«Алиса в Стране чудес»: суматошный мюзикл о потерянном времени по мотивам советской пластинки

В прокат выходит «Алиса в Стране чудес», экранизация культовой советской радиопьесы с песнями Высоцкого, поставленной в 1976-м по мотивам книги Льюиса Кэрролла. В ней больше нет примет англомании, зато есть ОГЭ, целая труппа звездных артистов и подростковая романтическая линия. Рассказываем, чем еще интересен фильм Юрия Хмельницкого с Анной Пересильд, Милошем Биковичем и Ириной Горбачёвой.

О чем это В жизни 15-летней Алисы (Анна Пересильд) наступила черная полоса. Одноклассники буллят ее за обостренное чувство справедливости, ОГЭ завален, и мать Алисы (Ирина Горбачёва) уже готовится учинить скандал, а значит, под раздачу попадет не только дочь, но и невозмутимый муж (Милош Бикович). Но тут случается чудо: школьный красавец по фамилии Додоев (Олег Савостюк), в которого Алиса влюблена, оказывается проводником в Страну чудес (он как бы птица Додо, нарратор из оригинальной постановки). Отдельное спасибо за волшебный трансфер надо сказать и ГБУ «Жилищник» — теперь Алисе не надо протискиваться в грязную кроличью нору, а можно воспользоваться спиральной горкой на благоустроенной детской площадке. Впрочем, горка — это не главная странность, и дальше всё, как водится, чудесатее и чудесатее. Время в волшебной стране остановилось, а пространство, залитое ярким, застывшим в зените солнцем, напоминает черноморские курорты, до которых с опозданием дошел барбикор (снимали фильм в том числе в Сочи и Абхазии). Местные жители — причудливые антиподы, в которых Алиса узнает родных, друзей и знакомых, — маются от бесконечности существования, лишенного хоть какого-то вдохновения и смысла. C экзистенциальным кризисом обитатели справляются по-разному. Безумный Шляпник (вновь Милош Бикович) в изгнании гоняет чаи в компании Мартовского Зайца и Ореховой Сони, а Королева (снова Ирина Горбачёва, но уже с красными волосами) грозно восседает на троне, воздерживается от сладкого и надеется однажды вновь хоть что-то почувствовать. Больше всех суетится Герцогиня (Паулина Андреева), которая на пару с Белым Кроликом (Андрей Федорцов) ищет часы, способные запустить привычный ход времени, и готовит что-то вроде госпереворота. Правда, чем провинилась не покидающая своих покоев монархиня, до конца непонятно. Вроде бы тягой к казням, но за весь фильм с плеч летит только одна голова — маловато для кровавого режима. В общем, много неясного в странной стране. Очевидно одно: Алисе нужно поскорее домой, в Москву.

Кто это сделал

Андрей Федорцов и Милош Бикович

В основу сценария легла не столько книга Кэрролла, сколько советская аудиоинсценировка по ее мотивам, знаменитая пластинка театрального актера и режиссера, педагога Школы-студии МХАТ Олега Герасимова с песнями Владимира Высоцкого. Для больших экранов текст полуторачасового аудиоспектакля адаптировала Карина Чувикова — выпускница школы «Индустрия», ранее дебютировавшая с обаятельной трагикомедией «Между нами химия». Режиссерское кресло занял еще один отличник «Индустрии» — Юрий Хмельницкий, чей «Лед 3» в прошлом году собрал в прокате почти 2 млрд рублей.

Производством занимались студия Kion Film (имя Игоря Мишина еще присутствует в титрах), канал ТНТ (среди продюсеров — Тина Канделаки) и Mediaslovo — компания экс-генпродюсера НТВ Данилы Шарапова и продюсера дилогии «Духless» Петра Анурова, которые сперва воспели на малых экранах буржуев с Патриарших, а потом взялись и за кинотеатральные блокбастеры вроде «Пророка» и «Волшебника Изумрудного города». С последним «Алису» роднит не только желание героини поскорее вернуться домой, но и глянцевая, в чем-то голливудская эстетика. За нее в ответе художницы Анна Стрельникова, Татьяна Мамедова и Екатерина Одинцова, которые явно вдохновлялись готическими завитушками Тима Бёртона и розовым глянцем Греты Гервиг. На камеру их труды запечатлевал творческий соратник Клима Шипенко Андрей Иванов, одинаково комфортно чувствующий себя и на ТВ («Тест на беременность»), и на больших студийных проектах («Лед 3»).

Поскольку новая «Страна чудес» — отчасти мюзикл, то зрителей наверняка волнует, что там с саундтреком. Что ж, для поклонников Высоцкого есть две новости. Хорошая: исходные тексты Владимира Семёновича пусть иногда сокращены, но все же сохранены. Плохая: на смену музыке Евгения Геворгяна, написанной на мелодии Высоцкого, неизбежно пришли современные, рассчитанные на зумерские лайки аранжировки композитора Владислава Саратовкина.

Как это выглядит

Паулина Андреева

Поскольку это адаптация адаптации (причем культовой), то искать следы английского абсурдизма в фильме не стоит. Более того, авторы сознательно отстранились от оригинального текста Кэрролла, переводы и постановки которого традиционно отличаются большой вольностью. Взяться за «Алису» всегда означало рассказать не о девочке из английской книжки, а о чем-то другом. Иногда о детском отчуждении и абсурдности взрослой реальности, как, например, у Джонатана Миллера. Временами о глубинах бессознательного, как у Яна Шванкмайера.

Для Высоцкого, которого Олег Герасимов пригласил поработать над сказкой, «Алиса» стала прорывом фактически из андеграунда в официальные медиа (в «Месте встречи» он снимется только в конце десятилетия). Неудивительно, что пластинка стала бестселлером и сегодня входит в канон советского подрывного мейнстрима с двойным дном, как, например, фильмы «Обыкновенное чудо», «Убить дракона» или «Мэри Поппинс, до свидания» и «Пеппи Длинныйчулок».

В этом смысле новая «Алиса» (даже несмотря на количество чудес вокруг) ближе все-таки не к Высоцкому и Герасимову, а к другим современным студийным сказкам, аккуратно существующим в установленной Минкультом системе координат, где-то на пересечении осей «семейных ценностей» и «крепкой дружбы». Рудименты в виде парочки шуток про судебную систему или подсюжета со сменой власти, конечно, остались, но, как вы понимаете, это проблемы странных антиподов, у которых всё шиворот-навыворот. Для Чувиковой и Хмельницкого путешествие в Страну чудес — повод рассказать целомудренную, на 6+, историю любви двух девятиклассников (мелодрама придает смысл осколкам кэрролловского фантазма и нейтрализует его, превращая жутковатый абсурд в обычную скомканность). Тут даже гусеница в исполнении Сергея Бурунова бросила курить! А песню про королевское шествие и браво сомкнутые ряды заменили на «Балладу о любви» из «Стрел Робин Гуда» (это, пожалуй, единственный элемент чистого абсурда в картине).

Что же остается от сказки потом, после того как ее перелицевали?

В первую очередь актерские работы. Особенно старается молодежь. Пересильд и Савостюк бросают жалостливые взоры и на пределе возможностей изображают влюбленных подростков. Полина Гухман демонстрирует развитую мимику и здорово пищит мышкой. Артём Кошман в роли Попугая похвально пытается повторить фирменный сбой ритмических рисунков Высоцкого. Старшие товарищи не отстают, и больше всех блистает Паулина Андреева, у которой здесь сразу несколько ударных музыкальных номеров. Некоторые артисты, как тот же Бурунов, заглядывают в кадр на пару минут, и тут меньше всех повезло Илье Лыкову в шубе, который играет миллисекундную роль Чеширского Кота, и Андрею Максимову, чье лицо не так-то просто разглядеть в разухабистом костюме королевской пешки.

Что пишут критики

Олег Савостюк и Анна Пересильд

Реакции прессы на «Алису в Стране чудес» полярные. Лариса Юсипова не только осталась фильмом довольна, но и испытала настоящий «чеширский эффект», уловив мелодию песни, которой нет в саундтреке фильма: «Много есть к чему прикопаться, особенно по части драматургии, но и задача объединить в современный музыкальный фильм миры Кэрролла, Высоцкого, подспудно звучащую здесь „Перемен“ Цоя — она, как сейчас любят говорить, со звездочкой. Но видно, что все очень старались, и многое у них получилось».

Куда меньше теплых чувств киносказка вызвала у критика «Газеты.ру» Павла Воронкова. По его мнению, «Алиса» предельно бесформенна: «У нее толком нет финала, она лишена всяческой интонации и стиля, намеки на бутафорскую фантасмагорию Тима Бёртона и Терри Гиллиама тут перекрывают вспышки безумных цитат из Гая Ричи».

В Telegram-канале «Кино про тебя» можно найти более сдержанный и нейтральный отзыв: «И все же посмотреть кино стоит — хотя бы ради музыки и визуала. Оживить работу 1976 года важно и нужно. Да, история не рождает новых смыслов, но, что не отнять, в ней есть старание».

Вердикт

Ирина Горбачёва

Попытка втиснуть психоделический сюжет в канву традиционной голливудской драматургии сыграла с авторами «Алисы» злую шутку. Любовные коллизии, двигающие сюжет, как оказалось, с одинаковым трудом стыкуются что с кэрролловской системой странных персонажей, что с хитами Высоцкого. В итоге еще одна современная российская сказка с глянцевым, почти пластиковым визуалом, хорошими артистами в касте и богатым потенциалом для создания брендированных товаров. Например, розовых стаканов для газировки и попкорна с надписями «Съешь меня» и «Выпей меня».

Автор: Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo)