«Смешарики сквозь вселенные»: сюжет, первый трейлер, дата выхода

6 августа в прокат выходят «Смешарики сквозь вселенные» — первый полнометражный игровой фильм о жителях Ромашковой долины (анимационная часть там тоже будет). Научно-фантастическую комедию сняли Андрей Мармонтов («Город тайн», «Операция „Престол“») и Илья Максимов («Алёша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч»). В ролях — Людмила Артемьева, Александр Лыков, Ян Цапник, Дмитрий Калихов и другие. Рассказываем, что еще известно о новинке.

О чем это

Смешарики Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру о будущем. Там они становятся обычными детьми — Кириллом и Женей (Дмитрий Калихов и Сергей Фёдоров). Мальчики оказываются на космическом корабле, летящем на Марс. В пути герои понимают, что на самом деле попали не в игру, а в другую реальность.

Судя по первым кадрам, неугомонные Крош и Ежик даже в космических просторах не упустят шанса ввязаться в переделки, а между Барашем и Нюшей, возможно, вспыхнет романтическая искра.

Кто работал над фильмом

За игровую и анимационную части картины отвечали два разных режиссера. Первой занимался Андрей Мармонтов («Анна-детективъ», «Перевод с немецкого»), а второй — Илья Максимов, работавший над анимационной классикой «Рики» и студии «Мельница» («Смешарики. Новый сезон», «Алёша Попович и Тугарин Змей»). За сценарий ответственен известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко («Ночной дозор», «Дневной дозор»). Он, кстати, уже погружался во вселенную Ромашковой долины для одного из сезонов сериала «Смешарики снимают кино».

За съемку игровой части отвечал оператор Евгений Коропцов («Проект „Анна Николаевна“», «Иванько»). Продюсеры — Илья Попов («Смешарики», «Фиксики»), Татьяна Павлова («Смешарики», «ПинКод 2.0») и Юлия Николаева («Смешарики»).

Съемки прошли в Москве и Краснодаре. Для них художники-постановщики превратили два павильона студии «Мосфильм» в реалистичный космический корабль. Производство — группа компаний «Рики» при поддержке Кинопоиска.

Кто главные герои

Дмитрий Калихов Антонина Бойко Александр Лыков Тимофей Кочнев и Николай Добрынин Людмила Артемьева Ян Цапник Надежда Михалкова и Александр Устюгов

Привычные анимационные Крош и Ежик появятся в фильме, а затем перенесутся в другую реальность, где они мальчики Кирилл (Дмитрий Калихов) и Женя (Сергей Фёдоров) Дивовы. У них также есть сестра Аня (Антонина Бойко), мама (Надежда Михалкова) и папа (Александр Устюгов).

В числе других героев — Мария Семёновна (Людмила Артемьева), педиатр на космическом корабле, где оказались Смешарики; Фридрих Кофман (Иван Агапов) — инженер космолета, несущего героев через вселенную; Афанасий Лукин (Николай Добрынин) — капитан космического корабля; Константин Рыбаков (Ян Цапник) — разработчик двигателей; Роман Злотников (Тимофей Кочнев) — курсант космофлота.

Что еще о фильме рассказывает команда

режиссер анимационной части

«Смешарики» — большая часть моей сознательной режиссерской жизни в анимации, и они остаются одним из самых важных проектов для меня до сих пор. Я был в числе группы, которая, собственно, и создавала сериал четверть века назад. Смешарики мне как дети — это родство, судьба, счастье.

В фильме «Смешарики сквозь вселенные» я тоже занимался анимационной частью. Для меня Смешарики навсегда мультики, даже если они люди. Если внутри человека — ребенка или взрослого — сидит Смешарик, то для меня нет никакой разницы, мультяшный он герой или нет. А внутри наших артистов точно есть Смешарики! Перенос, таким образом, становится незаметным. Ведь Смешарики — это не круглый вид, а ощущение счастья.

В этот фильм заложены отсылки ко всем произведениям о космосе, которые были в моей памяти — от «Москва — Кассиопея» и «Большого космического путешествия» до «Тайны третьей планеты». Это те приключения, которые живут во мне с самого детства.

режиссер игровой части

Я начал смотреть «Смешариков», после того как у меня появились собственные дети. Это герои, на которых выросли и я, и они. Сегодня «Смешарики» уже как часть нашей культуры, к которой я очень горд прикоснуться. С материалами «Смешариков сквозь вселенные» я познакомился, когда увидел самый первый драфт сценария. Его написал мой друг и товарищ Сергей Лукьяненко.

Самым сложным было дотянуться по выразительности до анимационных персонажей с помощью средств игрового кино и обычных артистов. Мультики ведь гораздо ярче любого человека. Каждый из артистов рассказывал мне потом, что привнес в роль, чтобы обязательно отразить это в анимации.

Тимофей Кочнев

Во время работы над «Смешариками» я вспомнил, как в 10 лет увлекся фантастическими фильмами и книгами. Мне тогда казалось, что, когда я вырасту, в мире будет все хорошо. Именно такого чувства мы старались добиться в нашем фильме — веры в прекрасное будущее мира и нашей страны.

сыграл Кирилла Дивова

Я познакомился со «Смешариками», посмотрев самую первую серию, где Крош красит скамейку. Для меня этот мультфильм как передача эстафеты от старшего брата. Несмотря на нашу большую разницу в возрасте (11 лет), мы оба выросли на «Смешариках». Мой любимый персонаж — Крош, а у моего брата Артёма — Ёжик и Пин. В фильме мне было важно сохранить характер Кроша. По духу они с Кириллом Дивовым максимально схожи: оба боевые, энергичные, никогда не унывают, постоянно вляпываются в неудобные ситуации и всегда из них выкручиваются.

Когда премьера

Фильм выйдет в кинотеатрах 6 августа 2026 года.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)