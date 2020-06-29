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По книге Брета Истона Эллиса сняли «Американского психопата». Но не только! Рассказываем об остальных кинопроектах писателя

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Брет Истон Эллис — американский писатель и сценарист. Он родился в 1964 году в богатой семье, его отец занимался недвижимостью. Но еще он был алкоголиком и абьюзером, и это сильно отразилось на творчестве одного из самых скандальных и противоречивых писателей эпохи поколения X. Эллис стал известным еще в студенчестве, а громкую славу приобрел в начале 1990-х, написав знаменитого «Американского психопата». Книгу ругали за однобокий образ главного героя, общественность взволновали безумные и детальные описания сцен насилия и секса — писатель стал настоящим enfant terrible американской литературы, тогда как экранизацию Мэрри Херрон и особенно Кристиана Бэйла хвалили за придание насыщенности и глубины образу маньяка в дорогом костюме. Мы решили вспомнить все попытки Истона Эллиса попробовать себя в киноиндустрии. Даже неудачные!

Помимо «Психопата», были и другие экранизации

В 2002 году, на волне популярности «Американского психопата», direct-to-video вышел сиквел фильма — «Американский психопат 2: Стопроцентная американка». Главную роль девушки-криминалиста, а по совместительству убийцы, в нем сыграла Мила Кунис. Продолжением кино можно назвать номинально: оно выпущено под брендом «Американского психопата», но на деле это попытка нажиться на популярности оригинала. Убери из названия словосочетание «Американский психопат» — ничего не изменится, и лента как была, так и останется просто рядовым ужастиком нулевых.

Фильм стал результатом отказа Роджера Эвери поместить Патрика Бэйтмена в «Правила секса». Студия Lionsgate была опьянена успехом оригинала и всеми силами пыталась вновь протащить полюбившегося публике персонажа на экран. Брет Истон Эллис спокойно отнесся к продолжению, но добавил, что такими темпами у студии, имеющей права на персонажа, может получиться не франшиза о серийном убийце, а «что-то вроде фильмов о Розовой Пантере». Мила Кунис, исполнительница главной роли, и вовсе пыталась остановить производство, потому что до последнего не знала, под каким брендом и в каком виде выпускается фильм.

«Меньше нуля»

В 1985 году на книжных прилавках Америки появился роман «Меньше нуля». Его автор, 21-летний Брет Истон Эллис, студент Беннингтонского колледжа и однокурсник Донны Тарт, даже не подозревал, что его курсовая работа по писательскому мастерству будет иметь коммерческий, читательский и критический успех, а сам он станет одним из главных контркультурщиков конца ХХ века.

«Меньше нуля» — описание жизни 18-летнего студента Клэя, сына богатых родителей, приехавшего в Лос-Анджелес на рождественские каникулы. Наркотики, алкоголь, бесконечные вечеринки и беспорядочные связи — все это утомляет главного героя и побуждает основательно переосмыслить жизнь.

Быт золотой молодежи в «Меньше нуля» описан Эллисом подробно и без прикрас. Книга полна жестоких и откровенных сцен, а ее главный герой — рефлексирующий молодой человек, своего рода Холден Колфилд из «Над пропастью во ржи» (дебют Эллиса часто сравнивали с романом Сэлинджера). Спустя два года книгу экранизировал Марек Каневска, а в главных ролях снялись Эндрю Маккарти, Роберт Дауни-мл., Джеймс Спэйдер и даже Брэд Питт в еле заметной эпизодической роли тусовщика. Фильм критиковали за вольность и равнодушие к первоисточнику, но своего зрителя он все равно нашел, укрепившись в статусе одной из лучших молодежных драм 1980-х.

«Правила секса»

Одна из наиболее известных экранизаций Эллиса — адаптация второго романа «Правила секса». Его герои мало чем отличаются от героев «Меньше нуля». Это все те же богемные подростки, познающие себя. Книга заинтересовала синефила Роджера Эвери, который работал когда-то в одном прокате с Квентином Тарантино. Тот написал сценарий, и в 2002-м Эвери перенес книгу на большой экран. При бюджете в 4 млн долларов фильм собрал в мировом прокате 11 миллионов, а критика была в основном положительная.

«Правила секса» — продукт своего времени, практически ничем не отличающийся от вороха подростковых фильмов нулевых. Это традиционная для Эллиса сатира на американское общество, описывающая его стремление к эскапизму, исполнению потаенных желаний и, самое важное, к сексу без каких-либо чувств и обязательств.

«Информаторы»

В четвертой книге, больше похожей на альманах, Эллис вновь рассматривает свое поколение под микроскопом. Герои в «Информаторах» разные, но объединяет их одно — эпоха, в которой все они живут и одинаково прожигают свою жизнь, поддаваясь сексуальной и наркотической эйфории.

Экранизации «Информаторы» удостоились спустя 14 лет после выхода, зато сценарий к фильму написал сам Эллис (с существенными переработками) на пару с Николасом Джареки, а главные роли сыграли голливудские звезды Микки Рурк, Ким Бейсингер и Вайнона Райдер. Окончательный результат ни зрителей, ни Эллиса особо не устроил: писатель назвал фильм «австралийской мыльной оперой» и расстроился отсутствию в нем своего фирменного язвительного и саркастичного взгляда на современное общество.

«Гламорама»

Пятый роман автора, опубликованный на излете 1990-х, вновь погрузил читателей в абсурдный мир гламура, культа знаменитостей и господства капитализма. Эллис назвал книгу самым важным и значительным произведением в своей карьере. Книга про террористов, шпионов и международные заговоры так и напрашивалась в Голливуд, но экранизация magnum opus писателя так и не увидела свет.

После «Правил секса» Роджер Эвери приступил к разработке сценария «Гламорамы», а на главную роль был утвержден Кип Парду, однако дальше препродакшена статус ленты не продвинулся. В 2001 году на экраны вышел «Образцовый самец» Бена Стиллера, и поклонники «Гламорамы» увидели в сюжете фильма прямые сходства с книгой. Увидел их и Эллис, даже пытался подать в суд на создателей, но проблема была решена мировым соглашением.

Писатель пробовал себя в качестве сценариста (получалось не очень)

«Каньоны»

Один из самых неочевидных кинодуэтов в истории кино случился в 2013 году, когда Брет Истон Эллис впервые за карьеру написал оригинальный сценарий к фильму, а снял его Пол Шредер, автор «Таксиста» и «Бешеного быка» Мартина Скорсезе, режиссер «Дневника пастыря» и «Холодного расчета».

Фильм посвящен двум влюбленным из Лос-Анджелеса, которые погрязли в изменах и страсти к славе и деньгам. Это типичный для писателя фильм, в котором он высмеивает свое поколение и мир шоу-бизнеса. Премьера картина состоялась в 2013 году вне конкурса на Венецианском кинофестивале, а главные роли в нем исполнили как будто сошедшие со страниц книг Эллиса Линдси Лохан и звезда порно Джеймс Дин. Сделанный буквально на коленке фильм с бюджетом в 250 тыс. долларов собрал в прокате на 20 тыс. больше, и критики картину тоже разнесли.

«Проклятие Даунерс-Гроув»

Проходной слэшер, для которого Эллис адаптировал чужую книгу (Майкла Хорнбурга), изданную еще в конце 1990-х. Герои «Проклятия Даунерс-Гроув» — терроризируемые проклятием школьники, помешанные на сексе, наркотиках, пространных разговорах о жизни и своем предназначении. Прокат этого фильма тоже не увенчался успехом: при бюджете в 2 млн долларов картина собрала всего 33 тысячи.

«Улыбающиеся убийцы»

В США есть теория заговора smiley face murder theory. По мнению ее авторов, в Калифорнии много лет орудует группа серийных убийц, убивающая студентов и оставляющая после себя пометки в виде смайликов. Она заинтересовала писателя и вдохновила его на сценарий о молодом парне из богатой семьи. Джейк пытается слезть с антидепрессантов и выясняет отношения с девушкой — этому и посвящена большая часть фильма Тима Хантера. Ждать от «Улыбающихся убийц» динамики и сложной драматургии не стоит: это очередная попытка Эллиса покритиковать золотую молодежь. С поправкой на то, что действие происходит не в любимые писателем 1980-е, а в современности. Фильм миновал кинопрокат и вышел сразу на VOD и физических носителях.

«Удаленные»

Брет Истон Эллис пробовал себя и в качестве шоураннера, сняв в 2013 году веб-сериал, основанный на его короткометражных фильмах. Шоу состоит из восьми 12-минутных эпизодов, а в центре сюжета — группа молодых людей из Лос-Анджелеса, которые когда-то состояли в секте. Если сложить хронометраж всех серий, то получится почти двухчасовое, но привычное для Эллиса высказывание в духе «Американского психопата». Только на этот раз писатель решил препарировать не богему, а поколение эпохи интернета. Результат — оценка 3.8 на IMDb.

А еще он пишет рецензии и ведет подкаст

Брет Истон Эллис — запойный киноман. Иногда писатель уделяет время текстам о кино, будь то рецензия на «Назови меня своим именем» Луки Гуаданьино или же ретроспективный взгляд на биографию и творчество режиссера «Охотника на оленей» Майкла Чимино. Много о кино Эллис пишет и в своих соцсетях, а особенно в Twitter.

Но больше всего Эллис любит говорить о кино вслух. В 2013 году писатель запустил собственный подкаст об американской культуре и кино — B.B.E. За 9 лет существования программы Эллис успел поговорить с Квентином Тарантино о Жан-Люке Годаре и насилии, обсудить «Клуб „Завтрак“» с его звездой Джаддом Нельсоном, покритиковать студийную систему с Карин Кусамой, поболтать с Шоном Бэйкером о «Мандарине», с Джеймсом Греем — о стримингах, с Питером Богдановичем — о «Крестном отце» и просто разделить любовь к кино в диалоге с Канье Уэстом. Эллис ведет свой подкаст до сих пор (новые выпуски доступны по подписке на Patreon), его гости — как культовые личности, так и мировые звезды. Два свежих выпуска, например, посвящено дилогии «Топ Ган» с Томом Крузом и творчеству Уильяма Фридкина.

А какое кино любит Брет Истон Эллис?

«Презрение»

В 2016 году Criterion Collection попросила писателя поделиться списком из 10 любимых фильмов. Эллис прислал своих фаворитов, но уточнил, что «сегодня этот список такой, на прошлой неделе он был другим, а через неделю снова изменится». Мы приводим топ Эллиса полностью:

«Презрение», Жан-Люк Годар, 1963;

«Дни жатвы», Терренс Малик, 1978;

«А теперь не смотри», Николас Роуг, 1973;

«Затмение», Микеланджело Антониони, 1962;

«Мальчик с велосипедом», братья Дарденн, 2011;

«Последний киносеанс», Питер Богданович, 1971;

«Малхолланд Драйв», Дэвид Линч, 2001;

«Нэшвилл», Роберт Олтмен, 1975;

«Ребенок Розмари», Роман Полански, 1968;

«Молчание ягнят», Джонатан Демме, 1991.

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Автор: Павел Мальцев

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images, Amazon

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