года, а также премию Европейской киноакадемии за лучший фильм.

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Полнометражный фильм по «Смешарикам», сочетающий анимацию и игровое кино. Крош и Ежик, согласно сценарию Сергея Лукьяненко, находят устройство, которое переносит их из анимационного мира в игру про будущее. Там они обычные дети, которые вместе с родителями (их сыграли Александр Устюгов и Надежда Михалкова) летят на космическом корабле на Марс. Остальных жителей Ромашковой долины тоже хуманизируют. Роли Копатыча, Совуньи и прочих круглых героев исполнят Ян Цапник, Николай Добрынин, Александр Лыков, Людмила Артемьева и другие.

Подробнее о фильме:

Спин-офф «богатырской» франшизы, посвященный приключениям Колобка. Пытаясь найти свое место в жизни, хлебобулочный герой Белогорья вселяется в человека, но не в богатыря, а в застенчивого пекаря Тихона (Дмитрий Журавлёв). Поначалу эти двое не очень-то ладят, но перед лицом опасности забывают о противоречиях. За режиссуру отвечает Антон Маслов («Последний богатырь. Наследие»). В актерском составе также есть Мила Ершова (Лада), Гоша Куценко (Волк), Елена Подкаминская и Татьяна Догилева. Колобка по-прежнему озвучивает Гарик Харламов.

Автор: Михаил Моркин